Bulharsko přijalo euro.
1. Počet obyvatel EU a eurozony.
Počet obyvatel eurozóny se pohybuje kolem 350 milionů (přesný počet se mění s rozšířením), přičemž Německo a Francie mají zdaleka největší populaci a dohromady tvoří významnou část celkového počtu obyvatel celé Evropské unie (EU), která čítá téměř 450 milionů lidí, jak uvádí Český statistický úřad (ČSÚ) a European Union (EU) official sources. Eurozóna (EZ) zahrnuje země EU, které přijaly euro jako svou měnu, což je většinová část EU, ale nezahrnuje všechny členské státy. Ke dnešnímu dni máme tedy 27 členských zemí EU, a z toho 21 platí eurem a jedna země (Dánsko), má sjednanou trvalou vyjímku na přijetí eura, ale zároveň má svojí měnu pevně na euro navázanou. Procentuální zastoupení obyvatel eurozony je 77%, země s vlastní měnou mají 23%.
2. Plná konvertibilita všech měn v EU.
Země EU nyní používají 7 měn, jsou to Euro, česká koruna, maďarský forint, rumunské lei, švédská koruna a dánská koruna. Všechny jsou mezi sebou plně konvertibilní a kursově vyvážené. Když si například zkusíte směňovat v řadě českou korunu na forint, ten následně na lei, to poté na švédskou korunu, tu na dánskou, tu na euro a zpátky na české koruny, dostanete výchozí hodnotu, se kterou jste začali svojí směnu. Všechny měny se tedy chovají tak, jako by to byla měna jedna. Podmínkou pro správný výpočet je použití středového kursu ECB.
3. Členství v ESCB.
Všechny země EU jsou také členy ESCB, což je dceřinná společnost ECB, která má za úkol připravit všechny země EU na přijetí eura. Odkaz
4. Společný trh EU.
Všechny země EU mají jeden společný trh, který je zcela otevřený a vybavený všemi čtyřmi svobodami, které plnocenný trh vyžaduje. Odkaz
5. Měnová politika v EU.
Hlavní měnovou politiku provádí ECB: Odkaz Pro ČR provádí měnovou politiku ČNB: Odkaz Ovšem vzhledem k tomu, že všechny země EU mají jeden stejný trh, na něm 7 plně konvertibilních měn s kursy, které jsou mezi sebou v rovnováze, takže při směně mezi jednotlivými sadami v režimu středového kursu ECB nedochází k finanční ztrátě, lze prakticky prohlásit, že funkční je ze všech národních bank v EU pouze měnová politika prováděná ECB.
6. Proč vypadají eura neosobně.
Dost často se setkávám s názorem, že euro je umělá měna. No, kdysi dávno byly i přírodní měny, například peruánští Indiáni platili kakaovými boby, ale dnes jsou všechny světové měny vyrobené lidmi, a tudíž umělé. Zvláštností grafiky eur je především to, že nezobrazuje nic skutečného, a to zcela záměrně, aby se mezi sebou jednotlivé země nehádaly, že se na nějakou zapomnělo, tak se pro jistotu „zapomnělo“ na všechny. Pokud vám eura připomínají šilinky, tak vězte, že jejich autor je totožný a pochází z Rakouska. Odkaz
