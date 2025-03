Třetí rande - Ingrid právnička

Třetí rande v řadě a zase neúspěch, ale ten mě vždy povzbudí v úsilí si najít druhého do týmu. Vzdělání v případě Ingrid neznamená úspěšný a spokojený osobní život.

Ingrid byla právnička a zaujala mě na seznamce svými fotkami, na kterých se šestapadesátiletá žena, s tváří nasupeného děvčátka, zarputilé šprtky, prezentovala v neuvěřitelných polohách. Např. cvik „provaz“ v gymnastickém úboru někde v tělocvičně s bazénem nebo nohy za hlavou v plavkách na pláži v Dubaji – fotograf si dal záležet, aby v dálce byl vidět Burj Al Arab, či jakási krkolomná jogínská poloha na vyhlídce podobné Empire State Building v NY…, v neposlední řadě jízda ve stoje na koni a další neuvěřitelné kousky šílené hadí ženy bez páteře. Dal jsem ji lajk, ani nevím proč, její fotky by spíše zaujaly ředitele cirkusu a navíc měla zájem o krátkodobé vztahy.

Okamžitě došlo k propojení, to znamenalo, že mi dala lajk první. Moc dlouho jsme si nepsali a došlo na setkání. Říkala, že má kancelář ve Quadriu, takže Café Louvre na Národní byla logická volba. Domluvili jsme se na desátou dopoledne. V deset dvacet volala, že bude mít zpoždění neb nemůže najít místo na parkování. Trochu mě to zarazilo, protože tvrdila, že vyjíždí z Dušní, což je cca 15 minut pěšky, jak do Louvre, tak i do její kanceláře, ale nemusím rozumět všemu. Čekal jsem před vchodem a odhadoval, která z přicházejících dam to bude. Začalo pršet, když se zpoza rohu vyřítila přihrbená osoba v zeleném plášti, kapucí na hlavě a hnědých lesklých holínkách od Gucciho, dle výrazné přezky ve tvaru loga. Ani jsem nevěděl, že má Gucci tento druh obuvi ve své nabídce, pokud ovšem nebyly zakoupeny v pražské Sapě. „Hlavně ať to není ona, hlavně ať to není ona…“ Jelo mi svévolně hlavou a otočil jsem se na druhou stranu. Byla to ona. „Ahoj já jsem Ingrid“ a ťukla mi prstem na rameno. Otočil jsem se zpět. Přede mnou stála drobná, mírně přihrbená žena a mžourala na mě zelenýma očima přes kapky na velkých sklech jejich dioptrických brýlí. „Ty jsi Tomáš, jsem tě poznala“ řekla zvesela. Mohl jsem ještě zmizet, že si mě s někým spletla a, i když mi instinkt napovídal, že z toho nic nebude, nejsem ten typ, co by utíkal z boje. Prostě si dám kafe se ženou, za kterou se ohlédne zřejmě jen slepec. „A ty Ingrid“ usmál jsem se a pokračoval lží „To jsem rád, že jsi dorazila.“ A dodal pravdu.“ Už jsem byl na odchodu“ Vyšli jsme do patra kavárny, pomohl jsem ji z pláště, kde na rubu byla visačka Giorgio Armani, a usadili se do pohodlných křesel. Kavárna, ač patří k těm velkým v Praze, byla skoro prázdná. Byla doba mezi snídaní a obědem. Objednali jsme si velké Caffe Latte a štrůdl se šlehačkou u korpulentní servírky. Ingrid se culila, asi moc nabídek na rande nedostává, respektive dostává, ale není každý takový hrdina, aby neutekl. Měla opravdu výraz nasupené šprtky, svazácká předsedkyně třídy, která si na tom dokázala zakládat. Malá elipsovitá hlava s kulatou bradou, přísné úzké rty, vybledlé oči, které ji zvětšovaly skla brýlí, nezvykle světlá pleť, nehty krátké, upravené a nalakované bezbarvým lakem, aspoň něco ženského, pomyslel jsem si, když make up ji zcela minul. Světle hnědé vlasy vyčesané do drdolu odkrývaly vysoké čelo s několika výraznými vráskami. Věk odpovídal. Na sobě měla takový retro svetr až ke krku se zeleným čtvercovým vzorem, zpoza něj pod krkem vykukoval límec béžové košile, ve stejné béžové barvě ji koukaly z poza rukávu svetru i konce rukávu košile. Vypadalo to zajímavě, ale divně. Dále měla na sobě rovnou tmavě zelenou sukni. Materiál sukně mi přišlo něco jako filc, sukně byla po kolena. Byla taková celá zelenkavá, kdybych nevěděl, že je právnička, tipoval bych ji na lesní ženu. Každopádně byla zvláštní model ženy. Nevýrazný, z mého pohledu, ani ne příliš hezký, zcela bez sex apealu, atraktivní možná pro nadženého třicetiletého panice či hypersexuála, kterému to je jedno. Ale, kdo jsem, abych to mohl soudit. Třeba to byl její nejlepší outfit na balení chlápků, jak je zaujmout na prvním rande.

