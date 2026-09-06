Páté rande na Tenerife a zdá se, že toho už bylo tak akorát.
Všechno jednou končí dříve nebo později. Něco se stalo. Pohoda se střídala s dusnem. Šila do mě hned co jsem se objevil ve dveřích bytu. Nerozuměl jsem tomu, ale šlo to ustát a týden prožili příjemnými výlety po ostrově i koupáním v oceánu. Ovšem s občasným mráčkem, toxicita se plíživě stupňovala a určité dohody soužití postupně brali za své.
Bylo jasné, že jsme došli ke zdi našich limitů vztahových hodnot, kterou společně už nepřelezeme, ale oba víme, že bez toho se dál neposuneme, nemůžeme tedy už společně jít dál. Zaskočeni deziluzí se není kam vracet a zůstat stagnovat u zdi by bylo jen trápení, nekonečné hledání viny a výčitek, hledání pravdy, kterou není možné společně najít. Vztah by se posunul do toxické roviny a skončilo by to v lepším případě na antidepresivech a nespavostí, v horším případě v protialkoholní léčebně a velkými výdaji za vykouřené kartony cigaret. To nikdo rozumný nepodstoupí. Někdy je potřeba poslechnout racionální mozek a nezmítat se v nekonečných emočních bouřích, které stejně dříve nebo později odezní, odžijí se. Jediný lékař je čas. Příjemné období vztahu dávalo mnohokrát na čas zapomenout a teď je čas jediný, který to srovná.
Když se ohlédnu zpátky, její nespokojenost se mnou tak nějak nenápadně problikávala od počátku, ale nikdo nemůže druhého změnit. Můžeme se snažit přizpůsobit jeden druhému a něco ve svém dosavadním životním stylu změnit či poupravit, aby to bylo kompatibilní společnému zájmu. Nikdo v našem věku už není nepopsaný list papíru, ale to neznamená, že ti dva nemůžou nový list papíru začít popisovat spolu. Chce to ovšem hodně trpělivosti, tolerance a pochopení. Možná i ústupků z obou stran, ale když je světlo na konci tunelu vidět, měl by být zájem obou k němu dojít. My jsme ho neviděli, občas problesklo, ale zase se ztratilo.
Pokud žena od samého začátku vztahu začne muži podsouvat a určovat, jak má žít, co má dělat, s čím souhlasit a jaké změny má ve svém životě udělat, nemusí to dopadnout dle jejích představ. Z počátku to může být pro muže i příjemné. Může si dokonce myslet, že to s ním žena myslí dobře, že má o něj opravdový zájem a záleží ji na něm. Na něm, jaký opravdu je, než mu dojde, že v tom sleduje jen své cíle, svoji představu o svém životě s mužem potřebným jen jako doplněk, aby nebyla osamocena a cítila se tak nějak neopuštěna, možná i žádaná neb v její přirozenosti chce žít v páru s mužským protějškem. Nebo jen nebýt sama, i když má spoustu kamarádek, ale ty nenahradí ten mužský element, ať už si pod tím může každý představit cokoliv. Je to pro ni příjemný životní pocit, opřít se o toho svého hrdinu, když je potřeba. Mít ho po boku a vědět, že bude chránit její čest, když by na to přišlo. Dávat muži tolik potřebný pocit potřebnosti.
