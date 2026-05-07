Je muž součástí ženské periody?
Teď se zřejmě pustím na hodně tenký led, byť se mě ta problematika přímo netýká, ale účastnil jsem se ji zprostředkovaně a účastním se jí i v současnosti neb mám dceru v pubertálním věku. Ta „problematika“ kolem mě chodila pravidelně a byl jsem jí ovlivněn i skrze mé životní partnerky a tak se domnívám, že i muž se může dopustit pohledu na něco co ženu provází zhruba čtyřicet let a je u toho více méně taky (ne)přítomný.
V posledních šesti letech, kdy jsem vystřídal několik krátkodobých vztahů s vrstevnicemi, se to už pravidelně týkalo pouze jedné ženy, ačkoli ji bylo už 54 let. Ano asi jste už pochopili, že zamyšlení je výhradě o záležitosti, která se přímo týká pouze žen ve smyslu fyzického a zcela přírodního projevu jejich zdravých těl. Menstruace. A pohled muže.
Obě mé dcery se shodou okolností staly ženami, když zrovna trávily čas se mnou a první menstruaci si tak odbyly s mužem, který o tom věděl pouze to, že se jeho partnerky v době této jejich periody stáhly ze společného sexuálního života a reagovaly podrážděně na běžné záležitosti každodenního života, které je za jiných okolností nechávaly klidné. Nicméně u dcer to bylo zcela jiné. Byl to jejich přechod z dítěte na ženu, obě ve dvanácti letech a domnívám se, že jsem si s tím poradil celkem obstojně, a to i díky časté masáži reklamních spotů na potřebné hygienické pomůcky, které se na mě valily z televize během filmů s Brucem Willisem či Sylvestrem Stallonem.
K tomuto zamyšlení mě přivedl i fakt v podobě automatu na menstruační pomůcky na základní škole, kterého jsem si všiml, když jsem ho ve spěchu míjel na třídní schůzky 9.A. A víte, jak tuhle periodu nazývá generace Z? Tedy současní puberťáci před přijímacími zkouškami na střední školu? Za nás to byly měsíčky, menzes, jahody…až po expresivní krámy. Říkají tomu obchody, zřejmě odvozeno od krámů.
Nedávno jsem byl s dcerou na výletě v Paříži. Jen tak, v rámci jejího poznávání světa, když mi po ubytování se na hotelu lakonicky oznámila, že jí začaly obchody a bude potřebovat svoje oblíbené vložky, které si ovšem nechala doma, protože to měla dostat až za týden. Je to tedy nevyzpytatelné. Naštěstí v době globalizace jsem neměl problém v obchůdku kousek od hotelu koupit to, co jsem znal z televizních reklam. Místo toho, aby mi poděkovala, že jsem zachránil její určitý hygienický standard a oblečení, dostal jsem pomalu vynadáno, že tahle značka je zbytečně drahá, že jsem měl vzít jinou. I to je do jisté míry důsledek změny chování v tomto jejím období. A já měl hned další motivaci na myšlenky v pařížských ulicích.
Uvědomil jsem si, jak málo toho o menstruaci ve svém věku vím. Ne, že by mě to zajímalo nějak do hloubky, přece jenom je to přirozený hormonální cyklus, součást života většiny zdravých žen, při kterém se v pravidelných intervalech odlučuje neoplozené vajíčko a narostlá děložní sliznice. Nedovedu si to ani představit a spíše, než jako hormonální rovnováha ženy mě to zajímalo z hlediska rovnováhy duševní, kterou tento proces jistě ovlivňuje a vnímání této rovnováhy mužem. Snad to ženy ocení jako zájem o ně skrze něco tak žensky jedinečného a přirozeného, pohledem obyčejného chlápka několik let před důchodem.
Když jsem byl mladší, tak jsem zažíval u mé něžné a hezčí polovičky, jako miliony dalších mužů v páru, to pravidelné období, kdy každý měsíc několik dní krvácela. Což je samo o sobě jistě nepříjemný fakt, a když se do toho přidaly bolesti břicha, hlavy, nevrlost, podrážděnost, a tak nějak celkově špatná nálada z toho, tak stále chodila do práce, starala se o děti, vařila večeře, žehlila, prala …. prostě udržovala komfort rodinného servisu a v podstatě předstírala, že je vše v pořádku. A tak je to víceméně po celé generace do současnosti. Pokud má muž problém s tím, že je večer v posteli odmítnut, tak to není problém menstruace jako takové, ale problém je ten muž. A pokud je muž dokonce schopen se urazit, tak je to ukázka vrcholné mužské trapnosti, sebestřednosti a malého ega.
