Rande č.18 - Karla z Kadaně
Tak jsem se vydal na rande dle rčení, když mě nikdo nechce na blízko, tak to zkusím na daleko. Spojil jsem příjemné s užitečným a udělal si výlet do Kadaně za paní Karlou. Byl hezký den, neděle a to byla i příležitost provětrat motorku.
Paní Karla působila vtipně a trochu urputně, ale vše od začátku. Její inzerát byl napsán celkem obsáhle. Ne všichni se dokáží vyjádřit věcně, trefně a krátce, ale byl jasný, měl vtip, pokud se tedy člověk nebere moc vážně a zakončen byl poněkud na můj vkus až moc ambiciózně, nebo jen ví, co chce a chce si za tím jít. Použiji přesný opis inzerátu než, abych ho nějak popisoval, i když komentář na konci si neodpustím.
Paní Karla měla podaný následující inzerát:
„Chtěla bych zažít ještě lásku svého života a konečně potkat někoho, s kým konečně zestárnu. Mám dospělé děti, mám ráda kvalitní víno, fajn lidi kolem sebe, čím více tím lépe a zbožňuji společná rána, pomalá rána... Nevím, jestli lze na inzerát najít toho pravého, ale zkoušet se to má tak dlouho až to vyjde, zvláště když jsem z maloměsta, kam jsem se přestěhovala před lety z Prahy. Jen upozorňuji potencionální zájemce o mě, že nejsem profesionální sportovkyně, nejezdím ani na kole, ani na lyžích a ve fitku mě nikdy nenajdeš. Místo ovesných vloček a cereálií si dám raději bůček s chlebem a křenem. Uvádím to, protože mi přijde, že chlapi kolem padesátky, chytající druhou mízu mají požadavky mimo mísu, když hledají jen ženské vysportované tělo a sami se prezentují v cyklistickém úboru jako sportovec s pupkem a dvojitou bradou. Takže pokud nás inzeráty spojí, já nikdy nepíšu první, aby bylo jasno hned od začátku, hledám spíše majetného muže, který mě zajistí, umožní mi už nepracovat a jen společně cestovat. Přeji si být hýčkaná a nic neřešit, zasloužím si to. Jinak mám ráda léto, moře, zahradničení, zvířátka, vaření – pečení, miluju svoji práci a svoji nezávislost. Když budeme chtít oba, tak můžeme všechno. Není čas ztrácet čas. Karla 53let, rozvedená, práce v administrativě, 168cm, žena.“
Ještě tam byla zmínka, že je vzdálená 87km, bráno asi vzdušnou čarou, neb cesta Kadaň Praha je podle navigace 107km.
Za mě trochu schýza. Na tohle jistě naláká pouze týpky mého typu, kteří si do života stále přitahují bizardnosti v podobě zvláštních žen prahnoucích po vztahu. Žen, které chtějí rozdávat lásku, neboť se domnívají, že jí mají tolik, aby stále hledaly toho pravého, ale nikdy jim nikdo nebude dost dobrý, protože co kdyby za dalším rohem na ni čekal někdo ještě lepší. Jak se může shodovat tvrzení, miluji svoji práci a nezávislost s požadavkem majetného mužem na, kterém chce být závislá do požadované míry, aby už nemusela do práce. Pokud ho bude ovládat, tak by to možná šlo, ale to zase nesedí s tím, že nechce nic řešit a jen chce být hýčkána, neboť si to zaslouží. Jak potenciální partner může vědět, co si zaslouží a co už ne. Holka to má asi těžké, zřejmě potkávala v životě víc vyšinutých jedinců, kteří ji už sebrali téměř veškeré iluze. Zmínku o mužích chytající druhou mízu si mohla odpustit, takový muži budou spíš lovit ženy o generaci mladší a nikoliv vrstevnice. Že není na sport, je fajn informace, ale mohla ji sdělit méně ironicky. Co je sympatické, je zmínka, že se považuje za mladou, které se nedaří zastárnout. Ale proč k tomu nutně potřebuje muže bohatého s touhou ji pokud možno hned životně zajistit, aby neztrácela čas, ví jen ona sama. Dát do jedné věty děti, víno, hodně fajn lidi kolem sebe a pomalá rána, mi v mysli evokuje myšlenku, jestli vůbec ví, kdo je otec jejich dětí. Raději jsem tyto myšlenky zahnal, děti jsou už z hnízda a paní hledá někoho na zestárnutí, tedy na stáří a nedá se tak předpokládat, že by došlo k dalšímu početí i po večeru u dobrého a kvalitního vína a společnosti hodně fajn lidí okolo.
Inzerát doplnila několika fotografiemi ze, kterých koukala celkem milá žena. Blondýnka s milým úsměvem, sedící v džínách a triku někde v kavárně, v teplákách na procházce s pejskem, stojící ve slušivém světlém kostýmu před Národním divadlem a v plavkách do půli těla ve vodě někde v bazénu, asi na dovolené, podle palmy za její hlavou. Za mě pohledná žena, a protože první nepíše, což já mimochodem oceňuji, neboť muž by měl mít pocit lovce. Žena si jen vybírá, kým bude ulovena a dává to rafinovaně najevo. To je za mě naprosto v pořádku a reagoval jsem na její inzerát zkušebním oslovením.
„Zdravím Karlo, koukám, že Vám to sluší. Jak se máte?“ a čekal, zda se chytím, či nikoliv. Za dva dny přišla jednoslovná odpověď.
