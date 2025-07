Rande č. 13 - Libuška z Vimperska

Dokáží se ženy zamilovat na dálku, pouze na základě psané či telefonické komunikace s někým, koho nikdy předtím nepotkaly osobně? Měl jsem to za nemožné, ale i z nemožného se občas stává možné a je to až komicky hororové.

Asi čtyři měsíce jsem si psal s jednou takovou paní z malé vísky na Vimpersku. Dle fotek blondýna krev a mléko, 53 let a to mám rád. Komunikace zpočátku měla formu celkem vtipného pink-pongu. A když to má vtipný nadhled a je to zbavené od tvz uprděnosti, tak to mě vždy baví o to víc. Neurážela se kvůli mému mužskému trapnému humoru, který se nám mužům prostě samovolně stává, i když se tomu bráníme, ale jsem schopni se tomu i zcela osamoceně zasmát. S klidem rozumné ženy přecházela i občasné šovinistické narážky na ženské pokolení. Buď jim nerozuměla, nebo byla prostá duchem nebo byla vždy za dámu a reagovat na to, by bylo pod její úroveň. Dokázali jsme se časem po smskách i pohádat a být až jedovatí, ale když už to bylo na únosné hraně, tak to tak nějak rozumně, buď já, nebo ona překlopila do legrace humorem nám vlastním a zdálo se, že bychom po smskách zvládli i sex.

Po prvním měsíci intenzivního psaní jsme přešli i na intimnosti a ona mě začala oslovovat slovem miláčku. Po dvou měsících, pro mě zcela neškodného, virtuálního flirtování se od ní začaly objevovat zprávy s vyznáním lásky a stále častěji slova Miluju tě, Lásko moje, Jsi pro mě všechno, Nechci tě ztratit, Chci tě, Dám ti cokoliv ….a podobně. To bylo něco pro mě, pro povrchního muže, naprosto prázdná slova, zvláště v psané komunikaci bez jakéhokoliv vizuálního, natož fyzického kontaktu. Snad jen ten poslední obrat „Dám ti cokoliv“ to je jiná, ten ve mě probouzel fantazii plného trezoru peněz, či bedny zlata, aniž bych musel platit clo a dopravu předem. Abych byl upřímný, tak jsem se tím spíše bavil, než cokoliv myslel vážně v domnění, že i ona to bere podobně. Myslel jsem, že to je z její strany nějaké recese, ale ona vážně žila svůj reálný život se mnou virtuálně na dálku. Naprosto neuvěřitelná kombinace a bylo mi ji svým způsobem líto, ale něco tak šíleného dokáže asi jen žena. Znali jsme se jen z fotek, psaných zpráv a z občasné namluvené zprávy, nic víc. Nicméně Libuše, jak se jmenovala, šla do toho po hlavě, jako kdybychom měli za sebou už několikaletý vztah a svatba byla na spadnutí. Nakonec jsme dokázali mít sex i po telefonu či po smskách doplněný patřičným videem či přímo videohovorem. Což je asi po intenzivním, téměř tříměsíčním vztahu, myslím ten sex, už normální i ve vztahu běžném. Někdy docházelo až k absurdním situacím, že jsme se pohádali po smskách, kvůli naprosté kravině, abychom pak měli spolu usmiřovací sex, ovšem zase jen na dálku a po smskách. Čtvrtý měsíc se už její rozvernost, kterou jsem měl rád, střídala s melancholií a jakýmsi smutkem, že jsem za ní ještě nepřijel a doopravdy ji neobjal. Dokonce mi kvůli tomu, když na to přišla řeč a já se zase neměl k jasné odpovědi, kdy konečně přijedu, dvakrát zablokovala whatsapp, aby ho zase rychle s omluvami své životní lásce, jak s oblibou říkala, odblokovala. Ale kdo by se chtěl táhnout dvě hodiny k Vimperku kvůli kávě, bábovce a cizí ženské, která mi svěřovala své touhy, přání, ale i své třinácté komnaty a očekávala za to pochopení, lásku a něhu. Koncem čtvrtého měsíce našeho prapodivného virtuálního vztahu, se její frustrace, že jsme se ještě neviděli fyzicky, intenzivně prohlubovala, stále častěji dávala najevo, že bych mohl už konečně přijet a byla vzteklá, když jsem se vymlouval, že to nejde. Ve skutečnosti jsem se chystal to virtuální bláznovství už ukončit. Nemělo to jiné řešení a v podstatě mi to nic nedávalo. Jen jsem byl stále přilepený na telefon.

