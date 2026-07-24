Jak moc nás sex v dospívání ovlivní v pozdějším věku.
Byl jsem spatřen a odhalen na Tržišti. Paní seděla na lavičce před podnikem Lžička café, a když jsem ji míjel tak mě oslovila.
„Zdravím, je možné, že jsem vás tak před hodinou potkala na Kampě?“ řekla z ničeho nic a zkoumavě na mě koukala.
Podíval jsem se na ni, ale nepamatoval jsem si, že bychom se, nekdy potkali. Nejistě se usmála a tváře se ji nepatrně zalily ruměncem.
„Všechno je možné“ připustil jsem možnost její verze, ale netušil jsem proč mi to oznamuje. Pokud někdo žije ve městě, tak se stává, že potkává lidi každou chvíli.
„Jsem Tereza z FB. Sleduji vás a nedávno jste přijal moji žádost o přátelství a napsala jsem vám i zprávu“ vypadl z ní důvod oslovení.
Je to tedy moje imaginární FB přítelkyně, má to něco změnit? Každou chvíli mě někdo žádá o přátelství, aniž bychom se znali, ale rozumím tomu, čtenáři, kteří mají rádi mé čtenářské posty a nechtějí prošvihnout, když něco nepravidelně postnu. Tak vždy po krátké lustraci, zda se žadatelův účet nezdá úplně podvodný, většinou všechny žádosti přijmu dle pořekadla „Kdo chce kam, pomozme mu tam“. Ale nemůže čekat, že si všechny pomyslné přátelé pamatuji a tuhle Terezu registruji opravdu poprvé.
„To já nevylučuji. Stále mi chodí žádosti a na zprávy odepisuji dost mizerně, pokud vůbec“ oznámil jsem ji suše.
Koukala na mě, jako kdyby slyšela něco ohromujícího. Byla tak ve věku něco mezi padesáti a pětapadesáti. Světlé vlasy, střižené na mikádo. Vypadalo to jako vlasová helma, ale hezky upravené a lesklé. Zářící zelené oči, orámované decentní černou linkou, vylepšenou stínem do zelena a hustými řasami. Malý buclatý nosík nad našpulenou, nenamalovanou pusou s plnými, ale krátkými rty a kulatou bradou. Vrásek moc neměla, ale možná to bylo tím, že nanesená vrstva make-upu nešla přehlédnout. Byla trošku baculka, ale to už k tomu věku často patří, nebo ten dojem jen vytvářela celkem objemná prsa vpasovaná to trika o číslo menší. Ostatní zahalovalo oversize hnědé sáčko zapnuté na jeden knoflík. Od pasu dolů byla nasoukaná do těsných džínových kalhot a na nohou tenisky. Nevypadala špatně pro někoho, kdo má rád plnější tvary. Tereza je měla, hezké plné ženské křivky. Žádná žížala to nebyla.
„Nemáte chuť na pivo?“ zeptala se mě.
„Je to zvaný?“ zeptal jsem se nejapně, ale bylo to první, co mozek vyslal.
„Jdu z práce a několikrát jsem vás už potkala, ale až teď jste byl tak blízko, že jsem to riskla.“
„Předtím se vám nechtělo přecházet na druhý chodník?“ opět jsem se zeptal nejapně, ale zase to přešla.
„Mohl byste mě kousek doprovodit, bydlím na Smíchově“
„Bude to nějak honorovaný?“ zase za mě vypadla nejapnost. V nejapných poznámkách jsem ten den válel první ligu už od rána. Kolegyně v práci by to jistě rády potvrdily.
Ale zase to přešla. Zřejmě rozumná žena, která slyší jen to, co potřebuje slyšet a co je důležité. Blbosti ji míjí, ale jak si potom chce povídat a o čem?
To odpoledne jsem nikam nepospíchal a šel se jen kondičně projít, abych nachodil nějaké kilometry při mém sedavém zaměstnání. Pomalu jsme vyšli na Karmelitskou ulici a nabrali směr Újezd.
„Ještě randíte?“ zeptala se a pokračovala „ta randíčka mě baví, ale i ta zamyšlení nejsou špatná. Já tedy osobně mám ráda příběhy.“ Začala konverzaci.
„Co vy? Taky randíte?“ stočil jsem hovor na ni a zřejmě jsem se potkal s osamělou duší, která se potřebovala vypovídat. Moc daleko jsme nedošli a usadili se v Cantině v mexické restauraci na Újezdě. A Tereza si mě vážně spletla s knězem ve zpovědnici, ale asi to potřebovala a já jsem v podstatě za to rád, i když můžu samozřejmě předstírat, jak mě to otravuje. Mám rád životní příběhy.