„Dobře.“
Nebylo se čeho chytit, ale aspoň, že zareagovala a hned jsem pokračoval. „Jak trávíte léto? Pracovně nebo nějaká dovolená v dohledu?“ na to přišla série následujících odpovědí.
„Jde to.“
„Děkuji.“
„Pracovně bohužel.“
„Za milý kompliment.“
„Vypadáte taky.“
„Sympaticky.“
„Pracovně.“
„Dovolenou.“
„Jsem už měla.“
„Další bude.“
„Na vánoce.“
„Co vy?“
Došlo mi, že když jsem ji odpověděl, k mé první zprávě ještě neřekla všechno a pak smrští jednoslovných zpráv začala plynule odpovídat na další mé otázky. Už jsem se s takovou formou komunikace setkal, ale tomuto stylu psaní zpráv nehovím. Budu muset vždy počkat až přestanou lítat zprávy a dát tomu smysl až doběhnou, aby z toho nebylo chaotické generování náhodných slov bez jasného sdělení.
Vyměnili jsme si telefonní čísla, poslali si odkazy na instagram a nepřestávalo mě udivovat, že kdykoliv jsem otevřel během dne whatsapp či zmiňovaný instagram, tak byla neustále on-line. Dal by se z toho v klidu vytvořit její denní rytmus usínání a vstávání. Paní bude asi trochu závislá. Přizpůsobil jsem se jejímu stylu komunikace a domluvili si společné rande. Byla nadšená, že přijedu za ní do Kadaně. Většinou muži po ní chtěli, aby ona přijela za nimi, což pochopitelně odmítala nebo navrhovali na půl cesty, což občas absolvovala, ale bez valného výsledku, na kterém by se dal budovat nějaký vztah. Hned se zajímala, jestli přijedu vlakem nebo autobusem, ale že to je vlastně jedno, protože obě nádraží jsou kousek od sebe. Oznámil jsem ji, že to pojmu jako výlet na motorce. Na to mi odpověděla nelogicky, že nemá helmu, ale já ji ujistil, že na rande se mnou žádnou nepotřebuje, že žádné nebezpečí úrazu ode mne nehrozí. Aspoň jsem tomu věřil.
V neděli bylo slunečno a příjemně. Ideální počasí pro jízdu na motorce. Ve tři odpoledne jsem zaparkoval na kadaňském náměstí naproti Radniční věži. Parkování bylo placené, ale neměl jsem tušení, zda i pro motorky. Při mé smůle zrovna kolem projížděla Dacia Sandero v barvách městské policie a dva ostří hoši v kšiltovce MP Kadaň mě nevraživě pozorovali a zpomalili téměř do zastavení. Chápu, cizinec na motorce s pražskou značkou, ve městě na liduprázdném náměstí je potencionální problém a problém oni chtěli, aby vynikla jejich ostražitost a byla zaručena pochvala starosty. Vzal jsem jim však vítr z plachet předstíráním legalizace mého stání na placeném místě u parkovacího automatu a při mém předstíraném placení přiložením telefonu k platebnímu terminálu, znechuceně šlápli na plyn a zmizeli. To bylo o fous. Žádný parkovací lísteček ani ten předstíraný by mi automat nevydal.
Náměstí bylo hezké a mělo vše, co má mít. Radnici, kostel, zdobené měšťanské domy, podloubí, fungují kašnu s vodotrysky jen lidi chyběli. Nikde žádná živá duše. Nepřekvapil by mě ani větrem kutálející se trs křoví, známý z prérie nebo pouště. Jen já, slunce, příjemný větřík a náměstí. Tak snad Karla přijde na domluvený čas, ale je žena, a ta jak víme, nemusí přijít včas, ale krásná. Za mě slušný blábol, čas na Zemi je jasně definovaný, ale ženská krása zcela relativní. Nicméně Karla už byla za limitem mých obvyklých 20 minut a jediné co se stalo bylo to, že z nějakého restauračního zařízení se vypotácel nějaký pantáta a šněroval si to opileckým krokem přes náměstí. Pozoroval jsem ho, neb nebylo co jiného pozorovat, než zmizel v jedné z bočních ulic. Ospalé a mrtvé centrum města. Odněkud vyběhl pes, čistokrevný ořech. Poznal jsem v něm zkřížená tak tři plemena. Labrador, Dalmatin, Čivava a možná kdysi dávno i Bulldog. Přiběhl, očuchal mě, pomočil stojan na placení parkovného, otočil se na mě a s vyplazeným jazykem a tekoucí slinou čekal, jestli ze mě nevypadne nějaký psí pamlsek.
