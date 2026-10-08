Kolonoskopie místo rande.
Tak jsem si dal opět inzerát na seznamku. Na ulici na žádnou ženu nehvízdnu a ani jako těžký introvert ji nedokážu přímo na ulici oslovit. Jednak bych ze sebe vykoktal nějaký nesmysl a za druhé, připadal bych si jako obtěžující otrapa, vyjma nechtěných případů, kdy ji například nevědomky přišlápnu nohu v plné ranní tramvaji. To ze sebe omluvu vysoukám a koukám co nejrychleji zmizet. Navíc na ulici nepoznáte, zda je paní, která by stála za oslovení na to vůbec připravená, zda je taky single nebo jen tak dobře vypadá, protože je šťastně vdaná a vy ji to rozhodně nechcete zkazit.
Při brouzdání po seznamkách jsem narazil na zajímavý inzerát, který začínal tak nějak výchovně až ultimativně výhružně a to mě vždy, k mé škodě, přitáhne.
„Ne, milí všichni muži. Když přijmu vaši žádost o seznámení, neznamená to, že máte právo se mnou hned nechutně flirtovat a posílat mi své ohanbí. Neznamená to ani, že mě budete urážet, když vás slušně odmítnu a psát ty otřepané fráze, že jste to tak nemysleli. Nezaměňujte si laskavost s nabídkou k sexu. Naučte se být přáteli žen, respektujte ženy, jako respektujete silnější a větší pány. Přestaňte si myslet, že když vám žena potvrdí přátelství, je to proto, že nehledá hned něco jiného. Ne, opravdu nehledá a sex už vůbec. Když máte v úmyslu místo slušného chování něco jiného, tak mě prosím toho ušetřete, abych nemusela blokovat vaší nezralost. Děkuji, ale jsem spokojená a šťastná žena“
Uf, ta musela na seznamce zažít opravdu něco šokujícího až děsivého, ale na druhou stranu řekněte, že to není roztomilý začátek inzerátu. A ten dovětek - jsem spokojená a šťastná žena je za mě v rozporu s jejím lovem na seznamce. Asi už nechce být šťastná a spokojená žena, jiné vysvětlení nemám. Roztomilý inzerát pokračoval:
„Nejsem opravdu žádná zoufalka co hledá cokoliv za každou cenu. Prosím bez urážek a slovního napadání. Nemám potřebu se obhajovat, vím, co chci. Muži bývají při výběru ženy moc nároční, ale myslím si, že i žena má právo být náročná při výběru muže. Nejde mi o peníze ani o zaopatření, jsem plně soběstačná žena a umím se o sebe postarat. Vařit umím. Jde mi o to, koho si pustím do svého života. Nechci dokonalého muže, chci muže, kterého si budu chtít já vybrat.“
Paní je mírně rozpolcená, ale kdo v dnešní době není. Sympatické je, že se o sebe umí postarat, protože umí vařit. Text inzerátu dál pokračoval:
„Hledám svého neznámého milého ve virtuálních vodách a doufám, že ulovím toho správného. Ne, co prožíváme, ale jak prociťujeme to, co prožíváme, vytváří náš osud. Někdy stačí úsměv, to je ta nejkratší vzdálenost mezi lidmi. Hledám nejdřív přátelství, ze kterého se zrodí láska. Láska plná vášně a milování - nemyslím jen obyčejný sex, toho je všude plno. Prosím nepiště mi, kdo nechce mít ve svém životě zvířata. Mé tři Bišonky jsou důležitou součástí mého života a bez nich si to nedokážu představit. Hledám někoho, kdo bude schopný se pevně postavit vedle mě. Budeme se vzájemně doplňovat. Někoho se stejným nadhledem a humorem. Že jsem vtipná, jsi už jistě poznal, pokud jsi dočetl až sem. Bez toho to nejde. Na profily bez fota neodpovídám, nejsem tady kvůli nějakému anonymnímu filtru (asi mělo být flirtu). Neztrácejte zbytečně svůj čas se mnou, pokud nejste schopní přečíst inzerát celý, abyste pochopili, že se chci těšit jen na vaše hezké vzkazy.“
Tak paní bude asi jako já. Není mistr krátkých sdělení, ale proč poznámku o „nutnosti“ přečtení inzerátu dala až na konec? To bude asi nějaký její promyšlený plán, jak oddělovat ty, co se rozhodují podle obrázků a nejdou do hloubky ženské duše. Jak mi bylo několikrát ženami vysvětlováno, důležité je, jak ta žena je krásná uvnitř, nikoliv navenek. S tím rozhodně nesouhlasím, při prvotním výběru na online seznamkách muži první reagují na fotku, a když zaujme, tak se věnují i textu. Nemyslím si, že by kdokoliv dokázal onu vnitřní krásu ženy poznat hned na první dobrou z fotky. To je záležitost dalšího, vzájemného poznávání se. A nemyslím si, že žena, která si podá inzerát typu: „Jsem sice ošklivá, ale hezká uvnitř“, bude mít přetlak nápadníků, kteří to budou myslet dobře. Spíš vzbudí přetlak sexuálních loudilů, kteří to vyhodnotí následovně. Paní má nízké sebevědomí, potřebuje cítit, že je žádoucí, tak ta by mi mohla dát bez delšího přemlouvání a že se považuje za ošklivku? Tak to by mi mohla dávat i kapesné, když to s ní dobře skoulím. A paní se ocitne v bludném kruhu.
Ale zpět k paní Janě, 52 let a jejímu, za mě na jednu stranu šílenému, na druhou stranu zábavnému, ale obsáhlému inzerátu. Je vidět, že zkušenosti ze seznamek má jistě bohaté. Otevřel jsem si její foto galerii a bylo mi hned jasné, že ta výhrůžná část má své opodstatnění. Co fotka, to dávala na odiv své vnady a křivky. Hluboký dekolt, vyšpulený zadek v krátké sukni, smyslně olizující si ret a jedna fotka v plavkách, v postoji svůdné Afrodity. Křivky, se kterými uměla zacházet, aby na ni byl hezký pohled a zaujal heterosexuální, nadržené muže hned na první pokus. Já chápu, že chce zapůsobit, ale tohle je laciné, to se potom nechtěné odezvy nezbaví. Vždy bude převyšovat.
Většina normálních chlapů si řekne, na tu nemám, ta musí mít miliony nabídek a loudilové začnou loudit. Chutně či nechutně. Jana, když odhlédneme od její fotoprezentace, tak působila sympaticky. Blondýna s oduševnělou tváří, ale naivním výrazem v očích. Možná ani ona sama neví, proč použila takové fotky, hodící se více do alba svého partnera či jako prezentace pro privátní služby. Možná chce jen ukázat, že ve věku 52 let strčí do kapsy i o patnáct let mladší ženy. Kdo ví. Každopádně určité charisma má, sebevědomí taky, svůdná je rovněž. Dokáže být jistě i stylová a elegantní, tak uvidíme, jak nám půjde komunikace a vzájemná empatie, respektive vzájemné naslouchání, pokud se vůbec rozeběhne.
Oslovil jsem ji a ještě ten samý den přišla odpověď. „Jé vy mi vykáte, to je roztomilé, to se mi líbí. Budeme si tedy vykat.“
Odpověď jsem ji, že mezi námi o tykání rozhoduje jen ona, že to je na ni a dál jsme si vyměňovali takové ty počáteční fráze. Byla celkem otevřená, a chtěla o mě vědět spoustu věcí a jak mi prý jde seznamování. Navedl jsem ji na svůj facebook, že tam najde odpověď a dva dny se neozvala. Po dvou dnech přišla zpráva, že se jí to líbí, že má stejný smysl pro humor, a že v menopauze ještě není, ačkoliv je ročník 74 a vytáhla z mých textů několik vět, které se ji líbí, a které by napsala stejně, kdyby měla cit pro psaní a psala si deníček.
