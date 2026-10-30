Bezmocní muži a jejich ženy.
Na konec září jsem měl plánovanou chirurgickou operaci. Nic dramatického, jen malá pupeční kýla. Banalita, která zkušené nemocniční chirurgy nezaskočí. Dokonce bylo v plánu, že by mě mohli ještě ten den večer pustit domů, ale znáte to, plánujte a ten nahoře se bude smát. Na přijmu, v přijímací kanceláři nemocnice mě přijímací sestra s úsměvem přijala na lůžkové oddělení. Před operací musíte vždy do nemocnice nastoupit den předem, aby vám mohli několikrát zkontrolovat tlak a teplotu, a taky jak na tom jste po psychické stránce a měli jistotu, že se na operaci těšíte, jste v pohodě a netrpíte nějakou formou skryté paniky a nerozmyslíte si to na poslední chvíli nebo neuděláte něco nepředvídatelného, co by narušilo chod celého oddělení, plánů léčby a tak.
Přesně v šestnáct hodin jsem zazvonil na lůžkové oddělení, kam jsem byl přiřazen. Drobná, pihatá a copatá sestra se mě ujala a odvedla na pokoj, kde byly tři nemocniční postele, umístěné kolmo na boční stěnu. Dvě z nich byly obsazené a na mě čekala ta u okna.
„Tak tady“ řekla sestra a ukázala na postel, kde za ní na poličce byla cedulka s mým jménem.
„Moje smrtelná postel? Nevypadá špatně“ pronesl jsem spíš pro sebe, ale sestra to zachytila.
„Ale no tak, to není žádná smrtelná postel“ ohradila se.
„Jsme v nemocnici, jak můžete vědět jistě, zda na ni někdo nezemřel?“ zeptal jsem se, když už se ohradila.
„Tak o tom nebudeme diskutovat, tady máte skříňku, támhle jsou skříně na oblečení – první je vaše“ ukázala směrem zpět do chodbičky, kterou jsme přišli „hoďte se do pyžama, pokud nemáte tak vám přinesu andělíčka. Za chvíli bude odpolední vizita a řeknou vám, kdy podle plánu půjdete zítra na řadu a pak dostanete večeři“ informovala mě jasně a stručně o tom co se bude v následujících chvílích dít. Připevnila mi na ruku červený náramek s čárovým kóde, jménem a datem narození a vypochodovala z pokoje. Náramek nešel sundat a ani přetrhnout, kdybych se o to snažil při nějakém záchvatu šílenosti a chtěl zůstat v anonymitě.
Pozdravil jsem se se spolunocležníky. U dveří ležel mladý kluk tak kolem třiceti let, potkali jsme se už ráno na příjmu. Na cedulce za postelí bylo napsáno Kamil Zach.
„Kdybych věděl, že se může přijít až odpoledne tak bych tady netvrdl už od rána“ postěžoval si.
Kolem sebe na posteli měl dva tablety, dvě knihy, dva telefony a několik nabíječek zapojených do zásuvek nad hlavou. Na stolku rozjedené sušenky, slané tyčinky a otevřenou plechovku Coca Coly.
Uprostřed ležel nějaký Libor Koloč. Vyzáblý týpek s propadlými tvářemi a zlým kukučem, který si asi pěstoval jako své hobby, mohlo mu být tak pětašedesát. Na posteli ani na stolku neměl nic a byl oblečen do nějaké oranžové košile. Ležel přikrytý až po bradu, ale ruce měl způsobně na peřině. Tak jak to po mě kdysi vyžadovala má nebožka babička, když mě rodiče k ní odkládali v mém pubescentním věku na prázdniny. Z pana Koloče by měla radost. Raději jsem ho svým pohledem nedráždil, tak jako on nedráždil s rukama na peřině svého ďábla - tím mi silně katolická babička zdůvodňovala svůj požadavek.
Převlékl jsem se do mého oblíbeného pyžama se vzorem Růžového pantera. Pohodlně se položil na postel, do sluchátek jsem si pustil pohodovou hudbu a otevřel knihu, na kterou jsem v běžném shonu všedních dní neměl čas.
Po páté hodině přišla vizita. Sympatický mladý doktor s východoslovanským přízvukem, známá pihatá copatá sestra, pak nějaký lapiduch a ještě jedna starší sestra. Zastavili se u první postele.
„Tak pane Zachu, jak se cítíte? Zítra půjdete jako první podle operačního plánu, počítejte s tím, že po operaci zůstanete několik dní zcela určitě na Jipce. Není to jednoduchý zákrok a operace proběhne roboticky, takže se ničeho neobávejte, věřím, že se to povede, ještě vás navštíví doktor Prošek, který vás bude operovat.“
Nevím, jestli to mělo Kamila uklidnit, ale zjevně se to nepovedlo, dle výrazu v jeho očích. Nevím, co mu bylo, ale asi nic tak banálního jako moje pupeční kýla.
Pak se přesunuli k další posteli.
„Tak co vy pane Koloč, co s vámi, nemůžete nám tady blokovat lůžko. Propouštěcí zprávu jsme vám už vydali dopoledne, žádné obtíže vyžadující další hospitalizaci již nemáte“ oslovil doktor pana Koloče.
„Ale já jsem nemocný“ hájil se Koloč a posadil se.
Nebyl v pyžamu, měl na sobě kromě té oranžové košile i šedé značně obnošené kalhoty a černé ponožky s dírou na patě a palci.
„Nemám kam jít teď na noc“ zkoušel vyjednávat.
„Pan Koloč bydlel v azylovém domě v Děčíně, ale hospitalizací přišel o místo. Volali jsme tam a nemůžou ho hned přijmout zpět, jsou plní“ oznámila starší sestra a pokračovala „ ale pán má dceru. Bohužel ta si ho k sobě vzít nechce.“
„Jdi do prdele ty krávo, všechny jste krávy, chcípni“ vyštěkl po ní pan Koloč.
Na muže nezvykle vysokým hlasem a bázlivě se přikrčil, jakoby počítal s tím, že mu za ta slova jedna odněkud přiletí.
„No tak, takhle tady mluvit nebudete“ ohradil se lapiduch a zastal se sestry, která raději udělala úkrok za něj.
„Buďte slušný pane Koloč“ nenechal si to líbit ani doktor a napomenul ho ostrým hlasem.
Pak Koloč nebyl agresivní, jen šlehal svýma zlýma očima jako zraněná šelma, která ví, že je zcela bez šance a čeká už jen na ránu z milosti.
Zmínka o dceři v něm vyvolala tuhle reakci? To jsou mu asi známé, stejně jako jeho dceři, všechny důvody, proč ho odmítla a nechce s ním mít nic společného. Schoulil se na postel, pevně se chytil čela postele a bylo jasné, že ho budou muset vynést. Dobrovolně nikam nepůjde. Dál ho nedráždili a přistoupili ke mě.
„Pan Kučera, zítra je plánovaná operace pupeční kýly“ řekla pihatá sestra a doktor po mě chtěl, aby vytáhl pyžamo nad pupek. Položil pod něj dva prsty a požádal mě, abych zakašlal.
„Ano, je tam“ řekl až jásavě triumfálně a pokýval hlavou.