A tak jsem se dozvěděl, že pracuje v jednom prestižním kadeřnictví na Starém Městě, nikdy nebyla vdaná, nemá děti, ale zase má spoustu přátel z dětského domova, kde vyrůstala od svých pěti let. Otce nezná a matce ji a o rok starší sestru odebrali pro celkové zanedbání. Žili na nějakém statku mezi Kaplicí a Dolním Dvořištěm. Matka šlapala na E55. Cirka po roce, co už byla v děcáku a matku viděla za ten rok zcela sporadicky, se do matky zamiloval rakouský vdovec – důchodce. Nějaký Moritz, který za ní jezdil obdivovat krásu české holky u silnice. Vdala se za něj a odstěhovala se k němu do městečka Freistadt kousek za hranice. Požádala o vydání a vycestování do Rakouska pro své dcery a přes Červený kříž komunisté povolili jen jednu dceru a matka si vybrala její starší sestru. Od té doby matku ani sestru neviděla a žila si svůj život za zdmi socialistického dětského domova s dalšími, mnohdy i rodiči a společností, nechtěnými dětmi. O panenství přišla ve dvanácti na umývárně, kde ji znásilnilo několik o málo starších chovanců.
Tady je ta chvíle a hezká ukázka toho jak ženy, které se sice pohybují v davu lidí, v podobě kolegyň v práci, klientek, komunitě přátel z dětského domova a vůbec mají spoustu lidí kolem sebe a přesto jsou osamělé. Tereza je osamělá dle stavu její mysle zcela určitě. Potřebuje ze sebe dostat traumíčka, které si sebou stále nese. Naházet to na týpka, ze kterého má pocit, že je starý známý, když jsme ti „přátelé“ na FB. Čte jeho posty před spaním a domnívá se tak, že nahlíží do mého tajného deníčku a máme tudíž společné tajemství, které nikomu neřekne. Získá jen falešný pocit, že mě zná už dlouho, protože co je mi do toho, jak se s ní život nemazlil. Budu mít z toho deprese, ale Tereza si objednala druhé Desperado, které pila jako pravý Mexičan z lahve a vypadalo to na dlouhé vyprávění. Naštěstí jsem dobrý posluchač, ale rozhřešení ji nedám.
Ona ztráta panenství ve dvanácti ji přivodila, nějaký zdravotní problém, o kterém nikomu nic neřekla, neboť ji ti dotyční vyhrožovali smrtí, když cekne něco o tom, co se stalo v umývárně. Romsky na ni občas pokřikovaly, když se s nimi potkala v areálu děcáku. Té party se báli i zřízenci, neb několikrát došlo i na pobodání zaměstnanců ústavu. Zdravotní problém se zhoršil natolik, že i připitá učitelka típla cigáro a ještě během hodiny dějepisu zavolala záchranku. Operovali ji v Českém Krumlově a do věci se tenkrát vložila VB (veřejná bezpečnost – soudobá policie) a partička, která ji to udělala putovala do pasťáku a Tereza do pěstounské rodiny na sever Čech, do Varnsdorfu ve Šluknovském výběžku.
Dostala se do pěstounské rodiny despotického náhradního otce a generálské náhradní matky. Ti dva se pěstounstvím živili. Údajně jich v dvoupokojovém bytě bytovky na okraji města žilo sedm, pět dětí v rozmezí věku pěti až čtrnácti let. Všechno to byly dívky, a ta která ukončila základní školu tak odcházela na internát nějakého učňáku a zase zpět do dětského domova. Říkala, že to bylo celkem fajn, že se jim náhradní matka věnovala, náhradní otec sice trochu pil, ale že vždy poslechl matku, když je chtěl vychovávat po svém. V době, kdy Tereza byla nejstarší, zažila další šok v podobě sexuálního zneužívání oním pěstounem. Když se to stalo poprvé, svěřila se náhradní matce, ale u ní zastání nenašla, spíš naopak.
„Buď vděčná za to, co pro tebe děláme. Panna už dávno nejsi a měla bys dopřát trochu radosti otci, zaslouží si to a kdybys to někde řekla, tak ti stejně nikdo nebude věřit.“
A víc o tom slyšet nechtěla a dělala, že se to neděje. A co se neděje to se nestalo.
Svěřila se paní učitelce ve škole, ta sice zavolala paní ředitelku a orgány VB, ale dopadlo to tak, jak říkala matka.