Vyrůstal jsem, jak se říká za „komoušů“, v roce 89 mi bylo 21 let a moc dobře si pamatuji, jak se s menstruací před revolucí zacházelo, jako s nějakým tajemným ženským neduhem, který se řešil potichu za zavřenými dveřmi, jako by to byla nějaká choroba. Pamatuji se, jak na základní škole spolužačka Jana Pivoňková dostala menstruaci při hodině tělesné výchovy a krev ji tekla zpoza, tenkrát povinnými modrými dívčími trenýrkami po stehnech. Učitelka nevěděla co dělat, zabalila ji do nějakého ručníku a nechala zavolat paní ředitelku, uhrančivou a přísně nepříjemnou ženu a v té době i předsedkyni uličního výboru KSČ, která ji odvedla a do školy se Pivoňková vrátila až za tři dny. Na hodině občanské nauky, kterou učila ona ředitelka školy nám bylo sděleno, že spolužačku Janu postihl jakýsi moribundus, a že byla nemocná. V té době ona ředitelka už jistě menzes neměla, ale pokud žila v tom, že svého času byla čtyřicet let každý měsíc pravidelně nemocná, tak problém nebyl v menstruaci, ale v ní.
Uvědomuji si, že jsme se o menstruaci ve škole neučili, ani v biologii v nauce o lidském těle o tom nebyla zmínka a my muži se ani v pozdějším věku příliš neptali, nestarali se, neuznávali to za něco, čemu je třeba přikládat pozornost. Byla to jen záležitost ženského těla, kterého jsme si užívali, a to nepříjemné prostě nechali jen na ženu, aby se s tím sama vyrovnávala, přečkala to a vrátila se zase do postele v plné kondici a se zájmem o nás a pro nás, tak jak to máme my muži rádi.
To vše pramenilo z chybných úvah, myšlenek, z chování ve vztahu. Prostě byl to jen jahodový týden a plně jsem si neuvědomoval, co vše to pro ženu obnáší a jen čekal až skončí a ona byla zase v pohodě. Mé nepohodlí z toho pramenící nebyl respekt, ale spíše ignorace maskovaná za pochopení, že to zase má.
A abych byl vyvážený, tak ani ženy o tom moc nemluvily. Pamatuji si svoji matku, jak to řešila se svojí dcerou, mojí sestrou. Změnu z dívky na ženu proběhla stylem, nikomu to neříkej a poté ji obeznámila se skrýší hygienických potřeb v nejtemnějším zákoutí skříňky na záchodě. Když jsem je já, jako zvídavý hoch jednou objevil, dostalo se mi jen varování ať se toho nedotýkám a poučení ať o tom nemluvím, že do toho mi nic není, že to není nic hezkého. S tím jsem vyrůstal a stal se tak tím neinformovaným mužem, který by to dle žen stejně nepochopil.
Když jsme se pak jako neinformováni puberťáci bavili o „krámech“ a vložkách s nimi spojenými, tak to bylo většinou s nádechem pohrdání. Cítil jsem se nepříjemně a pokoušel se s více či méně afektovaným smíchem měnit téma. Když vyhlášený darebák Honza Hnída, který k nám propadl v páté třídě, přinesl použitou krvavou naducanou vložku – šílenou naskládanou buničinu v síťce (v té době nic jiného, důstojnějšího k mání nebylo) na hodinu TV s potrhlým nápadem, že s tím peškem budeme hrát fotbal. Učitelka ho ve své nevědomosti, co přinesl za nechutnou pomůcku upozornila, že nebudeme hrát fotbal, ale vybíjenou. Hnída na nic nečekal a hodil vložkou po spolužačce Simoně Malátové, kterou trefil do hlavy a za huronského smíchu zařval: „Vybitá peškem.“ Hodina TV předčasně skončila, nikdo nám nic nevysvětlil a neobešlo se to pro Hnídu bez dvojky z chování. Myslím si, že pokud by měl nejen Hnída, ale i my ostatní základní povědomí co, jak a proč se děje s ženským tělem a k čemu jsou ty ony potřeby, které tenkrát vypadaly jak cihla z vaty, možná by mu to už jako dobrý nápad nepřišlo a dvojku z chování by dostal za něco jiného.