Na právě uplynulý červencový víkend jsem měl domluvené rande, na celou sobotu a noc na neděli s jednou paní, se kterou jsem byl, ovšem fyzicky, na několika randech už předtím a celkem jsme si rozuměli a bylo nám spolu fajn. Domluvili jsme se, že zkusíme kamarádský vztah s výhodou, protože byla vdaná. Paní byla i zcela reálná a nemilovala mě na základě čistě psaného virtuálního kontaktu. Mělo to být naše poprvé u ní doma, ale její manžel si to na poslední chvíli rozmyslel a nikam nejel. Možná tušil, že by mu někdo seděl v jeho pantoflích a jeho županu, v jeho křesle před televizí. Nebo se stalo to, že jeho milenku její manžel nikam na víkend nepustil a tak zůstal doma i on. A já tak měl nečekané volno.

Mělo být hezky a tak jsem se rozhodl, že si udělám výlet na motorce s krátkou zastávkou u Libušky. Udělal jsem ji tímto svým záměrem neskutečnou radost a od sobotního rána mě bombardovala zprávami, jestli už jedu. Rázně jsem ji musel naznačit, že jestli se nepřestane chovat jak puberťačka nadržená na svého plyšáka, tak návštěvu odložím.

Měl jsem v plánu k ní přijet, tak kolem čtvrté hodiny, dát si kafe, vysvětlit ji, že náš pseudo vztah není nijak perspektivní a v klidu zase jet, abych byl za světla doma. Odsouhlasila vše a dodržovala telefonní klid. Její vesnice, byť středisková, byla sice na google mapách, ale vedla do ní jen cesta třetí třídy, tak jsem se nemohl postavit před její barák, neb v roce 2009, ze kterého byla datovaná street view, ještě nestál. Postavila si ho ve své rodné vísce až za peníze po rozvodu v cizině v roce 2016, ale i tak jsem byl přesvědčený, že ho najdu. Navigace ukazovala 2 hod. 26 minut. Udělal jsem si lehký oběd a vyrazil.

Cesta na motorce ubíhala svižně, dal jsem si jen dvě zastávky na kafe a objevil hezké cesty, jak pro motorku dělané. Zkusil si i jízdu přes dvě stě, ale už to není nic pro mě, zvláště v polootevřené helmě, kdy jsem dostal nějakých chroustem do tváře. Já jsem přežil, o životě chrousta pochybuju, ale šleha to byla parádní. Asi deset kilometrů před cílem jsem Libuši zavolal, jestli si to nerozmyslela. Nerozmyslela a nadšením výskala, ať už tam jsem, že jsou na mě už všichni zvědaví a zavěsila. Cože? Kdo další má být zvědavý? Je to jen první setkání a plán je maximálně dvě hodiny v hovoru mezi čtyřmi očima. Začínal jsem se trochu bát.

V 16 hodin jsem přijel na dvorek jejího domu. Odpovídal popisu i popisnému číslu. Byl to nízký bungalov, ze strany silnice pouze vydlážděný dvorek na pět až šest aut. Ve stěně domu pouze vchodové dveře, malé okénko – zřejmě toaleta a kousek dál průduch digestoře. Zaparkoval jsem vedle jejího auta a zatroubil. Nic se nedělo. Sundal jsem si helmu i bundu, bylo fakt horko a sáhl po klice. Ani jsem se ji nestačil dotknout a dveře se pomalu otevřely, ale nikdo za nimi. Ta to umí natahovat, ach jo. Ani jsem to nedomyslel, když zpoza dveří vyskočila o dvě hlavy menší blondýna a vrhla se mi kolem krku s výkřikem: „Miláčku konečně jsi doma.“ To bylo na mě zase trochu moc. Ani jsem nestačil oponovat a zasypala mě polibky. Ženská blázen. Musel jsem si ji za zadek podhodit nebo by mi zlomila krční páteř. To si vyhodnotila, že mám taky radost, že jsem doma a polibky mi oslintala celý obličej.

