Chtějí muži silné ženy, nebo jim vyhovují naivky?
Nedávno jsem zabředl na jedné sociální síti do diskuze s jednou dámou, která mě inspirovala k zamyšlení. Diskuze by se dala nazvat „Silná, nezávislá žena a muž.“ Bojí se jich muži nebo je vyhledávají?
Zmíněná dáma uvádí, že se slušně chová k mužům, kteří se k ní taky chovají slušně a těm ostatním jednoduše nedovolí, aby si z ní dělali fackovacího panáka. Snaží se vždy komunikovat mile a nemá problém navazovat jako první interakci s muži, kteří ji něčím zaujmou. Nepotřebuje se vetřít, a doslova použila termín, cituji: „... strčit svůj zadek k muži za účelem, aby o ni bylo mužem postaráno.“ A pokračuje: „…některé ženy si musely svůj život a život svých dětí doslova vybojovat.“
Tady bych se pozastavil s dotazem, proč mají některé ženy potřebu bojovat. Upozorňuji, že děti nejsou pouze ženy, ale i toho muže. Ve většině případů žena přijala nejrychlejší spermii onoho muže dobrovolně, a to ve víru slastné vášně rozkoše, která tento akt provází, abychom jako lidstvo nevymřeli. Takže poté si děti přivlastnit s tvrzením, že to je pouze ženina zásluha je jaksi mimo. Ale to jsem odbočil.
Dále tvrdí a s tím se dá i souhlasit, „…že některé ženy neměly to štěstí mít vše naservírované na zlatém podnosu, že některé ženy poznaly i dost hrubě, že život je sviňa a musely se naučit žít se sviněmi. Pak jsou ženy hrdé na to jaké jsou, protože jejich život byl boj, pokud je muži pouze využívali či ho ženy musely ještě živit a ony měly tu sílu se tomu vzepřít a osamostatnit se. To jsou za mě silné a nezávislé ženy naučené životem.“ Konec citace. Nebudu to nijak rozporovat tím, že se do těchto situací ženy zcela jistě dostávají často i samy, když včas nerozeznají manipulativnost partnera a nechají si toho hodně zbytečně líbit.
Kdo je ona silná a nezávislá žena? Neplést si to s Dominou v kožených podvazcích a bičem v ruce, to je jiný oddíl nebo chcete-li jiná sorta, mimo tohle téma.
Mám pár známých, kteří rádi říkají: „Imponují mi silné a nezávislé ženy. Ne to, co jsem měl doma.“ Jasně, proč ne, ale většinou to tvrdí jen do chvíle, kdy si jedna taková silná a nezávislá nesedne naproti k jednomu stolu na prvním rande. Ale ne ta, co to o sobě jen skrytě či nepokrytě tvrdí na seznamkách a na fotkách se prezentuje jako ke všemu odhodlaná vamp žena. Tedy přefiltrovaná, domněle svůdná, atraktivní, tvářící se víc než sebevědomě, dominantně a pro muže a jeho úspory až nebezpečně.
Silná a nezávislá žena se nestane silnou tím, že to o sobě bude tvrdit na všemožných seznamovacích serverech či sociálních sítí, aniž by věděla, že silnou ženu vytvoří jen život. Bez toho, aby prošla zkušenostmi a lekcemi, které musela opravdová silná žena zvládnout a naučit se je za pochodu. Mnohdy ji tak vyškolí i muž, její partner, který pak vypráví, když se z něj stane rozvedený singl, jak mu imponují silné ženy, aniž by si všiml, že jednu takovou, často proti její vůli, sám doma stvořil.
Je velký rozdíl a mnoho mužů si to nedokáže připustit, že chtít silnou ženu a mít s ní opravdu vztah jsou dvě odlišné věci. Muži si zpravidla myslí, že přitažlivost její vyzařované síly stačí pro to, aby se domnívali, že jsou připraveni pro vztah s takovou ženou.