„Fildo, fuj je to“ ozval se v dálce pisklavý ženský hlas. Chvíli jsem přemýšlel, jestli se mám urazit neboť to fuj jsem byl evidentně já. Hlas patřil Karle, jak se blížila, rozpoznával jsem její obličejové rysy. Blondýna s vyčesanými vlasy nahoru do takového rozevlátého drdolu, pod ním kulatý obličej, modré oči, rty užší a tvarované do stálého úsměvu. Byla pohledná, milá s dobráckým výrazem. Postava se taky nevymykala průměru žen po padesátce, které se snaží o sebe dbát. Byl patrný náznak rostoucího koketního bříška, které na fotkách bylo dobře maskováno, ale nic co by stálo za další zmínku. My lidi po padesátce prostě tloustneme, ale co mě překvapilo, byl její outfit, se kterým jsem se na rande ještě nesetkal, ale vše je jednou poprvé. Byla oblečena v černých, silonových, úzkých teplácích, teniskách a bílém triku na tělo. U toho trika jsem netušil, proč zvolila střih slimfit. Přes plný hrudník to byl hezký pohled, ale to vypasované bříško a výrazné „špíčky“ na bocích celkový pohled trochu kazil. Osobně bych volil volnější střih trika, ale kdo jsem, abych to soudil. Jen popisuji stav věci. Kolem pasu měla uvázanou džínovou bundu. Se sportovním outfitem mi trochu neladil make-up, který byl velmi výrazný a pak mnoho různých zlatých, stříbrných řetízků s decentními přívěšky na krku. S tím korespondovalo asi dvacet retízkových náramků na levé ruce, taky s různými přívěšky. Zřejmě si tak všechen svůj majetek stále nosí sebou. Tuto myšlenku podporovaly náramky, asi Pandora, na pravé ruce s ochrannými talismany, a aby na to měla sílu, tak tam měla i dva náramky energetické. Magnetický a kožený s nějakými červenými kamínky. Na nehtech francouzská manikúra s bílým proužkem, jen na prostředníčku proužek černý. V ruce držela na můj vkus telefon, příliš velký telefon s obřím displejem.
„Ahoj“ pozdravila „snad nečekáš dlouho, musím venčit Fildu mladým. Jsou na dovolené“ řekla, asi na omluvu.
„V pohodě, právě jsem přijel“ řekl jsem, abych ji neuváděl do rozpaků.
„Jé tak to je fajn, že jsi taky přijel pozdě“ řekla a bezelstně se usmála.
Zdálo se, že má všechny zubu s pravidelnou údržbou. Pípla ji zpráva, na kterou se jala hned odpovídat a nahlas se i krátce zasmála. Neskončilo jen u odpovědi.
„Promiň, ještě zkontroluji zprávy na FB“
Cca pět minut jsem stál a nevěřícně civěl na její práci s mobilem, kdy prsty kmitaly po displeji a její tvář měnila grimasy, asi podle vtipnosti a naléhavosti jednotlivých komentářů, které vyťukávala do displeje nebo si je z něj četla.
„Tak můžeme“ odtrhla se od mobilu a zamžourala na mě.
„Co můžeme, co máš na mysli?“ nebyla mi jasná její poznámka.
„Kam půjdeme?“ zeptala se mě jako, kdybych já byl ten domácí a já přitom byl v Kadani poprvé v životě.
„Vzhledem k tomu, že…..“ nenechala mě dokončit myšlenku a skočila mi do řeči.
„Půjdeme na hřbitov, máš taky rád hřbitovy? Fascinují mě ty příběhy lidí“
Netuším, jaké příběhy má na mysli, možná ze jmen na náhrobcích si nějaké vytváří, ale nějak mě to nelákalo.
„Myslím, že na hřbitov mám dost času, jistě si ho užiji dostatečně, až na to přijde, zatím ani nehledám místo a ani mě to nějak zvlášť neoslovuje, ale rozumím, že někdo to má rád“
Karla posmutněla a pochopila, že Kadaňský hřbitov jako místo prvního rande, byť je to její oblíbené místo neklapne.
„Uvítal bych, kdybychom se prošli po Kadani a ukázala mi to tady. Nikdy jsem tu ještě nebyl“
„Ale hřbitov je jen kousek a já taky nejsem zdejší, jsem náplava z Prahy a ….“ Její mobil vydal sérii různých zvuků. Zřejmě se něco dramatického dělo na pozadí spuštěných aplikacích. Karla to začala zkoumat a já se poohlídl po Fildovi. Vesele běhal kolem kašny a hrál si se stínem různě tryskající vody. Vydal jsem se k němu. Karla to ani nezaznamenala neb byla plně zaměstnána svým mobilem.
„Tak už jsem taky“ ozvalo se mi po chvilce za zády, když jsem se věnoval Fildovi. Miloval drbání za pravým uchem a pod krkem.
„Tak můžeme jít, je to tady dolů a doleva“ řekla a zvesela vykročila.
„Kam, že to jdeme?“ zeptal jsem se opatrně.
„No jak jsme se domluvili na ten hřbitov“ odpověděla, přesvědčená, že taková dohoda mezi námi byla a její telefon se zase ozval zvonkohrou různého pípání. Okamžitě zaujala pozici štronzo – tedy nehybnou zrovna v té poloze jaké byla. Teď byla s pravou nohou nakročená směrem ke mně. Ruce pokrčené do pravého úhlu, prsty svíraly mobilní telefon a hlava ohnutá k displeji. Jediné co se pohybovalo, byly prsty na klávesnici telefonu a grimasy ve tváři, úsměv střídal povzdech a svraštění čela a zase úsměv a nějaké nesrozumitelné breptání. Asi si sama sobě diktovala, co má psát, nebo ji to skrze její ústa někdo našeptával. Každopádně mi to začalo lézt na nervy. Počkal jsem, až se zase pohne a řekl ji, co se mi nelíbí.
„Já myslel, že máme rande my dva, nikoli jen ty a tvůj mobil“ zkusil jsem na to jít vtipně.
„Jo promiň, ale musím, být na přijmu. Vyřizuji jen to nejdůležitější, neboj“ řekla na vysvětlenou a já si nedovedl představit co je to to nejdůležitější, ale vzápětí mi to bylo vysvětleno.
