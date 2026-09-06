Můj další výlet do Mnichova část 2
Tak druhý den jsem se rozhodl, že po vydatné snídani, která byla podávána až do 10.30 a byla tzv. kontinuální, kde jste si mohli dát celkem slušné množství různých druhů kafe, sladké i slané, kde mne nejvíce chutnaly míchaná vajíčka, k tomu čerstvé bagetky a upečená slanina, podívat se na dvě místa, která už jsem si dlouho přál vidět.
1. Stadion FC Bayern.
Tak tento klub má velmi dlouhou a hlavně velmi slavnou historii.
FC Bayern Mnichov je nejúspěšnější německý fotbalový klub, který byl založen 27. února 1900 jedenácti fotbalisty pod vedením Franze Johna. Postupem času se vyvinul v globální fotbalovou velmoc a absolutního suveréna německé Bundesligy. [1, 2, 3]Zde je přehled klíčových epoch z historie klubu:📅 Klíčová období historie klubu
- Založení a první úspěchy (1900–1932): Klub vznikl odtržením fotbalistů od Mnichovského gymnastického klubu (MTV 1879). První velký úspěch přišel v roce 1932, kdy Bayern získal svůj první německý mistrovský titul po finálové výhře nad Eintrachtem Frankfurt. [1, 2]
- Temné období (1933–1945): S nástupem nacistického režimu byl klub silně zasažen kvůli židovským kořenům svého tehdejšího prezidenta Kurta Landauera a trenéra Richarda Dombiho. Landauer musel zemi opustit a Bayernu se tehdy hanlivě přezdívalo „židovský klub“, což vedlo k výraznému sportovnímu úpadku.
- Zlatá éra (70. léta): V 60. a 70. letech se zformoval legendární tým kolem ikon jako Franz Beckenbauer, Gerd Müller a Sepp Maier. Po postupu do Bundesligy v roce 1965 zažil klub zlaté období, které vyvrcholilo třemi po sobě jdoucími triumfy v Poháru mistrů evropských zemí (předchůdce Ligy mistrů) v letech 1974, 1975 a 1976.
- „FC Hollywood“ (90. léta): V devadesátých letech získal Bayern tuto slavnou přezdívku kvůli neustálým mimofotbalovým aférám hráčů, které plnily stránky bulváru. I přes vnitřní neklid však klub pod vedením trenérů jako Ottmar Hitzfeld sbíral domácí trofeje.
- Moderní dominance a historický Treble: V novém tisíciletí se klub přestěhoval do supermoderní Allianz Areny a potvrdil status velmoci. Nejúspěšnější sezóny přišly v letech 2013 (pod Juppem Heynkesem) a 2020 (pod Hansi Flickem), kdy klub získal „Treble“ – tedy vítězství v Bundeslize, domácím poháru (DFB-Pokal) i Lize mistrů UEFA zároveň. [1]
Vyvstala ovšem otázka, jak se tam dostat.
Nejbližší stanice metra k Allianz Areně je Fröttmaning na trase U6. [1]
- Trasa metra: Linka U6.
- Cesta ze stadionu: Ze stanice Fröttmaning trvá chůze k stadionu asi 10 minut.
Což jsem se taky poctivě v letním žáru odhodlal uskutečnit, načež jsem zjistil, že jsem v jakémsi postindustriálu a u velkého parkoviště, které slouží především pro zájezdy na fotbalová utkání, kterých evidentně není málo, když uvážíme, že tahle aréna pojme až 80000 lidí. O tom, že vizuálně místo moc přitažlivé není, svědčí i to, že hned vedle kopačáku vede dálnice A9 Mnichov-Norimberk. Odkaz
2. Sídlo rozhlasové stanice Svobodná Evropa.
Ne nemylte se, dnes tato stanice už dávno sídlí na pražském Hagiboru, ale sídlila zde už od svého vzniku.