Začali jsme si povídat. Většinou ženy nechávám rozpovídat, než začnu prozrazovat šokující informace o mě. Nebylo tomu jinak i v jejím případě. Začala zcela netradičně tím, že mi oznámila, že od raného mládí trpí revmatickou Bechtěrevovou chorobou, abych to věděl, pokud se mi bude zdát, že má hrb. To se mi nezdálo, ten jsem viděl, ale nebyl nijak dramatický. Pak jsem se dozvěděl, že je advokátka se specializací na pracovní a obchodní právo, má svoji právní kancelář, kde je společnice a se společníkem zaměstnává dalších šest právníků a deset neprávnických zaměstnanců. Má tři dcery s jedním otcem, nejstarší (28 let) se bude letos vdávat, nejmladší (22 let) už vdaná je a prostřední (25 let) má přítelkyni, což se ji moc nelíbí. Prý neví, co s tím má udělat, aby byla normální, protože ona sama byla vychována v silně katolické rodině svoji babičky na východním Slovensku a nechce, aby její prostřední dcera žila v tak těžkém hříchu. Její rodiče v sedmdesátkách emigrovali do USA, a buď na Ingrid zapomněli, nebo už se za nimi jako dítě prostě jen nedostala. Taková byla doba. V osmnácti, po absolvování Gymnázia v Humenném odešla do Prahy na práva a po studiu začala pracovat jako koncipientka v advokátní kanceláři, kde pracoval i její budoucího manžel. Po složení advokátních zkoušek a státní rigorózní zkoušky, po které získala titul JUDr společně s manželem založili právní kancelář, ve které je dodnes spolumajitelkou. Tak moment. Nadešel čas na můj oblíbený dotaz, neb o manželovi nemluvila v minulém čase a bude i nejspíš její společník zminěné advokátní kanceláře. „Jsi vdaná?“ zeptal jsem se a podíval se ji přímo do očí. Tyhle okamžiky mám rád. Oči se jí přimhouřily a zdálo se, že i zorničky se stáhly, ale žádný úhybný manévr. „No,… jsem vdaná ….tak trochu…jo“ koktala ze sebe, věděla, že by se to stejně neutajilo. „Je to prostě ….čistě…formální, on žije s jinou jinde a ….“ Přerušil jsem ji. „Ok, dva právníci a nedokáží se domluvit na rozvodu, to je jak to pořekadlo s kovářovou kobylou…“ snažil jsem se to odlehčit. „Není to tak jednoduché…“ snažila se mi to vysvětlit „máme hodně majetku a bylo by to příliš složité ho rozdělit, tak jsme to nechali, tak jak to je“ a útrpně se usmála. Nevím, co je složité odejít z kanceláře, majetek sepsat a domluvit se, co bude koho. Taky jsem se rozváděl, a ač nejsem právník, tak jsme si vše rozdělili, udělali notářský zápis a rozvedli nás na dálku, aniž nás soudce viděl. „Rozumím, nemusíme to dál rozebírat“ řekl jsem a chtěl to odklonit na jiné téma, ale nechtěla se toho pustit. Měla potřebu se obhajovat a vysvětlovat. „Není to tak jednoduché, máme nemovitosti ve Španělsku, menší apartmánový hotel na Bali, v Praze vilu na Ořechovce, několik investičních bytů po Praze.“ Bohatá nevěsta, pomyslel jsem si, ale zřejmě je pod stálým manželovým vlivem. „A hlavně máme tu společnou firmu“ doplnila k výčtu majetku. „Takže pracujete spolu v jedné firmě, každý den se vídáte? Bydlíte i spolu?“ „Ano“ kuňkla a já pokračoval. „Spustil se se sekretářkou v záchvatu krize středního věku?“ dle mého jsem vtipně spíš poznamenal než se zeptal. „Ano“ zase kuňkla, nezasmála se mému vtipu a pokračovala „ale není to tak, jak to vypadá“ Tomu jsem se musel zasmát já, začalo to nabírat děj jihoamerické dramatické telenovely.