Ale normální muž ve vztahu potřebuje i svůj prostor a pokud mu žena začne určovat, jak má žít, jak má trávit svůj čas, který mu prakticky sebere pro sebe není to dobře, a jen pod ten papiňák přitápí. Mnohokrát jsem slyšel: „Motorku prodáš, nechci abys na ni jezdil.“ (První motorku jsem si koupil ve třinácti na tajňáka a nikdy ji neopustil. Nejsem žádný ortodoxní motorkář, ale mám tu jízdu na dvou kolech celoživotně rád). „Bydlet budeš u mě v bytě v činžáku.“ (Nikdy jsem nebydlel v bytě, proč bych s tím měl teď začínat, mám rád bydlení v domě, v činžáku bych byl časem nešťastný). „Tohle oblečení už nosit nebudeš.“ (Ok s tím nemám problém, když mi pomůže s obnovou šatníku jedině dobře, ale musí mi to konvenovat, cítit se v tom, nikoliv přijmout fakt, že ona ví, co chci nosit a někdy to opravdu nešlo, i když jsem se snažil). Naplánovala mi i dalekou budoucnost, ke které jsme se měli pročekat v nějaké stagnující, několikaleté životní mezifázi. V důchodu, kterého bych se měl dočkat za sedm let, se odstěhuji k ní na ostrov a tam spolu budeme šťastně žít, dokud nezemřeme. Nic proti tomu, je příjemné celoročně chodit v šortkách a tričku. Ovšem ne ve společném domě, ale v jejím, o kterém mluvila, když byla pohoda, že je to náš dům. A když byla nepohoda, tak si mám uvědomit, že jsem v jejím domě a podle toho se i chovat…..atd, prostě střípky ubírající identitu vytvářely mozaiku nejistoty.
Nevím, kdy přesně ji to vlezlo do hlavy, ale nepřijde mi normální předhazovat domněnky o milenkách. Milenky a já to je synonymum pro sci-fy žánr s mojí v mém věku běžnou občasnou erektilní dysfunkcí. Nevím přesně kolik milenek to mělo být a mohlo mi to i možná lichotit. Jsi dobrej Tome, vzbuzuješ ve svém věku žárlivost a konečně si někdo myslí, že máš i na milenky a nestačí ti ta jedna, se kterou si ve vztahu.
Milenka pro mě vždy byla jen má partnerka, je tam rovnítko z několika důvodů. Nejsem štvanec, špatně snáším zradu, zvláště když se jedná o něco tak intimního, a svědomí by mě sežralo zaživa páchat zradu na někom na kom mi záleží, navíc mi nejde lhaní, ne že bych nikdy nelhal, ale většinou je to na mě poznat a o to je to pak ještě větší trapas. V neposlední řadě se neumím a nikdy ani se neuměl bránit lživému nařčení. A v poslední řadě jsem nikdy nebyl svým partnerkám nevěrný, ani fyzicky ani emočně. Na mém piedestalu stála jen jedna a na konci páté dekády života to už měnit nebudu.
Za další vždy jsem měl rád rozvíjenou kvalitu než nejisté experimenty a pak si ještě vymýšlet historky, že ten dámský župan a růžové pantofle rád nosím já neb je mi to pohodlné a příjemné. To mi vytanula na mysl stará událost z prvního rande, respektive první návštěvy u ní, že ten pánský župan, pánské trenky Pepe jeans a pantofle o několik čísel větší v koupelně nosí ona, protože je to pro doma moc pohodlné, aby se pak zamotala do tvrzení, že pět let od smrti manžela nikoho neměla, až po připuštění, že vlastně měla, a to celkem intenzivně. Jako by to nebylo jedno. Kdyby řekla rovnou: „Jo to tady zbylo, ještě jsem to nevyhodila“ by bylo lepší a nemusela se kroutit v pochybných výmluvách.
Co bylo to bylo a je to absolutně jedno, pokud je to teď jinak. Ovšem je fakt, že jedna její tamní kamarádka mi naznačovala něco jako, že ví něco víc, a že ona, ta kamarádka, by se ke mně hodila lépe, protože je nejen mladší, ale i lepší. V jakém směru to už nedodala neb jsem ji usměrnil a nic nikomu neřekl, abych mezi kamarádky nehodil granát.
„Proč chodíš s mobilem na záchod?“
Nevím proč chodím s mobilem na záchod, asi abych nekoukal při tlačení do zdi, mohl dohrát rozehraný Toon Blast, zkoukl emaily, přečetl si zprávy, naplánoval trasu výletu ….je toho hodně.