No nepovídej, to mělo být překvapení? Pomyslel jsem si ironicky, ale nahlas nic neřekl. Zajímalo by mě, co si myslel, proč jsem do nemocnice přišel. Proč mě přijali na lůžko a zařadili do plánu operací. Jen tak, že mě to zrovna napadlo? Že jsem si sám diagnostikoval problém, rozhodl se přijít a čekal na jeho odborné potvrzení diagnózy dvěma prsty a mým zakašláním? Nebo jako soused Koloč mám zájem o sociální nemocniční hospitalizaci? Je pravda, že je tady teplo, postel pohodlná, pravidelná strava, lékařský dohled, teplá voda, splachovací záchod, televize na zdi….atd. Těch výhod by se jistě našlo víc, ani pan Koloč se jich nechtěl vzdát.
„Tak zítra jdete jako druhý na řadu“ oznámil mi doktor, když se podíval do nějakých desek a pokračoval „operovat vás bude doktorka Steimanová s doktorkou Kulišovou, určitě se ještě dnes za vámi jedna z nich zastaví“ obdržel jsem všeříkající informaci.
Starší sestra se, ještě než všichni odešli se mě zeptala, jestli se zajímám o střelné zbraně. Úplně jsem nechápal její dotaz, než mi došlo, že reaguje na vyobrazený kolt na přebalu mé knihy, detektivky drsné americké školy 20. až 30. let minulého století. Že se jedná o detektivku, ji vyloženě uklidnilo, ale rozumím tomu, nikdy nikdo nemůže vědět, koho tady na lůžku potkají.
Asi za půl hodiny vešla energicky na pokoj z mého pohledu vysoká hubená, asi tak třicetiletá holka, samá ruka – samá noha, sympatická černovláska s empatickým obličejem, v bílých kalhotách a bílém triku. A rovnou ke mě.
„Dobrý den pane Kučero“ pozdravila.
Pozdravil jsem taky.
„Já jsem doktorka Krulišová a zítra vás budu operovat s doktorkou Steimanovou“ řekla co jsem už věděl a pokračovala „můžu to vidět?“
Ukázal jsem ji břicho a prsty prohmatávala okolí pupku. Žádné nadšení jako doktor z vizity neprojevila, věděla, co hledá. Z kapsy vytáhla černou fixu a na břicho mi namalovala několik čar. Asi aby do zítřka nezapomněla, kudy povede řez.
„Trochu jsem si to označila a dáme vám tam síťku, aby to už nezlobilo, a bude to dobré“ pohladila mě po ruce, rozloučila se, a jak energicky přišla tak i odešla.
„Véčera“ zahlaholil hlas a do pokoje se vřítila paní se dvěma tácy. Jeden si převzal pan Kamil u dveří, druhý mi položila na stolek vedle postele, neb jsem nijak nereagoval. Myslel jsem, že budu mít klid na čtení, ale zdá se, že nemocnice tomu nepřeje.
„Vy už němáte véčeru, vy tady už něbýt“ oznámil hlas té paní panu Koločovi a zase zmizel.
Na tácu byla nějaká paštika v kelímku, plátkový sýr, dva rohlíky a jablko. Pan Koloč z vedlejší postele na mě koukal, jakoby jen na mě záleželo, jestli dnes přežije nebo zemře hlady.
„Jestli chcete tak si dejte, já nebudu, než jsem sem přišel, zastavil jsem na pořádný gáblík, takže já nebudu, nemám hlad“ řekl jsem směrem k vedlejší posteli.
Pak Koloč si tác rychlým pohybem stáhl k sobě a veškeré jídlo co tam bylo si napěchoval do kapes kalhot.
„Ráno budu mít hlad“ řekl na vysvětlenou, ale nepoděkoval.
V Děčíně to zřejmě není obecním zvykem.
Za panem Kamilem přišla pohledná rusovláska a z hovoru jsem vyrozuměl, že je to jeho manželka, která si vzala hotel nedaleko nemocnice, aby byla manželovi nablízku. Manželka byla ze situace, že manžel je v nemocnici a čeká na operaci očividně z těch dvou rozhozená podstatně víc. Už podle uplakaných očí a toho jak ho stále hladila, objímala a něco mu šeptala. Možná taky jen chtěla prozradit pin k jeho platební kartě, kdyby se třeba stalo, že už ji Kamil nebude potřebovat. Aby se dalo naložit s uloženými prostředky dřív než by bylo zahájeno otravné a zdlouhavé dědické řízení, které se táhne někdy i roky, když se vyrojí i další nečekaní dědicové. Těžko říct. Nicméně do pokoje přišel vysoký statný doktor v bílém plášti a pak ještě jeden, který nebyl v plášti, ale představil se jako doktor Prošek. Oba doprovázeni starší sestrou a lapiduchem, kteří už jednou v pokoji byli.
Podle hovoru se jednalo o chirurgy, kteří si ho zítra vezmou na operačním sále do parády. Nemluvili moc nahlas a jen jsem zaslechl něco o odsekávání a broušení kosti, nějakém štěpu, znovu namotání šlachy svalu zpět na kost a odebrání kousku tkáně a kůže někde z nohy, aby ji použili na místě zákroku. Dělalo mi to husí kůži. Pro mě něco absolutně mimo mé chápání, ale pochopil jsem, že budou odstraňovat nějaký nádor v kloubu, který prorůstal do kosti – proto to odsekávání, aby to dostali celé pryč. Manželce oznámili, aby počítala, že manžel bude po operaci zcela určitě pár dní na Jipce s omezenou dobou návštěv, pokud vůbec. Když jim vše vysvětlili, popřáli mu hodně štěstí a ujistili ho, že udělají vše pro to, aby se vrátil do svého běžného života, tak jak ho zná. Lapiduch mu oznámil, že si pro něj přijede před osmou ráno a všichni jak přišli, tak i odešli. No myslím, že by i chirurgům měl někdo popřát hodně štěstí v tomto případě. Kdo to evidentně nesl nejvíce špatně, byla Kamilova manželka, která po jejich odchodu propukla v tichý pláč. Kamil si svoji situaci dle mého moc neuvědomoval. Byl mladý, a tedy ještě nemyslel na smrt. Evidentně ho nic nebolelo a neměl ani žádné omezení, ale to u nádorů, které se najdou včas, bývá. Většinou o nich jejich nositel neví a přijde se na ně v mnoha případech čistě náhodou.
Kamil utěšoval svoji manželku a dle jejích oteklých, rozmazaných a krvavých očí to musel být pláč opravdový. „Pojď, půjdeme ven na cígo a projdeme se na vzduchu“ vyzval fňukající ženu a ta přitakala. Vytáhla z kufru župan, objala ho a vyšli spolu na chodbu a pak ven směrem na místo, kde se dalo kouřit.