„Vždycky to vypadá jinak, než to je, to je jasný“ sarkasticky jsem souhlasil. „To je druhá sekretářka, tu první už propustil“ špitla. „Pokud tomu dobře rozumím, manžel se spustil se sekretářkou, a když jsi na to přišla, tak jste ji propustili.“ „Ano, ale…“ „Ale přijal jinou a s tou se spustil taky“ doplnil jsem ji. Kývla a sklopila zrak. Sice jejího manžela neznám, ale po několika letém soužití s antisexuálním stvořením se nedivím, že utekl za první sukní, co to na něj zkusila. Prachatí muži jsou vždy atraktivní a „pravá“ láska si je vždy najde. Nedávno jsem narazil na netu na zprávu, jak jeden starší obtloustlý, neforemný a celkem ošklivý chlapík, který měl úsměv téměř bez zubů, vyhrál jakýsi jackpot. V přepočtu 296 mil. Kč a hned týden na to našel lásku svého života. Umělohmotnou blondýnu, která se na fotce pod článkem na něj lepila celá štěstím bez sebe. To má tak někdo opravdu štěstí. Ale zpátky k manželovi, který byl o osm let starší než Ingrid. Prostě to držel pevně ve svých rukou. Bylo to jeho rozhodnutí, že se nebudou rozvádět s ohledem k majetku. Ona bydlela i s dcerami v přízemí jejich vily na Ořechovce, on si zrekonstruoval za společné peníze patro, ze kterého si udělal hnízdo lásky uvadajícího seladona a nastěhoval si tam jejich, o dvě generace, mladší sekretářku. Manžel běžně chodí k ní do bytu v přízemí, protože tam žijí i jejich společné dcery, ale do patra nikdo nesmí, protože sekretářka si nepřeje, aby ji tam coural někdo cizí. Ingrid má tedy silný žaludek. Má v baráku milenku manžela a potkává se s ní ještě denně v práci, v její firmě. Další důvod s touto ženou si nic nezačínat.

Byl jsem v šoku. Co Ingrid od svého života vlastně chce? Nedokáže zatočit s manželem, respektive asi si neumí život bez něj představit. Chápu, že je těžké udělat tlustou čáru po více jak třicetiletém vztahu a jít dál. Prostě to přijmula, ale za cenu ztráty vlastního soukromého života. Každý je strůjcem svého štěstí. Koukal jsem setkání nějak nenápadně ukončit. Nejen pro její nevyřešené poměry, ale abych řekl pravdu, nedovedl jsem si při pohledu na ni ani představit nějaké intimní sblížení a to já ve vztahu potřebuji. Nepřemůžu se do vztahu se ženou bez sexappealu, z mého pohledu.