„Mladí mi posílají fotky od moře s vnučkou, je tak roztomilá. Kamarádka má nového přítele a je s ním na víkendu ve Varech a chce, abych ho ohodnotila a poradila, co si má vzít večer na sebe, chce vypadat sexy, víš jako to myslím?“ Abych řekl pravdu, tak jsem nevěděl, jak to myslí a bylo mi to zcela jedno.
„Dcera se ptala, co bude dneska k večeři a jestli může večer přijít Dušan – to je její přítel. Ex psal, jestli mi nebude vadit, když si dneska půjčí auto na zítra, že mu ta nová někam schovala klíče od toho jeho … a tak.“
Nevěřícně jsem na ni koukal a než jsem cokoliv stačil říct, tak ještě doplnila, že její šéf v práci je na služebce v Amsterodamu na veletrhu, který začíná v pondělí, ale už teď jednají s obchodními partnery a potřebuje občas nějaké informace k onomu probíhajícímu jednání. A ještě ji píše jeho manželka, jestli se mi Tonda ozývá, protože ji se nezval celý den, tak jako manželky finančního ředitele a šéfa projektů. Dovedl jsem si živě představit, jak může vypadat nedělní odpoledne na pánské služebce v Amstru. Vyhulení v nějakém shisha baru a aby jim to manželky nekazily, tak s nimi drželi komunikační klid.
Co na to říct. Slušně ji poslat do háje nebo tomu dát šanci. Pokud mi teď řekne, že jdeme na hřbitov, tak už půjde sama. Naštěstí řekla, že se projdeme kolem náměstí a pak, že ví o jedné kavárničce v boční ulici, kde si dáme kávu a spiklenecky na mě mrkla. Tak tuhle zatáčku vybrala.
Vyšli jsme směrem k hradu, tedy na jih k Ohři. Prošli se po městském opevnění, chvíli setrvali na vyhlídce nad řekou, ne že bychom se společně kochali výhledem, ale její „neodkladné“ vyřizování věcí nás zastavovalo, jak na Městské baště, tak i u sochy Hada v zajetí. Pak jsme vyšli zase zpět na náměstí ke kostelu a mě přišlo vtipné, že v sousedství kostela stál Finanční úřad. Kostel tak mohl hned poskytnout duchovní útěchu zakleknuvším. Do samotného kostela Karla odmítla jít, s tím, že ji tyto prostory nedělají dobře, aniž by věděla proč, když doba, kdy se lidé báli církve, už dávno pominula. Ale dost možná za to mohla jedna ze samolepek na dveřích znázorňující přeškrtnutý mobil. Pak jsme se to vzali kolem podloubí a restauračního zařízení odkud se vypotácel už zmiňovaný pantáta. V podloubí u dvou stolů seděli tři přiopilý týpci v montérkách slintající do teplého piva a my jsme pro ně byli příjemné rozptýlení.
„Ty vole to jsou kozy“ řekl jeden z nich, tak aby to slyšeli i kámoši a my samozřejmě taky. Karla se trochu začervenala a zřejmě podvědomě přešla na stranu za mě. Druzí dva kumpáni tomu prvnímu přitakali a Filda to vzal, jako že hodní strejdové nás vítají a s vrtícím ocasem se jim vrhnul v ústrety.
„Mladá paní chcete taky pohladit“ ptali se Karly, která se snažila Fildu přivolat zpátky, ale jeden nakousnutý a jeden celý párek na tácku na stole byl silnější a Filda dával najevo svůj zájem.
„Půjč nám ji kámo, he he, máme párky i pro paničku“ křikl na mě ten, co utrousil úvodní poznámku o kozách a zachechtal se.
„A víme co s nimi“ přidal se druhý za už huronského smíchu třetího, vykřikujícího něco ve smyslu, že ta kozatka by si to určitě ráda chtěla s nimi rozdat a že by byla moc spokojená, kdyby jim dala, nebo tak něco. To už Karla stála za mnou a chytila mě pevně za ruku. Tyhle situace jsou vždy dost ošemetné. Tři opilci, tak o deset let mladší, nikdy nevíte, co udělají, i když jsem si je otipoval jen na jalové vykřikující provokatéry z nudy a drsní hoši v Dacii nikde. Nejlepší řešení je vždy zmizet, neprovokovat ať si myslí, že oni jsou neochvějní páni situace a nepouštět se zbytečně do nějakého slovního či fyzického konfliktu, pokud to nebude nezbytně nutné. Naštěstí to byli opravdu jen flustrovaní hrdinové od piva, se „silnými“ řečmi. Pokud by jen jeden vstal a jal se fyzicky obtěžovat, asi bych ho pravděpodobně jednou dobře mířenou ranou zase usadil. Byl jsem ve výhodě, nebyl jsem opilý. Naštěstí se nic takového nestalo, vykřikovali a nevhodně až vulgárně komentovali vše v bezpečné vzdálenosti za stolem. Jediný, kdo na téhle situaci vydělal, byl Filda. V nestřeženém okamžiku uchvátil celý párek a rychle odběhl, aby si ho v klidu vychutnal. Ten nakousnutý tam nechal a vůbec ho nerozhodily opilecké až hysterické výhružky, že toho čokla zabijou. Asi si ten párek koupili společně za poslední drobný a datum výplaty v nedohlednu. Filda na nás počkal u vchodu do Katovy uličky – údajně nejdelší a nejužší uličky v zemi. Vyšli jsme zase na hradbách města a Karla se zase zasekla s mobilem někde za mnou a já tak mluvil do prázdna neb jsem si myslel, že mě následuje hned za mnou.
