Obchodníci se sliby.

Tak dnes se podíváme na to, co nám říkají výsledky voleb do krajů, a na to, že se v nich zúčastnění aktéři dopustili určitých chyb.

Máme za sebou krajské volby, a mohlo by se zdát, že nastalo hotové boží dopuštění. Buďte naprosto v klidu, zase tak zle to nedopadlo. V dalších částech článku se podíváme, proč.

1. Volební účast.

Nejprve si tedy uvedeme pár faktů k právě proběhlým volbám. Zúčastnilo se jich celkem dost málo voličů, necelých 2.4 miliónu, což je celkový počet zúčastněných. Oproti tomu se voleb prezidenta republiky zůčastnilo neuvěřitelných 5.7 milionů voličů, a to v obou kolech, přičemž současný prezident v nich dostal celkem 3.3 milionů hlasů, což je víc, než bylo voličů v krajských volbách. No, a v současných volbách dostalo hnutí ANO 35% hlasů, což je krásných 850000 voličů. Volby prezidenta: Odkaz Volby do krajů účast: Odkaz Volební výsledky do krajů: Odkaz .

2. Předvolební sliby hnutí ANO.

Tak v těchto volbách stojí za povšimnutí především billboardy a sociální sítě, kde dominoval Babiš se slibem, že občanům vrátí vše, co jim současná vláda vzala. Asi pravděpodobně myslel ořezanou valorizaci důchodů, kterou provedla současná vláda, a kterou kritizoval i prezident a zdráhal se ji podepsat. Co na tom, že zvyšování mezd a důchodů nám životní úroveň nezvýší, protože peníze nejsou určeny ke zvyšování životní úrovně, na to je určená výroba a služby, kdežto slouží pouze k umožnění dnešní velmi složité směně výrobků a samy o sobě jsou bezcenné – i přesto – důchodci na to slyšeli a ta hrstka cca. 850000 voličů vhodila svůj lístek hnutí ANO. Co na tom, že pokud nevyrobíme více, způsobí to pouze další zdražování, nepoměrně vyšší, než bylo navýšení důchodů, voliči hnutí ANO až tak dalece složitě nepřemýšlí a nebo určité skutečnosti neznají.

3. Aktivita na diskusních fórech.

Za to jsou ovšem velmi čilí na diskusních fórech, ať už v novinových diskusích, nebo na sociálních sítích, kde si lidově řečeno pustili pusu na špacír. Už dopředu jim bylo jasné, že teď vláda musí padnout, že se kormidlo dějin konečně otočí tím správným směrem, objevilo se také velebení Fica a Orbána a celkem neochvějná jistota, že ty příští volby už dopadnou, jak si přejí, jako kdyby se na to dlouhodobě připravovali. Tak trochu ale našim milým voličům nedošlo, že se zůčastnili zcela jiných voleb, které na složení vlády nemají pražádný vliv.

4. Aktivita vlády po volbách.

No, tady bych jenom letmo zmínil, že není příliš prozíravé sdělit ráno na schůzi vlády Pirátům, že se s nimi počítá a odpoledne je odvolávat z vlády za pomocí telefonu. Sice je pravda, že jejich volební výsledek je velmi tristní, ale ono o minulých parlamentních volbách získali ve Sněmovně celkem 4 mandáty, zatímco teď místo 99 mandátů obhájili 3 jenom v jednom kraji. Odkaz

5. Závěr

Co říci závěrem? Asi se pokusím všem účastníkům voleb trochu promluvit do duše. Podle mého názoru politické kolbiště nemá připomínat konkurenční boj, kde se každý účastník snaží získat konkurenční výhodu před svými soupeři, případně dosáhnout monopolního postavení a začít diktovat ceny. V podnikání je to zcela pochopitelné, protože každý si jede pouze za své, případně za půjčené, protože co si nevydělá, nemá, ale v politice nikdo nemá sloužit vlastním zájmům, ale občanům, protože přesně z jejich peněz jsou, narozdíl od podnikání, placeni.