„Určitě si tam s někým pořád píšeš, s milenkami“
To nevíte, jestli to myslí vážně. Máte se smát nebo se pohoršeně bránit, hájit a vysvětlovat. Obhajování zaseje jen podezření. Tak se usmějete a přejdete to, ale šije do vás dál. Nabídnete ji telefon, aby si ho projela a byla v klidu. To odmítne, protože co kdyby nenašla to, co chce najít. A vás napadne, mám tohle zapotřebí? Nechoval jsem se nějak tajemně, nedělal nic, co by mohlo být podezřelé, a přesto pořád do mě šila. Proč mi chodí zprávy, proč se na ně a nejlépe před ní hned nepodívám, proč si vypínám na noc zvuk telefonu, proč nemám nastavený whatsapp tak, aby bylo vidět oznámení zprávy a kdo mi píše na displeji, když je telefon v klidovém režimu. Nikdy jsem nic nenastavoval od stažení aplikace, nemám důvod, a hlavně co je ní do toho. Lezlo mi to na nervy, nejdřív jsem si myslel, že jen žertuje, ale nabývalo to na objemu.
Pak přišli dvě zprávy před obědem. Telefon mi přinesla.
„Proč se nepodíváš, kdo ti píše“ zeptala se, když jsem telefon odložil s nepochopením proč mi ho nosí.
„Nezajímá mě to, vidíš že si čtu“
„Nezajímá tě to, protože jsem u toho?“
Pípla zpráva na jejím telefonu. Mě nezajímá, kdo ji píše ani když u toho nejsem, ale vyslechnu si ji, když mi to sama bude chtít říct.
„Tak, kdo ti psal?“ opět se zeptala, když vyřídila svoji smsku.
„Je mi to jedno a až budu chtít tak se podívám“ řekl jsem ji už z principu.
„Nechceš se podívat, protože jsem tady já“ konstatovala a dávala mi telefon do ruky.
„Podívej se sama, znáš můj kód na odemknutí, a sama mi řekni, kdo píše a můžeš si ten telefon rovnou projet. Najdeš jen ve fotkách pár historických fotek mých ex.“
Nemám problém, když mi partnerka projede telefon, je to její problém, ne můj. Pokud tam najde něco, co nechce, respektive chce najít, je to pořád její problém. Jen nevím, komu nebo čemu to prospěje a důvěra je na tenkém ledě. Mě by nenapadlo projet partnerce telefon, z důvodu, pokud by tam bylo něco, co nechci, tak to ublíží víc mě, než jí. Já se tím budu trápit a zbytečně o tom přemýšlet. Důležitá je síla důvěry mezi námi, proč ji ničit, a navíc jak bych ji to řekl? Vlezl jsem ti do telefonu, vysvětli mi to a to? Proč? Ve věku skoro šedesáti let se přece dá předpokládat nějaká míra vztahové kázně, jistoty a spolehlivosti toho druhého. Jiné by to asi bylo s partnerkou o dvacet, třicet a více let mladší, ale o tom nemusím přemýšlet, to se nikdy nestane.
„Tak kdo ti píše?“ důsledně se dožadovala odpovědi a dodala „nebudu ti projíždět telefon, řekni mi to sám“
„Ok tak až se podívám tak ti to řeknu, teď si čtu“ držel jsem svůj postoj, jak jsem zmiňoval už z principu.
Žádosti se opakovaly a stupňovaly. Z počáteční pasivní agresivity přešla do pasivní rezistence a pak už jen útočná forma hněvu a zlosti, ale byla pořád za dámu, žádné doprovodné estrádní výstupy typu házení talířů či napadání s válečkem na nudle. Přidala k tomu i určité nesmyslné narážky na můj příjem a majetek, který je několikanásobně nižší než ten její, a to nemusí chodit do práce. Jaký to mělo smysl nevím, ne každý je rentiér. Možná to byla jen neventilovaná frustrace. Několikrát jsem ji klidně řekl, aby mě nechala být, aby zmlkla. Nezmlkla a její stále zvyšující hlas chrlící vodopád zmaru a bezmoci jsem ukončil bouchnutím do stolu a zvýšeným hlasem ji překřičel ať už je konečně zticha.