Takhle jsme to neřešili, hygienické vložky byly tabu a ta nevědomost byla určitým způsobem brána jako zdvořilost a uctivost. A chlapci, když se do toho nepletli ani v dospělém věku, tak byli mylně považováni za gentlemany a tím pádem pro ženu a pochopení jejího ne-komfortu k ničemu. Znamenalo to jen, že ženy musely v partnerském životě mnohdy mužskou nevědomost a nepochopení rovněž zvládat, a to vedle svých křečí v břiše, divokých hormonů, bolesti, ztráty krve a změny nálad. Domnívám se, že to nebyla forma jakési mužské rytířskosti, ale jen apatie nezabývat se něčím co bylo v rodinách tabu a muž to nemusel řešit, ten pravidelně nekrvácel.
Menstruace není záhadný ženský problém, není to ani opakující se emoční porucha, není to ani pravidelné vynucené odstavení muže z plnění manželských povinností. Není to ani pomsta ďábla, že byl přelstěn ženou, ani pomsta Boha za Adama, kterému žena podala zapovězené jablko. Není to ani trest, jak se to snažila vnutit moje katolicky ortodoxně fanatická babička své vnučce, mé sestře. Je to jen obyčejný biologický proces, při kterém se sliznice dělohy odlupuje, protože nedošlo k oplodnění vajíčka, jak bylo už výše řečeno. Tento proces je spojen jak známo s krví, bolestí, únavou, nevolností, změnou nálad a hormonální nerovnováhou. Bolesti břicha můžou být intenzivní, jako by si tělo vyhlásilo válku a bojuje samo proti sobě. A tohle se v ženě děje každý měsíc, plus mínus čtyřicet let dvanáct krát do roka. A žena musí chodit do práce, starat se o rodinu a dělat vše to běžné, na co jsme si my muži přivykli a už dávno to nebereme jako nadstandardní komfort ženského servisu nám poskytovaného. Vždyť je to manželka a v podstatě předstírá, že je vše v pořádku, abychom my muži o tom nemuseli nic slyšet a nebyli tak znepokojeni, že nastavený domácí komfort by mohl snížit svoji laťku.
Žena při menstruaci není nijak dramatická, možná má pocit větší vlastní zranitelnosti, a proto přestala lhát o tom, jak to moc může fyzicky bolet. Nechce se ještě potýkat s bolestí duševní, chce to jen přečkat. Nechce poslouchat poznámky typu: „Cože, zase máš ty svoje krámy?“ „To zase bude s tebou zábava k nevydržení“ „To zase nic nebude? Jdi už s tím do prdele krámařko“ …a další nesmysly co dokáže vyplodit necitlivý muž. Pokud taková slova muž někdy použil, byť afektovaně v hádce nebo jen tak bezmyšlenkovitě, tak se mu povedlo znehodnotit ženiny city a pocity a navíc se mu povedlo obvinit její biologický proces z vlastní mužské neschopnosti být pro ženu tou správnou oporou a vést s ní dospělý dialog.
Žena se většinou nezlobí, protože to ona krvácí, ale může se zlobit, že se její muž, partner chová jako idiot. Menstruace jen znamená, tak jak jsem to navnímal, že žena nemá energii a ani toleranci, či potřebu svůj menstruační stav přikrášlit nebo z ní dělat něco podobného to co muž dokáže udělat ze své rýmičky, při které div, že neumírá. Jak jsem to vypozoroval, pro některé ženy je menstruační bolest mírná, pro jiné zatracená noční můra. Jednou jsem vezl kolegyni z práce domů, neboť ji bolest v břiše nedovolovala pohodlně pracovat a ta mi po cestě vyprávěla, že to je jako kdyby ji někdo ždímal střeva a zároveň ji kopal do bederní části zad.
Myslím si, že muž si nedokáže představit s touto bolestí pracovat, sedět na poradě, dělat večeři a zdvořile se zájmem přikyvovat co mu žena doma říká, jaký měla špatný den, že v kantýně nebyl dostatečně vychlazený Birell a ten blb z účetního ji nedal přednost při výjezdu z parkoviště a Novák ze šestého ji vjel na volné místo u baráku a ani se neomluvil, i když musel vědět, že to volné místo viděla ona první. Žena o tom ví své a nepotřebuje od muže nic vysvětlovat, že to přece nemůže být tak strašné. Je to jen trocha krve.