„Nevymýšlej si blbosti a buď ráda, že se o tebe někdo stará, stejně skončíš někde v pasťáku nebo na ulici“ byl závěr odpovědných lidí, kteří se nechtěli zabývat stížností čtrnáctileté holky z děcáku, která už nebyla panna, tak se údajně nedá zjistit, zda vůbec k něčemu dochází. To jsme v nějakém roce 85/86.
Po roce zneužívání většinou orálním sexem neb se mu málokdy postavil si podřezala ve čtrnácti letech zápěstí. Měla pocit, že život je naprosto na hovno a nikdo po ní stejně ani neštěkne, jak ji bylo předhazováno. Za mě to muselo být čiré zoufalství. Dostala se na dětskou psychiatrii, kde ji rozumný personál zase vrátil do života. Po několika soudech odsoudili a rozprášili onu pěstounskou rodinu. Vyšlo najevo, že nebyla první a ani jediná takhle zneužívaná oním pěstounem. V soudní síni ji náhradní matka zaklela a řvala na ní něco jako, že ji přeje pomalou a bolestivou smrt. Jakým právem jim zničila život. To mají za to, že se starali o opuštěné parchanty, matek kurev, tak co z ní tak asi bude, zase jenom zparchantělá kurva, chcípni. Co teď se mnou bude, když manžel půjde do vězení, to tě nezajímá ty mrcho? Já se k tobě chovala vždy slušně, a to mám za to? Tohle je vždy úsměvné. Je to podobné jako tomu, když vrah rodičů žádá milost, protože je sirotek.
Měl jsem toho plnou hlavu a v těchto chvílích si uvědomíte, že vaše dětství byla procházka rájem, i když vás otec několikrát za rok výchovně seřezal, protože k tomu měl dobrý důvod a vy jste byl kluk co dělá klukoviny. Ale co si asi tak z dětství mohla přinést Tereza? Nízké sebevědomí, vztahové problémy a psychickou zranitelnost. No potěš, a to nemluvím, jak muselo vypadat její pozdější navazování intimních vztahů a navazování partnerské sexuální důvěry. Ale třeba se to dozvím. Už si objednala nealko pivo a velké kafe. Zřejmě usoudila, že bych ji domů neodnesl. Nechci se podceňovat, ale sedmdesát kilo plus už asi ne. Možná jen přes práh, ale to by byla jiná situace.
Dostala se do jednoho pražského děcáku na Vinohradech, nedaleko Čapkovy vily. Vyučila se švadlenou. Pak si ještě udělala kadeřnický učňák a pak ji z děcáku vypakovali. Říkala, že to bylo její nejlepší období jejího života, přestože trpěla vnitřním přesvědčením o vlastní nehodnotě, občas trpěla úzkostmi, ale potom, co si prožila, není divu.
V dospělosti nenavazovala žádné vztahy a když o ni někdo projevil zájem, byla tak chladná k jeho citům, že vše vždy nevratně zamrzlo. Nebyla schopna vztahu ani sexu, i když to několikrát na radu sexuologických odborníků zkoušela. Chtěla být jako její kamarádky, které postupně zakládaly své rodiny, ale nešlo to. Když už s někým chodila a dostali se tak daleko, že mu vyprávěla jaký má problém, že potřebuje čas, hodně času, hodně trpělivosti, pomalý přístup tak to vždy skončilo předčasným naléháním partnera, který se dožadoval svého. Ale tomu rozumím a nevím, jestli já bych byl schopen čekat ve věku dvaceti, třiceti let, tedy na vrcholu své sexuální aktivity. Možná bych s tím měl problém i teď.
A když už narazila na nějakého impotenta, který by ji mohl vyhovovat tak to skončilo na tom, že i impotent chce žít nějaký sexuální život, když opustí mýtus, že sex je jen penetrace penisu do pochvy a dožaduje se manuální či orální stimulace. To se ji vždy vybaví umorousaný pěstoun, který zvedl hlavu z jejího klína a domáhal se nadšené a chválící odpovědi, jak se ji to líbí, zatímco ona brečela do polštáře a chtělo se ji zvracet.
Myslím, že ji v tomto není pomoci a hezký vztah bez sexu může mít jen s někým o generaci starším. A s jedním takovým pánem i tak žila, než ji umřel v náručí na stáří. Starala se o něj patnáct let a on ji poskytoval zázemí. Za mě taková smutná symbióza. Můj životní styl by to nebyl, ale zase jsem si neprožil to, co ona. Naštěstí pro ni, ji před smrtí daroval byt, ve kterém bydleli, a tak jeho dospělé děti, starší než Tereza, které na tátu kašlali ji nemohli nijak vyhnat. I když se o to údajně pokoušeli. Ani by nevěděla, kam by šla a skončila by někde na ubytovně Armády spásy, kde by ji nějaký dobrodinec mohl chtít zachránit za poskytnutí sexuálního pochopení a „déjá vu“ by to pro ni bylo zcela bezpochyby.