Nejsou. Protože, když muž řekne chci silnou ženu za partnerku, tak tím myslí: Chci ženu, která bude vypadat silně. Silně, ale jen do té míry, aby mi to vyhovovalo. Muž chce většinou nezávislost, nechce se nechat příliš vztahem omezovat. Chce cítit hloubku jejich citů k němu, ale už nechce být vůči nim zodpovědný. Chce její absolutní důvěru, i když do ní vnáší pochybnosti. Ve skutečnosti nechce silnou, nezávislou ženu. Chce ženu, aby se o něj dostatečně starala, následovala ho a podporovala. Nejlépe bez zbytečných řečí a jalových námitek. Pokud je to muž, kterému je jasné, že to co dává i dostává, pak je to dle mého v pořádku.
Pokud to muž tak nastavené nemá a stane se, že mu do života vstoupí opravdu silná žena. Silná ve smyslu jasného vědomí, jak se k partnerství postavit po špatných životně-vztahových zkušenostech. Bude muž překvapen, její upřímnou nebojácností pojmenovávat věci, jak skutečně jsou. Žena si bude i všímat a upozorňovat na mužovu pasivitu a nezájem, nedejbože, aby něco slíbil a pak to odložil na neurčité nekonečno. Bude slyšet ten správný tón pod mužovým hlasem, nenechá se tak snadno ošálit řečmi. Nebude se smát vtipnému zlehčování vztahových problémů. Silná žena už může vidět i ty části mužova ega, které předešlé partnerky vidět nechtěly nebo se jim vyhýbaly obloukem.
A to je to, co může muže děsit. Ne její síla, ta je v pořádku, ale její jasné vidění mužovy duše. Jasné vidění a rozpoznání negativních nuancí jeho chování ve vztahu. Silná žena se už nespokojí s mužovou vztahovou nevyzrálostí. Nesníží si svou laťku, jen proto, aby ji muž mohl snadno překročit, aniž by se nesnažil růst ve vztahu společně. Nebude předstírat, že muž je pro ni dostatečně dospělý, když rozpozná, že není. Nebude se snažit dělat z chlapce muže.
Muž začne panikařit chaotickou sebeobranou. Začne ji vidět jako příliš intenzivní, příliš emocionální, příliš upřímně až útočně přímočarou. Pozná, že taková žena ho nenechá jen tak volně vztahem plynout s jeho příjemnými právy, s její příjemnou starostlivostí o něj a jejich vztah, ale že vyžaduje, i mnohdy pro muže nekomfortní povinnosti, správná zásadní rozhodnutí a řešení problémů.
Muž pak nechce onu vztahově zdravou, silnou ženu, která má jasno o tom, jak má vypadat její dobrý partner a co víc, která si za tím i dokáže jít. Muž chce méně silnou ženu, která po něm už tak moc chtít nebude. Citově empatickou vůči němu. Sebevědomou, ale jen do té míry, aby zase tak vážně nebrala mužovy sliby a řeči o tom, jak všechno co si ona představuje, jednou bude. Muž chce ženu i nezávislou, ale stále se točící kolem jeho pohodlí. Muž chce, aby mu její síla prospívala, nikoli, aby se s ní střetával. A ona to ví.
Každá taková silná žena si to uvědomuje. Ví to, protože s podobným typem muže se už pravděpodobně ve vztahu setkala, pokud se stále pohybujeme v pásmu 50+. Muže, kteří ji milovali pro její nezávislost, dokud nenarazí na jeho úzké mantinely. Muži, kteří chválili její otevřenou upřímnost, dokud upřímnost nevyžadovala i od nich. Muži, kteří obdivovali její sebevědomí, dokud ho nepoužila k tomu, aby jim řekla své konečné NE.
Silná žena dle mého není nic, čeho by se emočně zdravý muž měl bát. Jen se nehodí ke všem mužům. Zvláště k těm nedostatečně vyzrálým, kteří se nechtějí ve vztahu posouvat a společně růst. Silná žena nechce vychovávat emocionálního sirotka. Nechce být psychologickou terapeutkou s výhodou. Nechce svoji emoční vyspělost snižovat, aby se muž vedle ní cítil vyspělejší nebo aspoň na stejné úrovni.