„Mám nápad“ řekla náhle a vesele zamžikala očima. Podíval jsem se na ni s otazníkem v očích. „Uděláme si takovou seznamovací cestu“ řekla téměř tajemně. „Zajedeme na týden nebo i víc do Španělska, máme tam dům na pobřeží, kousek od Alicante. Chtěl bys?“ podívala se na mě, jako kdyby vynalezla perpetuum mobile. „Nic by tě to nestálo, zvu tě, jen bys jel se mnou a poznali bychom se blíže“ dodala a pohlédla na mě zasněným pohledem. To jako vážně? Nevypadalo to na vtip. Vydržovat se Douchovou – to je moje synonymum pro neatraktivní, nepřitažlivé ženy, to přece nechci a navíc chodit v županu a pantoflích jejího manžela po pláži už vůbec ne. To by nedělalo dobrotu a zcela jistě bych se spustil s její další sekretářkou. Já s ní nikam jet nechci, nikdy bych s nikým nejel za těchto okolností. Jak ji to mám říct. Natvrdo nebo nějak oklikou, když do toho dala tolik nadšení a romantiky. Zmohl jsem se jen na srabácké „Uvidíme, musím to promyslet“ Byla mi sice lhostejná, ale měl jsem pocit, že bych ji okamžitým tvrdým odmítnutím ublížil na duši. Zvolil jsem jemnější verzi a to po smsce a až pozítří. „Tak jo, tak si vyber termín a já to zařídím“ řekla zvesela a já šel do mdlob. „A v květnu vdávám dceru a bylo by fajn, abych tam byla s nějakým chlapem, partnerem, víš jak to myslím, když on tam bude s ní“ zcela bezelstně prohodila. Cítil jsem, jak se mi dělá opravdu nevolno. Tohle už jsem slyšel od Magdy (předešlý příběh Druhé rande..), vypadám snad jako profesionální společník na doprovody? „Klidně se půjdu najíst na svatbu“ řekl jsem. Oči ji svítily snad štěstím. „Je to i nějak honorovaný?“ zeptal jsem se jak Magdy tak i teď Ingrid v žertu. Magda na to nereagovala, ale Ingrid se zasmála nahlas a já viděl její černé plomby vzadu na stoličkách. Asi ji manžel nedovolil lepší výplně. „Mám ráda tenhle humor“ řekla a dodala „myslím, že si budeme rozumět.“ Sdělil jsem ji, že už musím do práce, že setkání necháme otevřené bez závěru, že se ozvu. Radostně souhlasila, asi ji každý hned poslal do háje, ale já to srdce nemám, i když ji nechávat v naději není ode mne fér.