Bylo něco po osmé, když na pokoj přišli dva chlapíci v červených sanitních uniformách s už známým lapiduchem. Moc nemluvili, lapli pana Koloče, který rychle pochopil, že mu končí pobyt. Začal křičet svým nezvykle vysokým hlasem o pomoc a pokoušel se zakousnout do ruky saniťáka, která ho chytla. Na pokoj se seběhla celá noční směna z patra a pan Koloč věděl, že prohrál. Odevzdaně s nimi odešel z pokoje. Bylo mu oznámeno, že pro něj našli ubytování v Charitním arcidiecézním azylovém domě, kam ho převezou a kde se něj postarají. Ze skříně mu vzali ušmudlaný plášť a zamaštěný batůžek. Kde měl boty nevím, odešel v ponožkách. Na podlahu mu z kapsy vypadlo jablko a zakutálelo se někam ke stěně pod postel. Nikdo jiný si toho nevšiml. Bezmocný muž bez zázemí, bez partnerky a rodiny bez zájmu. Doufám, že až budu v jeho věku, nebudu na tom stejně. Ale znáte to, ten nahoře se tomu záměru zase může jen smát.
Někdy kolem půl desáté večer se vrátil Kamil s manželkou. Upravila mu postel, naklepala polštář, zajímala se, jestli něco nepotřebuje a že zítra hned po operaci přijde, ale že to zkusí ještě ráno, aby se s ním stihla rozloučit. Přemýšlel jsem, jak to myslela, aby se s ním stihla rozloučit. Možná opravdu počítá se vším, i s tím, jak to vše potom bude jiné. Kamil si zase zalezl do postele a já si šel vyčistit zuby. Pak jsem se natáhl na postel, rozsvítil lampičku a znovu se začetl, ale dlouho mi to nevydrželo. Zavíraly se mi oči. Kamilovi zazvonil telefon a já jsem byl nechtěným posluchačem jeho hovoru. Po chvilce bylo jasné, že mu volá žena, se kterou udržuje milostný poměr. Informoval ji, že Dana, zřejmě manželka, je mu pořád za zadkem a dokonce zůstala v Praze na hotelu, tak ať ji ani nenapadne za ním chodit, že už tak toho má plný brejle, že pořád řve. Že ji dá vědět hned, jak to půjde a že se na ni taky moc těší, myslí na ni a miluje ji. Proč Kamil není s někým, koho on miluje, na koho on se těší a myslí na něj? Místo toho je s někým kdo jeho miluje, myslí na něj a těší se na něj. Je v tom rozdíl. Napadlo mě na první dobrou, ale nic mi do toho není. Jen můžu uznat jeho ohleduplnost k uřvané manželce, když nechce, aby se ty dvě potkaly u jeho lůžka. Na druhou stranu by to bylo jistě zábavné, aspoň pro mě jako nezúčastněného.
Někdy kolem druhé hodiny ráno přišel lapiduch a začal hlučně manévrovat s prázdnou postelí po panu Koločovi až ji vymanévroval ven z pokoje. Nešlo se neprobudit. Po chvíli se rozsvítilo matné noční světlo v pokoji a jiný lapiduch přivezl na pokoj postel jinou s nějakým sténajícím mladíkem v zakrváceném a potrhaném triku, pod kterým byl vidět obvaz okolo trupu. Ani kalhoty nebyly nejčistší a i ty byly značně potrhány, ale to nikdy nevíte, jestli se nejedná o nějaký nový módní trend.
Do žil mu kapaly dvě kapačky a doprovázející lékařka se sestrou mu daly do nosu dvě hadičky napojené na nádobu s vodou za posteli, která posléze začala bublat.
„Koho máme vyrozumět, že jste tady?“ zeptala se lékařka.
„Hlavně ne mojí mámu prosím, ta se nesmí nic dozvědět“ zaskuhral mladík.
„Dejte mi nějaký kontakt, koho můžeme informovat o vašem stavu“ upřesnila požadavek doktorka a dodala „policie už možná vaší matku kontaktovala.“
Mladík zaúpěl, že to ne, že to tak nechtěl, že tohle se stát nemělo a zdůraznil, že nechce nikoho informovat. Sestra mu píchla nějakou injekci do ramene a obě odešly z pokoje. Sténal ještě tak půl hodiny a pak zřejmě usnul. Ráno při budíčku v půl šesté byla postel s mladíkem prázdná. Dalo by se i říct, že se mi to zdálo, ale krvavé a špinavé povlečení, vytažené hadičky z kapaček a bublající nádoba byla dostatečně výmluvná, že to sen nebyl. Asi utekl před kuropěním, aby byl doma včas, než na to přijde máma, že byl v noci pryč. Dřív než mu přinese do pokojíčku teplé kakao a čerstvý croissant ke snídani. Strach dělá divy a dává sílu.
Před osmou si přijeli pro pana Kamila a odvezli ho i s postelí. Ještě jsem stačil zahulákat „Hodně štěstí“ a pan Kamil na pozdrav zvedl ruku a pak se dveře zabouchly. Po chvíli se objevila ona pihatá, copatá sestra ze včerejška a všechny věci, které tam Kamil měl, dala do černého pytle a odtáhla ho z pokoje. Objevil se lapiduch a požádal mě, abych s ním šel do velké koupelny pro pacienty na chodbu. Tam se vytasil s žiletkou a jal se mi holit břicho. Nevím kolik toho ta žiletka měla za sebou, ale bylo to děsné kopyto respektive, netušil jsem, že něco tak tupého na holení může existovat. Nicméně břicho oškubal do podoby, kdy s tím byl spokojen a poslal mě zpět na pokoj.
V pokoji stála místo Kamilovy postele jeho manželka a s oteklýma očima se ptala, kde je manžel. Říct ji, že na pitevně mi nepřišlo příliš vtipné, tedy přišlo, ale brala by to příliš vážně a oživovat ji zrovna teď, kdy si měli přijít pro mě, mi nepřišlo vhodné. Naštěstí ji zahlédl lapiduch a odvedl ji na sesternu. Tam ji řeknou, že už je na sále, že přišla pozdě a ať počká v nemocničním bufetu, že se ji manžel jistě ozve, až přijde k sobě po narkóze. Mobil mu už odnesli na Jipku.
„Tak pane Kučero, jedeme“ zahulákal od dveří bodrý lapiduch vzezřením venkovského podsaditého chasníka. Natáhl jsem si vyžadované punčochy, v andělíčku už jsem byl.
„Ty rohlíky jsou volný?“ zeptal se chasník a ukázal na tácek se snídaní, která tam ležela netknutá, neb když mi ji ta dobrá žena, co nosí jídlo přinesla. V zápětí se přiřítila sestra a už od dveří hulákala ať to nejím, že už nemůžu. Nevím jak to myslela, ještě ten den jsem nic nejedl a ani jsem neměl na jídlo pomyšlení.
„Jasně“ řekl jsem chasníkovi.
Na to je chasník rychlým pohybem sbalil do své ledvinky u pasu.
Vymanévroval se mnou a s postelí z pokoje a už to pálil chodbou do výtahu.
„Už na vás čekají“ řekl asi na omluvu, když se rozjel rychleji, než zvládal a my občas narazili do zdi. Nutno podotknout, že se s tím v nemocnici počítalo, neb ve výši postelí stěny lemovaly ochranné panely. U výtahu jsme potkali uplakanou Kamilovu manželku. Svezla se s námi.
Lapiduch byl veselá kopa.