Zarazila se a ztichla. Koulela na mě očima, poprvé zjistila, že umím i zvednout hlas a bouchnout do stolu. Měl jsem to udělat už dávno a možná bychom se až sem nedostali. Znala by hranice. Vstala a beze slova odešla někam ven. Vrátila se ovšem záhy s tím, že si chce o tom promluvit. Řekl jsem ji, že už toho dnes řekla dost, že si o tom teď promluvit nepotřebuju. Tohle je vždy lepší řešit s odstupem, kdy se tomu můžeme i zasmát, když si uvědomíme nesmyslnost celého počínání, protože nechceme nezdravý selhávající vztah, ten je vždy na hovno a vzájemné obviňování za trápení – hodnoty ubližující životu, nikdy nic pozitivního nepřidají.
Odešla a do večera se nevrátila. Nevrátila se ani do půlnoci ani do tří do rána, kdy její postel byla stále prázdná. Pak jsem na chvíli usnul. Nevrátila se ani ráno. Přišla něco málo před polednem, udělala si jídlo a prostřela jen pro sebe. Pocitově jsem se z toho všeho cítil mizerně, ale i tak jsem si chtěl o tom všem promluvit, i když tak krátký odstup ještě hrany neobrousil. Ona, že už nemá potřebu se mnou mluvit o ničem. Sbalila si tašku na pláž a bouchla dveřmi.
Co teď? Kdysi mi říkala, že její ex-partneři, když se pohádali tak to byli oni, kdo škrábal prstíčkem a nadbíhal ji se zájmem se usmířit. Na mě se jí líbilo, že jsem to nikdy neudělal, ale je pravda, že jsme se moc nehádali, a když se to ojediněle stalo tak z pouhé malichernosti, která nestála za řeč. Teď je to něco jiného. Zdá se, že vztah něco málo přes rok i se všemi skvělými zážitky a pocity je spláchnutý v hajzlu jen proto, že se ji nepodařilo mě dostat pod svoji kontrolu.
Vyprávěla mi, jak jí její ex vždy odevzdal celou výplatu a dostal kapesné. Bydlel v jejím bytě a neměl žádný svůj majetek. V podstatě by odešel jen s igelitkou a tím co by mu do ní ona dala. Koupila mu dvě auta po sobě a jak zuřila, když to druhé auto napsal na sebe, a ne na ní, když ona platila. To zakončila otázkou: „Chápeš to?“ Bylo mi to jedno jak to měli.
Měl jsem dvě možnosti. Na tři zbývající noci do odletu se odstěhovat do hotelu nebo jako trouba čekat až se vrátí a hrabat prstíčkem. Čekat, jestli bude oběd. Rozhodl jsem se pro hotel, tam je snídaně, oběd i večeře pravidelně a hlavně tam není dusná atmosféra, kterou špatně snáším.
Nemohla ovládat mé emoce, nemohla mě kontrolovat, ačkoliv jsem ji nikdy nezavdal příčinu k pochybnostem. Vždy jsem ji zvedl telefon v jakoukoliv hodinu. Když se vrátila z mejdanu, když nemohla spát, kdykoliv i když věděla, že jsem v práci. Ráno, v poledne, večer, v noci, vždy jsem byl na příjmu. Nevzal jsem ji ho jen, když jsem jel na motorce, to jsem ji vždy zavolal zpět, že je vše v pohodě, ale to ji nestačilo a chtěla fotku motorky nebo, že jsem opravdu doma. Někomu by se to mohlo zdát iracionální až zvrácené, ale mě to nevadilo, měl jsem ji za partnerku, a když to potřebovala pro svůj klid tak proč ji nevyhovět, mě to nic nestálo.