„Pojď dál miláčku ani si nesundavej boty.“

Mluvila se mnou, jako kdybychom vážně byli ve vztahu několik let a já se právě vrátil z montáže nebo z vězení. Nikdo v životě se na mě tak netěšil, respektive to nedával na odiv jako ona teď a můj, už mrtvý, pes v minulosti. Posadila mě ke stolu a než jsem cokoliv mohl udělat, přistál přede mnou talíř s pěticentimetrovým biftekem medium a grilovanou zeleninou. Otočila se a z trouby vytáhla ještě jeden poloviční pro sebe.

„To jsem ráda, že jsi tady na čas, bála jsem se, aby se to nevysušilo“ řekla a bylo jasné, jak plodně strávila čas telefonního klidu.

Bungalov byl zařízen moderně, bylo vidět, že se penězi na materiálu ani vybavení nešetřilo, ale na můj vkus trochu nevkusně. Kdo dá dohromady do jednoho velkého prostoru ultra moderní kuchyňskou linku v černém lesku, rustikální masivní dřevěný stůl, designové barevné židle z plastu, koženou klubovou sedačku v anglickém stylu a plno doplňků ve stylu etno a provence? Jen ten, kdo má peníze a kupuje, to co se mu líbí bez toho, aby o tom nějak přemýšlel. Co bylo hezké, tak otevírací prosklené stěny s výstupem na rozhlehlou terasu a výhledem do jakéhosi údolí.

Líba ze mě nemohla spustit oči.

„Jsem ráda, že se ti tady líbí miláčku“ spustila, když viděla můj zájem.

Ach jo, oslovení miláčku mě iritovalo, ale raději jsem nic neříkal, abych ji hned nezklamal. Měla na sobě černé koženkové šaty na ramínka se sukní nad kolena. Pod šaty okrové tričko. A jak jsem psal, že je krev a mléko, tak poměrně velká prsa napasovaná v triku byla bez podprsenky.

„ Líbí se ti to?“ Zeptala se, když jsem se zapomněl pohledem. „Nemám podprsenku, tak jak jsi psal, že se ti to doma libí.“ Stydlivě se uculovala.

Je pravda, že v soukromí mám rád, když je žena nahoře naostro. Ovšem do společnosti, se to už v našem věku nehodí. Tam je hezké, když je vše řádně usazeno. Vypasované šaty ji hezky obepínaly širší boky a větší zadek, ale vše bylo vyváženo. Křivky jak mají být. Blond vlasy měla volně rozpuštěné na ramena, modré oči měly něžný nádech a makeup zcela neviditelný. Byla jedna z mála, která stárla přirozeně vědouc si svých vrásek, které měla ráda. Vypadala naprosto skvěle. Pokud by někdo chtěl vidět, jak vypadá máma víly Amálky, tak by to mohla být ona. Jen mi šlo na nervy, že mě oslovovala lásko, miláčku…a tak podobně. Když jsme dojedli a ona uklidila talíře sedla si na mě rozkročmo a zeptala se: „Co si dáš teď čumáčku?“

Ty vole, to ne, tohle já fakt nedám. Nečekal jsem na další oslovení, ani na nabídku a se slovy, že si musím odskočit, jsem se šel opláchnout do koupelny.