„Chcete něco vidět?“ zeptal se.
Já jsem přitkal, třeba to bude to poslední, co uvidím. Kamilova manželka se na něj dívala podezřívavě.
Lapiduch vytáhnul z ledvinky dva volné rohlíky, které si vzal na pokoji a bleskově oba najednou nacpal do pusy, jednou polknul a otevřel pusu, že je prázdná. Po tomhle výkonu se mi zdálo, že se i trochu uklonil.
„Co tomu říkáte?“ zeptal se, když viděl, že jsme oněměli úžasem.
„Velmi působivé“ řekl jsem a dodal „zkoušel jste s tím vystoupit v cirkuse nebo kabaretu? Rozhodně máte talent.“
Mé hodnocení se mu líbilo a podíval se na Kamilovu manželku, co jako ona na to. Ta koukla dost vyděšeně, ale jen spíš nevěděla, kde je a co se kolem ní děje. Naštěstí cinkl výtah a my byli v přízemí a lapiduch odtlačil postel se mnou ke dveřím „Operační sály“, kde mě předal dalšímu chlapíkovi a popřál mi hodně štěstí.
Ani nevím kolik bylo hodin, když jsem slyšel volání „Pane Kučero, probuďte se, haló, pane Kučero“
Otevřel jsem oči. Zprvu jsem nevěděl, kde jsem a rozhodně jsem tam být nechtěl a chtěl odejít, ale zastavily mě dvě věci. Prudká bolest břicha, jako by mě tam někdo bodal nožem při každém pohybu a pak sestra s lapiduchem a ještě s jednou sestrou ve žluté uniformě, kterou jsem dřív neviděl, a kteří na mě téměř zaklekli, aby mě udrželi na posteli. Jak povolili tak jsem znovu chtěl vstát a to se opakovalo několikrát po sobě, než mi došlo, že jsem zpátky na pokoji, proč tam jsem a co tam dělám.
„Tak už budete v klidu?“ výhružně se mě zeptala sestra, která by mě díky mému momentálnímu stavu přemohla i sama.
„Nebo mě uložíte do klecového lůžka?“ zeptal jsem se.
„To ne, ale nemohli bychom vám odstranit pás z převozu“ který rychlým pohybem vytáhla z pod peřiny.
Pás mi držel nohy na posteli, asi kdybych se probral už na chodbě a chtěl jít domů.
„Už jste probraný, tak nebude třeba“ řekla a vytáhla z obou stran postele zábrany proti spadnutí. Moc dobře věděla, že je to pro mě v současném stavu rozřezaného a čerstvě sešitého břicha nepřekonatelná překážka a měla pravdu, kterou potvrdila zavěšením bažanta k hlavě, a všichni z pokoje odešli.
Podíval jsem se pod peřinu. Břicho bylo zalepeno sérií několika velkých náplastí. Nechtěl jsem ani myslet na vždy depilační odstraňování, až na to přijde čas. Ve dvou místech mi z břicha vylézaly hadičky, které každá zvlášť, končila v uzavřené plastové nádobě s měrkou a plnila se červenou tekutinou, která byla odváděna z břicha. Vypadalo to dost děsivě. Raději jsem se přikryl a vnímal jen bolest. Venku bylo nádherně a podzimní sluníčku se opíralo skrz okno do pokoje. Z rozjímání mě vytrhlo silné zachrápání. V pokoji jsem nebyl sám. První postel u dveří za závěsem beznadějně chrápala. Znělo to jako naštvanej jelen v říji, lákající laně a zároveň i kvikot zuřivého kance, kterého ten jelen probodával parohy. Občas ty zvuky protnul výkřik dušeného, topícího se plavce. Po tom výkřiku bylo vždy chvíli úplné ticho, až jsem si říkal, že ten člověk své chrápání nepřežil. Ale vždy, než jsem se odhodlal zazvonit na sestru, tak se ten kanec s jelenem zase probral. Pokud tenhle člověk má manželku, tak ta je buď svatá, nebo hluchá, nebo obojí a rozumím pojmu oddělené ložnice.
Prostřední postel byla prázdná a ani nikdo jiný ji do večera neobsadil, ale o to nejde, je třeba se držet názvu „Bezmocní muži a jejich ženy.“ Předpokládám, že Kamil už taky někde v baráku leží bezmocně na posteli a jeho dvě ženy na něj jistě myslí. Pan Koloč, kde je mu konec, starý mládenec, bezmocný vůči své dceři, která se ho zřekla a rozhodně na něj nemyslí.
A co já? Zamyslel jsem se, kdo myslí na mě? Poslední vztah ukončen v létě, bývalky se neozvou, jak je rok dlouhý, tak snad jen moje starší dcera, ale ta je vyděšená jen ze slova nemocnice, nemůžu ji děsit víc než je nutné.
Před večeří jsme dostali třetího do party na pokoj. Nějaký Tonda Výkrut. Kdo vymýšlí ty jména, maně mě napadlo. Tonda byl taky po nějaké těžké operaci tak jako chrápající Zdenda Jirků z lůžka u dveří, kterému z pod postele visel pytlík s močí. Tondovi bylo sedmdesát dva, jak jsem se dozvěděl později a Zdendovi mohlo být tak pětašedesát. Z hovoru, který s nimi měl lékař při vizitě, jsem pochopil, že Tonda je po operaci míchy, kdy mu byl odstraněn nádor z kosti obratlů, ale bylo už pozdě. Dlouho se myslelo, že má jen vyhřezlou plotýnku, ale byla napadena i mícha a zdá se, že po jejím částečném odstranění spodní část těla rozhýbe už jen zázrakem. Ale na to Tonda nebral žádný ohled a oponoval, že prý vše je jen v hlavě a dovedností zapojit silnou vůli. Zmínil jim i nějakého Meresjeva, který to taky dokázal, tak proč ne on. Myslím, že příběh toho letce by jiný. Zatím jsem pochopil, že neovládá ani své svěrače, takže má pampersky pro dospělé a moč vycévkovanou do pytlíku. Jeho zřejmě marné odhodlání zvrátit fakt nebýt ležák, odkázán na ostatní, je jistě odvážný a budiž mu přáno. Já už bych přemýšlel jak se dostat na duhový most a odejít za světlem. Zdenda u okna byl po operaci zvětšené prostaty, která mu kompletně ucpala močové cesty. Oproti nim jsem já byl jen břídil s kýlou.
„Tak jak mladej, co holky? Proháníš je?“ oslovil mě Tonda otázkami a skoro křičel.