Rádio Svobodná Evropa (RFE) zahájilo své pravidelné vysílání z Mnichova 1. května 1951 jako klíčový hlas svobodného světa pro země za železnou oponou. První historické vysílání patřilo československé redakci, kdy v 11:00 dopoledne promluvil slavnou větou „Volá hlas svobodného Československa, rozhlasová stanice Svobodná Evropa…“ její první ředitel Ferdinand Peroutka. [1, 2]Mnichovská éra (1951–1995)Vysílání z Mnichova představovalo zásadní zdroj objektivních informací v době studené války. Pro komunistický režim v Československu byla stanice hrozbou, a proto její signál od samého začátku masivně rušil (tzv. „moskevské boogie“) a redakce čelila řadě zpravodajských útoků, včetně bombového atentátu v roce 1981. [1, 2, 3]
- Založení a financování: Impuls k založení vzešel od amerického ministerstva zahraničí a CIA. V roce 1976 se RFE oficiálně spojila se svou sesterskou stanicí Rádio Svoboda (RL), která vysílala do Sovětského svazu. [1, 2]
- Osobnosti: Kromě Ferdinanda Peroutky v mnichovské redakci působila celá řada významných českých exulantů, novinářů a umělců, jako byli Pavel Tigrid, Karel Kryl, Lída Baarová, Egon Hostovský nebo slavný sportovní komentátor rozhlasu Jagellonský (vlastním jménem Rozhlas). [1]
Konec v Mnichově a přesun do Prahy.
Po pádu železné opony se význam a logistika stanice proměnily. Poslední české vysílání z Mnichova utichlo 30. června 1994. [1]Na pozvání tehdejšího prezidenta Václava Havla a české vlády se celá centrála RFE/RL v průběhu roku 1995 přestěhovala do Prahy. První provizorní vysílání z nového pražského sídla (v budově bývalého Federálního shromáždění) začalo v březnu 1995 a k slavnostnímu otevření za účasti Havla došlo 8. září 1995. Od té doby působí stanice z České republiky, přičemž v roce 2009 se přestěhovala do moderní bezpečné budovy na pražském Hagiboru. [1, 2, 3]
Ovšem i zde vyvstal problém, jak se tam dostat. Na mapě jsem si našel, že nejbližší zastávkou je Tivolistrasse, kam zajíždí bus i tramvaj, takže spojení je celkem bezproblémové, akorát k samotné budově musíte kousek pěšky. Odkaz
No, a to už se chýlilo k večeru, tak jsem si zašel nakoupit do mého oblíbeného Olympia Einkaufzetrum, a pak už rychle do hotelu, povečeřet, trochu popít a spinkat v té jejich, na můj vkus až příliš tlusté matraci, kde jsem se ale vyspal překvapivě velmi dobře. Odkaz
Pokračování ve třetím dílu, koukneme se do Dachau.
Tomáš Kučera
Můj další výlet do Mnichova část 1
Jistě už jste si všimli, že mám tohle město velmi rád a rád se tam vracím. Už jsem o něm napsal sérii 3 článků a v tom dnešním celé vyprávění zakončíme.
Tomáš Kučera
Pár faktů o našem současném trhu.
Dnes si ukážeme, jak je náš trh velký, kolik má členů, kolik měn a jak celkově funguje. Dozvíte se množství zajímavých údajů.
Tomáš Kučera
Přepravní možnosti letišť Praha a Vídeň
Dnes se podíváme na to, jak se lze dostat z letiště Praha-Ruzyně a porovnáme ho s možnostmi letiště Vídeň-Švechaty. Cestu si nastavíme vždy mezi letištěm a místním hlavním nádražím.
Tomáš Kučera
Velikonoční vláda.
Dnes se podíváme na to, proč současná vláda nevydrží moc dlouho. Je to kombinace více faktorů, více se dozvíte v článku.
Tomáš Kučera
Bulharsko přijalo euro.
Nebudeme dnes rozebírat, jak se k tomu dostalo, ale uvedeme si pár zajímavostí, jak o euru, tak i o EU.
|Další články autora
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...
Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí
Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...
30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller
Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun
Po části mostu Šmejkalka už jezdí auta, celá oprava za miliardu skončí příští rok
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v neděli zprovoznilo opravenou část mostu Šmejkalka na 24....
Tragická nehoda na D5. Dva mladíci sjeli z dálnice a spadli z mostku
Na dálnici D5 poblíž Rokycan ve směru na Prahu v neděli ráno po nehodě zemřeli dva mladí muži. Auto...
Na Svatém Kopečku poběží stovky běžců pro hospic, přispějí na jeho provoz
Několik set běžců se zapojí příští sobotu do benefičního běhu pro hospic na Svatém Kopečku. Podpoří...
Srážka se zvěří si na jihu Čech vyžádala tři zraněné, další zastavila dálnici D3
Srážka s divokým prasetem si v noci na dnešek u Branišova na Českobudějovicku vyžádala tři zraněné....
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 99
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 662x