Měl jsem čas tři dny o tom přemýšlet. Zdál se mi důvod její nespokojenosti v tom, že se mnou nemohla manipulovat, jak potřebovala, jak možná byla i zvyklá. Nenechal jsem ji, aby ovládala mé emoce a všechno ostatní, co bylo proti jejím představám. Odpovědnost za selhání byla čistě na mě, já můžu za to, že není se mnou šťastná, protože jednoduše nechci žít svůj život podle ní. Já chci žít život s někým společně nikoliv společně podle toho druhého a v tom je rozdíl. Když se podívám na náš vztah zpětně, byli jsme si špatnými kamarády, i když jsme se snažili. Každý muž v první řadě chce, aby jeho partnerka byla zároveň i jeho nejlepší přítel a milenka zároveň. Ona byla jen dobrá milenka.
Sbalil jsem si svoje věci. Pokud jsem něco zapomněl tak to věnuji tomu, kdo přijde po mě, nemám s tím problém. Zamkl jsem dům. Klíče se do otvoru schránky nevešly, vzal jsem je tedy sebou a odešel na hotel. Dopřál jsem si pětihvězdičkový apartmán s výhledem na oceán a plnou penzí. V letadle jsem o tom znovu přemýšlel. Každé selhání někam posune. Přijal jsem rozhodnutí, že se budu snažit, aby mé budoucí vztahy byly jenom lepší. Už je na čase narazit na tu opravdu pravou. Na partnerku, která bude opravdu i moje nejlepší přítelkyně, že bude i nejlepší milenka o tom nepochybuji, to si zařídím. Ze všeho si lze vzít to dobré, a to špatné vytěsnit, respektive se tomu vyvarovat.
Nicméně je tomu už více jak měsíc a půl a ona se neozvala. Buď leží na dně nějaké zátoky nebo měla klíče ještě jedny. Mám dokonce klíče od jejího pražského bytu, tak předpokládám, že se někdy ozve, pokud to už neřešila zámečnickou službou, ale nemyslím si, že přiletí v dohledné době. Nicméně jako pravidelná čtenářka časopisu Psychologie mi udělala dříve, než odešla rozbor mé osobnosti. Bylo to něco jako „Emočně nedostupný narcis se sklonem k sobectví s nedostatkem respektu a projevu vděčnosti a nulovou empatií, který vůbec nechápe, že ho někdo může mít rád…“ Slušný základ pro seznamovací inzerát do kolonky něco o sobě. Aspoň každá bude vědět do čeho jde.
Každý rozchod je důležitý a inspirativní pro osobní růst, kdo si tím projde a není úplný ignorant. Všichni máme rádi úspěch a štěstí a hlásíme se k tomu, je to naše pozitivum. Ale převzetí odpovědnosti i za selhání a neúspěch je rovněž důležité, právě odtud se můžeme něco naučit pro budoucnost. Ujasnit si priority a pokud někdo chce tak i vytvořit, či poopravit svoji strategii štěstí, svoji vizi, možná i přehodnotit pilíře hodnot, na kterých stojí podstata vlastní spokojenosti, klidu a vyrovnání. Házet vinu na ostatní v konečném důsledku nic nepřinese, spíše naopak.
Za mě ten rok byl fajn, užil jsem si ho a myslím, že nejen já. Za mě, jak říká klasik a teď hodně parafrázuji: „Pozitiva a sociální jistoty převyšovaly nad negativy a nejistotou stability, lépe řečeno nejistotou společné kompatibility.“ A už jsem se v tom ztratil, stejně se to posralo.
Přeji hodně štěstí a dobrý, lepší budoucí výběr i mě. U ní už třeba proběhl a tohle celé byla taktická hra vyšachování ve stylu proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. A celou tuto absurditu podtrhují ty dvě smsky, které jsem měl před ní otevřít. Jedna byla od Mountfieldu s upozorněním, že mám ještě 4 dny na slevy 50% na všechno a druhá od O2 Roaming, který mě upozorňoval, že ač jsem v zahraničí tak nevyužívám data, tak ať si laskavě zapnu v telefonu datový roaming. Děkuji za upozornění. Měli by zvážit zasílání těchto zpráv, škodí to vztahům na rozcestí.
Tomas Kocar
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Tomas Kocar
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Tomas Kocar
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Tomas Kocar
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Tomas Kocar
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