A tady mě napadla myšlenka k zamyšlení. Jak moc nás sex v dospívání ovlivní v pozdějším věku. Za mě, dětství Terezy ji v dospělosti sex úplně pohnojilo a už se to nezlepší. Myslím, že už někdo řekl, a teď parafrázuji neznám doslovnou citaci. „Když chcete pochopit člověka, poznat ho jaký je a udělat si představu jaký bude, zeptejte se ho, jaký byl jeho život v dětství a dopívání“ Ale to vám málokdo řekne, takže zase nebudete vědět nic a už vůbec nic o jeho sexualitě.
Já jsem se poprvé setkal se sexem se ženou na konci sedmé třídy základní školy. Byl červen těsně před vysvědčení, když si mě učitelka fyziky a tělocviku Barbora Tomášková zavolala po vyučování do kabinetu. Měl jsem ji rád, vždy na mě držela a před pedagogickými výchovnými komisemi byla vždy na mojí straně. Upřímně nechtěl bych být v té době sám sobě děckem. Z dnešního mého pohledu kmeta jsem byl jen zasranej grázl. A když mě jednou otec seřezal tak, že to bylo i vidět stala se souška Tomášková výchovným poradcem pro řešení údajných problémových žáků, kam zařadili i mě. Ale o tom jindy.
Paní učitelka Tomášková byla cca čtyřicetiletá šlachovitá žena mladšího vzhledu. Zavolala si mě do kabinetu a zcela bez skrupulí mi oznámila, že ji dětský lékař, po tenkrát povinné lékařské třináctileté prohlídce požádal, aby provedla kontrolu varlat neb se mu jejich vývoj nějak nezdá. Slovo varlata jsem snad slyšel poprvé v životě a netušil co se po mě žádá. Učitelka Tomášková zamkla dveře od kabinetu zevnitř a požádala mě abych si stáhl kalhoty i trenky po kolena, aby mohla vyhovět žádosti doktora. Měl jsem k ní absolutní důvěru, měl jsem ji za svoji školní mámu. Vůbec mě nenapadlo, že dělá něco, co by neměla. Udělal jsem, co mi řekla. Dřepla si a rukou mi mačkala jemně varlata, které si prohlížela. Ani jsem se nehnul, neměl jsem lékařské prohlídky rád. Nebylo mi to příjemné.
Podíval jsem se opatrně dolů a pohled do jejího více než obvykle poodhaleného dekoltu zapříčinil ztopoření penisu. „Ale, ale“ řekla a vzala si ho do ruky a rychlými pohyby začala masturbaci. Byl jsem jak zkoprnělý, neschopný pohybu, ale ne ze strachu, ale z jakéhosi nepoznaného slastného pocitu, který mi rukou způsobovala. Po chvíli mi tělem od konečků vlasů a prstů u nohou projelo něco slastného, vykřikl jsem a vybuchlo to. Paní učitelka vzdychla a umě vše zachytila do připraveného ubrousku. Ještě mě utřela a já se třepal v jakémsi transu. Nemohl jsem se stále pohnout a až na druhou výzvu abych si natáhl kalhoty jsem byl schopen reagovat. Byl jsem jak opilý a nechápal proč. Ještě mě poprosila abych to nikomu nikdy neřekl. Vykoktal jsem něco jako ano souško učitelko (pro mladší souško, před rokem 89 byla zkrácenina slova soudružko, po 89 se začalo používat oslovení pančelko) a můžu už jít? Pamatuji si, jak mi u toho hlas mutací přeskočil do fistule. Pamatuji si, že jsem o tom pak přemýšlel, co se to vlastně stalo a že to bylo vlastně příjemné a doma jsem si otevřel knihu „Dospívání v muže“, kterou jsem dostal od rodičů k Vánocům a tenkrát letěla hned pod postel jako totální kravina. Teď se hodila a já jsem se dozvěděl, co že to a proč bouchlo a vyletělo ven. Tím mi začala doba dospívajícího, pubertálního onanování. Nikdy jsem to nikomu neřekl, ale paní učitelka před pěti lety zemřela, tak už můžu. Co se stalo před 45 lety je bezpečné už samo o sobě a žádné traumíčko mi to nepřivodilo, i když jsem byl nepochybně obětí trestného činu na mě spáchaném.