Ve stejném čase jsem řešil se svoji praktickou lékařkou preventivní kolonoskopickou prohlídku, na kterou mám zdarma nárok, jak mi zdůrazňovala neb jsem v tom věku, kdy by se na ni mělo jít. Přemlouvala mě od února, kdy mi vypsala žádanku, recept na přípravek pro vyčištění střev, dala tři doporučení, kam mám zajít a stále se dotazovala, kdy ji přinesu výsledek. Z jejího doporučení jsem vybral soukromého gastroenterologa nějakého doktora Sigla z Pohořelce. Jednak, že mi jeho jméno evokovalo mafiána z Las Vegas čtyřicátých let a druhak, měl nejlepší recenze. Ti druzí dva, dle odezvy na síti, byli spíš takoví řezníci, Blažek a Hromádka. Jejich jména nezněla ani trochu mafiánsky, takže volba byla jasná. Vyšetření jsem objednal u sestry doktora z Pohořelce. Termín mi dala někdy na prosinec, dost času, abych si to ještě rozmyslel.
Jana mezi tím psala, jak touží po uvědomělém muži, protože ona sama je uvědomělá. Nevím přesně, co tím chtěla říct a pokračovala otázkou a nutno podotknout, že tak nějak samovolně přešla na tykání. „Myslíš, že ženy přirozeně vášnivé se silnou ženskostí je třeba k něčemu řídit?“ A sama si odpověděla: „Nemyslí si, že smyslné ženy je třeba k něčemu řídit, mají to dáno a milují to.“
Asi nějaký její nenadálý myšlenkový pochod na něco, co si u mě přečetla. Jinak si to nevysvětluji. Nebo mi tím chce naznačit, že je smyslná, vášnivá a čeká jen na muže, který to v ní probudí a plně si toho užije? Takových musí mít v reakci na svůj inzerát ve schránce plno i s popisem co s ní udělají a jak jí to udělají.
Jana začala psát tak nějak samospádem a kolikrát ani nečekala na odpověď.
„Když to srovnám se stejně starými kolegyněmi v práci, tak některé o milování už nestojí, nechtějí, vzdaly to. Myslím si, že jen doposud nepoznaly dostatečně své tělo. Protože, kdyby ho poznaly, tak by ho jinak obdivovaly za to, co jim dokáže poskytnout, tu extázi se správným partnerem, odevzdání se, přijmutí, fungování chemie, ohromná slast. Ne nadarmo se říká, že orgasmus je malá smrt a jde to určitě i v kombinaci tvoji partnerky a nejlepší přítelkyně v jednom ach a wau. To by se mi líbilo moc.“
Tak moment o co tady jde? Jak to bylo na začátku? Ne milý muži…nehledám sex…chci si sama vybrat muže…. Musel jsem si ten inzerát přečíst několikrát a nevím, zda jsem ho pochopil. To jako, že má vybráno? Nechci si nic nalhávat, ale proč zrovna já. Proč zase musím trefit něco takového. Ženská, která začne takhle psát po několika úvodních zprávách, sice vtipných, ale obecně nic neříkajících. Zřejmě reaguje na přečtené posty a až potom se dozvím, takové ty obyčejné věci např. v jaké lokalitě bydlí, jestli má děti, co dělá profesně atd., co si lidé při seznamování prostě sdělují. Téhle musí sex značně chybět nebo ho potřebuje stále a je jedno s kým. Nicméně stále psala.
„Samozřejmě v lásce a vzájemném respektu, porozumění. Nevadí, že píšu tak otevřeně? Ale je to tak osvěžující.“
Ujistil jsem ji, že otevřené psaní, jak to pojmenovala, se u dospělých jedinců předpokládá a že v našem věku už není nic, co by mohlo překvapit, nic co bychom ještě neznali.
„Tak, to by jsi se divil kolik těch nedospělých jedinců je. Mám toho plný Messenger, ale s nikým jsem se tak nesladila v komunikaci jako s tebou. Pro ženu je jedno z nejhezčích ta krásná komunikace s mužem o všem, pak nedochází k rozčarování. To nejde s kýmkoliv, jako co všechno se mnou dělá vaginální orgasmus a to nejde říkat na potkání komukoliv.“
Tak to je paráda, jsem ještě lovec nebo loven? Je fajn, že se komunikačně sladila, ale co já? Já mám být taky sladěn? A co s ní dělá vaginální orgasmus? To je mi jedno, tak dobře ji neznám a své orgasmy s ní řešit nebudu. Sladila se s nesladěným. Uvidíme, jestli se vyladíme. Zatím značně zaostávám.
Odpoledne volala sestra od doktora Siegla, že se ji uvolnil termín a můžou mě vzít příští týden ve středu, tak jestli to chci mít za sebou, tak mám přijít na jedenáctou dopoledne. Pak chtěla vědět, kolik mám Fortansu a jestli mi to stačí. Termín jsem ji potvrdil - chci to mít za sebou. A Fortransu (přípravek na vyčištění střev) jsem měl dostatek, celkem osm sáčků což je osm litrů vypít den předem. Ještě mě poučila, že nejlepší by bylo dva dny předem nic nejíst a pět dní předem nic nejíst co zanechává zbytky ve střevech, jako jsou třeba slupky z rajčat nebo cokoliv, co se nestráví a jde celé zase ven. V práci jsem oznámil, že si v úterý beru půl dne náhradní volno. Ono zase vypít osm litrů utrejchu nebude žádná sranda a na středu jsem si nahlásil pro jistotu sick day. Dnes byl pátek, takže od neděle držet půst. Stejně jsem to chtěl jednou zkusit jaké to je, držet hladovku a teď se to hodilo.
Jana nabyla dojmu, že jsem její vrba a psala dál.
„Oba musí vědět, co chtějí. Dokáží si cokoliv říct bez následků, respektují se vzájemně a to je právě ten Dar, když to tak s někým máme. To nejde s kýmkoli, k tomu musejí být oba dostatečně vyzrálí, plus musejí mít i to fyzično.“
Říct cokoliv bez následků? O čem ty ženy přemýšlejí. Když ji urazím tak mi dá pusu a skočí mi do náruče? A co myslí tím fyzično? Jako abych ji unesl a ona popřípadě uměla běhat tak, aby utekla?
Aniž bych nějak reagoval, pokračovala. Na moje chápání ženského světa trochu chaoticky.
„Je mi s tebou dobře Tome, ale i sebe-úžasná komunikace a bez vzrušovaní tělem nebude, pak je to o ničem. Ačkoliv u ženy se zdravou, krásnou sexualitou to potřeba není, a když tělo funguje báječně a duše strádá, taky je to o ničem. Přesně jak píšeš v jednom ze svých článků. Nejlepší přítel, nejlepší milenec, to je přesně ono.“
První dvě třetiny textu zprávy jsem si musel přečíst několikrát znovu a dosadit i nějaká slova, aby mi to dávalo smysl, ale význam jsem snad pochytil. Jak pokračovat? Asi opatrně naznačit, že bych ji rád poznal osobně, nebo jen číst její zprávy, tedy naslouchat tomu co mi říká, za chvíli stačit nebude.
Byl pátek odpoledne a já se pomalu připravoval na pití toho hnusu, co mi vyčistí střeva jak himálajskému jogínovi, který to dělá v pohodě celý život, každý sudý týden v pondělí.
„Jano rád bych tě pozval příští týden na kávu, máš nějakou oblíbenou kavárnu?“ zeptal jsem se nesměle.
„Opravdu to je milé, tak to upřesníme po neděli, já teď odjíždím na víkend i s pejsky a nevím, jestli se budu vracet v neděli nebo až pondělí. Do práce jdu až v úterý na noční, pracuji v nemocnici na ARU. Nicméně předpokládám, že budeme v kontaktu a v komunikaci pokračovat.“
Po přitakání v sobotu volně pokračovala ve svém volném stylu.
