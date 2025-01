Dopravní záhada v jižních Čechách

Dnes se podíváme na to, proč se do některých stanic v jižních Čechách nedostanete ani omylem, a přitom na této trati vlaky jezdí a má pravidelný provoz.

Dnes se podíváme na jednu dopravní záhadu v jižních Čechách. Nejprve nastíníme trochu historii trati a pak se podíváme, jak se po ní jezdilo dříve a jak dnes.

1. Historie trati.

Tato trať začala být stavěna v roce v prosinci roku 1885, slavnostní spuštění trati proběhlo v roce 1887. Odkaz

2. Provoz v 80. a 90. letech

V této době již byl provoz elektrifikovaný po celé délce trati, což je úsek mezi stanicemi Havlíčkův Brod, Jihlava, Dvorce, Horní Cerekev, Jindřichův Hradec s napojením na hlavní trať od Prahy ve Veselí nad Lužnicí. Po celé této délce jezdily jak vlaky osobní, zastavující v každé zastávce, tak i rychlíky. Provoz na trati byl zcela hrazen ze státního rozpočtu.

3. Provoz po roce 2000.

V tomto roce vznikly nové kraje, jako náhrada za zrušené staré, a tak vyvstal problém, jak provoz na této trati financovat, protože financování osobních vlaků přešlo ze státního rozpočtu na rozpočty krajů, a ty už neměly zájem proplácet jízdu vlaku mimo svůj vlastní kraj. Z dohody mezi krajem Vysočina a Jihočeským krajem vzešlo, že provoz mezi Havlíčkovým Brodem a stanicí Počátky-Žirovnice bude proplácet kraj Vysočina, z této stanice až do Veselí nad Lužnicí kraj Jihočeský. Tak jednoduché to ovšem nebylo, každý z krajů trval na svých vlastních intervalech, a tak se v této stanici setkávaly vlaky dva, jeden přijel od Jihlavy a jízdu v Horní Cerekvi ukončil, a druhý jízdu v této stanici započal směrem na Jindřichův Hradec a Veselí nad Lužnicí. Bylo velmi dobré si zjistit přípoj dopředu, abyste nakonec nebyli v polích na Vysočině překvapeni, že přípoj na Veselí nad Lužnicí tam na vás nečeká.

4. Situace od prosince 2020

V tomto období se tato trať dostala v úseku Havlíčkův Brod-Jihlava-Horní Cerekev-Pelhřimov-Pacov s prodloužením do Tábora do integrovaného systému kraje Vysočina, a v celém úseku ze stanice Jihlava lze dojet do Tábora jedním vlakem a na jednu jízdenku. Odkaz Ve směru na Jindřichův Hradec je situace podstatně horší, takže se mezi stanicemi Horní Cerekev a Jidřichův Hradec dostanete pouze rychlíkem Rožmberk, který ovšem v inkriminovaném úseku zastavuje pouze ve stanici Počátky-Žirovnice a pak až v Jindřichovém hradci. Na přiloženém odkazu je vidět po kliknutí na číslo vlaku celou trasu i s oblastmi, které jsou obsluhovány integrovanými systémy VDV a IDSJMK Odkaz Odkaz Odkaz .Bohužel, integrace Jihočeského kraje je teprve v plenkách, navíc se rozpadla na 3 části, a to IDS Jižní Čechy, IDS Tábor a IDS Jindřichův Hradec, a tak se stalo, že tyto vyjmenované stanice nejsou nikým obsluhovány. Jedná se o stanice Horní Ves, Jihlávka, Horní Vilímeč, Popelín, Bednáreček, Bednárec, Jarošov nad Nežárkou a Rodvínov. Důvodem jsou ne zcela funkční integrované systémy v Jihočeském kraji. Odkaz Odkaz Odkaz

5. Závěr

Jižní Čechy a přilehlá oblast Vysočina jsou jistě krásné oblasti, ve kterých uvidíte mnoho krásných věcí. Ovšem občas se můžete dostat do dopravních potíží. Můj soukromý tip je zkusit v rychlíku Rožmberk zatáhnout v místě, kde chcete vystoupit, za záchrannou brzdu, ale vyjde vás to docela draho, no, a pokud v inkriminovaném úseku potřebujete naopak nastoupit, zkuste to na indiány a zastavte vlak obsazením trati na koních a s péřovými čelenkami na hlavě, ale pak nevím, jak své počínání vysvětlíte na policii ČR.

Hezký den!