Rovněž se domnívám, že pokud by se to dělo každý měsíc nám mužům, měli bychom už dávno přijatý zákon o plně legalizovaném týdnu volna s plnou mzdou. Zdravotní pojišťovnou placené uklidňující masáže a hrazené náklady na tampony, vložky, prášky proti bolesti nebo aspoň na ně čerpali dotace. Každý měsíc pravidelně čtyřicet let. Menstruace není levná.
Takže, když žena požádá svého muže, partnera, přítele ….. aby ji došel do obchodu pro potřebné vložky....muž by měl jít a koupit je ze svého rozpočtu a nevyvádět, jako by žádala jeho ledvinu. Muž by měl bez řečí odkráčet do nejbližší drogerie, i když fotbal právě začal nebo mu kumpáni z hospody volají, že má natočeno a padá mu pěna. Jejich žena jim za to stojí a koupě vložek rozhodně negativně neovlivní jeho hladinu testosteronu ani nepoznamená jeho ego. Nemusí se za to u pokladny stydět, nikdo a ani paní za pokladnou si nebude myslet, že jsou pro něho. Muž prostě jde do obchodu a koupí ty, o které ho jeho žena požádala, ale už to nestihla, neboť bolest přišla nečekaně a dříve a zásoby nebyly včas doplněny.
Muž by do toho taky neměl vnášet své rozumy, i když mu žena vždy dávala najevo a chválila ho za to, jak vše ví, jak ji imponuje jeho přehled a vzdělanost. To žena dělá z jiného důvodu, teď se to, ale nehodí a muž by neměl přijít s jinou značkou vložek a pohrdavým úsměvem, že tyhle jsou lepší než ty její dlouhé roky spokojeně užívané. Nebo, pokud to je kupováno pouze z jeho rozpočtu, tak se nemůže vrátit domů s něčím co spíše připomíná již zmíněného peška z doby minulé, tedy něco, co se více hodí na krvácení z nosu ve válečné oblasti, byť to bylo za zlomek ceny vložek požadovaných.
Pokud muž nechce být úplně k ničemu, ale chce být pro svoji partnerku přínosem i v této oblasti čistě ženské záležitosti, jeho mužnost tím nebude ohrožena. Pokud si myslí opak, je to větší problém, než o kterém si tady čtete. Pozorný muž by měl vědět jakou značku žena používá a kde ji v koupelně skladuje. Neměl by čekat až bude žena zase krvácet a cítit se nepříjemně a on by se hloupě ptal, když by civěl na nedostatečnou zásobu: „Máš ještě nějaké?“ To jen muž nepochopil pointu.
Pokud se žena schoulí v bolestech, neměl by stát a ptát se co potřebuje, jako by dělal průzkum veřejného mínění o bolesti při menstruaci. Měl by přinést lék proti bolesti, termostat s teplou vodou, možná mléčnou oříškovou čokoládu nebo rovnou krabici višňových pralinek. Tohle nemá nic společného s medicínou, je to o zájmu základního pozorování. Pořád se to děje, měsíc co měsíc.
Muž by se neměl každých pět minut ptát, jestli už je v pořádku. Není v pořádku. Má menstruaci a uvítala by tichou užitečnost, ne nervního psíka běhajícího po místnosti od zdi ke zdi. Muž by se k ní neměl ani chovat jako k někomu, kdo má nějaké špinavé tajemství. Menstruace není ostuda a není třeba před ní utíkat. Muž ji prostě přijme a chová se jako dospělý partner, za kterého se snaží vydávat.
Žena je unavená, necítí se dobře, ale stále se snaží fungovat, a to by mohla být i vhodná chvíle, aby se muž více zajímal a ujal se i prací, které dělal vždy s nechutí a sporadicky. Nemusí se na nic ptát a postará se o večeři, naskládá nádobí do myčky, vyluxuje, když uvidí drobky a nebude se je snažit uklidit pod křeslo. Muž by měl být více užitečný a nevynucovat si za to nějaké zásluhy. Žena to dělá pořád a žádné medaile od muže nedostává.
Muž by se měl zajímat a zjistit vše co partnerce v době menstruace skutečné pomáhá. Některé ženy chtějí teplo, cítit zájem, jiné samotu, nehádat se o blbostech, další potřebuje mužovo objetí, sladkosti nebo jinou pochutinu, která je dokáže pohladit. Další ženy chtějí vše výše zmíněné v přesném pořadí, některé zase bez určitého pořadí a další vše najednou. Muž by se měl zeptat jednou, zapamatovat si odpověď a jednat podle toho. Neměl by se stále dokola ptát: „Co potřebuješ?“ „Je ti něco?“ „Chceš něco?“ „Už jsi v pohodě?“…. to je vše.