Nevím, jestli mě tahle příhoda nějak negativně do budoucnosti ovlivnila. Možná ano, ale je to pod mojí rozlišovací schopnost. V šestnácti jsem přišel o panictví definitivně, a to o prázdninách na Nové Živohošti v areálu CKM (Cestovní kancelář mládeže), kam tenkrát v osmdesátých letech jezdili juniorští sportovci, hlavně veslaři ze zahraničí na soustředění. Hotel CKM byl na tu dobu moderní hotel cca 50 metrů od břehu přehrady s rozsáhlým zázemím. Oplocený vlastní pozemek, vlastní pláž a chatky pro ty, na které už nezbylo místo v hlavní budově. Hotel byl postaven na pilotech, takže pod hotelem vznikl prostor pro uskladnění např. lodí. Nad tímto prostorem byla rozlehlá terasa a vstup to hotelu. Téměř celé přízemí zabírala hotelová jídelna, která se pravidelně po večeři měnila na diskotéku pro ubytované. My, co jsme byli za plotem jsme mohli jen koukat na rozmanitost barevné hudby a poslouchat z dálky doléhající zahraniční hity té doby, které jsme v té době mohli poslouchat maximálně na středních vlnách ve vysílání legendárního Rádio Luxemburg. Na diskotéku se přes zavřenou bránu s hlídačem nešlo dostat, ale jak se tam dalo dostat, bylo přes pláž na pramičce. A tak se i stalo a naše letní parta si půjčovala na noc od jednoho rybáře dřevěnou pramici, se kterou jsme se dostávali na diskotéku a vmísili se tak mezi zahraniční omladinu.
To léto 85 byli na soustředění juniorští veslaři z Holandska, Belgie a Francie, holky i kluci. A večer na diskotéce jsem se „sčuchl“ s jednou, o dva roky starší holandskou reprezentantkou. Už nevím, jak jsme se domlouvali, ale to nebylo podstatné. Jmenovala se Noor Alberte a prostě jsme si rozuměli. Po třetí diskotéce mi šeptala do ucha holandské miluju tě, které si pamatuji dodnes. Nevím, jak se to píše, ale zní to takhle: „Ik hau fan jau“. Někdy kolem půlnoci mě zatáhla pod hotel mezi uskladněné lodě a když mi během líbání začala stahovat kalhoty bylo naprosto jasné, že přišel můj velký den. Ležel jsem pod ní a ona na mě rajtovala jak smyslů zbavená. Vůbec neakceptovala, že jsem to poprvé chtěl jinak, tak nějak hezky, vzájemně mazlivě, s citem pro moje poprvé. Ne, jí to bylo jedno a ani nebrala na zřetel, že to na mě přišlo a já věděl, že nechci být ještě táta. Byl jsem příliš mladý, ještě jsem si nic neužil. Bylo ji to jedno, nohama mě pevně objala a já se nemohl vysmeknout. Po chvíli na mě spadla a slastně, těžce oddychovala. Nahoře nad námi dohrávala Sandra a její hit Marie Magdalena. Byli jsme se pak ještě projít po pláži, ještě se líbali, ale já už z toho nic neměl neb jsem měl plnou hlavu starostí s jejím těhotenstvím, které jsem v ní zaručeně zasel tím nečekaným naštěkáním do boudy, jak jsme tomu jako drsní kluci říkali. Ani jsem nemohl usnout a vymýšlel jméno pro robátko.
Druhý den byl hotel prázdný, prý odjeli ráno podle plánu. Nenechala mi ani vzkaz, ani adresu. Možná ji došlo, že si za to může sama a chce si tak následky svého činu nést sama. Nevím a už se to nikdy nedozvím. Pokud se to stalo, po Holandsku mi běhá potomek s mými geny. Bude mu už přes čtyřicet tak je docela možné, že mé geny jsou rozesety v těchto končinách. Je dobře o tom nevědět, nechtěl bych doplácet alimenty za ty roky.
Tohle snad nebylo zneužití v pravém slova smyslu, i když mě bylo šestnáct a ji osmnáct a šla si pouze za svým chtíčem, navzdory mým protestům. Jak dosáhla toho co chtěla, tak vůbec neřešila moje pocity a můj názor na otcovství v tomhle věku. Přesný vzorec chování žen, které jsem potkal i později. Jedou si svoji lajnu a kdo nejede s ní ten ji nezajímá.