„Každá žena, která nedosahuje jakéhokoliv orgasmu, tak je problém v ní. Jak se vnímá, jak zná své tělo. I já jsem se ho učila poznávat a stačí mi málo a za to jsem fakt vděčná, že mi to příroda takhle nadělila. Vím, že ženy s tím bojují a nedosáhnou ho, ani kdyby měly v posteli Brada Pita. Mají problém se uvolnit, pustit to, dopřát si to, ale i na přístupu a technice muže záleží. Ty ženy co to dokáží a dokáží to rychle a i několikrát za sebou, tak ty vědí, čeho jsou v milování schopny a tím obohacují nejen sebe, ale i toho svého muže, protože nechtějí jen tak s kýmkoliv, ne kvůli tomu, že by nedosáhly vyvrcholení, toho dosáhnou lehce i samy nebo s kýmkoliv na koho si ukáží.“
No nazdar, tak to už je hraniční se schizofrenií. Tak nevím, jestli jsem udělal dobře ji zvát na rande.
„A víš co je u mě jistota?“ zeptala se někdy v sobotu večer.
Jistota čeho, dosažení orgasmu? Přemýšlel jsem, aniž bych musel, jasně že vrcholu. Na nic jiného nemyslí.
„Jasně, že vím“
„Tak schválně“
„Jazyk?“ nadhodil jsem.
Ze zkušenosti vím, že spousta žen 50+ to má za top sexuální rozkoše.
„Přesně, nevím co na to napsat, bo mě to nadržuje, ale je fakt, když to chlap umí, tak je to silná slast, ale uvnitř, pro to, jak je to ve známé básni, za trochu lásky šel bych světa kraj, jdu si dát sprchu, dobrou“
A Jaroslav Vrchlický se musel přinejmenším zavrtět v hrobě.
Ještě kolem půlnoci pípla esmeska. „Nevypadám, jako nymfomanka, že ne?“
„To víš, že ne“ ujistil jsem ji. Na některé otázky je možná pouze jediná odpověď.
Během neděle jsem si došel pro kartón minerálky bez bublin, a ačkoliv jsem si řekl, že nebudu už nic jíst, nevydržel jsem to a udělal si v poledne aspoň krupicovou kaši. Naposledy jsem si ji dopřál snad někdy v dětství a bylo to taky jediné bezezbytkové jídlo, co mě napadlo. Od Jany přišla smska a jak bylo jejím zvykem, pokračovala volným stylem, který byl pro mě někdy nesrozumitelný ve smyslu, jak to vlastně myslí.
„Jsem něžný mazel se smyslnými výbuchy, ale nemám oporu. Vyzdvihuje mě to ohromě, ale chybí mi to. Potřebuji i duši toho muže pro sebe, chci víc, chci si povídat, chci naslouchat, chci se přitulit, chci jeho pozornost, zájem, cítit důvěru. Vyhýbám se náhodnému sexu, svazuje mě to a sex mi tolik chybí.“
Holka se ocitla v nějakém kruhu. Možná sexuolog či psycholog by ji pomohl víc než já – náhodný chlápek ze seznamky, který o tom jen napíše, když to zase nevyjde.
„Jdu vědomou cestou, chci to vydržet, ale to neznamená být úplně bez milování. Nejsem žádná oblůdka. Hodně jsem toho už pochopila, jenže uvědomělých mužů je jak šafránu a já potřebuji do života rozumného, dospělého muže, který mi pomůže, a já mu za to budu oporou. Potřebuji, aby se mnou mluvil otevřeně na rovinu o všem, aby věděl, co potřebuji slyšet. Trávit společně čas, protože chceme kráčet spolu. Spolu růst. Vždy se něco vynoří, ukáže se, co je třeba nějak zpracovat, klidně i nepříjemného, nečekaného, ale s pochopením to přijmout a vyřešit s radostí. Radovat se, že jsme.“
Tak možná psycholog málo, možná psychiatr by byl lepší. Nevím proč, ale nabýval jsem dojmu, že je nějak velmi nespokojená v manželství. Bud je vdaná, nebo ve vztahu, ze kterého si sama nepomůže a potřebuje vztah nový, aby ji ze starého pomohl vyvléci. Nebo tak něco podobného.
„Rozhlížím se, vnímám muže, dvoří se, vím, že jsem pohledná a i tělo není ještě k zahození, ale nezneužívám toho, nestojím o to, necítím to tam, bojuji s tím, sex mě spoutává, někdy to už nevydržím, ale já to chci jinak. Chci cítit tu přitažlivost k tomu pravému muži, ale ne pro to, aby mi to udělal, to pak přijde samo a bude to vzájemné.“
Takže nemá problém se vyspat s kýmkoliv, když už to není k vydržení. Nedá se to opravdu vydržet nebo to nahradit nějakým šidítkem? V tomhle ohledu jsem rád muž, když to přijde, pomůžu si i sám a nedělám z toho takové drama. Samozřejmě pokud nemám partnerku, pak to nechávám na ni.
„Když je to s mužem, na kterém mi nezáleží, tělu sice ulevím, ale duše bude strádat a někdy se k tomu přidá i svědomí. Kolik vztahů končí, že jeden nebo druhý odejde, ale nerozvedou se a dál spolu spí?“
To já nevím, ale je to další indicie, že je opravdu nešťastně vdaná a neví jak z toho ven. Budu se ji na to muset zeptat, a pokud to bude pravda a je vdaná, tak do trojúhelníku rozhodně se svým demisexuálním nastavením vstupovat nebudu.
„O kvalitní vztah má vždy cenu bojovat, i když jediná jistota je nejistota“ začala během pondělního odpoledne filozoficky „začala jsem u sebe, jiné cesty není a už jsem ušla kus cesty. To mnoho žen po padesátce neudělá, ale potřebuji občas aspoň na chvilku opřít o rameno. Něco už umím. Umím stát sama, ale už nechci svoji sílu dokazovat tím, že nikoho nepotřebuji. Když je někdo senzitivní a intuitivní jako já, partnerství v souladu je důležité, vyvážené, není to lehké, komunikace s tebou mě postrkuje správným směrem. To potřebuji a děkuji za to moc.“
Nevím, nevím jestli nemá ten směr zkreslený, mě ex většinou nakonec označí za sobce, egoistu, narcise ….atd. Myslím, že takhle „odborně“ laicky onálepkovaných je většina mužů po rozchodu, takže to není nic vypovídajícího, ale pokud by to tak bylo, tak by to byl v oblasti psychiatrie fenomén, protože všechny tři, říkejme vlastnosti: jednání, myšlení a osobnostní, které jsou tak zásadně rozdílné vtěsnat do jednoho muže by i velikán Freud dle mého rád poznal, ale to odbíhám. Spíš je otázka, kdy na to ty ex vždy přijdou a proč s takovým chlapíkem jsou a řeknou mu to až ex post.
„Jaký máš vztah se svoji bývalou manželkou?“ zeptala se a tím mi i nahrála.
Odpověděl jsem ji a hned se zeptal na jejího manžela. Ted den se už neozvala.
Bylo úterý poledne a já začal poslední fázi očistné kůry svých střev. Nejedl jsem od polední nedělní krupicové kaše, ale hlad jsem kupodivu neměl. Připravil si litrový džbánek a rozpustil do minerálky obsah sáčku onoho přípravku. Měl bych vypít do večera osm litrů. Udělal jsem si plán každých dvacet minut třetinku a dle toho plánu bych s tím měl být na pohodu hotov do deváté hodiny večerní.
Ale to se nedá pít každých dvacet minut. Ten mix síranu sodného, hydrogenuhličitanu sodného, chloridu sodného a chloridu draselného je vážně hnus. Nicméně dal jsem se na tuhle cestu, tak ji dokončím.
„To by byla krása někam si vyjet na výlet a pomilovat se tam“ pípla znenadání první zpráva toho dne.
