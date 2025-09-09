Kdo sestaví vládu.
1. Předvolební průzkumy.
Tak ty už dlouho predikují vítězství Babiše a jeho hnutí ANO, jeho preference se standartně pohybují okolo 30-35%, přičemž druhý nejsilnější blok Spolu má kolem 20-22%, a teprve za tímto blokem je ve velkém odstupu střídavě SPD, STAN a Piráti. Potud je situace jasná, problematičtější ovšem bude, kdo z volebních výsledků co sestaví.
|
Volby by vyhrálo ANO s 30,7 procenta. Do Sněmovny by prošli i Motoristé
2. Součtová matematika.
Pokud se na situaci v předvolebních průzkumech podíváme z hlediska mandátů, zde se střídavě daří hypoteticky sestavit koalici z hnutí ANO + SPD, střídavě ne. Pokud by se povedla sestavit koalice vedená hnutím ANO + SPD + Stačilo!, tato koalice by měla nadpoloviční většinu vždy. Odkaz
3. Možnosti sestavení vlády.
Tak tady už to bude podstatně problematičtější. Nastíníme si jednotlivé možnosti.
a, Koalice ANO + SPD + Stačilo!
Prakticky téměř nemožná kombinace. Tyhle 3 skupiny se prakticky shodují jenom v tom, že nechtějí současnou vládu, ale dál už má každý jiné představy. ANO nechce vystoupit ani z EU, ani z NATO, což zbylé dvě skupiny mají jako základ svého programu.
b, Koalice ANO + SPD
No, možnost sestavení takovéto koalice s většinou v parlamentu, je sice vyšší, ale téměř všechny rozpory zůstávají, jako v předchozí kombinaci. Do toho předseda Tomio Okamura chce hned 3 silová ministerstva, tj. Vnitro, Obranu a Zahraničí, což je dosti velká suma požadavků oproti postavení v preferencích. Spíš to na mne dělá dojem, že Okamura vše postavil na představě, že Babiš bude za shovívavost účasti SPD ve vládě platit jako mourovaný, a nebo ať si sestavuje vládu s někým jiným. Nakonec ani Babiš není nakloněný Okamurovým představám o obecném referendu , vystupování z EU a NATO, což celkem jasně vyjádřil. Odkaz Odkaz
c, Široká koalice bez SPD a Stačilo!
Tahle varianta vypadá celkem nejpravděpodobněji. Bezpečnostní situace je nejistá, ve Francii padla vláda, a tak si myslím, že i přes veškeré animozity vůči Babišovi se nakonec udělá nějaká obdoba Vlády národního porozumění z kraje 90. let, pojmenuje se to například Vláda národní soudržnosti a budou v ní zastoupeny všechny strany a uskupení s vyjímkou SPD a Stačilo!, přičemž se ještě bude muset dojednat ministerský předseda, což by mohl být prubířský kámen celé operace. Jako nejpravděpodobnější varianta se nabízí nestranný odborník, nejlépe bezpartijní, kterého nanominují všechny zůčastněné strany a hnutí.
d, Menšinová vláda ANO.
Tohle je rovněž velmi málo pravděpodobná varianta, protože současná vládní koalice dosahuje v průzkumech v průměru 80 mandátů, zatímco koalice ANO+SPD+Stačilo! dosahuje kolem 105-115 mandátů, takže pravděpodobnost sestavení se limitně blíží nule.
e, Opoziční smlouva II
Pokud by předchozí varianta nevyšla, mohla by se domluvit ODS s ANO na opoziční smlouvě. Nakonec jsou to strany nejsilnější a vystačily by si na to samy. Raději si ovšem nepředstavuji, v jakých rozvalinách by se po této akci ocitl celý politický systém, a jaké politické skupiny by vůbec zbyly. Odkaz Ale že byla situace v roce 1998 té dnešní dosti podobná, se stačí podívat na volební výsledek tehdejších voleb. Odkaz
No a to je vše. Na závěr si ještě poslechněte Babičku Mary a přeji všem šťastnou ruku u letošních voleb.
Tomáš Kučera
Tomáš Kučera
Tomáš Kučera
Tomáš Kučera
Tomáš Kučera
