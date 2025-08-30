ČR z pohledu Desatera.

Desatero božích přikázání určitě znáte. Tak se zkusíme spolu podívat na to, jak si podle těchto pravidel pro putování Izraele pouští vedeme my. Ke každému přikázání bude jeden článek.

3. Pomni, abys den sváteční světil.

Dnešní přikázání rozebereme v první části faktograficky, ve druhé části z hlediska duševní pohody.

1. Nákupy.

V Německu a v Rakousku si v neděli v zásadě nenakoupíte, protože je to den zasvěcený Bohu a člověk má navštívit kostel, a ne nákupní centrum, na to měl čas do soboty, pokud to nestihl, má prostě smůlu.

2. Doprava.

Doprava, jak soukromá, tak veřejná, je v Německu a Rakousku o víkendu povolena s vyjímkou jízdy kamionů, kde platí pravidlo zákazu jízdy v určitých hodinách, přesné časy zde: Odkaz

3. Návštěva kostela.

Tak v Německu i v Rakousku je celkem dost věřících. Je celkem paradoxní, že my se zde rádi tváříme, že všechno víme nejlépe, ale kostely u nás zejí prázdnotou. Ve všech okolních sousedních státech, je postatně více věřících než u nás. Odkaz Celkový trend religionizity je ovšem velmi zajímavý, v Evropě věřících ubývá, přibývá jich v Africe a Evropě vidíme nárůst stoupenců islámu. Odkaz

4. Vliv odpočinku na psychiku.

Tak zde si musíme říci, že jsme lidé, ne stroje. Stroj dokáže pracovat bez odpočinku, člověk ne. Zatímco potřebu se najíst, napít, vyspat se, chápou lidé docela správně, s odpočinkem je to trochu složitější. Ne, že by si lidé nechtěli odpočinout, ale brání jim v tom pomyšlení na to, kolik ztratí času zbytečným lenošením, co toho mohli místo odpočinku stihnout, a kolik mohli vydělat peněz . Mají sice pravdu, ale následně se dočkají psychických problémů, jako je třeba únava bez zjevné příčiny, nebo syndrom vyhoření. Odpočinek je stejně důležitý, jako práce.

5. Závěr

Jeden čas se u nás diskutovalo o tom, jestli se nemají zavřít obchody v neděli, po vzoru Německa a Rakouska. Nakonec z toho vznikl takový polovičatý zákon, kdy v neděli zákaz nakupování neprošel, ale prošel v určitých svátcích. Lidé si ty dny ovšem pořádně nepamatují, a tak už se začalo mluvit o tom, že se zákon bez náhrady zruší. Také bych se za to přimlouval, nakonec to, jestli lidé půjdou v neděli do kostela, nebo na nákupy, je čistě jejich věc. Ovšem kvalitní odpočinek se vřele doporučuje, protože na člověka působí stejně blahodárně, jako práce, pokud je v poměru k odpočinku ve správném poměru.

Autor: Tomáš Kučera | sobota 30.8.2025 12:28 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