Bez odpovědi na moji otázku ohledně jejího manžela. Snažil jsem se ji odpovědět vtipně
„Co výlet to milování? Tedy výlety za sexem nebo sex jako odměna za výlet či výlet jako odměna za sex?“
„To je mi fuk, zbožňuji to i to, tak i tak. Zbožňuji výlety, zbožňuji sex, ne sex pod vidinou výletu. Jsem nezávislá, můžu sama vše, ale proč ne s mužem, který to taky tak cítí a miluje mě. Ta slast pro oba“
Nasoukal jsem do sebe první litr do hodiny podle plánu. A nic se nedělo. Rozpustil jsem další sáček do dalšího litru. A při prvních doušcích druhého litru přemýšlel, proč tu otázku na manžela ignoruje. Stačilo napsat, nemám žádného, jsem rozvedená, co s ním pořád máš….atd. a bylo by jasno, ale hra na mrtvého brouka hraje proti ní.
„Takže tobě se líbí menší ženy, ke kterým se musíš při polibku sehnout a ona stoupnout na špičky? To je hezké.“
Znalkyně mé amatérské psané tvorby se nezapře. Chyba žen je, že to čtou jako můj deník a nenapadne je, že to může být fikce a nabývají tak falešného dojmu, že mě dobře znají.
„A co žena s jemnými rysy, jemně nalíčená, husté vlnité vlasy, přirozená, se zdravými zuby, v úsměvu dolíčky, s nepovislými prsy a pevnými bradavkami, vyšpuleným pevným zadkem do přírody?“
Zeptal jsem se, zda nějakou takovou v kategorii 50+ viděla a jestli ji taky můžu vidět. Další zpráva byla fotka. Její fotka, zřejmě z ložnice, kde dveře od skříní tvořily zrcadla. Stála tam celá bokem ve spodním prádle, v bílém krajkovém spodním prádle s podvazkem a bílých punčochách na vysokém podpatku. Telefon před obličejem, jak je to u žen zvykem. Postavu měla opravdu hezkou, přesně jak se popsala. Rozhodně sexy byla a dovedu si představit, že může podněcovat fantazii spoustě mužům.
„Bříško jen trošku, ale nevisí. Úplně vidím, jak se libě uculujete, ale poklonu nečekám, těch dostávám hodně. Líbí se mi, že jste v pohodě a nic nehrotíte“ napsala ve zprávě za fotkou.
Něco se mi v břiše nahlas převalilo, ale zatím jsem byl v pohodě, to měla pravdu, zatím se to u mě nijak nehrotilo. Dokončoval jsem druhý litr a zatím jen takové občasné klidně převalování v podbřišku bez další hrozby.
„Chtěla bych ti napsat, že bych s tebou ráda na ten výlet, ale ne za sex. Odměna by byla jiná. Jsem velká holka a umím si říct, co chci. Chtěla bych procházku, chtěla bych se na chvíli ohřát v mužském objetí a nasát mužskou energii, nechci rande, nemám co víc nabídnout než sebe a mé čisté úmysly, opravdu mám nedořešenou minulost, jsem vdaná, ale to přeci není žádná vada, kolik vdaných má milence a jsou spokojené. Nechce mě pustit a sama to nedokážu. Ano a spíme spolu, i když já se značným odporem, ale ví jak na mě a zneužívá toho, ví, že to potřebuju.“
A je to venku, instinkt mě nezklamal. V břiše se začaly dít manévry, ale doběhl jsem. Už to jede tady i tam. Dám si třetí litr. Jana mi dnes jistě bude dělat virtuální společnost při mé přípravě.
„Chci muže, který má smysl pro humor jako já, vnímá jako já, dělat si pohodu jen tak, nic neřešit, užít si do plna náš čas, psala jsem, že jsem vášnivá, ale ne jenom kvůli milování, chci vášnivý vztah, chci cítit ten proud mužské energie, který mě nabíjí.“
Já vnímám, jak se to začíná ve mně čím dál víc vařit, nebýt bezpečně doma, tak by to na pohodu nebylo, něco mi říká, že si to dnes taky užiju. Je skoro šest večer a návštěva toalety je stále častější, ale ještě to není to, co mi říkala sestra. Dokud nepoteče čistá voda. Piju čtvrtý litr a podle časového plánu jsem dva litry pozadu. Tělo už to nechce. Polykám na zapřenou.
„Tobě to nevadí, že jsem vdaná? Ano jsem a jsem hodně nevěrná, nepřitahuje mě, pohrdám jím, nic mi to s ním neříká, chci muže, který mi dá zase ten pocit, že jsem jen jeho žena. Jeho partnerka, které si váží. Čekala jsem nějaké setření za to přiznání, ale nic takového wau a ách jsi taktní muž.“
Kroutil jsem se na toaletě a ten čtvrtý litr na zapřenou pil více jak dvě hodiny. Co k Janě říct, možná to můj momentální stav odrážel dostatečně. Vdaná, toužící po ryzí lásce, nevěrná s mnoha, ale spí i s manželem, kterým pohrdá, sex jako fyzická závislost…. Proč čekala setření? Mělo mě to šokovat nebo tak něco? Možná v podvědomí tím jak sama žije, opovrhuje, ale já nejsem soudce a nikdy nebudu. Prostě když nemá, co chce tak si dopřeje, co může. I tak se dá žít. Začal jsem s odporem cucat pátý litr. Fuj už mi to nechutná, ne že by to předtím chutnalo, teď už to nechutná vůbec a Jana pokračovala ve svých fantaziích.
„Chci klidný život, respekt, úctu, bezpečí, svobodu, pravdu, být sami sebou, to je ono, to je ta partnerská láska. A s motýly v břiše.“
Ty jsem tam měl, celou smečku smrtihlavů. Blížila se půlnoc a prakticky jsem močil zadkem, ale ještě to nebylo, jak mělo. Načal jsem šestý litr a soukal ho do sebe a Jana pořád psala, manžel asi nebyl doma a pak mi došlo, že říkala, že jde na noční. Tak mám k tomu kroucení se na míse společnost. Na ARU toho moc nenaspí, se domnívám.
Na poslední zprávu jsem ji napsal, že partnerka je pro muže vždy ách a wau (použil jsem její slovník), jinak by to nemělo smysl.
Poslala další fotku s textem: „Fakt nekecám, je mi 52, 165cm, tělo pevné, zadek vyšpulený nahoru, husté vlasy a přirozená bez úprav.“ Telefon zase před obličejem. Tentokrát byla oblečená a fotka vznikla podle skříněk v pozadí asi na nějaké sesterně. Uniforma sestřičky ji slušela. Nejeden zdravotnický fetišista by zaplesal radostí a hra na nezbednou sestřičku a zvrhlého doktora by probudila ty nejtajnější fantazie. Pochválil jsem ji, že ji to sluší a mě chytla další vyprazdňovací křeč.
„Jak vidíš, jsem přirozená, nemám žádnou plastiku a ty dnešní úpravy třeba obočí jak dnes frčí, mi přijdou nevzhledné, nesluší nikomu. Zkoušela jsem přes AI jak bych vypadala a to byla hrůza. Dávám přednost absolutní přirozenosti. Ale pozor přirozená to ano, ale ne zarostlá. To mám ráda vše hladké, voňavé v tom se cítím dobře a chlap by měl být chlupatej a s fousama to je wau.“
Ach jo, je dlouho po půlnoci, blíží se jedna hodina a já do sebe soukám sedmý litr, žaludek už nechce, ale musím to dát.