V koupelně mě čekal první šok v podobě mé fotky velikosti tak 10x10cm zastrčené za rámečkem zrcadla, ale než jsem se vrátil zpět s dotazem proč ji tam má, seděla v obýváku její kamarádka Dáša, kterou jsem taky znal z naší virtuální komunikace. Po chvíli přišly dvě sestřenice i s manželi, synek Josef s Libušinou snachou Markétou, soused Karel s manželkou a dva týpci, co se představili jako Líby kamarádi, už nevím, jak se všichni jmenovali. Na stole se objevily koláče, zákusky, chlebíčky, pár lahví vína a tvrdého alkoholu. Asi nějaké oslava, zřejmě tedy správný čas vypadnout, ale nešlo to, každý byl zvědavý na tajemnou paní Columbovou, tedy na mě. Snad každej si na mě sáhnul, jestli nejsem přelud a Líba mi oznámila, že je ve vsi posvícení a na návsi v kulturáku je zábava a pouťové atrakce jako labutě, řetízkáč a střelnice. Že já a ona tam nesmíme chybět, mi oznámila tak důrazně, že nebyl prostor na odpor. Ok souhlasil jsem, tak hoďku dám a pak se ztratím, to mi vždy šlo, vyprodukoval jsem si v hlavě plán. Vyfasoval jsem láhev meruňky s úkolem ji propašovat do sálu kulturáku. Nebyl jsem v tom sám, každý z přítomných měl nějaký pašerácký úkol. Kulturák teď mají nějací Pražáci a chtěj za panáka půl sta, tak leda nasrat, jak mi bylo vysvětleno jedním manželem sestřenice. Libuše se šla převléknout, aby slavnostně vystrojená mohla na onu vesnickou slávu. Po chvíli přišla v letních světlých šatech se sukní nad kolena a ve žlutých lodičkách na podpatku. Slušelo ji to moc, to jsem musel uznat. Zavěsila se do mě a všichni jsme vyrazili směr místní kulturák. Už zdálky byla slyšet pouťová hudba a překřikující se světská obsluha atrakcí. Musel být na mě a Líbu ikonický pohled. Já v motorkářských kalhotách s protektory, moto botách a triku, ona vystrojená v elegantních šatičkách a lodičkách, tak jak se může vesnická žena vystrojit na událost, která je jednou za rok.

Kulturák byla nevzhledná kostka postavená v době normalizace v akci Zet. Absolutní brutalistické monstrum uprostřed návsi klasických chalup se sedlovou střechou. Tohle dokázali postavit jen pokrokoví komunisti, nedbaje na nic. Na návsi před kulturákem stáli dvě střelnice, řetízkový kolotoč, autodrom, labutě a skákací hrad. Dva stánky nabízeli cukrovou vatu a pochutiny typu žuža a tureckého medu. Vešli jsme dovnitř, nějaký známý Líby nás všechny protáhl bez placení do sálu tím, že nám dal na ruku razítko kačera a to znamenalo, že už jsme tam byli a jen se vracíme. Navíc to podpořil u trhačů lístků žoviálním žvaněním, že nám hlídal místa před přespolními, zatímco jsme si dávali venku cigáro. Kontraband byl lehce propašován, synek Líby objednal rundu tuzemáku, ale ne kvůli tomu rumu, ale aby měl každý svého panáka na náš propašovaný chlast. Proběhla hned pánákovaná do dvou nohou zároveň.