Možná je ještě ke všemu nahluchlej. Po mém přitakání, že mě ženský ještě zajímají, se zdál spokojený a vytáhl z fotku, se kterou mi mával před nosem. Na fotce byla nějaká paní v černém spodním prádle a lodičkách na vysokém podpatku. Foceno to bylo na nějakém balkóně, asi o dovolené neb v dálce byla patrná palma a nekonečné moře. Měla hezkou figuru, hezky stavěné tělo, svalnaté nohy, pevný zadek, hezky zaoblené boky, prsa větší než menší, protáhlý obličej, na rukou neobyčejně dlouhé nehty, až mi vyvstala v hlavě samovolná otázka, jak si utírá zadek, za mě nemožné. Obličeji dominovaly zřetelné zelenkavé oči a strojený úsměv. Dle mého úsudku moc sympatií nevyzařoval. Ale možná to bylo jen tím, že já jsem na světlovlásky a ona měla černé, lesklé havraní vlasy téměř po pás. Nechápal jsem, kdo to je a proč mi fotku ukazuje. Dceru i adoptivní jsem vyloučil, tu by snad takhle vyfocenou neměl. Vyloučil jsem i snachu a další členy rodiny a tak jediný, kdo mě napadl, byla nějaká jeho favoritka z nějakého Čimického privátu. Tonda byl z Prahy 8 – Čimice, štamgast místní Kozlovny jak rád často opakoval.
„To koukáš co“ reagoval na mé otazníky v očích a prozradil, že to je jeho manželka a jsou spolu šťastni a spokojeni už tři roky. Je z Rumunska a jmenuje se Cosmina. Vytáhl ji údajně z nějakého bordelu, kam si chodil, jako šťastný ženáč, vyhodit občas z kopýtka a prý láska na první pohled. Zamilovala se do něj hned na první pohled. Tonda v tu chvíli přemýšlel jinou částí těla, jinak by věděl, že to je popis práce všech nevěstek pracujících v nevěstincích. Nicméně se stále moc milují a mají spolu hluboký vztah, silné pouto, které člověk pozná jen jednou za život. Co na tom, že kvůli ní ukončil téměř čtyřicetileté manželství. Myslel jsem si o tom své, ale bylo jasné, že plný života, bělovlasý Tonda s vyndavacími zuby, toho času se zavedenou cévkou na čůrání do pytlíku a plenami na stolici se potřeboval pochlubit.
„By to mohla být tvoje dcera, ale vypadá dobře“ řekl jsem, ale že se mi zdá, že má faleš ve tváři jsem pomlčel.
„Ha ha ha“ zasmál se nahlas „je mladší než moje dcera, ta se mnou kvůli tomu nemluví, ha ha“ upřímně se zasmál. Dcera asi nepřeje opravdové lásce.
„Cosmině je třiatřicet a holce bylo nedávno už čtyřicet“ upřesnil.
„A jak umí vařit?“ zajímal jsem se.
Tonda na mě opovržlivě pohlédl.
„Nevaří, to byla škoda ji upíchnout k plotně“ bezelstně mi oznámil, až jsem si představil Toníka v růžové zástěře, stříhajícího vesele růžovýma králičíma ušima a růžovým pírkem (králičím ocasem) nad holým zadkem jak připravuje svíčkovou pro svoji životní lásku a asi mé myšlenky vytušil.
„Chodíme na jídlo do Kozlovny k Láďovi Vízkovi“ upřesnil.
To mu z důchodu moc nezbude, mě napadlo. Cosmína bude náročná nejen na jídlo a pochybuji, že pracuje.
„Kde pracuje?“ Zeptal jsem se.
„Spravuje můj majetek, mám dva činžáky na Žižkově, třicet osm bytů s nájemníky, dole obchod a hospoda, na dvoře dvacet garáží a ve sklepech sklady, tak to obstarává, mě to nebaví.“
Tak to se Cosmína nemohla nalepit na lepší kavku, snad Tondovi něco zbude, až se vrátí.
„Nebude vám vadit, když si pustím televizi?“ zeptal se Zdenda od dveří a doplnil „vůbec nemůžu spát.“
On neví, že chrápe, nebo ho to chrápání drží v bdělém stavu? Já myslel, že celé odpoledne spal.
„Jasně nevadí, ale nejste hluchej, že ne?“ Zeptal jsem se obavou, aby to nebylo příliš hlasité.
„To ne, uši jsou to, co mi snad jako jediné funguje“ odpověděl a pustil televizi.
Ani ne do minuty se ozvalo zase to šílené chrápání.
„Já si řeknu o špunty do uší, nebo ať ho vyvezou na noc na chodbu“ nechal se slyšet Tonda a zvonkem zazvonil na sestru, která přišla do minuty.
„Co se děje pane Výkrute?“ Zeptala se sestra a Tonda ji požádal, aby mu podala dálkové ovládání na televizi, které měl ve své moci pan Jirků. Podala mu ho a zeptala se, zda chceme něco na spaní. Já jsem odmítl a Tonda požádal o něco lehčího, aby se ráno ještě probudil. Vypnul televizi a Zdenda se probral se slovy: „To už skončilo?“ Oba jsme přitakali a Zdenda zase zařezával, ale ne na dlouho. Jeho telefon rozehrál duet Čau lásko od Gota a Holanové. Zdenda nevrle hovor přijal a nevím, jestli schválně, nebo omylem ho měl na hlasitý odposlech. Byla to jeho manželka, která mu oznamovala, že zítra za ním přijde. Byla milá, on nevrlý až útočný. Řekla mu, že se ji po něm stýská a že se těší, až bude doma. Zdenda na ni jen vrčel. „Miluju tě a líbám tě“ řekla poslední slova, než to položila. Zdenda zabrblal něco, že je to kráva, že nic nechápe jak je blbá a začal znovu chrápat. V noci jsem poprvé v životě použil bažanta a není to špatné, je to pohodlné a musím zvážit, zda si ho nepořídím i domů.
Další den byla sobota. Při ranní vizitě mi odlepili tu sérií náplastí a já viděl, že mě rozřízli jak konzervu sardinek. Měla to být pupeční kýla – laparoskopicky, jak mi bylo několikrát sděleno. Takhle to vypadalo, že viděli všechno od žaludku, až po tlustý střevo. Zasvorkovaná rána se táhla od pupku nahoru tak patnáct centimetrů a dolů tak deset. Na plovárně budu za drsňáka, ještě musím vyladit historku, kterou budu oblbovat starostlivé single ženy s archetypem pečující, ochranitelské matky.
„Měla to být jen pupeční kýla zapouzdřená v tuku“ řekl jsem při pohledu na břicho.
„No bylo toho víc“ konstatoval sloužící lékař, zatímco mi to sestra desinfikovala a znovu ránu přelepila náplastí.
„Ale vypadá to pěkně“ řekl spokojeně a dodal „dnes slouží doktorka Krulišová, která vás operovala a jistě se za vámi zastaví a řekne víc informací.“
Ještě zkontroloval nádobky a zeptal se sestry, kolik v nich přibylo. V jedné 80ml a ve druhé 30ml za 24 hodin. Ještě jsem se zeptal, kdy mě pustí domů a sdělil mi, že mi doporučuje zůstat, dokud do nádobek bude přitékat víc než 40ml.
„Tak jak se daří pane Výkrute?“ zeptal se u vedlejší postele.
„Snažím se rehabilitovat, ale ještě s nohama nepohnu“ odpověděl Tonda, oni mu to asi pořád neřekli, že je to definitivní nebo to spíš nechce pochopit.
„Po víkendu vás převezeme do LDNky, kde se o vás nějakou dobu budou učit jak se o sebe postarat než půjdete domů. Máte manželku?“ zeptal se.