„To jsem musela napsat holkám do skupiny“ omluvně mi vysvětlila, když jsem zase na ni čekal a v očích mi četla proč.
„Ty ses jich vůbec nebál“ konstatovala.
„To mi vždy dojde až potom“ řekl jsem po pravdě a naznačil jsem rozklepané kolena.
„Vůbec jsem nevěděla co dělat, bylo to tak nepříjemné“ pokračovala.
„Co bys dělala, prostě by ses snažila co nejdříve zmizet, myslím, že nebyli zase tak nebezpeční, prostě frustráti co jen rádi vykřikujou a tím bych to uzavřel, máme rande, pojďme se zabývat námi“
„Ano, ano to ano“ souhlasila se mnou až nadšeně a z mobilu se ji rozjela zase smršť zvonkohry zpráv.
Takže další přestávka na procházce. Na hradbách nikdo kromě nás nebyl a já měl čas si představit, jaké to bylo za středověku, kdy tady lidé stavěli domečky, které zřejmě sloužili hlídkujícím vojákům, a ve kterých dnes žijí lidé, aspoň to tak, že tam žijí vypadalo. Na malých dvorcích viselo sušící se prádlo, někde byl stůl s neuklizenými talíři a jinde zase jen odložené kolo a skateboard.
„Kousek odtud je ta kavárnička, jak jsem ti říkala“ vytrhla mě ze snění Karla.
„Tak fajn, veď mě“ odpověděl jsem a doufal jsem, že to dáme bez digitální přestávky.
Kavárnička to byla útulná, příjemná a dog free, jak bylo napsáno na dveřích, takže s námi mohl i Filda. Ten neomylně zamířil hned za dveře do rohu k oknu, kde byla miska s vodou, asi to tady znal. Napil se a lehl pod stůl k nohám dočasné paničky Karly. Dal jsem si kávu a makový koláč, Karla se ujistila, jestli pozvání platí a po mám přitakání si dala dvojku bílého a jahodový cheescake. Ani jsem si nestačil pomyslet, že to mohlo být i horší a Karla ještě vyslovila objednávku pomerančový džus a velkou vodku, nemíchat a led zvlášť. Ok, divná kombinace, ale asi bere víno jako vinnou limonádu, kterou zapíjí velké panáky vodky.
„Tak jak ti jde seznamování?“ začal jsem svojí oblíbenou otázku.
„Je to bída“ řekla posmutněle a pokračovala „pořádného chlapa tady na okrese nelze potkat.“
Tak tomu i věřím, zvláště aby splňoval její podmínky ohledně zajištění a měl povědomí o tom, že má jakési zásluhy, za které by měla už jen hýčkaná.
„A co ty? V Praze nejsou vhodné ženy pro tebe, že ses vydal pro tu pravou až tak daleko?“ zeptala se na oplátku.
„Nevím, kde na mě ta pravá vykoukne, nemyslím si, že by měla být nutně z Prahy, tak proč si omezovat možnosti“ odpověděl jsem, tak aby nabyla dojmu, že vzdáleností není nic ztraceno.
„Ráda bych se do Prahy zase vrátila“ řekla a zasněně se podívala přese mě.
Ale pohled patřil servírce, která přinesla naši objednávku. Karla to hezky naaranžovala na stole, několikrát z několika úhlu vyfotila a pak to rozeslala na adresy, které to snad mělo zajímat. Měl jsem zase pět minut pro sebe. Začínal jsem si na to už zvykat. Pak mě překvapilo pořadí konzumace. První v ní zmizel panák vodky, který zapila džusem na ex, prý na žízeň a sklenici vína svrhla do sklenici s ledem s tím, že bílé víno má nejraději ledově studené. Já jsem usrkl ze svého šálku kávu a kousnul si do koláče. Ona svůj jahodový cheescake nechala bez povšimnutí.
„Nelíbí se ti tady? Jeví se to tady jako klidné, ospalé město, které je v permanentním relaxu“ navázal jsem volně na její poznámku o návratu do Prahy, když zase zvedla oči od displeje.
„Tenkrát jsem šla za mužem, vdala jsem se sem a už mě tady nic nedrží, i děti žijí v Praze s rodinami“
„Jak dlouho tady žiješ? Máš tady práci a jistě i kamarádky“ řekl jsem a jí se moje zvědavost líbila. Nabyla dojmu, že se zajímám. To mají ženy rády a já to mám taky rád, to je ta chvíle, kdy začnou vyprávět své příběhy.
„Jsem tady už skoro třicet let, na střední škole jsem se zbláznila do jednoho kluka, který studoval v Praze vysokou a ten si mě pak odvedl sem. Já blbá a mladá, čerstvě po maturitě jsem poslušně šla za chlapem svého srdce. Místo abych si užívala života, tak jsem otěhotněla a byla svatba“ Při předposlední větě se trpce zasmála a u poslední věty se až pohrdavě ušklíbla.
„A proč to nedopadlo?“ zajímal jsem se a její mobil zase vyžadoval pozornost, ale udržela myšlenku. Jen do mobilu párkrát ťukla a vrátila se ke mě.
„Proč, prostě jak děti odešly z domu, tak se z něho stal kretén už opravdu a já neměla už chuť mu dělat služku, jako těch skoro dvaadvacet let manželství.“ Její hlas zněl až vzdorovitě.