Sál byl narvaný lidmi. Neuvěřitelné panoptikum, otrhaná až polonahá omladina, přes zemědělce v umaštěných montérkách co přišli rovnou z traktoru, až po těžké, značně retro, plesové róby místních tetek a strýců napasovaných do obleků, které měli snad naposledy na své svatbě. Mezí tím pobíhaly rozverné dítka a jejich neurotické matky je honily ve snaze je usměrnit. Otcové tvořili překřikující hrozen na baru. Na pódium hrálo k tanci a poslechu Country melody duo – jak bylo napsáno na plachtě jakéhosi závěsu. Za jedním keyboardem Yamaha se kroutila peroxidová blondýna značně za zenitem, něco jako Dolly Parton ovšem v místním podání a čase. Měla neuvěřitelný výrazný make up, zřejmě naházený zednickou lžící, když mrkla, tak to bylo jak vějířem a vše podtrhovala výrazná červená rtěnka, široký úsměv umělých zářivě bílých zubů. Prsa vypasovaná v kožené vestě, až nepřirozeně, někam pod bradu, níže pak westernová sukně, pod kterou, když ji povyhrnula, dávala na odiv kožené boty - koně s flitry a cvočky. Za druhými klávesami Yamaha do rytmu nohou podupával vousatý chlapík, podobný Rumcajzovi. Byl o hlavu menší než Dolly, což vyrovnával obřím Stetsonem na hlavě a značným pupkem v kostkované flanelové košili, který přetékal přes pás kalhot. Na nohou měl bílé ponožky a sandály. Vedle kláves stál stolek s půllitrem piva, kterého si občas cucnul. Byl jsem konsternován, zdá se mi to? Podle názvu bych čekal nějaké country, ale produkce se točila kolem vypalovaček Michala Davida, Zagorové, Vondráčkové, Gotta.....atd prostě osmdesátky. S Líbou jsem musel absolvovat všechny ploužáky, protože rychlé tance mi nejdou a i tak ten ploužák v mém podání bylo něco jako přešlapování medvěda na místě. Trpěl jsem, ale Líba si to skvěle užívala, smyslně se o mě třela, líbala tak, že mi jazykem olízala i uši. Občas mi mou ruku položila na její prsa a tiskla se svým rozkrokem obkročmo na mé stehno. „Dneska chci, abys mě ošukal miláčku můj“ pošeptala mi roztouženě při ploužáku s názvem „Ona se brání“ od Karla Černocha v podání Melody dua a chtěla, abych ji pohladil mokrou kundu v přítmí parketu. Slovní spojení jejího přání: mokrá kunda, použila ona. Asi by už neměla pít, ale bavila se náramně a mě se to vlastně líbilo. Bylo jasné, že ten večer už nezmizím. Náladu značně zvedal propašovaný alkohol, respektive pravidelné panáky pod stolem. Od spoře oděných roztleskávaček místního fotbalového klubu jsem koupil pár lístků do tomboly a nebyl jsem sám. Lístky kupovali jen chlapi. Na ženy ty polonahé prodejkyně marketinkově ani obchodně nefungovaly, ale prodaly všechno. Blížila se půlnoc. Musel jsem jít na vzduch, točila se mi hlava a potřeboval jsem se provětrat. Venku to nebylo o nic lepší, pouťové atrakce rýžovaly peněženky přiopilých účastníkům zábavy za řevu Vondráčkové o malovaném džbánku. Dělalo se mi zle a celý jsem se opotil. Musel jsem chodit a ten alkohol trochu rozchodit. Rozhodl jsem se vymočit za kulturákem. Smrad linoucí se z vnitřních toalet by mému žaludku nemusel udělat vůbec dobře. U rohu budovy postával hlouček místní omladiny v odéru marihuaného kouře, na lavičce nějaký páreček sjížděl lajnu, taky bych si dal, ale to bych nesměl být tak zlitý. Asi jsem na ně zíral nepatřičně dlouho, až to kluk nevydržel a křikl po mě zle: „Co čumíš dědku, řekni si Arnoštovi, ten to má.“

V jednom křoví někdo zvracel, z druhého se ozývaly kopulační vzdechy a tlumené pobízení dělej, už budeš? Další křoví bylo volné a to jsem použil.

„Ty teď prcáš Líbu?“ Zaznamenal jsem otázku, když jsem míjel při návratu do sálu hlouček kuřáků marihuany.

„Ještě ne“ odvětil jsem po pravdě.

„Tak si dej bacha na Lojzu, už ti ji klátí za střelnicí“ dostal jsem nevyžádané echo za huronského smíchu ostatních kuřáků trávy.

Za střelnicí jsem Líbu našel v objetí nějakého chlápka, který ji probíral rukou pod sukní, a nezdálo se, že by jí to vadilo.

„Líbo co co je?“ Řekl jsem opilecky.

Odskočila od něj, vyplašeně se na mě dívala a hned klopila zraky. Lojza se okamžitě vypařil.

„Já vím miláčku, není to tak, jak to vypadá“ řekl jsem, když se na mě podívala a nadechovala se, že něco řekne.

„Už chci jít spát.“ dodal jsem po pravdě.

„Ještě ne miláčku,“ řekla libě a prosebně Líba a pokračovala „Ještě dáme půlnoční řetízkáč.“

Na řetízák nevlezu ani za střízliva, tak co bych tam dělal pod vlivem. Nehledě na to, že tahle řetízková zábava spočívala ve zvracení z kolotoče za fandění ostatních diváků stojících dole v dostatečné vzdálenosti. Na to mě nikdo nedostane, o tom jsem byl přesvědčen. Bylo mi špatně z panáků a zle, už jen z pohledu, jak se kolotoč točí.

Otevřel jsem oko. Třeštila mě hlava, ležel jsem v nějaké ložnici, kde na mě naplno svítilo sluníčko otevřeným oknem. Absolutně jsem nevěděl, kde jsem. Někdo ležel vedle mě. Otočil jsem se. Vedle ležela Líba, občas si zahrápala a z koutku úst ji tekla slina. To jsem si vždy myslel, že to je výsada mužů. Zamžoural jsem na rámeček na nočním stolku a v rámečku jsem se smál já na sebe. Další moje fotka. Podíval jsem se pod peřinu. Proč jsem nahý? Jak jsem se sem dostal? Kdo mě svlíknul a proč? Trochu moc otázek na bolavou hlavu.