Po přitakání mu oznámil, že by bylo dobré, aby tam byla co nejčastěji s ním, aby co nejdříve zvládla péči o něj. Už vidím Cosmínu jak mu bude přebalovat posrané pempersky, měnit plný pytlík s močí a běhat do Kozlovny se džbánkem, ale můžu se mýlit.
„Haló pane Jirků“ oslovil lékař chrápající postel, která chrápat hned přestala. On fakt asi nespí.
„Jak se daří?“ zeptal se doktor.
„Blbě, vůbec se tady nevyspím“ postěžoval si.
„Už zkoušíte chodit?“ zajímal se bílý plášť.
„Ne a ani nebudu, kašlu na to. Život je na hovno“ odpověděl s trochou zlosti v hlase.
„To neříkejte“ oponovala mu sestra „začněte rehabilitovat, pošlu vám sem zdravotníka, on vám pomůže.“
To bude lapiduch celej bez sebe dohadovat se s dědkem, který si myslí, že dostane zázračnou pilulku a bude po problémech. Nic víc než spolknout onu pilulku, pro to není ochoten udělat.
„Odstraňte mu tu cévku, močení už nic nebrání“ řekl doktor k sestře „budete muset dojít aspoň na záchod a při močení trénujte svěrače, i když se bez inkontinenčních plen nějakou dobu neobejdete, až vás pustíme, vše záleží na vás a jak moc budete cvičit a spolupracovat.“
Sestra provedla, co po ní doktor chtěl, a odešli z pokoje. To mu ale měli vzít i zavěšeného bažanta z postele, když ho chtějí tímto způsobem donutit chodit. Snad nebude natruc močit do matrace.
Doktorka Krulišová vešla zase energicky do pokoje. Od včerejška se nijak nezměnila, samá ruka, samá noha.
„Tak jak se vede?“
„Co jste mi to provedli?“ zeptal jsem se.
„Když jsme do vás s paní doktorkou Steimanovou řízli, tak se objevily další defekty ve tkáni na břiše. Celkem jich bylo pět nad sebou, tak jsme vám to celé opravili a dali tam síťku, aby vás to v budoucnu už víc netrápilo.“
„To jako pět kýl?“ udiveně jsem se zeptal.
„To úplně ne, ale do pěti šesti let byste tady byl zpátky, že vás to trápí. Takhle už se neuvidíme“ usmála se „a až vás pustí domů, tak to budete omývat vodou bez mýdla a desinfikovat Betadinem do doby odstranění svorek. Pokud by byly nějaké komplikace, tak si mě nechte zavolat, sloužím celý víkend. Ale komplikace nečekám“
Pochopil jsem, že nemám být příliš přecitlivělý a volat ji ke každému píchnutí, které by se mi nezdálo. Co je to Batadin mi jistě řeknou v lékárně.
Ještě mi vysvětlila ty hadičky, že se jedná o dren, který odvádí přebytečnou hromadící se vodu pod kůží, a když je ji moc a nebyl by tam, tak by mohlo dojít k zánětu nebo jiným nepříjemnostem. Takhle to vyteče a je klid. Domů mě může pustit i s těmi nádobkami, ale doporučuje mi zůstat, než mi je odstraní. To jsem uznal, už vidím, jak bych s tím děsil lidi v tramvaji či v obchodě. Ještě mi doporučila, abych zkoušel vstát a na chvíli se prošel po chodbě. Ještě než odešla tak mi odstranila na posteli z jedné strany zábranu. Poděkoval jsem ji za všechno a odešla.
Pokojem se rozjel příšerný smrad, jako když se někdo posere po zkaženém jídle. Tonda zazvonil na sestru a té bylo vše jasné hned, jak otevřela dveře do pokoje. I Zdenda chrápal v jiné tónině a jeho spánková apnoe měla podstatně kratší interval. Sestra otevřela okna dokořán neb ventilačka na to nestačila a i správně tušila, že mám tendenci hodit šavli, pokud nedostanu dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Tonda se posral. Vím, že za to nemůže, ale co to proboha jí? Haggis nebo jiné syrové vnitřnosti? Do pokoje napochodovali dva zdravotní zřízenci muž a žena.
„Tak jdeme na to“ řekla žena a nasadila si gumové rukavice.
Muž už je měl a držel v ruce kýbl. Zalezl jsem pod deku.
„Toníku ahoj“ uslyšel jsem v úkrytu a vykoukl ven.
Paní mohlo být tak přes šedesát, hubená blondýna s rovnými vlasy na první pohled elegantní dáma oblečená v dlouhém baloňáku, pod kterým měla světle béžový kalhotový kostým.
„Ukažte, já vám s ním pomůžu“ nabídla se a sundala baloňák.
Ne, že by od toho ty dva lapiduchy odstrčila, ale jala se jim zdatně asistovat. Když bylo hotovo sedla si k Tondovi na postel a pohladila ho po tváři.
„Toníku, ty jsi tedy dopadl“ a vzala ho za ruku.
Tonda koukal jak štěně, které někdo právě vytáhl z popelnice, a nevědělo, co se s ním bude dít. Z jejich hovoru jsem pochopil, že je to jeho bývalá manželka, kterou vyměnil za rumunskou prostitutku, která mu zblbla hlavu. Přinesla mu koláč, nějakou čokoládu a další pochutiny, o kterých věděla za čtyřicet let manželství, že mu udělají radost. Tonda byl jak beránek. Ex mu načechrala peřinu a zajímala se o vše, co mu může pomoc a jak mu může být užitečná.
Do pokoje přišla další žena v podobném věku. Baculka oblečená jak na rockový koncert. Džíny, černé triko s červeným nápisem AC blesk DC a koženou bundu do pasu. Zrzavé vlasy střižené na mikádo, výrazná červená rtěnka korespondovala s červenými nalepenými nehty.
„Zdenku haló Zdenku“ jemně ho budila z jeho chrápajících orgií.
„Co tady děláš Evo? Co chceš?“ spustil na ni Zdenda místo pozdravu.
„Ale Zdenku nebuď takový“
„Říkal jsem ti jasně, že si nepřeju, ať za mnou chodíš, takže jdi domů, vypadni“ vmetl ji do tváře.
Asi tomu rozumím, on jako otec rodiny, na kterém to všechno stálo, byl pilířem stability svého kmene a je ponížen stavem dočasné nemohoucnosti. A to mu nedělalo dobře, když ho tak i jeho manželka viděla. Kdyby ho jako hlavu patriarchální rodiny shodila za to „vypadni“ z postele, nic by s tím neudělal a plácal by se bezmocně na podlaze. Ta bezmoc a zranitelnost ho dle mého děsila, proto byl na ni nepříjemný. Ale paní - manželka se nedala. Věděla za ty roky společného soužití jak na něj.
„Řekl jsem ti, abys padala domů. Nedělej mi tady ostudu“ znovu zaútočil.
„To víš, že jo, ale nejdřív tě vezmu ven na procházku, je tam krásně, vypadáš strašně“ řekla mile a odešla z pokoje, aby se vrátila s lapiduchem a pojízdným křeslem.
„Nechci nic Evo, kurva do prdele, vypadni domů“ spustil na ni hned, jak mu došlo, že to myslí vážně.