Silná žena 50+ chce partnera, muže už s velkým M. Nechce další nejistý zkušební projekt, ani další cestu plnou zkoušek pokusů a omylů. Chce muže, který dokáže klidně a jasně vyřešit jakékoliv životní komplikace, které mohou nastat. Chce muže, který je zodpovědný, respektive se chová zodpovědně k jejich vztahu a nehroutí se z toho, když by ho něco ranilo, ale dokáže klidně říci, že takhle ne. Chce muže, který ji nebude potřebovat ke zvládání jeho negativních emocí. Muže, který vnímá její sílu jako pozitivní výzvu, nikoliv jako hrozbu pro jeho ego.
Takže až zase bude někdo říkat, že chce silnou ženu,...není od věci se zeptat, zda vážně chce její sílu nebo chce ženu mírně odolnou, přizpůsobivou? Chce opravdové partnerství nebo jen ženu jako přívěšek, která bude bez svého názoru a nepůjde do otevřené konfrontace? Opravdu chce silnou ženu, která nikdy nebude apelovat na mužovy slabé stránky, nikdy s ním nepůjde do konfliktu, nikdy muži nenastaví zrcadlo….? Pak muž nehledá partnerku, ale naivku-doplněk ke svému já a to se obávám, že taková silná žena jako naivní doplněk neexistuje.
Myslím, že silné ženy nejsou problém a není třeba se jich bát. Problém jsou muži, kteří se vyhýbají svému mužskému a mužnému odrazu. Být opravdu muž - dobrý partner pro silnou ženu je být vyzrálý, vědět co od života očekávat, chtít a jak s tím správně zacházet, neboť jen to stálé předstírání, že to má muž zmáknuté, ve věku 50+ je značně vyčerpávající pro všechny. Silná žena do vztahu dá i pozitivní energii, vášeň, má své jasné představy, maximálně podpoří mužovy cíle a sny, když ji konvenují. Muž jistě i ocení její chápavost a schopnost být pečující. A to je známka toho, že žena nabyla poznání, že za to ten vztah s tím konkrétním - jejím mužem stojí. V podstatě platí šťastná žena rovná se spokojený muž, který ji šťastnou dělá s kruh se tím uzavře.
Tomas Kocar
Pokud tě vezme zpět, tak to znovu nepodělej.
Někdy se stane, že od muže odejde žena, aniž by muž hned pochopil co ztratil, a až posléze si uvědomí, že to nejlepší co ho v životě potkalo by chtěl zpět.
Tomas Kocar
Ironie současného, moderního seznamování lidí 50+
V minulosti nebylo tolik prostředků pro snazší navazovaní kontaktů za účelem seznámení, či hledání si druhého do života. A přesto to nikdy nebylo tak těžké, se s někým opravdu seznámit, aby to stálo za to.
Tomas Kocar
Nový vztah v tzv. středním věku. Jde to, ale...
Mnoha lidem se stane, že po padesátce se ocitnout zase na začátku, co se týče partnerského života. Lze v tomto věku ještě nový vybudovat kvalitní vztah? Chce to hodně trpělivosti a zdrženlivosti.
Tomas Kocar
Rande č.19 - Sabina právnička.
První rande bez lovu na inzerát. Ano jde to i bez seznamky, ale je potřeba si dát pozor komu se dostanete do hledáčku a jak to s vámi rozehraje.
Tomas Kocar
Divoké myšlenky nad sexem generace 50/60-tníků.
Jakou roli hraje sex v novém vztahu u páru 50-60+? Jistě důležitou, ale už jinou než ve dvaceti - třiceti letech.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
I přes oblevu lyžařské areály na západě Čech stále lákají na lyžování
I přes oblevu a jarní teploty zůstává většina areálů v Plzeňském a Karlovarském kraji otevřená a...
Čtvrtý pokus. Nový Jičín se opět snaží prodat přístavbu hotelu v centru města
Už počtvrté nabízí novojičínská radnice k prodeji přístavbu hotelu Praha. Poprvé byla k mání loni,...
Šmírování přes rameno jako nový standard? Strach o soukromí má v metru 67 procent lidí
Měli jste při cestování ve veřejné dopravě už někdy pocit, že vám někdo kouká do telefonu? Podle...
Slunečné počasí a nezvyklé teplo přilákalo na Slavnosti uzeného tisíce lidí
Slunečné a na přelom února a března i nezvykle teplé počasí přivedlo na Slavnosti moravského...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 31
- Celková karma 16,68
- Průměrná čtenost 662x