„Proč nespíš miláčku?“ ozvala se Líba.

Vzala si do ruky telefon a já viděl, že mě má i na tapetě.

„Jejda je teprve půl šestý“ řekla. A hned rozhodla: „Ještě nebudeme vstávat.“

Otočila se a zadkem v noční košili se chtěla zavrtat do mého klínu. Taky jsem nechtěl vstávat, mozek nefungoval, nic nefungovalo až na jedno, na moji v tomto čase pravidelnou ranní erekci absolutně oproštěnou od jakéhokoliv vzrušení. Prostě byl jen její čas. Ranní erekce u mě kolikrát bývá silnější, než ta vyvolaná sexuální touhou. Líba to samozřejmě ucítila.

„Ale, ale, ale copak to tu máme, řekla laškovně až toužebně.

Otočila se a vzala si ztopořený úd do ruky, pevně stiskla a začala ho dráždit pomalými pohyby.

„Líbí se ti to miláčku?“ Zeptala se a já jsem řekl něco, co jsem si myslel, že já v životě nikdy neřeknu, i když jsem to občas slyšel. Ale všechno je jednou poprvé.

„Dneska ne Líbo, bolí mě hlava“ a byla to pravda. Hlava mě třeštila, sluníčko pralo do pokoje a měl jsem žízeň. Líba znechuceně vstala a zatáhla závěsy a to byla v té chvíli největší úleva. „Proč jsem nahatý?“ Zeptal jsem se.

„Trochu jsi miláčku blinkal na kolotoči, ale neboj už je to vypraný šmudlinko.“

Cože? Jak to, že poslední co si pamatuju je, že na řetízkáč nejdu.

„Kdo mě svlíknul?“ ptal jsem se dál, ale nevěděl, co si od toho mám slibovat.

„Já, Dáša a Markéta, byla to fuška lásko dostat tě do sprchy a pak do postele.“ odpověděla zcela bezelstně.

Zatočila se mi hlava, chci umřít.

„Tady máš pití miláčku“ a podala mi flašku s minerálkou.

Ještě jsem si všiml, že u postele byl přistavený kýbl. Myslela na všechno. Přitiskla se ke mně a objala za hrudník. Objetí jsem oplatil za její ramena a ona mi tak s hlavou položenou na rameni usnula téměř okamžitě. To nikdy nechápu, já se jen převaloval a už jsem nezabral. Je posedlá, letělo mi hlavou, to není normální, aby měla všude moje fotky, říkala mi miláčku, sice jsme si psali čtyři měsíce, je možné, že se zamilovala do nějaké své představy a teď se ji zhmotnila? Vidíme se poprvé a hned jsem v její posteli, sice jinak než bych si představoval, ale jsem nahatý, přesvědčuje mě, jak mě miluje a přitom se nechá obírat nějakým místní obšourníkem za maringotkou, když si odskočím. Postará se o mě, když jsem se ožral a na blbým kolotoči se pozvracel, ach jo, co s tím? Je posedlá, je to magor nebo matka Tereza? Myšlenky měly v hlavě ring volný. Něco po deváté nakoukla do ložnice Dáša, že už půjde, že nám to nebude kazit. Spala vedle na gauči. Líba taky vstala, že udělá snídani. Přinesla mi sklenici vody se šumivým acylpyrinem a oblečení, které vonělo sluncem, fakt ho vyprala. Kopl jsem do sebe vodu se šumákem a vyskočil z postele, zbytkový alkohol byl ještě v hlavě cítit. Oblékl jsem se. Líba stále v noční košili vařila česnečku a na stole voněla čerstvá káva a krčili se oschlé chlebíčky z večera. Kopl jsem kávu do sebe, na chlebíček jsem neměl odvahu a šel se na sebe podívat do koupelny. Moje fotka tam pořád byla. Strčil jsem hlavu pod studenou sprchu a to mi udělalo dobře. Ještě jsem mrknul na dvorek, motorka stála, jak jsem si zaparkoval a zavolal jsem své bývalé asistentce, se kterou jsem pracoval něco málo přes dvacet let. Nastínil ji situaci a poprosil, aby mě tak za půl hodiny zasypala smskami nasrané manželky, že kde jsem, proč nejsem doma a tak, jistě jako vdaná paní si s tím hravě poradí. Měla záchvat smíchu a že to udělá, potvrdila slovy „Jasně šéfe, není problém.“ Její jméno jsem v telefonu změnil na „Můj miláček“ a vrátil jsem se zpátky k Líbě. Na stole už voněla česnečka, přišla k chuti. A Líba začala s plánováním naší sluncem zalité budoucnosti.