Do vojny jsem měl několik známostí, které končívaly v posteli, v mém dětském pokojíku v bytě rodičů, když byli na chalupě. Ale uvízla mi v paměti Beáta, která byla stejně stará jako já tedy sedmnáct, ale měla už roční dítě. Asi mě to k ní podvědomě přitáhlo, protože Noor Alberte pokud tenkrát ve skladu lodí otěhotněla, musela mít taky roční dítě. Ale proč zmiňuji Beatu. Když přišel náš první den na gauči v mém dětském pokoji, odmítla klasický sex s obavou těhotenství, což se dalo pochopit, dle její první sexuální zkušenosti. A náš sexuální život byl omezen pouze na orální stimulaci, lépe řečeno na orální stimulaci jejich genitálií, neboť z felace se ji dělalo nevolno. Zúžilo se to v podstatě na orgasmický kunitus a moji masturbaci do kapesníku. Anální sex nám v tom věku ani nepřišel na mysl. To nemohlo dlouho vydržet a nevydrželo. Taťku pro svoje dítě musela hledat jinde.
Vím, že každý má své zážitky tak jako já a Tereza, které více či méně ovlivní dospělý život v oblasti sexu a sexuálního chování. Ano, na Tereze se to podepsalo výrazně. Nikdo nikdy nemůže vědět co ten druhý zažil a jak se to na něm podepsalo, pokud nedojde k vzájemnému porozumění a souznění. Já nikdy nikoho nesoudím.
Po vojně jsem k sexu přistupoval víceméně jako nesofistikovaný lupič vykrádající klenotnictví. Rychle dovnitř, minimální oční kontakt, vzít si maximálně vše co je v dosahu a rychle ven, aby nedošlo k „nehodě“ jak s Noor. Dovnitř, ven a pryč. Dřív, než by mi mohla položit nějaké složité otázky společné budoucnosti nebo plánu, jak posunout náš mladý rozvíjející vztahu o další úroveň. Ženy často považují sex za něco skoro posvátného, a když se rozhodnou ho s někým mít, byť po krátké známosti, tak chtějí znát i jiné aspekty vztahu.
Jsem muž, takže si troufám tvrdit, že to cítím i za jiné muže a můžu tedy svoji úvahu zobecnit. Většina mužů je plus mínus podobně uvažující. Pokud není muž úplné hovado s přístupem k ženě stylem v pondělí pár facek, v úterý tichá domácnost a ve středu usmiřující jebačka, s pocitem, že na tenhle styl ženy čekají ba přímo vyžadují. A pokud ženě nedají občas pár facek tak nejsou chlapi, tomu já nerozumím.
Muž v této fázi nepotřebuje znát další aspekty vztahu a považuje to za čistě ženský problém. On to není po tak krátké době ještě schopen přijmout a nechápe, že si žena nechce jen užívat a přijít si na svoje jako on. Proč musí hledat hned nějaké emoční pouto, které by muže svázalo do jeho falešného pocitu nesvobody. Zatímco ona potřebuje pocit či ujištění, že si vybrala správně. Takový vztah se může snadno překlopit do situace, že muž po výkonu září, sám sebou přesvědčený o své postelové extra třídě, zatímco žena nepřítomně zírá do stropu a v hlavě si přehodnocuje všechna svá rozhodnutí, která učinila, než ji přivedla do téhle fáze nespokojenosti.
Muž většinou není v posteli bezradný, aspoň by neměl být. Žena mnohdy očekává, že bude ten, kdo to bude mít pod kontrolou a bude se ji věnovat. Že najde její klitoris bez buzoly a bude se aktivně zajímat, kde leží její bod G. To muže s největší pravděpodobností posune u ženy o něco výš než je úroveň králíčka Duracella.
Nepotkal jsem za život ženu, která by odmítala orální stimulaci genitálií s odborným sexuologickým krkolomným názvem cunnilingus, spíše to bylo naopak a vyžadovala ho v očekávání maximálního vzrušení. Očekává, že muž bude umět mluvit jazykem lásky. Až na Terezu, ta je první, a jak se to říká? Výjimka potvrzuje pravidlo. Pokud by v dětství neměla zkušenost, jakou měla…, ale to už se nedozvíme, co by bylo, kdyby nebylo.