Co se týče sexu, některé ženy ho chtějí během menstruace ať je to přímo pohlavní styk na tvz. „řezníka“, nebo jen mají potřebu uspokojit orálně, či jinak muže, protože mají představu, že by se muž pokoušel jít jinam, nebo samy chtějí pomazlit jiné části těla než tu, která pro to momentálně není příliš vhodná. A některé ženy sex v jakékoliv podobě absolutně odmítají. Vše je, řekl bych naprosto v pořádku.
Co není v pořádku, je chovat se znechuceně, když muž chce něco, co ženě není zrovna v tento čas příjemné. Tlačit na ni, když se k tomu nemá nebo obráceně se chovat k menstruačnímu sexu jako k něčemu co z muže dělá hrdinu nebo milosrdného partnera, který vyhoví protistraně. Vždy je to jen sex s krví, pro někoho nechutný, pro někoho nehygienický, pro někoho amorální a pro další naprosto normální, jen s tím, že ty otravné červené skvrny na prostěradle nevypadají dvakrát dobře. A jen tak mimochodem, není to nic, co by už naše matky či babičky nevěděly. Studená voda a peroxid vodíku funguje. Věděla to i má ex.
Hlavně z toho nedělejme něco divného až zavrženíhodného. Menstruace není nic hnusného, i když je nepříjemná. A pokud se spustí uprostřed milostné vášně, tak ji zcela většinou pohřbí. Není to třeba odtažitě a s panikou řešit, jako by se u partnerky zrovna rozjela silná lepra a začaly z ní odpadávat kusy masa. Trocha humoru vždy situaci uklidní, lehký vtip, pohlazení, které říká: „V pohodě, nic se neděje, jsme v tom spolu.“ Co by to rozhodně nevylepšilo je opovržlivý postoj namířený proti ženině tělu. Tak i posměšné eufemismy nebo neuctivé a jízlivé řeči o ženské biologii. Lepší to řešit společným humorem a společně se tomu zasmát. Pokud se ovšem směje jen muž, zase se minul v pointě. Pokud se muž dokáže zasmát společně se ženou, dokáže zvládat realitu jejího zdravého těla. Jde o to být chápavý, co se může ženě stát, tak se prostě někdy stane a jen proto, že muži se to nestane, protože měsíčně nekrvácí, neznamená, že se muž nedokáže vcítit do situace ženy.
Ženská menstruace je pouhým faktem života. Žena se s ní potýká od puberty. To nejmenší, co muž může udělat je neztěžovat jí to. Neignorovat její bolesti. Neodvracet se od jejího těla v uvedený čas. Nenutit ji, aby dělala vše, co obvykle. Muž může taky tu večeři udělat, uložit děti a kdysi mi říkala jedna žena, že muž u žehlícího prkna je sexy, že by ho hned ojela. Neříkám, že by muž měl trvale dělat tzv „ženské práce“, ale jednou měsíčně si to jeho partnerka rozhodně zaslouží, tak proč k tomu nevyužít pravidelný čas její menstruace. Muž by měl být ve vztahu fungující dospělý jedinec, který chápe, že polovina populace pravidelně krvácí a nechovat se jako děcko. Dítě/Děti s ním už většinou má. To je vše. To je ta pointa.
Partnerství s věkem není snazší, jen se stává upřímnější ohledně toho, kolik to skutečně oba stojí. Je to individuální, ale kdo chce kolik brát měl by i tolik dávat. Pravidla jsou pořád stejná. Více si všímat a méně soudit. Být v partnerství laskaví, aniž byste byli povýšeně milosrdní. Nechávejte se unášet společným proudem. Neztěžujte si život navzájem, buďte si vzájemně užiteční.
A až se muži dostanou do mého věku a nezblázní se, nestanou se štvanci vlastního ega, nechytí druhou mízu, či silnou krizi středního věku, tak pravděpodobně už své partnerce nebudou kupovat tampony kvůli menstruaci. Ale není to nic, co by měli bujaře oslavovat, i když se spousta věcí ve vzájemném sexu zjednoduší, ale přijdou další nástrahy fyziologických posunů. A vy už budete vědět, jak s tím zacházet, protože jste ty předešlé neignorovali a nebránili se jim. Tu tichou užitečnost jako když najdete, ale to už je na jiné zamyšlení.
Tomas Kocar