„Ráda se cítím jako holčička…. Žasnu, co na sebe prozrazuji, ale líbí se mi to s tebou, dokážeš tak hezky odpovědět, tak že mám pocit, že mi rozumíš. Je to taková lehká konverzace, ale do očí bych nebyla tak otevřená, to bych byla rudá. Umím si sice říct co chci, ale umím i utéct, když se mi ten chlap nelíbí. Musím to stihnout dřív, než mě políbí, protože když ten polibek je hezký, energický a vášnivý tak to je konec. To může být i Quasimodo a podlehnu a už dost, uvědomuji si, že mám skvělou sexualitu a děkuji za ni, ale už na sebe nehodlám nic práskat.:-)“
Ty kráso, ta Jana to musí být dílo. Ze mě šla už tak lehce světle krémová voda. Možná dosáhnu toho, co po mě chtěla sestra – mám poslední osmý sáček. Rozpustil jsem ho přesně ve dvě hodiny ráno. Jana se ozvala v půl třetí.
„Byla jsem na dialýze, mladý kluk, byl někde v baru a sbalil holku. Doma mu dala něco do pití, probral se, byt jak po výbuchu a měl hrozný bolesti. Zavolal si záchranku, to svinstvo mu způsobilo selhávání ledvin, když bude mít štěstí, tak ho z toho dostanou, jinak transplantace nebo dialýza na furt. Takový mladý kluk třicet let, je na přístroji a zítra ho převezou do Ikemu.“
To je jistě na hovno, privát je dle mého jistější a bezpečnější, když si kluk chtěl povyrazit a večer zakončit sexuální aktivitou. Tohle se mu šeredně nevyplatilo. Uvažoval jsem si tak pro sebe a prosil žaludek, ať to ještě vydrží a nedělá prudy s tím, že to co polknu, má tendenci tou samou cestou vrátit do sklenice.
„Já neměla moc mužů do svých tak pětačtyřiceti let, nevěděla jsem, která bije a před cizími se styděla a vůbec, že se v posteli ztrapním, když to není ten můj muž, který už ví a já vím co a jak, ale s cizím jsem si netroufla, ale neměla ani potřebu. Pak jsem přišla na manželovu nevěru a všechno se otočilo a naše manželství šlo do háje, víš jak to myslím, ne úředně tam má navrch. A já pak potkala o 22 let mladšího začínajících doktora u nás v práci a to byla jízda, tak jsem se nikdy netěšila do práce jako, když jsme měli spolu službu a tu jsme měli často. Pak na to přišla jeho matka, mladší než já a synek musel jít jinam. Chápeš to? Dospělý chlap a poslechne matku.“
Chápal jsem to, která tchýně by chtěla být mladší než snacha. Kluk odešel jinam a zřejmě to tedy nepokračovalo, takže to nebyl žádný pevný vztah. Jen sexuální přitažlivost. Pak se asi Jana utrhla ze řetězu podle jejího předchozího povídání, až se dopracovala ke zjištění, že trvalý vztah plný lásky má pro ni větší hodnotu.
Byly tři hodiny ráno a já se přemlouval do posledního půl litru. Nebylo zbytí, prostě jsem se od toho hnusu mentálně oprostil a byl rozhodnut, že budu rychle polykat a ono to tam padne. Už při prvním loku žaludek vyhlásil vzpouru a šlo všechno ven. Šavli jsem usměrnil do mísy a dal žaludku za pravdu a zbytek sklenice vylil.
„Tak dneska už jsme toho proklábosili dost, přivezli nám případ, pobodaný stařík, musí jít na umělou plicní ventilaci, budu u něj až do rána. Tak zatím pa“
Dal jsem si sprchu a doušek čisté vody, abych tu pachuť těch sodných chloridů ze sebe dostal a usínal před čtvrtou. Měl jsem tam být na jedenáctou. Natáhl jsem si budík na desátou, vypnul zvuk, ale to nikdy takhle nefunguje. V půl sedmé jsem byl už vzhůru, tělo to má naučené neb tak obvykle vstávám.
V telefonu jsem měl zprávu od Jany, psala před šestou: „Co dneska dáme to rande? Pokud tedy chodíš i s vdanými paničkami J J Po noční spím tak do jedné, tak co ve dvě – pokud můžeš - na Smíchově na Štefánikové je taková malá kavárnička „Prostě dobrý kafe“, mám to tam ráda a pak bychom mohli jít třeba ke mně, pokud se nebojíš J Bydlím za rohem v Drtince, manžel chodí domů po šesté.“
Rozespale jsem na tu zprávu mžoural a nevěděl, zda se mi to nezdá. Kafe snad, ale k ní domů? To už mám za sebou s vdanou Karolínou, do toho už nejdu. Udělal jsem si kafe, abych byl schopen přemýšlet, nedostatek spánku není to, co bych měl zrovna rád. V jedenáct jdu na tu koloskopii a ta může trvat maximálně hodinu až hodinu a půl, podle toho co jsem o tom laicky věděl. Měl jsem v práci nahlášen sick day a to znamená, že už do práce nepůjdu a druhou tedy stíhám. Myslím, že po koloskopii budu potřebovat nějaké odreagování a potvrdil jsem Janě termín a místo. Odpověděla srdíčkem. Ach jo.
Dal jsem si sprchu, pořádně si vymydlil ty potřebné partie a v deset vyrazil z Malé Strany pěšky nahoru na Pohořelec. Došel jsem na uvedenou adresu a průchodem prošel na zadní dvůr domu, který byl obehnán čtyřmi patry pavlačí. Vnitřním schodištěm jsem vystoupal do první patra a u dveří, které byly označeny cedulkou „Gastroenterologie, Dietologie Mudr. Bedřich Siegl, proktolog, nutriční specialista“…atd. to nebylo podstatné, jsem zazvonil na zvonek, a jak se ozval bzučák, vešel jsem do tmavé chodby s otlučenými stěnami, která se stáčela doprava. Po několika metrech jsem vešel do haly s vysokým stropem, která byla prosvětlena velkými okny v kombinaci s luxfery. Podlaha byla zřejmě dřevěná neb se trochu vlnila a byla potažená světle zeleným linoleem. V hale byly čtyři řady dřevěných lavic s vysokým opěradlem. Na jedné lavici u okna ležela drobná stará paní, oblečená jak z filmu dvacátých let minulého století a četla si nějakou knihu. Kousek vedle ni seděla žena, tak pětačtyřicet oblečená, jak z padesátých let minulého století a s vyděšeným výrazem mě pozorovala. A vzadu seděl nějaký týpek v džínsovině a dlouhým vlasem v mém věku. Jasná mánička ze sedmdesátek. Pozdravil jsem. Reagovala pouze ta stará paní. Jak mě uslyšela, vyskočila z lavice a promluvila.
„Omlouvám se, že tady ležím, ale bolí mě záda, odpusťte mi to, ale kdyby vám to vadilo, tak si samozřejmě sednu.“ A začala si sedat.
Ujistil jsem ji, že mi to absolutně nevadí, že místa je všude dost a žena vedle ní řekla.
„Ale mami, lehni si, pánovi to nevadí“
„Có?“ zeptala se ta starší a ta mladší na ni štěkla zvýšeným hlasem
„Lehni, je to v pohodě.“
Pán v rohu civěl do mobilu a byl zcela nepřítomen.
Stěny haly byly bílé a uprostřed jedné z nich, naproti oknům byly jedny dveře na, kterých bylo tučně výrazně napsáno. NEKLEPAT!!! Sestra vychází pravidelně jako slunce.
Slunce vychází vždy jednou a to ráno, to mě trochu znejistilo a doufal jsem, že vyjde i v jedenáct což bylo za dvacet minut, ale co ti lidi tady? Pokud jsou objednáni taky na jedenáctou, bude to nějaká hromadná koloskopie? Uvidíme. Pak na dveřích bylo zase jméno doktora a sestry, ordinační hodiny a co všechno vám provedou, když budete chtít. A pod tím zase tučně. „Klíček od toalety je u sestry KLEPEJTE!!!“ Kruh se tím uzavřel. Dveře od toalety byly v té tmavé chodbě za vstupními dveřmi. Posadil jsem se na prázdnou lavici a čekal. Všude bylo absolutní ticho. Jen ta stará paní trochu sípala.
