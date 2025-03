Malé zamyšlení nad inzerátem do seznamky.

Seznamování se po padesátce je těžká disciplína, ale jak správě formulovat seznamovací inzerát, aby byl úspěšný?

Po zkušenosti ze Speed Datingu jsem byl nucen zvolit jinou taktiku, pro moji strategii budoucího štěstí a rozhodl jsem se, že si podám inzerát. Možná inzeráty. Je tomu štěstíčku jít třeba naproti. Ale jak takový inzerát pojmout, aby zaujal tu správnou ženu, která chce být mnou lovena a ulovena. Na udičku se nachytá spousta i těch nepravých. Je potřeba mít systém selekce už v zárodku, zbytek se pak oddělí sám osobním setkáním, které je vždy rozhodující. Pro začátek, jako správný povrchní a prvoplánový muž budu vyřazovat všechny, které nebudou blondýny, neb světlé vlasy na ženě mi přijdou sexy.

Základní postup byl zvolen a teď se zamyslet jak inzerát poskládat. Prosurfoval jsem si několik seznamek a za účelem pochopit a zmapovat situaci na tomto second online e-shopu lidských duší, prahnoucích po seznámení. Nikdy jsem na seznamkách nezavítal do kolonky: on hledá ji a dalších, kde primárně muž hledá ženu, takže to bylo pro mě rozhodně dobrodružství. Když vyřadím anonymy či falešné profily, které si podávají seznamovací inzerát za účelem vytažení peněz z důvěřivých žen, na údajnou letenku, clo a přepravu bedny zlata, tak zbytek je dle mého subjektivního názoru z velké části bída až tristní záležitost. Když pominu pravopisné hrubky do očí bijící, či občas nesmyslné slovo, asi důsledek autokorekce, ale proč si to po sobě nepřečtou a neopraví to? Těch pět vteřin co změní první dojem, za to jistě stojí. Rozumím, že někdy je lepší nic nepsat a vyjádřit se stručně, ale mistři krátkých sdělení by napsali jistě něco víc, než nic neříkající popisky typu: „Najdu?“ (otázka je co ztratil?) … „Kdo mě chce?“ (otázka je k čemu, pro ledvinu?)….“Brno najdu?“ (neumí pracovat s mapou?.......“Hezký den dámy, pište!“ (co čeká, dav intelektuálních spisovatelek?)…..“Já 32, chceš mě?“ (to by lecjakou dámu mohlo i nesprávně rozdivočet a pak zklamat)….. „Hledám svoji ženu!“ (zkus nejdřív souseda, jestli ti neutekla tam). Kdyby aspoň přidali, že umí žehlit a mýt okna, tak by žena aspoň měla představu co s ním.

Kategorie sama o sobě je, když je v inzerátu místo informací o dotyčném a jeho záměrech uvedena „hlubokomyslná“, ovšem opsaná citace o lásce či infantilní říkanka. Sice taky o lásce, ale z prvního stupně základní školy a dotyčný se na přiložené fotce tváří dost nasr…tedy naštvaně. Asi aby bylo jasné, že to myslí smrtelně vážně a láskou zahrne všechny ženy, které ho osloví. A tzv. cestovní seznamovací inzeráty, kdy dotyčný hledá spolucestující ženu na týden třeba do Egypta s odletem za čtrnáct dní, jsou dle mého úplně mimo. Někdy bych chtěl takovou ženu potkat, která do toho šla. To smrdí průšvihem a nejhorším týdnem jejího nebo jeho života. Za ten risk to nestojí, ale chápu, že jsme všichni postižení nějakou formou šílenství.

