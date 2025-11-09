Cirkus bude.
Tak dnes se podíváme společně na to, že naše nová budoucí vláda ještě ani nemá důvěru, ale už se to v ní skandály jenom hemží. No, a máslo na hlavě mají všechny 3 subjekty uvažované nové vlády. Ale hezky popořadě...
1. Filip Turek
To je takový zajímavý človíček, na dnešní dobu až trochu extravagantní. Jednak má zálibu v parádních autech a ještě radši s nimi jezdí příliš vysokou rychlostí, přičemž si plete dálnice i státy, ve kterých se nachází. No a pak má možná nějaké německé předky, protože rád zvedá pravou ruku na pozdrav a doma má sbírku nacistických artefaktů. Což o to, takovéhle artefakty si klidně koupíte v Mnichově v antikvariátu, ale dělat u toho politiku je u nás tak trochu vošajtslich. Odkaz Odkaz
2. Tomio Okamura
Tak tenhle pán je zatím docela hodný. Prozatím jenom přidržel štafličky při sundavání ukrajinské vlajky, no a na dotaz, proč tam nechal izraelskou řekl, že se mu líbí a že proti ní nic nemá. Ku cti pana Okamury je dlužno podotknout, že téměř vzápětí se po sundané ukrajinské vlajce objevily 3 další. No, a občas nemá rád reportéry, když se ho na něco ptají, a neustále jim povídá, dobrých 10 minut, že ho otravují a že na ně nemá čas. No, myslím si, že při platu předsedy sněmovny, který činí krásných 274900 CZK, stav k roku 2024, by mohl být na ty snažící se redaktory s poněkud nižším platem, trochu vlídnější. Odkaz
3. Lukáš Kovanda
Tak tento pán je docela známý, protože působí jako hlavní ekonom v Trinity Bank. To by v takovém případě ovšem jeden očekával, že bude nabádat ke spořivosti a vybízet občany k úložce peněz v jeho finančním ústavu, ale on radí pravý opak. Tvrdí, že 80-100 miliard korun, které plánuje utratit budoucí vláda, nebude žádný finanční armaggedon, a že v okolních státech rozhazují podstatně více. Odkaz Drobná otázka tady ovšem zní, jestli ty peníze půjdou na investice – třeba na zahájení výstavby VRT a dokončování dálnic, nebo půjdou do spotřeby, a přidají se důchodcům, kteří, až peníze začnou utrácet, pouze roztočí inflaci a odskáčeme to všichni.
4. Jindřich Rajchl
No, a tady to bude obzvlášť zajímavé, protože událost je především čerstvá, a za další je dosti pikantní a choulostivá. Zkrátka tady platí taková ta otřepaná pravidla, že pokud chceš dělat doma hezké věci a hrát si, tak si to nenatáčej. Když už si to natočíš, tak to nedávej na žádný web. No, a když už to tam vyvěsíš, tak se nesmíš divit, že se to provalí. Samozřejmě, že s tím hned šel na policii podat trestní oznámení na youtubera MikeJePan, ale obávám se, že soud konstatuje, že sice nic protiprávního pan Rajchl nedělal, ale pokud někdo použije běžně dostupné video na platformě HeroHero, tak ho může klidně použít, pokud u videa není vysloveně poznámka, že video je určeno pouze pro osobní použití a veřejné šíření a publikace jsou trestné. Odkaz
5. Andrej Babiš
No, tak zatím spolehlivě nejslušněji se chovající člen budoucí vlády. Ale ani on není zcela bez problémů, protože se ocitl ve střetu zájmů, ve kterém se jasně říká, že občan ČR nesmí být zároveň premiérem a zároveň majitelem podniků, které by mohl jako člen vlády ovlivňovat. Odkaz No, a samozřejmě, pan prezident Petr Pavel chce, aby Andrej svůj střet zájmů vyřešil dřív, než ho jmenuje premiérem, přičemž druhá strana argumentuje tím, že tohle stačí doložit až 30 dní po jmenování. Problém je ovšem v tom, že pokud to neudělá, je neodvolatelný z funkce předsedy jiným způsobem, než vyslovením nedůvěry parlamentem. Odkaz
Závěr
No, na to, že vláda ještě ani nezačala úřadovat, je toho docela dost. Můj soukromý tip je ten, že Babiš od prezidenta jmenování premiérem ČR nedostane, půjde to k soudu a ten v zákonné lhůtě rozhodne. Je to sice jenom 30 dní, ale znáte to – objektivní důvody, jednání se protáhne, odvolání jedné strany, nový rozsudek, odvolání druhé strany, dovolání k nejvyššímu soudu, no myslím si, že vláda nevznikne ani do Velikonoc a stále zde bude vládnout Fialova vláda v demisi. Pak ovšem dostane pověření k sestavení vlády druhý na pásce, což je právě Fiala, a ten by mohl sestavit širokou koalici. Může se ovšem také stát, že se zde rozběhne holandský scénář, kdy Geert Wilders musel připustit, že jeho uskupení Strana pro svobodu sestaví vládu bez něj, což se nakonec i stalo, ale vláda vydržela pouhý rok, kdy ji potopil sám Geert Wilders, který prohlásil, že odstupuje od koaliční smlouvy. Odkaz
Přeji pěkný den.
Tomáš Kučera