V jedenáct dvacet se poprvé otevřely dveře. Vyšel mohutný pán vzezření pracovníka pohřebního ústavu v černém obleku, tmavě červené košili a v černém klobouku. V černých lakýrkách měl ovšem světlé ponožky. Slušné panoptikum. Tohle je jiný svět než znám. Pomalým krokem se šoural ze dveří směrem k východu a do čekárny vyběhla usměvavá, baculatá, energická sestra.
„Dobrý den pane Kučero, tady mi vyplňte papíry, to jsou takové ty souhlasy, asi to znáte“ a vrazila mi do ruky desky s oněmi souhlasy a propisku. „Já si pak pro to přijdu.“
Obrátila se na ležící paní a vyzvala ji „Tak pojďte paní Kovářová a nebojte se, dcera může jít s vámi.“ Paní se vyloženě nechtělo, ale dcera byla větší a silnější, až se mi zdálo, že ji těmi dveřmi do ordinace pronesla.
Vyplnil jsem potřebné, zaškrtl jsem, že nejsem těhotný a nemám žádné gynekologické potíže. Zeptal jsem se pana máničky, na kolik byl objednán a po odpovědi, že na desátou jsem nabyl jistoty, že si chvilku počkám. Pohodlně jsem se usadil a opřel si hlavu o stěnu. Nevím, jak dlouho jsem spal, když mě sestra probudila, že si vezme ty desky, které ležely na zemi přede mnou. Asi nějakou chvilku jsem chrupal, podle sliny, která se mi samovolně spustila z koutku úst.
„Tak pojďte“ pozvala mě dál a podávala ubrousek.
Slina nebyla neviditelná. Rozhlédl jsem se po čekárně. Byla prázdná.
Vešel jsem do ordinace, která se skládala ze dvou místností. Jedna administrativní a druhá, kde se provádělo vyšetření. Uprostřed té administrativní byly dva stoly sražené čelem k sobě a za jedním seděl bodrý, statný, usměvavý chlapík a dle pořekadla „Kovářova kobyla chodí bosa“ neb podle stavby těla by sám potřeboval to, co nabízel a to osobního diabetologa i nutričního specialistu. Kolem stěn stálo několik knihoven plných knih, několik vitrín se zámkem s léky a různými přípravky a na stěnách viselo několik plakátů s řezem střev, žaludku a dalších lidských vnitřností, aspoň si myslím, že byly lidské. V místnosti kromě doktora a sestry v rohu stála mladá, vyzáblá, obrýlená dívčina, evidentně nejistá sama sebou.
„Posaďte se pane Kučero“ vyzval mě lékař a ukázal na malou, otáčecí kovovou stoličku u jeho stolu.
Posadil jsem se.
„Tak podle žádanky se jedná o prevenci, tak půjdeme na to a jste hodný, že jste souhlasil, že vám nebude vadit přítomnost medika na praxi“ řekl a podíval se směrem k nejisté dívce „je to medička druhým rokem studující“ dodal.
„Málokdo s tím souhlasí“ přidala se sestra.
Vedle doktorova počítače stál talířek s koláčky. Mimoděk jsem polknul neb jsem od neděle nic nejedl.
Nevěděl jsem, že podepisuji i takový souhlas. Moje chyba mám si to číst.
„Tak nějak se to musí naučit a teorie na učebně nestačí“ řekl jsem a snažil se u toho vypadat chytře.
„Tak se běžte připravit, od pasu všechno dolů a lehněte si na lehátko u stěny“ odpálkoval mě doktor.
Přešel jsem do druhé místnosti, kde byl hned za dveřmi malý paraván s věšákem. Celá místnost byla napěchovaná různými přístroji, obrazovkami na zdi, mělkými vanami, hadicemi s různými nástavci. Pomalu jsem se svléknul, raději celý neb jsem tušil, že se zapotím a přeběhl jako návštěvník-začátečník nuda pláží na určené lehátko. Doktor se zrovna po telefonu s někým dohadoval. Pochopil jsem, že to byl nějaký nezbedný pacient, který nechtěl přijít už měsíc na kontrolu z důvodu, že se mu špatně dýchá.
„To byl Krabec?“ zeptala se sestra, když domluvil.
„Jo, ta chodící cigareta, aby se mu špatně nedýchalo, když má rozedmu plic, že prý pošle syna, absolutně nechápe, že potřebujeme jeho. Myslí si, že dostane nějaký papír na další vyšetření a recept na léky. Když se podívám…..“ doktor stál ze počítačem a něco studoval „….no jistě ani jednou si je nevyzvedl, všechno propadlo“ a hodil do sebe rychle dva koláčky.
Ležel jsem na nahý na lehátku a sestra s medičkou mě instruovali, jak si nejlépe lehnout, jak pokrčit nohy, jak vystrčit správně zadek.
„Dito ty koláčky jsou výborný“ vykřikl doktor s plnou pusou směrem k nám od svého stolu.
Dita se uculila, asi je peče sama mezi vyšetřením pacientů.
„Dostanu nějakou injekci na uvolnění?“ zeptal jsem se medičky, když Dita dostala taky chuť na koláček a odběhla si pro jeden, ale slyšela moji otázku na, kterou odpověděla.
„Tady u nás ne, spasmolytika jsme vyřadili. V několika ordinacích kvůli nim došlo k zástavě srdce během vyšetření. Tak pak doktor rozhodl, že je nebudeme používat“ řekla suše s koláčkem v puse.
To dávalo smysl, asi nebude snadné kohokoliv oživovat zvláště, když má vyšetřující kabely ve střevech. Pak mi, ale v hlavě vyběhla myšlenka, že sestra neřekla, komu se ona zástava srdce přihodila.
„Tak jdeme na to“ řekl doktor, který byl oblečen jak řezník na jatkách nastupující svoji krvavou směnu a přistoupil k lehátku, kde jsem před všemi třemi ležel, jak jsem se narodil a vyrostl.
Doktorovo tělo obepínala černá gumová zástěra, na rukou měl velké černé gumové rukavice a před obličejem plexisklový štít, který se mu mlžil podle toho, jak rychle dýchal.
„Jak to bude probíhat?“ špitl jsem otázku a svěrače se samovolně sevřely.
„Uděláme kolonoskopickou kontrolu tlustého střeva, zavedu vám do něj kabel s kamerou a světlem a prohlídneme celé tlusté střevo až po chlopeň střeva tenkého“ řekl na vysvětlenou a zazvonil telefon.
K mému údivu se ho rozhodl zvednou a odešel vedle do místnosti, asi se mu do taky moc nechtělo.
„Cože to si děláte prdel?“ slyšel jsem doktora, jak s někým mluví do telefonu, lépe řečeno vztekle řve.
Sestra Dita na to reagovala tím, že mezi místnostmi zavřela dveře a medička rozpačitě stála u mého vystrčeného zadku a ani nedutala. Doktor se s někým dohadoval a bylo zřejmé, že byl rozčilen. To nebylo dobré znamení. Byl jsem na ráně. Snad je to profík a bude v klidu, i když nevím, jestli se doktoři dokáží rychle uklidnit, jsou to taky jenom lidi. Ozvalo se prásknutí telefonem a zakletí.
Dveře se otevřely. Doktor držel v každé rukavici po koláčku. Koláčky úplně jsem na ně zapomněl, taky bych potřeboval na uklidněnou. Srdce mi bušilo už v krku.
„Jsou fakt dobrý Dito“ znovu je pochválil a já chtěl najít v jeho hlase klid a mír.
„Zase upeču pane doktore“ řekla Dita s úsměvem.
„Já taky zkusím“ kuňkla medička.
To doktora uspokojilo a druhý koláček spolkl celý bez kousání.
„Tak, kde jsme to přestali?“ zeptal se doktor a pokračoval, co už jednou řekl.
„Zavedu vám sondu a prohlédneme střevo až po ústí slepého střeva. Dito“ oslovil sestru a ta hned věděla.