„Budeš za mnou jezdit každý víkend, než ti miláčku najdu práci někde v okolí, nejlépe ve Vimperku. Svůj dům prodáš a já nechám tenhle napsat půlkou na tebe lásko, aby ses tady necítil jako na návštěvě a za peníze z tvého domu si koupíme nějakou chaloupku u moře….“

Nechal jsem ji povídat, je hezké když lidí mluví o svých snech byť utopických a jen jsem netrpělivě čekal, až se můj telefon odložený na kuchyňské lince rozpípá. Bylo to nekonečný. „Co tomu říkáš miláčku?“ Zeptala se a laškovně mi dala pusu na nos, když můj telefon pípnul poprvé. Nevzala to na zřetel. Po chvíli pípnul znova a znova.

„Kdo ti tak zběsile píše?“ zeptala se.

„Jak to mám vědět, podívej se, nezamykám si telefon“ odpověděl jsem.

„Nebudu ti sjíždět telefon, to nedělám. Nechci být zklamaná“ řekla rozumně, ale oči ji šilhaly po displeji telefonu.

„Ok, tak mi ho prosím podej, je na lince“ požádal jsem ji.

Vzala ho do ruky, když znovu pípnul. Podívala se a její obličej ztuhnul, zbělal a celá se tak nějak zastavila, jako kdybychom hráli známou dětskou hru štronzo. Nevydržela to a zprávu si otevřela.

„Co to má znamenat?“ Konsternovaně se zeptala „Ty jsi ženatej?“

„Tak trochu“, odpověděl jsem.

„Ty jsi mi celou dobu lhal?“

„Nelhal, nikdy jsme na to téma nemluvili a myslel jsem, že jsi chytrá žena, která ví, že muž nelže, když se ho žena zbytečně neptá na otázky, na které není připravena přijmout odpověď.“

„Proč?“ Zalapala po dechu.

Chvíli jsem myslel, že omdlí. Proč se prostě na mě nerozeřve, že jsem hajzl a ať okamžitě vypadnu nebo aspoň nehodí po mě talířem, tak jako každá normální ženská? Těžce si sedla a dala se do usedavého pláče. Tak, to je to nejhorší co se mohlo stát, pláč nemám rád. Pokoušel jsem se ji uklidnit. Pohladil jsem ji po vlasech a vzal ji hlavu do dlaní. Slzy byly opravdové, matně jsem vzpomínal, kdy jsem naposledy viděl ty své. Vstala a pevně mě objala. Nechápal jsem, ale ženy nelze pochopit. Začala mě zuřivě líbat.

„Vezmi si mě miláčku, teď hned“ a rozepínala si noční košili. „Nejsem o nic horší než tvoje manželka.“

Ty vole Tome co to dělá? Ptal se mozek. Podle plánu tě měla přece vyhodit a ať už se nevracím. Budu muset přitvrdit.

„Ale já svoji ženu miluju, tebe ne, nebudu s tebou spát, nechci ji ublížit.“ Soukal jsem ze sebe lži a v jejich očích pozoroval zmatek mísený se zoufalstvím.

No a je to, naplánované noty o společném životě se jí sesypaly, je to fakt ženská magor. Propukla v hysterický pláč a konečně začala křičet, co jsem to za hajzla. Paráda, tady jsem ji chtěl mít. Ať okamžitě vypadnu, že mě už nechce nikdy vidět. Takhle ji ztrapnit před všemi jejími kamarády a rodinou. Rád jsem ji poslechl, Lojza byl jistě v záloze a rád ji uklidní. Venku začal foukat svěží větřík. Naskočil jsem na motorku a hurá domů. Trochu jsem ještě cítil „zbytkáč“, ale bylo mi tak lehce a jízda na motorce je tak uklidňující. Tu jízdu miluju.