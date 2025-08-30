ČR z pohledu Desatera.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
Dnešní přikázání rozebereme v první části faktograficky, ve druhé části z hlediska duševní pohody.
1. Nákupy.
V Německu a v Rakousku si v neděli v zásadě nenakoupíte, protože je to den zasvěcený Bohu a člověk má navštívit kostel, a ne nákupní centrum, na to měl čas do soboty, pokud to nestihl, má prostě smůlu.
2. Doprava.
Doprava, jak soukromá, tak veřejná, je v Německu a Rakousku o víkendu povolena s vyjímkou jízdy kamionů, kde platí pravidlo zákazu jízdy v určitých hodinách, přesné časy zde: Odkaz
3. Návštěva kostela.
Tak v Německu i v Rakousku je celkem dost věřících. Je celkem paradoxní, že my se zde rádi tváříme, že všechno víme nejlépe, ale kostely u nás zejí prázdnotou. Ve všech okolních sousedních státech, je postatně více věřících než u nás. Odkaz Celkový trend religionizity je ovšem velmi zajímavý, v Evropě věřících ubývá, přibývá jich v Africe a Evropě vidíme nárůst stoupenců islámu. Odkaz
4. Vliv odpočinku na psychiku.
Tak zde si musíme říci, že jsme lidé, ne stroje. Stroj dokáže pracovat bez odpočinku, člověk ne. Zatímco potřebu se najíst, napít, vyspat se, chápou lidé docela správně, s odpočinkem je to trochu složitější. Ne, že by si lidé nechtěli odpočinout, ale brání jim v tom pomyšlení na to, kolik ztratí času zbytečným lenošením, co toho mohli místo odpočinku stihnout, a kolik mohli vydělat peněz . Mají sice pravdu, ale následně se dočkají psychických problémů, jako je třeba únava bez zjevné příčiny, nebo syndrom vyhoření. Odpočinek je stejně důležitý, jako práce.
5. Závěr
Jeden čas se u nás diskutovalo o tom, jestli se nemají zavřít obchody v neděli, po vzoru Německa a Rakouska. Nakonec z toho vznikl takový polovičatý zákon, kdy v neděli zákaz nakupování neprošel, ale prošel v určitých svátcích. Lidé si ty dny ovšem pořádně nepamatují, a tak už se začalo mluvit o tom, že se zákon bez náhrady zruší. Také bych se za to přimlouval, nakonec to, jestli lidé půjdou v neděli do kostela, nebo na nákupy, je čistě jejich věc. Ovšem kvalitní odpočinek se vřele doporučuje, protože na člověka působí stejně blahodárně, jako práce, pokud je v poměru k odpočinku ve správném poměru.
Tomáš Kučera
Koho volit v parlamentních volbách.
Se budete divit, ale není to zase tak složité. K rozhodování nám pomůže přehledný graf, který si zveřejníme hned na začátku článku.
Tomáš Kučera
ČR z pohledu Desatera.
Desatero božích přikázání určitě znáte. Tak se zkusíme spolu podívat na to, jak si podle těchto pravidel pro putování Izraele pouští vedeme my. Ke každému přikázání bude jeden článek.
Tomáš Kučera
ČR z pohledu Desatera.
Desatero božích přikázání určitě znáte. Tak se zkusíme spolu podívat na to, jak si podle těchto pravidel pro putování Izraele pouští vedeme my. Ke každému přikázání bude jeden článek.
Tomáš Kučera
Zamyšlení nad rakví papeže Františka.
Tak dnes svět obletěla smutná zpráva, kterou už asi všichni víte, takže ji nebudu dál rozvádět. Jenom se pokusím vypíchnout 3 věci, které bychom mohli na jeho počest udělat.
Tomáš Kučera
USA nad ekonomickou propastí.
Dnes se podíváme na to, proč v USA vyhrál již podruhé volbu prezidenta Donald Trump, na to, proč každý den mění názory, a kde to má celé základ.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit
V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...
Ve Lvově zastřelili exšéfa ukrajinského parlamentu. Pachatel ujel na elektrokole
Ve Lvově na západě Ukrajiny byl v sobotu zabit předseda ukrajinského parlamentu z let 2016 až 2019...
Ukrajinský dron způsobil rozsáhlý požár poblíž Putinova luxusního paláce
Část ukrajinského dronu ve čtvrtek spadla nedaleko údajného paláce Vladimira Putina a v oblasti...
Dostavba propírané dálnice D49 by mohla začít na jaře, dává naději ministr Kupka
Premium To, co si starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek sliboval od blokády silničního průtahu...
Rusko musí platit reparace, pokud bude chtít zpět svůj majetek, řekla Kallasová
Není možné uvažovat o uvolnění zmrazených ruských prostředků, pokud nebude Moskva po skončení války...
- Počet článků 88
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 712x