„Tak otočte se na levý bok, kolena co nejvíc k bradě“ instruovala mě.
Udělal jsem, co řekla. Pak jsem cítil, jak mi kolem řitního otvoru cosi maže a pak ucítil, jak se přes svěrače do mě chce dostat ona zmiňovaná sonda. Věděl jsem, že ji musím pustit, ale nešlo to, reflex svírání byl silnější.
„Ale no tak chlape“ řekl doktor a kolem lehátka se rozsvítily obrazovky s detailem mého řitního otvoru v živém přenosu. Obraz pocházel ze sondy, která se do mě snažila dostat.
„Povolte chlape, nebudu se tady s vám prát“ nevrle mě požádal doktor.
Já se snažil, ale reflexy já nedokážu ovládat.
„Dito ještě ho promažte“ požádal sestru a ta zvýšila dávku lubrikantu.
Medička stála u mé hlavy, pohladila mě po ní a lehce držela ramena. Asi mě to mělo uklidnit nebo povolit svěrače? Já nevím, každopádně na obrazovce jsem pozoroval, jak sonda překonala svěrače, a já věděl, že ze mě homosexuál nikdy nebude.
Ponořil jsem se do výletu vlastního tlustého střeva. Sonda pomalu postupovala různě do záhybů a kliček této vnitřnosti. Kdybych nevěděl o co jde, myslel bych si, že nějaký speleolog s čelovkou prozkoumává jeskynní chodbu. Doktor stál u mého zadku, šteloval různě hadici a postrkoval ji dále do útrob mého těla. Dita stála vedle a přidržovala mě za bok. Medička stála za mnou. Všichni jsme pozorovali obraz na obrazovkách, které byly celkem čtyři rozvěšené okolo lehátka, zřejmě aby na ně bylo vidět za všech úhlů, které mohou během vyšetření nastat. Občas sonda narazila na nazelenalou kašovitou hmotu. To se ozval zvuk odsávání a vše co tam bylo, hadice vytáhla ven a vyčistila prostor pro sondu.
„No nic moc chlape“ ticho porušil doktor.
„Jak to myslíte?“ zeptal jsem se bázlivě.
„Kolik jste toho vypil? Není to moc čisté.“
„Sedm a půl litru“ řekl jsem po pravdě.
„To je nějak moc ne? Pípla medička „Normálně by měly stačit čtyři litry. Kolik vážíte?“
„110 kilo“
„Tak to je jeden litr na dvacet kilo váhy, takže měl vypít jen pět a půl litru, nebylo třeba pít sedm a půl litru“ řekla, co dávalo logiku jen její naučené teorii, nikoli praxi.
„Tady vidíte, že teorie je jedna věc a praxe druhá, pán by potřeboval vypít tak deset litrů“ odpověděl stážistce mým příkladem z právě probíhající praxe.
„A ten poslední půllitr jste nevypil proč?“ zeptal se doktor.
„Já ho vypil, ale tělo řeklo dost a šel vrchem ze mě pryč.“
„Sakra je to přicpaný, co to tam je?“ vykřikl trochu rozčileně doktor a lomcoval s hadicemi ve střevě.
Bylo to nepříjemný, ne že by to vyloženě bolelo, ale byl cítit takový zvláštní tlak uvnitř břicha.
„Co to bylo?“ zeptal se doktor, když Dita uvolnila odsávání.
„Slupka z rajčete a pak nějaký kousek brambůrku“ oznámila a já přemýšlel, kdy jsem měl naposledy rajče s brambůrky. Nevzpomněl jsem si.
„Otočit“ zavelel doktor.
„Tak hezky na záda a pomalu pane Kučero“ řekla sestra a medička se mi asi snažila pomoc se přetočit z levého boku na záda, ale držela mě za ramena a po chvíli se držela polštářku pod hlavou, tak nevím, jak to myslela. Na obrazovce se tunel před sondou jakoby uzavřel.
„Už jsme na konci?“ nesměle jsem se zeptal.
„Ha, Ha to víte, že ne“ povzbudil mě doktor „jsme na cca 60 centimetrech“
„A nebude to už stačit?“ pípnul jsem svůj dotaz.
„Ne, až budeme na konci“ rázně mi odpověděl a obrátil se na sestru „Dito utřete mě a tady mačkejte.“ A stlačil mi břicho tak silně až to bylo nepříjemné.
Sestra otřela doktorovo zpocené čelo a jala se mě tlačit do břicha hmaty a chvaty. Bylo to podstatně jemnější a účinné. Tunel se zase otevřel a sonda pokračovala dál ve své misi.
„Půjdete pane doktore o víkendu na houby?“ byla zvědavá Dita při mačkání břicha.
Asi chtěla doktora trochu rozptýlit neb to zavádění sondy hlouběji bylo asi stále náročnější. Zadýchaný plexisklový štít už zahodil. Měli by je vybavit proti zamlžovací úpravou nebo aspoň vnitřním stěračem s větráčkem.
„No to bychom mohli Dito, půjde i Standa?“ doktora víkendové houby zaujaly a už tak surově s hadicemi, co mi strčil do zadku, nelomcoval.
Sonda si plula v poklidu střevem a občas se ozval zvuk vysávané kaše, když na ni narazila.
„Asi jo“ odpověděla Dita.
„Tak to nebude žádná sranda, ale i tak bych šel, a teď mi ho otočte na pravý bok.“
Kdo je Standa? Manžel Dity nebo nějaký jiný kazisvět zábavy, bez kterého by Dita nemohla jít sama na houby jen s doktorem?
Pomalu jsem se otočil a tlačil kolena k bradě, jak jsem byl instruován na začátku. Střevo zase pro sondu vytvořilo slepou chodbu.
„Tak zase budeme tlačit do břicha, ať se to uvolní, tady a tady“ a zase až neurvale mi stlačil břicho, ale fungovalo to.
Když tlačil, střevo se otevřelo. Dita zápasila s hadicemi za doktorem neb se zase prý něčím přicpaly. Medička přistoupila a začala mě tlačit na požadované místa na břiše, ale bylo to jako by mě hladila.
„Přitlačte nebo to nedoděláme“ houkl na ni doktor.
Chuděra medička měla na krajíčku, ale jinak se to nenaučí. Pořád se snažila tlačit, ale podle mě se bála, že mi nějak ublíží, zase tak slabá být namohla. Zatlačil jsem na její ruce a zmáčkl si tak břicho sám.
„Vy ležte“ okřikl mě doktor a Dita mu otřela čelo.
„Ukažte, já to vezmu“ řekla sestra medičce a ta byla ráda, že mi mohla zase jen přidržovat polštářek pod hlavou.
Střevo se otevíralo a zase zavíralo. Teď už mačkal i doktor.
„Chlape to vaše střevo to je zlej sen“ ulevil si doktor.
„Jsme na 140cm“ oznámila Dita.
Raději jsem se na nic neptal a doufal, že ty hadice má dostatečně dlouhé. Evidentně mě nepustí dřív, než dojede na konec.
„Co je to tady za bílé lívance?“ zeptal se doktor, ale koho?
Já to určitě nevěděl. Na stěně střeva byly přilepené dva bílé fleky a před sondou se objevily kleštičky, které to začaly zkoumat. Lívance se daly normálně ze stěny střeva seškrábnout a to doktora uklidnilo, že to je nějaký zbytek jídla. Asi ta tabulka bílé čokolády, kterou jsem se uklidňoval, než jsem k nim vyrazil. Myslel jsem, že zůstane v žaludku. S vysvětlením lívanců jsem byl spokojen, i když poznámka o zlém snu v souvislosti se střevem ve mně stále hlodala.
„Pane doktore už jsme na konci“ vesele vykřikla Dita „zahlédla jsem chlopeň“
„To je jenom přání, ještě ne, to jen tak vypadá, to zúženi“ sfoukl naději doktor a pořád lomcoval hadicemi, strkal je dál a náležitě u toho funěl.