„Zdendo neser, ti říkám, už toho bylo dost“ uzemnila ho rozhodným hlasem a to zabralo.
Není nad správnou a účinnou komunikaci v rodině.
Lapiduch pomohl Zdendu přesunout na křeslo a já si uvědomil, že jsem poprvé spatřil jeho tvář. Vypadal opravdu strašně. Kostnatý mrtvolně bledý obličej orámovaný hlubokými vráskami. Tenké zapadlé světlé rty, propadlé tváře. Pod nosem rozcuchaný, šedivý, kdysi asi mohutný knír trčel na všechny strany, tak jako jeho neupravené prořídlé šedé vlasy. Opravdu děsivý pohled. Pozdravili jsme se zvednutím ruky. Paní Eva ho zabalila do deky a vyjeli z pokoje.
Tonda vedle na posteli pořád vrkal se svojí ex a vypadalo to, že ač ji vyměnil za mladší tak ona k němu necítila žádnou zášť a má stále tendenci se o něj starat jako jeho stále milující žena. Navzdory Cosmíně, o které jsem měl pochybnosti, jestli by to zvládla, respektive jestli by se vůbec dokázala se o manžela starat 24/7 jako jeho právoplatná manželka. Ex s Tondou mluvila hezky, laskavě, až mi přišlo, že s ním komunikuje jako s ještě nevyvinutým děckem, o které se byla zvyklá starat téměř celý svůj dospělý život a teď ji to chybí. Tonda byl naměkko, oslovoval ji Libuško a psí oči měl zalité slzami. Během těchto chvil si asi plně uvědomoval, že to posral. Myslím svůj život.
Tak a kdo přijde za mnou, zeptal jsem se svého mozku a hned mi i odpověděl. Nikdo ty blbče. S poslední paní ses nedávno rozešel a žádnou dřívější ex už dávno nezajímáš. Měl pravdu, ale přesto jsem to zkusil a vypustil balónek v podobě takové té zprávy, jak za 24 hodin zmizí ze sociálních sítí. Vím, že mě téměř všechny stále sledují, i ty uražené, kromě Renaty, která se už stihla vdát. Ozvaly se dvě, ale to jen proto, že byly zvědavé a zajímaly se, co se mi stalo, protože karma je prý zdarma. Když jsem jim to sdělil, tak je to zklamalo, protože kýla nic není. Nevím, co by mi nejraději přály, ale lepší o tom nepřemýšlet. Pak se ozvala Pavla (znáte ji z postu z 10. 3. 2024). Zavolala a zajímala se o všechno. Kde jsem, proč tam jsem a i jestli bych ji nechtěl za nevěstu. Vtipná byla vždy. Pak mi oznámila, že by mě ráda navštívila. Na chvíli jsem zaváhal, přece jenom jsem byl bezmocný, nemohl jsem se moc hýbat kvůli bolesti a nechtěl jsem, aby mě tak viděla. Jak já rozumím Zdendovi. Nicméně jsem ji řekl, nemocnici, oddělení, číslo pokoje a umístění postele.
„Obét“ přiřítila se paní s tácy, na kterém byl talíř přikrytý poklopem.
„Kdě je pán Jirků?“ zajímala se, když viděla, že postel je prázdná a byla asi ráda, že zbyl oběd i pro ni.
Tácek mi položila na parapet okna. To asi chtěla i ten můj neboť věděla, že je to pro mě nepřekonatelná vzdálenost kvůli bolesti. A Tonda se zase posral, snad ta ex na něj nemá takový vliv nebo to bude celé odpoledne ve znamení přebalování. Vzalo mi to veškerou chuť cokoliv jíst. Za statické asistence lapiducha, který byl rád, že to nemusí dělat, Libuška Tondu přebalila. Na lapiducha zbylo jen ten odpad vynést a vypustit pytlík s močí. Já jsem si dýchal pod peřinou a přemlouval žaludek, aby byl v klidu. To už bylo dnes podruhé.
Kolem třetí přišla Pavla, a jak bylo jejím zvykem všude ji bylo plno. Slyšel jsem ji už na chodbě, jak si rozverně povídá s lapiduchem, pak se sestrou, pak vešla do pokoje a hned oslovila Libušku a Tondu společensko-konverzačním tlacháním o ničem. To jí vždy šlo. Pak byla řada na mě.
„Tak jak je Tome?“ zeptala se a podávala mi kelímek s čerstvou kávou a z tašky vytáhla chlebíčky z nemocničního bufetu. Pak se vytasila s několika Horalkami neb věděla, že je miluju. Přinesla ještě dvě minerálky, lázeňské čokoládové oplatky a oříškovou čokoládu.
„To jsi nemusela“ řekl jsem spíš, abych něco řekl, než abych to myslel vážně.
Bylo to od ní milé. Neviděli jsme se dva roky a vypadala, jak jsem si ji pamatoval, jen možná měla tak pět kilo navíc. Bylo to vidět na břiše a asi jsme byli na sebe stále napojeni neb reagovala slovy, aniž bych cokoli řekl. „Spravila jsem se o sedm kilo, ale už to neřeším. Pokud s tím má někdo problém, je to jeho věc.“
Políbila mě a sedla si ke mě na postel. Hezky voněla. Chytla mě za ruku a říkala všechno, co uznala za vhodné mi říct. Asi po hodině tlachání si všimla tácu s obědem.
„Ty jsi ještě nejedl? Mám taky hlad“ zajímala se a zvedla poklop z talíře a uznale pokývala hlavou. „Šest karlovarských knedlíků, špenát a pořádný kus hovězího, proč si lidi stěžují na nemocniční stravu?“ zeptala se akademicky a vyběhla z pokoje s tím, že si všimla na sesterně mikrovlnky, tak to nechá ohřát. Jak ví, že tam mají mikrovlnu? Já to nevím a jsem tady už několik dní.
Když viděla, že mám problém se pohnut neb bolest byla pořád silná, nakrmila mě a i sebe. Jídlo opravdu nebylo špatné. Pak mi naklepala polštář a vyklepala peřinu, to ostatně udělaly na pokoji všechny ženy, co přišly na návštěvu. Zřejmě nějaký reflex, když vidí postel. Upravila mi ji a mě se chtělo čůrat. S námahou jsem se otočil na bok a připravil si bažanta.
„Chceš ho podržet, abys trefil?“ zeptala se spíš rozverně než starostlivě.
Až takovou péči jsem nepotřeboval a odmítl její pomoc s tím, že to musím zvládnout sám.
„Stydlivko, děláš jako, kdybych ti ho nikdy nedržela“ ohradila se na mé odmítnutí.
Nicméně poté s bažantem odešla a přinesla ho vypláchnutý a čistý.
„Kdy tě pustí?“ zajímala se.
Sdělil jsem ji tu podmínku ohledně krvavé tekutiny, která ze mě nesmí vytéct hadičkami z břicha nad limit 40ml za 24 hodin.
„Tak mi zavolej, odvezu tě. Mám teď volno, tak bych ti pomohla i doma. Vypadá to, že si neoblékneš ani ponožky. Zajedu ti nakoupit a navařím“ nezištně se nabízela s pomocí.