Další inzeráty a to dělají i ženy, jsou takové, kam inzerent nasype plno fotek s nějakou sportovní aktivitou či výkonem a čím šílenější, tím lépe. Je domněnka, že budou přitažlivější oprávněná? Pohybuji se v kategorii 50+, tak jak je důležitá fotka skákajícího pána s pupkem padákem, jízda na vodních lyžích o dovolené u moře, či krkolomný sjezd nějakého šutru na kole…..atd? Nebo vypsané zájmy by daly hned na několik životů. Možná se pletu a o takové je rvačka. Jako o ty co se vyfotí u piva s cigárem nebo v posilovně v předem nacvičené póze před zrcadlem se zaťatými svaly a staženým břichem. Taky je často foto pořízené „random“ na veřejném WC nebo póza s obřím kaprem lapajícím po dechu, že pán není skoro vidět. Může to být pro mnohé ženy neodolatelný princ jejich snů, já nevím. Rovněž nechápu prezentaci jako seznam z majetku daňového přiznání. Že má někdo dům nebo byt asi není nic neobvyklého, každý někde bydlíme, ale lákat ženu 50+ na bydlení v cizím baráku, s přáním a slibem, jak ho budou společně budovat, mi přijde fakt za hranou a hodně ošemetné. Nebo má dotyčný v úmyslu přepsat polovinu domu na tu, která tam bude bydlet a budovat s ním, aby se necítila jako host a budovala i své? Myslím, že ne, zvláště když ženě hrozí, že odejde z igelitkou tak, jak přišla, kdykoliv se majitel domu špatně vyspí. Myslím, že by bylo férovější, po nějaké době chození, když dojdou k rozhodnutí spolu bydlet, tak majetek oba prodat a koupit si něco společného. Pak to společné budování má smysl, když už musí být a navíc je to spojí v těsnější vztah, když si už natolik vzájemně věří. Za mě je tento postup fajn a fér pro oba, ale vím, že spousta žen už by to nedala, buď z pohodlnosti, nezájmu cokoliv ve svém životě měnit, či pocitu nedostatku energie, se do něčeho nového pustit, co jim změní zaběhnutý život a preferují tvz mingle vztah, tedy vztah oddělený. Každý ve svém a společně se starat o dvě domácnosti v tom nejlepším případě. V tom horším o jednu, toho dominantnějšího v páru. Já nevidím nic špatného na tom život si komplet změnit, když k tomu společně dojdou a vzájemně se podpoří. Prostě nový společný život. Vidím v tom příležitost zbavit se toho starého, kdy už i případní dědicové začínají počítat roky, kdy vás odsunou do důchoďáku. Začne vám nový život, tak či tak, tak proč je nepředběhnout a žít si podle sebe s někým, kdo vám přináší radost a smysl do života.

Další kategorie jsou fotky něčeho tak pomíjivého jako je fotka pána s nabubřelým kukučem a loktem v otevřeném okně své, či půjčené Audiny, Bavoráku, Mercedesu…. Co si tím kompenzují nebo naznačují? Nebo mají pocit, že žena 50+ bude šílet nadšením a prát se o srdce dotyčného kvůli autu? Možná na holky kolem třiceti by to mohlo zabrat, ale otázka je zda generační rozdíl nebude mít ve finále, po nějaké době efekt štvance toužícího po klidu.

Zpátky k inzerátu. Myslím, že ženám 50+ je jedno v prvotním kliknutí na inzerát, jestli dotyčný má auto, v čem bydlí nebo co dělá profesně. Vše se přece dozví v počáteční komunikaci včetně toho, co pán od seznámení očekává. Abych řekl pravdu, tak se mě žena vždy zeptá spíš na lokalitu bydliště a jestli pracuju. Neptá se co hned, co je moje profese a v čem bydlím. Jedna známá mi na tohle téma řekla, že se vždy ptá, kde dotyčný pracuje, aby údajně zjistila s jakým respektem k němu přistupovat. Taky vám to přijde podivné? Ředitel korporátní společnosti by byl asi cajk za snažení se mu vetřít do přízně a řidič tramvaje by šel do bloku? Nic proti tramvajákům, je to jen příklad, který mě napadl. Těžko říct co tím sleduje, ale seznámení s tím pravým si značně omezuje. Pak se ptá, jak dotyčný bydlí. A tím zjišťuje, jak je na tom dotyčný materiálně. Je mi jasné, že ubytovna nebude ideální, ale málokdo ji to hned přizná a tohle překvápko si nechá až na první společnou noc, respektive pozváním do soukromí s ujištěním, že kluci na palandách slíbili, že se nebudou dívat. Každopádně tahle známá se pohybuje na seznamkách deset let a stále nic. Kde asi bude chyba?

Pokud už se někdo vydá všanc na seznamku, musí vždy počítat i s různými anonymními výkřiky a hned se nehroutit nad komenty či nelichotivými odpověďmi, neslušnými návrhy a vulgaritou. Všechny tyhle hejty nejsou vypovídající o inzerentovi, vždyť vás nikdo nezná a vypovídají pouze o autorech těchto hejtů. Seznamky na netu jsou opravdu takové už zmíněné e-shopy a zvolený marketing je na každém jednotlivém inzerentovi.

Otázka na ženy, pokud nějaké dočetly až sem. Jak by měl vypadat inzerát muže, aby vás zaujal natolik, abyste reagovala s vážným zájmem?

Inzerát by za mě měl, obsahovat minimálně tři civilní fotky, jedna z toho celé postavy. Info o výšce, lokalitě výskytu a že hledám ženu v té a té věkové kategorii.

Text 1: Zase žít pro společnou radost, souznění a sdílení co život přináší. Pokud je vyřešena minulost, současností si pak můžeme tvořit budoucnost. Opečovávaná žena, je vždy ozdobou svého šťastného muže.

