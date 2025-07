Koho volit v parlametních volbách.

Se budete divit, ale není to zase tak složité. K rozhodování nám pomůže přehledný graf, který si zveřejníme hned na začátku článku.

A, Předmět naší úvahy.

Europarlament přehledně @ep_prehledne Europoslanci dnes hlasovali o vyslovení nedůvěry Evropské komisi.



Komise ale hlasování ustála – většina poslanců a poslankyň EP s pokusem o vyslovení nedůvěry současné Evropské komisi, vedené Ursulou von der Leyen, nesouhlasila a návrh zamítla. https://t.co/z2nx1oThXy oblíbit odpovědět

Včera proběhlo hlasování o vyslovení nedůvěře předsedkyni EP Ursule von Leyen, jak to dopadlo, vidíte v přiloženém odkazu. Ale my si na tom všimneme něčeho jiného, a to, jak hlasovaly jednotlivé strany, protože to je klíčový, vodící prvek pro nadcházející volby.

1. Eurooptimisté.

Do téhle skupiny můžeme s klidným svědomím zařadit Piráty, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové, kteří hlasovali pro setrvání současné předsedkyně Evropské komise. Tahle skupina rovněž bez výhrad chce přijmout Euro a zůstat v EU a NATO.

2. Nerozhodnutí.

Do této skupiny patří rozhodně ODS. Třeba při tomto hlasování se všichni zdrželi, stran zavedení Eura přešlapují již 16 let na místě, vypráví nám, že přijmout Euro teď není výhodné, ačkoliv přitom nijak nevysvětlili, co je na penězích „výhodného“, když je dávno známo, že jsou naopak nezbytné pro fungování trhu, kde fungují jako zprostředkovatel směny. Naopak, to, kdo na trhu prodává, a s jakým úspěchem, peníze neovlivňují vůbec, tam záleží na šikovnosti jednotlivých prodejců, zda, a kolik si vydělají. Stran setrvání v EU a NATO zatím od této strany slyšíme jasné deklarace o setrvání, otázka však zní, co by se stalo, kdyby byli ve vládě spolu s nesystémovými stranami, zda-li by jejich pevný postoj vydržel.

3. Europesimisté.

Tak zde se nám jasně ukázalo, která uskupení sem patří. Je to zejména ANO, následované SPD, následováni SDN Odkaz , následované KSČM a Přísahou. Všechna tato polická uskupení hlasovala proti setrvání současné předsedkyně Evropské komise. Hnutí ANO je zde překvapením, ale ne zase tak velkým. Sice stále tvrdí, že z EU odejít nechtějí, z NATO také ne, ale třeba Euro zavést nechtějí, ačkoliv jejich předseda prokazatelně vlastní podniky v eurozóně, například mu patří DUSLO Šal’a, pekárna v Leikenu a třeba slovenské Hospodárske noviny. Odkaz Tomuto jevu se říká střet zájmů, který je způsobený tím, že chce-li jeden subjekt vydělat na jedné aktivitě, tak tím zároveň likviduje zisk v aktivitě druhé. Další uskupení už jsou zcela jasná a srozumitelná, ani jedno z nich si nepřeje naše členství v EU, NATO a zavedení Eura už vůbec ne.

Závěr.

V tomto článku jsme si ozřejmili, co chtějí jednotlivá politická sdružení u nás dosáhnout. Teď už je jenom na nás, kterým z nich dáme svůj hlas. Podle toho se totiž dost podstatným způsobem může změnit hlavní směřování naší republiky.