„Ale žila jsi dobrovolně s kreténem, kterému jsi dělala dobrovolně služku, tak není třeba si na to stěžovat. Zní to divně“ oponoval jsem.
„Prostě je to kretén a je čím dál větší a jsem ráda, že už ho nemám v životě, prostě se změnil. Doma nic nechtěl dělat, jen ležel na gauči, čuměl na televizi a já všechno zařizovala, všechno i věci co by měl dělat chlap, řemeslníky k baráku, servis auta, dřevo, čištění okapu… prostě všechno. Až to přeteklo.“
„Teď mu jen půjčuješ auto a máš to jako důležitou věc k vyřízení“ připomněl jsem ji, jednu z mnoha smskových zpráv, kterých jsem byl dnes svědkem a pokračoval nahozením náhodném poznámky, která mě napadla spíš zase jako vtip „a chodí k tobě na teplé večeře a občas se zdrží do rána.“ Ale zasmál jsem se tomu jen já. Považoval jsem to za absurdní konstrukci, ale chytila se toho.
„To už ne, už si ho domů nepouštím.“
Ženy mě vždy překvapí. Buď můj vtip přebila vtipem větším, nebo to fakt myslela vážně? Zbavila se kreténa, jak o něm mluví, aby mu pak dělala večeře a nechávala ho přespat u sebe v ložnici? Karla si všimnula mého nechápavého pohledu.
„No je to tak, jsem blbá, bylo mi ho líto, našel si takovou krávu, ani neumí vařit.“
Karla to myslela vážně a já jel v jejím absurdním příběhu, kterému bych snad ani nevěřil.
„Pak začal chlastat, přestala jsem s ním i spát, nesnáším ty ožralé výpary v dechu.“
Absurdní příběh pokračoval a její telefon se kupodivu dlouho nehlásil o slovo.
„Počkej, jako po rozvodu k tobě chodil na jídlo a spali jste spolu?“ nebylo mi to úplně jasné.
„Ale jo, to není nic divného, znali jsme se tolik let“ odpověděla zcela bezelstně.
„I když jsi věděla, že má novou známost?“ tlačil jsem na ni.
„Jo, věděla, ale říkala jsem ti, že to je děsná kráva.“
Tak to je argument všech argumentů. Spím se svým bývalým manželem, protože si našel děsnou krávu a začalo mě to zajímat stále víc. Tohle se nedá vymyslet.
„Takže, ti ho bylo svým způsobem líto a měla jsi potřebu se stále o něj starat? Něco jako násilím odstřihnuté děcko, které tě potřebovalo a utíkalo k tobě. Majetek jste si vypořádali jak?“ nepřestával jsem se zajímat.
„Začal mít dluhy a začaly chodit upomínky, tak se dům přepsal na dceru, aby po něm neskočil exekutor a on skončil na obecním úřadě a po rozvodu ho dcera napsala na mě.“
To zní jak návod, jak udělat partnera bezdomovcem.
„Za co utrácel?“ zeptal jsem se opatrně.
„Sázel a jak cítil, že udělá velkou ránu, tak sázel víc, až tu ránu dostal on“ trpce se zasmála.
„Ještě za tebou chodí nebo se to už omezilo na půjčování auta?“
Jen jsem se zeptal pro formu, abych věděl, s čím můžu do případné budoucnosti počítat.
„Říkala jsem ti, že už nechodí, nelíbilo se to ani Liborovi a říkala jsem ti, že začal chlastat. A teď je v insolvenci, ale moc nepracuje. Nebaví ho to, když mu skoro všechno seberou a …“ Karla vyprávěla, ale telefon ji do toho skočil, ale ne pípáním zpráv, ale rovnou začal zvonit. Bez okolků ho zvedla, aniž by řekla, pardon nebo tak něco.
„Ano Tondo?“ zeptala se a po chvíli Toníka ubezpečila, že nevolá nevhod, že neobtěžuje ani nezdržuje. Vstala a šla telefonovat k pultu kavárny, kde si objednala další vodku, džus, dvojku bílého, sklenici s ledem a ukázala obsluze směrem ke mně, jako že to je stále na mě.
Byl čas si to trochu uspořádat. Kdo je sakra Libor? Ten se objevil zcela nečekaně. Její ex je jasnej, prostě neunesl krizi středního věku, zlenivěl a pod vizí rychlého zbohatnutí podlehl vášnivému sázení na tutovky, které ale nevyšly. Teď se pere s insolvencí, a aby to vydržel, tak se začal kamarádit s kamarádkou flaškou a jezdí si půjčovat auto bejvalky, když potřebuje, neb ta současná mu ho nechce půjčit, protože je asi pořád pod parou, ale Kája má pochopení, přece jenom dvacetiletou službou u něj nějaké pouto mezi nimi vzniklo a stále přetrvává. Ještě mi řekne, že mu půjčuje i peníze a hlavně, kdo je ten Libor.
Cca po deseti minutách se vrátila s tím, že musí chvilku pracovat, protože volal Tonda, tedy šéf a chce poslat nějaké grafy, ale nejdřív je musí trochu upravit grafik.
Aby se dalo čím chlubit, řekl jsem si v duchu a vzpomněl jsem si na staré známé upravené pořekadlo: „Věřím jen tomu, co si sám zfalšuju.“
„Musím zavolat grafikovi a analytikovi, aby se do toho pustili, Tonda to chce mít už dneska večer. Mají jednání při večeři a tam to potřebuje“ překotně mi vysvětlovala.