Text 2: Po oklepání se z rozchodu bych rád našel spřízněnou duši k té mé, parťáka pro sdílení vzájemné pohody a všeho dalšího co život přináší, partnera pro radost, ženu, se kterou mi bude dobře a jí se mnou, vytvoření vzájemného fyzického a emočního pouta, mít rovnocenný vztah muže a ženy, mít společnou vizi…..atd

Text 3: Nechci se melancholicky dojímat, nicméně vím, co chci a co potřebuji do poslední třetiny života, nejsme už nepopsaný list, ale nikde není psáno, že nový list nemůžeme začít společně psát. Stojí to za to, když vize je společná. I cesta může být cíl.

Nebo jen:

Text 4: Jsem lepší než tvůj ex, pokud nemáš talent pro drama a umíš vařit lépe než mikrovlnka, rád se s tebou seznámím.

Text 5: Gaučový povaleč hledá ženu, která už má něco odžito a už ví jak pracovat s mužem , aby byla spokojená. Nabízím oddanost, úctu, obdiv a slušné zacházení.

Text 6: Už jsem dost starý na to, abych věděl co od života ještě chtít. Pokud jsi už taky velká holka a máš to stejně, můžeme si zkusit o tom promluvit. Za to nic nedáme. Náhody neexistují.

Pokud se některá chytí, pak to vidím na následující postup. Vyměníme si pár zpráv nebo e-mailů s informacemi o sobě, zásadní skutečnosti a co koho na tom druhém zajímá. Nic obsáhlého, prostě jen info. Já rozhodně prozradím, že mám čtrnáctiletou dceru ve střídavce, která mě ještě potřebuje a ačkoliv jsem v současné době nejdůležitější muž jejího života a nehodlám zklamat, tak to neznamená, že partnerka není pro mě důležitá. Řekl bych, že v mém osobním životě je dokonce důležitější ve smyslu: děti odcházejí do svých životů, ale partner zůstává. Dítě pouze partnera přijímá. Dítě o něm nerozhoduje a oba mají k sobě korektní vztah. To stačí.

Myslím, že je žádoucí, aby psaná komunikace netrvala moc dlouho. Má mnoho úskalí a může být vykládána jinak než při osobním kontaktu, nemusí mít stejné emoce, myslím tím, že emoce dávané do textu pisatelem nemusí být stejné pro čtenáře, který si tam dosadí své a nedorozumění či drhnutí je na světě. Týden je tak akorát, a když je všechno ok, přichází první rande neb osobní setkání je, jak víme, vždy rozhodující pro další vývoj než tisíce napsaných slov. Když přeskočí jiskra, nebo jsou vzájemné sympatie natolik společné, že to stojí za to se zase vidět, tak postup je nasnadě. Další kafe, procházky, první pusa, večeře, první polibek, výlet, prodloužený víkend, společná dovolená a sex po svatbě. To poslední je nadsázka, žádná žena by tak dlouho bez sexu nevydržela. Potřebuje se cítit žádaná i po této stránce. Každopádně nikomu nic neuteče, vše přijde, tak jak budou oba chtít. Budování pevného vztahu postaveného na emočních i materiálních základech může být zábavné, dá nový impuls do života a pro mnohé to může být vysněný cíl, co se týče partnerského života. A abych nezapomněl. Okamžitě zmizet ze seznamky, aby nedošlo k zpochybňování, že za dalším a dalším rohem je někdo určitě lepší. Určitě není a jste chycen do nekončící smyčky.

Ještě pár slov na závěr pro muže, koukám, že jsem už v tom zamyšlení dlouhej. Domnívám se, že ženy nechtějí hodného muže, ale dobrého muže. A v tom je sakra rozdíl. Dobrý muž má jasnou vizi, jasnou hranici, jasné hodnoty a stojí si za tím. Má velké srdce a laskavost, vycházející z jeho vnitřní síly, je opravdový a svůj. Ví, co ta jeho žena od něj očekává, co potřebuje a bezpodmínečně jí to poskytuje. Jako pocit bezpečí, loajalitu za každé situace, ochranu….atd. Kdežto hodný muž je z mého pohledu manipulativní, příliš submisivní, se vším vždy souhlasí, nejde do konfrontace z obavy, že pak nedostane od ženy, co potřebuje. Dokonce je schopen za ní kompletně řešit její problémy, místo toho, aby pokud žena musí něco osobního řešit, jí byl oporou a pomohl ji s tím, ne to za ní řešil. To si myslím, že by nebyl zdravý vztah, o který nám všem jde. Hodný muž má i sklony se urážet či být zahořklý, když není správně a podle jeho představ hodné chování oceněno nebo je dokonce odmítáno.

Končím, jdu do tanečních, tak musím naleštit lakýrky, ve kterých mě tak bolí nohy. Dnes už je konečně závěrečný a prodloužený večer. Takže do inzerátu možná použiji, že zvládám i Waltz, Jive (čti Džajv), Cha-Cha (čti ča-ča), Sambu, Foxtrot a základy Tanga. Valčík a Polku už nedám, točí se mi hlava.