Když je muž ještě mladý často svoji sexuální nekompetentnost nahrazuje sebevědomím, žena v tomto věku ještě nemá šanci ho nijak poškodit a jeho nadšení pro vše nové vydává za zkušenost. A ač si muž myslí, jak to zvládá dokonale, tak největší ovace o tom, jak je „dost dobrej“ vycházejí pouze z jeho vnitřního ega. Neboť partnerka mlčí a nedává mu zpětnou vazbu aby ho zklamala, a kdo mlčí ten je spokojený. Ale buďme k orálnímu sexu upřímní. Žádný muž tam dole není kvůli tomu, že žena uvařila dobrý oběd. Patří to do odvětví mužských postelových služeb poskytovaných své milované, je to jen o ní a pro ni. Muž to může brát i jako investici. S radostí se věnuje dvacet minut její rozkoši, aby si pak na ni užil své tři minuty svého zájmu a mohl se otočit a spokojeně usnout s pocitem zadostiučinění.
Je to jak směnný obchod. Co na tom, že ona neměla orgasmus. Je to její problém? Měla na to mnohem více času než on, který ho dosáhl. Muž si často plete snahu s opravdovou intimitou. Orální sex není romantika a chyba není v dovednosti či nešikovnosti muže. Chyba je v délce pozornosti. Spousta žen by klidně vyměnila nedotažený vrchol za objetí, za pocit, že je žádoucí, že není jen nástroj sloužící muži pro jeho rozkoš. Usínat v objetí, hladit její tělo, hladit ji po vlasech, povídat si o nejtitěrnějších, ale důvěrných věcech, povídat si o budoucnosti, ujistit ji, že o ní ten její muž stále stojí a stojí pevně za ní …. To je ta intimita, kterou žena ocení. Jen zájem. A je jedno, jestli je předstíraný nebo opravdový. Předstíraným se muž o spoustu věcí ochudí a pokud je navíc odhalen, tak se může ze společné ložnice rovnou stěhovat na gauč v obýváku. Tereza by potřebovala muže s trpělivostí buldoka, který každý den sleduje, jak si před ním někdo pochutnává na šunce a s ním to ani nehne, ačkoliv je pod ním vždy uslintaná louže. A pak by jistě po čase s technikou přesného a precizního řemeslníka vrátil Terezu tam, kde je většina normálních sexuálně psychických zdravých žen.
Ve svém věku už to vidím zase jinak než před třiceti lety. Žena v ložnici je tou hlavní hvězdou a pokud muž dokáže navodit atmosféru upřímného zájmu, sama mu bez obav sdělí svá přání, jak a co by chtěla v posteli s ním zažívat. Zcela odhodí svůj stud a mnohdy i zábrany. Jen ona sama ví o svých možnostech jak dosáhnout orgasmu. A chce ho zažívat. A pokud je navíc rozumná k úměrnosti věku a zná možnosti či limity svého muže, bez obav si ho dle toho navede k dosažení svého vrcholu. Byť po něm může vyžadovat i například vulgární oslovení nebo slova, která by si k ní muž, ale ani žena za normálních okolností nedovolil. Je to jen o dokreslení potřebné atmosféry a ze své zkušenosti vím, že mnohé ženě nedělá problém ve víru postelové vášně oslovení typu ty děvko či ty couro…. ba právě naopak. K vášni to patří a není to nic proti ničemu. Ve frontě v Lidlu před kasou se to nehodí, ale tam by to nemělo nikoho ani napadnout.
Ještě se zmíním o přirozené mužské ješitnosti. Mnoho mužů má o sobě vysoké mínění dokonalého milence a hospody či chlapské party jsou plné sexuálních supermanů a predátorů, kteří se předhánění historkami, co které a jak to udělali nebo by udělali, ale i snění může podněcovat libido. Ve většině případů jsou to odvyprávěné klipy z porno stránek. A i tady platí, čím větší tlučhuba tím větší předvedená podprůměrnost v posteli. Důkaz, že si jen „slintá na pentli“, jak se říká, obvykle leží přímo vedle nich, ale ženy nejsou tak nezdvořilé, aby pro mužovy kámoše napsaly recenzi o jeho výkonech v ložnici.
To platí i o ženách. Nejednou jsem se setkal se ženou, co měla o sobě vysoké mínění, jak udělá muže v posteli pološíleného slastí levou zadní a pak předvedou nehybnou, polomrtvou vyvrženou vorvaňku na pláži s přáním dělej si se mnou co chceš a jediné co stálo za zmínku, ovšem jako kuriozita, byl neuvěřitelný herecký zvukový výkon, za který by se nestyděl žádný nominant na Oscara. Proč si některé ženy myslí, že nepřirozené a až nepříjemně hrané zvukové efekty jsou něco sexy? Muž ocení přirozenost, když ví že žena je svá, sama za sebe. Ale to už jsem se dostal jinam, občas musím krotit svůj mozek a ten zase myšlenky vysílané do prstů ťukajících do kláves.