Tonda bude asi šéf na baterky, je neděle odpoledne, a že bude mít jednání, jistě věděl dopředu, ale proč by se obtěžoval přípravou, když má asistentku naučenou mu zvednout telefon kdykoliv a úkolovat ji s okamžitým splněním požadavku i v jejím volnu. Jen jsem pokýval hlavou, že to chápu a ať vyřídí vše, co potřebuje, pokud to nebude na hodiny a Karla odběhla zase telefonovat.
Vrátila se cca po deseti minutách s informací, že grafik je s rodinou někde na výletě a analytik nebere telefon. Proč se tomu divila, věděla jen ona sama. Já taky neberu služební telefony o víkendu, všichni to vědí a tak mi ani nikdo pracovně nevolá a navíc to máme zakotveno v interním pracovně-vztahovém kodexu, že pracovní hovory pouze v pracovní době a odpovědět na zprávu či e-mail nejpozději do druhého pracovního dne. Asi by potřebovali taky taková pravidla.
„Tak kde jsme to skončili?“ zeptala se, když telefon odložila do pohotovostní polohy vedle sebe na stůl.
„Kdo je Libor?“ zeptal jsem se.
„A, jo Libor, to byla moje známost po rozvodu“ vysvětlila bez okolků.
Začalo mi dávat smysl, že se mu nelíbilo, když ke Karle chodil na noc ex.
„Jak jsi byla s Liborem dlouho?“ ptal jsem se, dokud to vypadalo, že o tom chce mluvit.
„Asi tři roky, ale už jsem to ukončila, nemělo to význam, nechtěl opustit manželku, nechtěl se rozvést“
Karla uměla šokovat. Usmíval jsem se na ni jak měsíček na hnoji a jen pokyvoval hlavou.
„Takže jsi udržovala vztah se ženáčem, se kterým jsi měla tři roky tajný poměr, občas okořeněný svým ex, ale to ti Libor nemohl vyčítat, když byl sám zadaný, až na to přišla jeho manželka a on dal přednost jistotě domácího krbu před nejistým poměrem se
ženou, které nevadilo, že žije běžný rodinný život i se svou ženou“ hádal jsem nahlas.
„Tak nějak, ale mě to fakt nevadilo, dokonce mi to i vyhovovalo, potřebovala jsem větší klid a prostor po rozvodu. Libor byl fajn a užili jsme si toho hodně a dokonce se mi i líbilo, když doma manželce lhal a utíkal za mnou…“
„Až do doby, kdy na to přišla“ přerušil jsem ji a pokračoval „pak ti řekl, že jsi byla jen takový úlet na zpestření života, možná jsi mu dávala něco, co doma neměl, ale nakonec zvítězila racionalita a ještě ti tvrdil, že manželku a svoji rodinu miluje víc než tebe.“
Karla sklopila zrak a v podstatě přitakala a řekla něco v tom smyslu, že se v něm šeredně spletla. A přitom to bylo nasnadě. Týpek si k ní jezdil užívat, ale věděl od počátku, kde je jeho místo. Klasické pokrytectví nevěrně věrných ženáčů.
Telefon se ji zase rozezněl smrští zpráv, které se jala hned řešit. Ani už mě nezajímala jejich údajná neodkladnost. Bylo načase zvednout kotvy, nerad jezdím na motorce za šera.
Ale hlavně jsem neviděl důvod proč tahle žena má pocit, že už chce být jen opečovávaná, hýčkaná a hlavně zajištěná někým jiným než sebou, ovšem současně být i nezávislá a nic neřešit. Její inzerát ve světle skutečností, které mi o sobě prozradila, se zdál být poněkud bizarní. Ne, že by každá žena nepotřebovala být opečovávaná svým partnerem, ale nejdřív je krok jedna a to vzájemné poznávání a vědomí, že do vztahu, se dává to, co si z něj chceme i brát. A to je běh na dlouhou trať a absolvuje ji každý pár co to myslí vážně. Je to vlastně i cíl každého vztahu nenechat ho doběhnout. Chci být opečovávaná, tak taky pečuji, tak je to jednoduché. Ale mě iritovala její až chorobná závislost na telefonu, respektive její otrocké být stále na přijmu.
Jak zvedla hlavu od displeje, oznámil jsem ji, že už chci jet, abych nejel za tmy. Řekla, že to chápe, a že je to i rozumné a kývla na servírku, která nás celou dobu pozorovala. Když přišla, oznámila ji, že pán, tedy já, bude platit. Nechápal jsem tohle její gesto, tak snad vím, že jsem to já, kdo ji pozval a dokážu si o účet i sám říct. Se slovy nechej jim dýško, odešla s Fildou už ven a nedala mi šanci na to upozornit, zvláště když ji telefon zase zvonil. Zaplatil jsem u pultu a všiml si na vchodových dveřích uvedeného majitele podniku, nějaký Antonín S… a odpovědná vedoucí Karla V… Neznal jsem jejich příjmení, ale ty křestní jména by byla velká náhoda, kdyby to nebyla ona její šéf.
„To je tvoje kavárna paní V…?“ jen tak jsem nadhodil, když jsem ji venku došel.
Překvapeně se na mě podívala.
„Jen částečně, je šéfa jako taková zábava pro jeho manželku, ale jak to, že znáš moje příjmení?“ odpověděla překvapeně otázkou.
„Je napsané na dveřích“ odpověděl jsem ji popravdě.