„Tady je konec“ řekl po chvíli a my na obrazovce viděli záklopku tenkého střeva, jak si spokojeně odfukuje.
Konečně, tak teď ven s tím. Pomalu a klidně, snad nebude pospíchat na koláček. Ale byl to profík, ani jsem nevěděl, že sonda byla už venku. Bylo to podstatně rychlejší než zavedení. Doktor sundal rukavice i zástěru a odešel do vedlejší místnosti. Během vyšetření třikrát zazvonil zvonek a medička třikrát zmáčkla bzučák dveří, který byl vedle lehátka v místech, kde mi přidržovala, tak trochu zbytečně, polštářek pod hlavou. Dita mě utřela a zavelela.
„Tak teď se otáčejte postupně na pravý a levý bok a zkuste zatlačit. Nebojte, nebudeme si myslet, že prdíte, ale jste natlakovaný vzduchem, který se tam dostal při vyšetření a musí ven, aby vás zbytečně nebolelo břicho.“
A začala uklízet použité nástavce přístroje, měnit je a připravovat přístroj na další střevní misi. Otočil jsem se a zatlačil, jak chtěla. Ty bláho takový dlouhý a hlasitý prd v jednom tahu jsem snad nikdy nedokázal. Nebýt vědom toho, že ve střevech nic nemám, bál bych se, že už je bláto na hřišti.
„No vidíte, jak jste šikovnej“ pochválila mě Dita a já se otočil na druhý bok a v podstatě se stalo to samé. Zopakoval jsem to celkem asi tak pětkrát a pak už to nešlo. Utřel jsem se podaným ručníkem a medička mě upozornila, abych vstával pomalu, aby se mi nezatočila hlava. Doktor znovu nahlas pochválil s plnou pusou koláčky a upozornil Ditu i medičku, že pokud zaváhají tak se na ně nedostane. Dietolog a nutriční specialista, jak to souvisí se sladkými koláčky? Od něj si nechám napsat dietně nutriční jídelníček, něco mi říká, že bych nestrádal.
Obléknul jsem se a šel za panem doktorem. Dvěma prsty něco ťukal do klávesnice a u toho mi pokynul směrem ke kovové židli. Pochopil jsem a sedl si. Na talířku byl jeden poslední makový koláček. Jak to udělat aby byl můj a nikdo si toho nevšiml, projelo mi hlavou z hladu. Čtyři dny bez jídla mozek vyprodukuje hned několik plánů jak skočit po kusu žvance.
„Tak co jste tam našel pane doktore?“ zeptal jsem, i když doktor soustředěně s vyplazenou špičkou jazyka ťukal do klávesnice pozorujíc monitor.
„Nic znepokojivého.“
To chce slyšet snad každý.
„Netrpíte občasnou zácpou? Střevo máte nadprůměrně dlouhé, 162cm a věkem peristaltika zpomaluje a je potřeba ji zase rozhýbat.“
„A to udělám jak, chápu to dobře, že věkem zleniví, tak jako člověk celkově čím je starší?“
„I tak se to dá říct“ přitakal doktor.
„A čím ten pohyb střeva zase nastartuji, teď je střevo prázdné a než naplním 160 cm tak to půjdu na velkou tak za týden.“
„Otruby, zařaďte do svého jídelníčku otruby.“
„To jsem jednou zkoušel a málem jsem se udusil“ namítl jsem svoji zkušenost s tímto jemným práškem.
„To věřím“ zapojila se do hovoru Dita „to nesmíte jíst na sucho, ale hoďte si je do jogurtu, do polívky, do čehokoliv, kde se dají zamíchat. I tady v těstě toho koláčku jsou“ a ukázala na talířek.
Polknul jsem naprázdno. Koláček tam musím nechat, je poslední. Toho by si hned všimli.
„Na čas zařaďte do jídelníčku i Psyllium“ zapojil se zase doktor.
„Co je to?“ zeptal jsem se, neb jsem ten výraz slyšel poprvé.
„Vláknina, prostě přidejte do stravy víc vlákniny. Jakékoliv otruby, vločky a tak a dávejte přednost spíš středomořské kuchyni než jakékoliv jiné a střevo bude zase v dobré kondici úměrně věku samozřejmě.“
Vytiskl mi zprávu a rozloučili jsme se. Koláček na talíři se mi vysmíval, než k němu přistoupila medička a chňapla po něm, když se ti dva dívali na mě, jak odcházím.
V čekárně byli tři lidé. Do kolika různých zadků denně se za těmi dveřmi, kterými jsem právě vyšel, podívají? Za mě zcela záslužná práce, ale rozhodně ne pro každého a mě poprvé napadlo zjistit kolik je vlastně hodin. Polil mě studený pot. Bylo skoro půl čtvrté a na displeji asi stovka nepřijatých hovorů od Jany a několik jejích zpráv s vykřičníky. Telefon nezvonil neb hlasitost byla vypnuta ještě z noci. Zkoušel jsem ji zavolat, ale nebrala mi to a pak se už ozývalo jen, že není na signálu. Otevřel jsem její poslední zprávu.
„Jsem tak blbá až naivní. Jen jsi mě zneužíval, jsi jako všichni ti ostatní a to jsem tě chtěla pozvat ke mě. O co ti jde? Udělat ze mě totální kravku, co se ti svěřuje a pak to zneužiješ, jdi do prdele.“
Racionalitu jsem v tom žádnou neviděl. Jak jsem ji zneužil? Žije v nějakém svém světě nešťastných manželek, kde sebemenší odchylka od jejich očekávání je brána jako osobní útok na jejich zhrzelost? A o co mělo jít? O první rande o nic víc a uznávám, že to načasování mi zcela nevyšlo. Poslal jsem ji omluvnou esmesku a napsal po pravdě, co se stalo a kde jsem byl.
„Tak to je ta nejidiotštější výmluva jakou jsem kdy slyšela a to jsem tě měla za dobrého chlapa. Si dělej prdel z nějaké jiné krávy ty debile, a už mě nikdy neotravuj. Nikdy!! Blokuju tě blbe!“
Na příští noční to s ní pacienti nebudou mít snadné.
Další zcela „vyrovnaná v zenu“ silná žena 50+, která sama sebe považuje za „krávu“. Proč to dělá? Zpoždění na kolonoskopii mi zachránilo budoucí nervy. Zašel jsem si do italské restaurace, dle doporučení o středomořské kuchyni, na brzkou večeři. Rozhodně jsem měl pocit, že si ji zasloužím.
Tomas Kocar
Rande č. 20 - kde bylo všechno špatně.
Ženy na prvním rande občas říkají věci, které ani tak nemyslí nebo jen nedomýšlí, ale možná jsou jen „brutálně“ upřímné.
Tomas Kocar
Páté rande na Tenerife a zdá se, že toho už bylo tak akorát.
I hezký vztah může skončit, když se přestane vyvíjet, když se světlo na konci tunelu ztratí a cesta přestane být cíl.
Tomas Kocar
Jak moc nás sex v dospívání ovlivní v pozdějším věku.
Podle statistiky je v ČR sexuálně zneužito cca 6% chlapců a 12% dívek do věku 14 let. Odborníci se přiklánějí, že se to děje až v třikrát větší míře, neboť z různých důvodů nedojde k oznámení, které by změnily statistiku.
Tomas Kocar
Žena není složitá, jen muž není tam, kde by měl být.
Dlouhodobé soužití je už mnohdy velká alchymie. Vyšší dívčí, kterou kdejaký muž nedokáže zvládnout ač by ho to nemuselo stát mnoho úsilí.
Tomas Kocar
Zpětná vazba menopauzy.
Všechno je jednou poprvé a tohle poprvé bylo. Dostal jsem osobní zpětnou vazbu na můj blog, respektive na mužské zamyšlení na něco tak ženského jako je menopauza. Zpětná vazba byla od ženy 55 let a věděla o čem mluví.
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