Jak tedy přistupovat k ženě jako je Tereza. Vím, že ona je extrém a nemá moc šancí na kvalitní vztah, když byla v dětství tak poškozena. Muž chce intimní sblížení se svojí holkou a jen málokterý nemá svůj orgasmus jako svoji cílovou čáru, kterou musí vždy proběhnout. Když jí proběhne v tom okamžiku odchází. Ne fyzicky, že by se zvedl a šel do lednice pro chlazenou kuželku a sedl si k televizi. Ale velice často odchází emocionálně. Erekce ochabla díky ejakulaci a muž přestává dávat pozor. Neuvědomí si, že pro ženu to neskončilo. Hlazení, mazlení, něha, případné mumlání láskyplných nesmyslů je to, co by většina žen ocenila a není to žádné intimní se zdržování.
Muž se domnívá že sex je jakási ta nejvyšší meta s cílovou páskou a většinou tak se sexem i zachází. Dostat se tam co nejdříve jak to jen jde, užít si ten několikaminutový ohňostroj zakončený jeho výbuchem, pochválit se, převalit se na svoji polovinu a spokojeně usnout. Rozumná žena ho přikryje, nerozumná skopne z postele. Nevím, jestli tak či tak muž pochopí, že žena, která s ním počítá do dalšího života nechce, aby pro něj nebyl onen cíl konečným smyslem vzájemných intimností, sexuální blízkosti. Smyslem by měla být cesta. Společná cesta, pomalá beze spěchu, plná dychtivého očekávání, plná vzájemné žádostivosti, plná smyslných dotyků bez přemýšlení, co ještě ten den musí, kdo udělat. Co bude vařit o víkendu nebo proč to auto začalo v otáčkách škubat.
Když se na tom zapracuje tak samotná technika aktu nebude nikdy problém, ale co se změní bude přístup, starostlivost o toho druhého, aby se cítil taky tak hezky opilý rozkoší, vzájemně si poskytovanou. V začátcích vztahu nepřepálit vlastní zvědavost, která mnohdy překoná naléhavost vlastního chtíče jak muže, tak i ženy. Zjištění, že potěšení jednoho není vstupní bránou do „ráje“ druhého, je jistě nepříjemné zjištění, když vám na tom druhém záleží. Tady by měla nastoupit otevřená a postupná komunikace, konverzace o vzájemném vyladění, když se v ložnici zhasne. S extrémní Terezou maratonský běh, s botou o číslo menší a dvacetikilovým závažím není ještě zárukou, zda muž kdy doběhne nebo na jakou metu se dostane.
Muži 50+ mají a budou mít vždy spoustu nedostatků a žena může mít tisíc připomínek. Jinak by to nebyla žena, ta má vždy snahu věci vylepšovat, když už se rozhodla. Nechce zase na seznamce prohlížet nekonečné nabídky použitých a mnohdy i emočně či rozumově rozbitých usměvavých chlápků na kole, či s ulovenou rybou.
Jistě, jako stárnoucí muži můžou mít už spoustu nedostatků v samotném vztahovém i sexuálním výkonu, mezi ně se určitě řadím i já. Ale troufám si říci, že v dnešní době už znám rozdíl mezi milováním a sexem. Takže pokud se sexuální filozofie muže shrne na to rychle dovnitř a pak obrazně řečeno odejít v podobě převalení se vedle bez dalšího zájmu, když má za sebe hotovo. Nemůže být žádný muž překvapen, že to jednoho dne udělá žena. Myslím tím, že odejde ona a ne obrazně. Už připravená a k překvapení muže, který může přemýšlet, kde dělá pořád tu stejnou chybu. Nekomunikuje, když se to po něm žádá.
Tereza, pokud si někoho najde, nedovedu si představit, že by to s ní dal dohromady sexuálně aktivní týpek, který chce ženu dělat šťastnou i přes společnou ložnici. Nebude s ní mít nekonečnou trpělivost, i když to s ní bude myslet dobře a vážně. Vím, že měla vztah, ale byl to nemocný starý muž. Vztah ošetřovatelky s ošetřovaným, který byl rád už jen za její přítomnost bez dalšího. Nebyl schopen jakékoliv intimity a ani ji nevyžadoval. Jí to vyhovovalo, měla zázemí a nesnažila se něco na tom změnit. Možná narazí na podobného a za čas bude mít byty dva.
Tomas Kocar
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Tomas Kocar
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Tomas Kocar
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