„Dal mi to na starost, když to jeho manželku přestalo bavit a mám dvacet procent podílu na zisku, proč se ptáš?“ bezelstně mi vysvětlovala a ptala, když jsme kráčeli zpátky na náměstí.
Nechtěl jsem to víc komentovat, tak snad jsem dal dostatečné dýško do jejího podílu. To se mi ještě nestalo, nechala se pozvat kavkou do vlastního podniku. Tomu říkám promyšlené podnikání na jistotu. Zazvonil ji zase telefon, prý Tonda a to musí vzít. Jakoby snad i existovalo nějaké zazvonění, na které by nereagovala.
Procházeli jsme kolem nějakého vietnamského bistra nebo se tak aspoň ten podnik tvářil. Nechal jsem ji na ulici s nerudným Tondou, zaslechl jsem, jak se nervózně domáhá svých grafů, co tak prý dlouho trvá. Vešel jsem do bistra. Dostal jsem chuť, a večer se doma bude hodit, na horkou polévku Pho Go a u veselého malého vietnamského číšníka se zajímal, jestli mi jsou schopni ji zabalit sebou tak, abych ji převezl domů na motorce. Nic pro něj nebylo problém, jak jsem předpokládal. Mezi tím přišla i Karla a ve tváři znechucený až panický výraz. No jo nedělní grafy pro šéfa se táhnou, naštěstí to nebyl můj problém. Můj telefon se neozval ani jednou. Je neděle.
„Co paní? Co paní bude chtít koupit?“ chytil příležitost pro další obchod vietnamský číšník.
Karla ho nejdřív odbyla, že nechce nic, aby vzápětí udělala objednávku z jídelního lístku vystaveném na pultu. Několik jarních závitků a rolek s krevetami, restované smažené nudle s kachnou a vejcem, nějaké kuřecí kousky a jasmínovou rýži. Že prý nebude vařit, má práci s těmi grafy pro Tondu a dcera přijde s Dušanem na večeři, jak ji oznámila jedna z miliónu zpráv, co za odpoledne obdržela.
„Taky sebou paní?“ zeptal se číšník roztomilou češtinou.
Karla přitakala.
„Hned si to zaplatím“ řekl jsem, ještě než číšník odešel do kuchyně.
„Dohromady nebo zvlášť?“
„Já jen to Pho Go a paní ten zbytek“ oznámil jsem mu a položil na pult dvě stovky.
To by mělo stačit. Stačilo i s dýškem. Musím se mrknout na dveře, jestli to taky nemá pod palcem Tonda s Kájou, mě maně napadlo.
Karla se na mě nechápavě podívala a svoji objednávku celou zrušila, že prý si vzpomněla, že má doma v mrazáku ještě dvě pizzy a Dušan je vlastně alergický na exotické koření. Mohl jsem si o tom myslet cokoliv, jen ne snad, že po mě chtěla zaplatit jejich domácí večeři. Karla na mě houkla, že jde ven volat grafika, že už snad bude u počítače. Číšník mi přinesl moji objednávku a zabalili to skvěle. V pevně uzavřené sklenici byl vývar a v krabičce ten zbytek. Skvělé, to snadno převezu.
Venku Karla diskutovala s grafikem po telefonu, co přesně Tonda po nich požaduje. Když to trvalo neúměrně dlouho, ukázal jsem ji, že už musím jet. Už se mi nechtělo dělat ji stafáž při jejím telefonování, kdy prostě neměla sílu nebo nechtěla to aspoň na chvíli přerušit, aby se rozloučila. Jen mi pokynula na pozdrav, že se určitě ozve a byl jsem volný.
Domů jsem stejně dorazil za tmy a už bylo i celkem chladno na letní motorkářské oblečení. Horká polévka Pho Go ohřátá v mikrovlce opravdu bodla tak jak jsem si představoval. S Karlou mi nějaké pokračování nedávalo smysl, ta žije ve svém virtuálním světě, kde sdílí cokoliv a diskutuje o tom s kýmkoliv. Stále řeší neodkladné a důležité záležitosti, tak jak mi to předvedla a její soukromý život je řízen jejím šéfem. Teď mi dávalo smysl, že hledá muže, který ji zajistí a umožní nepracovat. Co by se dělo pak? Hýčkali a opečovávali bychom se vzájemně? Nemyslím si, zřejmě by se pak celá vnořila do svého virtuálního světa a odbyla tě pizzou z mrazáku. Takovou partnerku fakt nechceš.
Třikrát jsem se ji pokusil zavolat v rozmezí tří hodin, ale měla stále honičku, telefon byl stále obsazen. Tak jsem ji to napsal, že pokračování nevidím a přidal i důvod, že dávám přednost reálnému světu a trávení volného času bez pracovního obtěžování. Odpověď přišla ještě v noci. Že si to myslela, už podle toho jak jsem se nevhodně zachoval v té vietnamské restauraci, že takhle by si to nepředstavovala, a že jsem stejný jako ti ostatní co jen slibují a pak lžou a je tedy jen ráda, že to nebude pokračovat, ale ne proto, co jsem napsal, ale protože to nechce ona a takových jako jsem já, může mít tolik, kolik jen ona chce, protože je o ni velký zájem. Na Tinderu, ale i na ostatních seznamkách má do týdne vždy tisíce lajků a může si tak vybírat.
Tak si nejsem úplně jistý, jestli vůbec věděla, komu píše. Ale to už je jedno, já ženám stejně nerozumím a Karla je jen toho dalším důkazem.
Tomas Kocar