Odskočil jsem si na toaletu a při návratu ke stolu jsem s stavil u pultu, že zaplatím. Korpulentní servírka mi oznámila, že manželka už zaplatila. To už bylo na panáka. Ingrid se smála a mávala na mě účtenkou od stolu. Seděla už oblečená ve svém plášti. Ani mi nedala tu mužskou příležitost pomoc ji obléknout. Taky dobře. Vyšli jsme ven. Stále drobně pršelo a já se rozhodl její naděje utnout hned osobně, nebudu čekat na smsku, ať už mám tento omyl z krku. Nabídl jsem ji, že ji doprovodím ke Quadriu. Na hovor jsem měl cca 200 metrů, abych ji odmítl. Při odbočení do Spálené ulice jsem se už nadechoval k vysvobozovací řeči, když Ingrid začala vysokou fistulí křičet na celou ulici „To je moje auto“ Před křížením s Ostrovní, visel na rameni odtahovky bílý Mercedes EQS a já se dozvěděl, že Ingrid umí i utíkat v holínkách. Nechápal jsem, proč parkovala v zákazu vjezdu a na chodníku byť na blikačky, když pracuje, jak říkala hned přes ulici. V klidu jsem ji došel. Hystericky se zajíkala vztekem, neb ji příslušník MP oznamoval, že auto už nemůže sundat a že bude odtaženo na Těšnov a to není nijak daleko. Ječela na něj, jestli si uvědomuje, kdo on je a kdo je její manžel, že to tak nenechá, a že půjde do tepláků. Upřímně jsem byl jejím jednáním a změnou zaskočen až zděšen. Z uťápnuté ženy ne příliš sebevědomé holčičky v arogantní, vyhrožující saň. Ovšem značně bezzubou, vím, že s tím už MP nic neudělá a neudělá s tím nic ani její manžel, kterým se nepochopitelně oháněla. Já sám jsem nevěděl, jak se mám zachovat. Ta její reakce mi byla značně nepříjemná, mám rád klidová, chladná řešení. Její estráda stejně nic nezmohla a jen přilákala značný počet diváků a čas zmizet po anglicku jsem prošvihnul. Odtahovka odjela a Ingrid se mi vrhla do náruče a zlostí a zoufalým vztekem se rozbrečela, jako kdyby ji odtrhli od děcka, které už neměla nikdy vidět. Chytil jsem ji, celá se klepala. Na druhou stranu jsem rád, že se to stalo, odmítavá smska se bude o to lehčeji psát. Po chvilce se uklidnila. „Co tomu řekne manžel?“ zcela iracionálně se mě zeptala. „Co budu dělat?“ ptala se nesmyslně dál. „Co bys dělala, dojdeš si pro auto, zaplatíš za odtah a pojedeš do práce, tak jednoduché to je.“ „Zajedeš tam se mnou? Já nevím, co mám dělat“ a prosbu podpořila psím pohledem slzavého údolí. Objednal přes aplikaci taxi, že to s ní pojedu vyřídit.

Během cesty jsem se zeptal, proč nemají v Quadriu podzemní garáže. Prý mají, zezadu budovy, ale jela na rande pozdě, tak aby to nemusela objíždět a zdržovat se, vjela do zákazu, že si to zkrátí projetím v protisměru jednosměrnou Purkyňovou, ale jezdili tam auta, tak to nechala na chodníku před zastávkou tramvaje na blikačkách. Svatá prostoto, nic jiného mě nenapadlo. Já prostě ženám nebudu nikdy rozumět. Na odtahovém parkovišti jsme byli dřív než její auto na odtahovém autě. Chvíli jsme počkali a mezitím mi vysvětlila, že byt v Dušní je takový byt náhradní, na přespávání, když není ve společné vile žádaná. Ve vile měl manžel nějakou sešlost rodiny z jeho strany a nechtěl, aby tam byla. To už jsem se zase musel smát. Jen o vzdělání ten život není. Zaplatila za odtah necelé tři tisíce a hodila mě Meďourem do práce na Malou Stranu. Zrovna většina kolegů odcházela na oběd mimo budovu a viděli mě vystupovat z auta. Uznale kývali hlavami a ukazovali palcem nahoru, že by si to taky nechali líbit. Klidně jim dám kontakt, já měl jasno. Druhý den jsem Ingrid napsal smsku, že si myslím, že se k sobě nehodíme a popřál jsem ji hodně štěstí. Odpověděla za tři dny, že si myslela, že našla to, co hledala, že se jí mimo jiné líbilo mé klidně jednání, které ji tak pomohlo ve vypjaté, nespravedlivé situaci, a tím bychom se dobře doplňovali. Takže pokud změním názor, tak by byla jedině ráda. Nabízená seznamovací cesta do Španělska platí, kdybych si to rozmyslel. Platí i pozvání na svatbu, když nebudu mít nic proti i s finanční kompenzací. Ach jo, zase jedna nešťastnice o své vůli.