Stala se z ní světice? Položil jsem si otázku. Ti kdo četli onen zmiňovaný post tak ví, čím se živila cca čtvrt století, než jsme se poznali, ale to není nic proti ničemu.
„Tak jo, to bys byla hodná“ řekl jsem s povděkem.
Bylo půl šestý a do pokoje vjel vozík se Zdendou, který vypadal podstatně jinak, než jak pokoj opouštěl. Manželka ho dotlačila k posteli a vzala mu z klína dvě krabice, jaké dostanete v cukrárně, když si koupíte dorty sebou. Zdenda byl vyfešákovaný. Vlasy upravené, zastřihnuté, umyté. To samé knír a na sobě měl i nové pyžamo. Hezky si ho manželka vylepšila. Přišel lapiduch, že ho přenese do postele, ale to mu Eva zakázala, že to Zdenda zvládne sám. A zvládnul to k překvapení všech. Ještě ráno při vizitě odmítal celý svět a správná žena, jeho správná žena s ním umí zacházet pro jeho dobro. A stačí tak málo, dávat najevo, že jí na něm záleží a nenechat se odradit Zdendovou dědovskou mrzutostí. Zdenda udělal i několik kroků než se chytil rámu nad postelí, po kterém přeručkoval nad pelest a s chutí se spustil do peřiny. Jeho tváře se zmocnila spokojenost. Manželka na něj měla evidentně dobrý vliv a Zdenda si ani neuvědomuje jakou životní výhru má doma, když ani nedokázal manželce při rozloučení taky říct, že ji miluje, děkuje za všechno a pusu ji dal jen tak, aby se neřeklo. Eva pak odešla s krabicemi na chodbu, zřejmě v nich byla pozornost pro personál nebo měla doma dortíkový večer.
Pavla se taky se mnou rozloučila, vlepila mi francouzský polibek a ještě mi hlavu přidržela tak abych necukl a zašeptala mi do ucha, že na mě počká, že ví, že udělala chybu a byla by ráda, kdybychom to zase dali dohromady. Chtěl jsem říct něco v tom smyslu, že uvidíme, že teď mám jiné starosti, ale dala mi na rty prst, abych teď nic neříkal a jen o tom přemýšlel. Zaskočilo mě to, ale sám jsem nevěděl, zda příjemně nebo nepříjemně. Nemělo cenu o tom přemýšlet, ale asi to myslí vážně, když vážila cestu za mnou, trávila se mnou svůj čas a nabídla mi to, co mi nabídla a to není samo sebou. Jako poslední opustila pokoj Libuška, ještě Tondu umyla a převlíkla do nového pyžama.
V půl desáté na pokoj přišla noční sestra, kterou jsem ještě neviděl. Byla mladá a krásná. Vypadala jak anděl. Drobná, bledá tvář, dlouhé hnědé rovné vlasy až do pasu. Empatické oči a laskavý úsměv. Každého z nás pohladila a ujistila se, že když budeme cokoliv potřebovat, že máme hned zmáčknout tlačítko alarmu, i kdyby to bylo třeba jen, že nám bude smutno. Byla jak zjevení a šel z ní neobyčejný klid a pozitivní energie. Zeptala se nás, jestli chceme na noc nějaký prášek na spaní, na bolest, na cokoliv co nám uleví.
„Měla byste tam nějaké opiáty na bolest?“ zeptal jsem se neb jsem si nemohl najít polohu, aby mě to tak pekelně nebolelo.
Usmála se a řekla: „Podívám se, co tam máte napsáno, a přinesu.“
Tonda chtěl prášek na spaní a Zdenda už chrápal svým stylem.
Za chvíli sestra přišla s injekcí a ohleduplně mi ji bodla hýždě. Řekla, že budu i dobře spát. Snad se i probudím, pomyslel jsem si při pomyšlení na případ heparinového vraha, ale bylo už pozdě cokoliv dělat a já cítil, jak se propadám do sladkého spánku.
Zdály se mi jen hezké a pozitivní sny. Měl jsem svatbu a cítil jsem se skvěle. S kým, respektive se kterou jsem měl říct ano nevím, neb byla stále otočená zády, a když už se ke mě otočila, abych ji zvedl závoj a políbil před svědky, probudil mě ranní rituál lapiducha, který k nám na pokoj chodil pravidelněv půl šesté měřit teplotu a tlak. Rozsvítil pokojové zářivky a hlasitě povykoval. Uvědomil jsem si, že jsem spal více jak osm hodin v kuse. To se mi ani doma nepovede. Pohnul jsem se a bolest byla oproti včerejšku tak třicetiprocentní. Neuvěřitelný progres, snad ten účinek nevyprchá rychle.
„Co jste mi to píchla sestřičko?“ zeptal jsem se, když přišla sestra na pokoj Zdendovi i Tondovi podat jejich ranní lék a u mě zkontrolovat kolik tekutiny nateklo do nádobek.
„To co jste chtěl, opiáty“ odpověděla se a usmála se jak anděl blaženosti „jak se cítíte?“
„Skvěle, bolest ustoupila tak na třicet procent a dobře jsem se vyspal“ odpověděl jsem ji.
„To je dobře. Zkoušejte se přes den projít po chodbě a bude se to jen zlepšovat“ a pohladila mě po ruce a laskavě se usmála.
Stejně laskavě pohovořila krátce i s mými sousedy. Tonda byl jak mlsnej kocour, co ho drbou na bříšku a Zdenda jen něco zachrochtal. Sestra anděl zmizela ve dveřích a už jsem ji nikdy neviděl.
Ranní vizitu měla mladá usměvavá doktorka s hrnkem kafe v ruce, kterou doprovázela sestra v důchodovém věku s naštvaným obličejem. Nemyslím si, že byla naštvaná, prostě se s tím výrazem tak narodila. Strhala ze mě náplasti, ránu něčím osprejovala, doktorka pokývala hlavou, že to je dobrý a sestra mě zase oblepila. Zkontrolova nádoby s drenem a nahlásila, že do jedné nepřiteklo nic a do druhé cca 60ml. Tedy odchod domů nebyl na místě.
„Včera večer jsem dostal injekci na bolest a výrazně mi pomohla, myslíte, že byste mi zjistila, co to bylo za opiát?“ zetal jsem doktorky na odchodu.
„Ale jistě, podívám se a za moment vám to sdělím“ řekla se strojeným úsměvem a já věděl, že v tu chvíli můj dotaz zapoměla.
Po snídani jsem se zvedl a šel se projít. Noční sestra měla pravdu, čím déle jsem chodil, tím to bylo lepší a lepší. Chodba jedním směrem 66 kroků, celkem 122 krát desetkrát na jednu procházku je 1220 kroků. Byl jsem rozhodnut, že v průběhu toho dne udělám 3-5 procházek.
Za Zdenkem přišel syn a chtěl s ním cvičit, ale Zdenda ho poslal pro kuželku a brčka. Pochopil jsem, že kuželka je pivo a brčka jsou jeho oblíbené cigarety. Synek chvíli protestoval, ale nakonec odešel na nákup. „Nezapomeň hlavně na pytlík, ať to nikdo nevidí“ důrazně mu připomněl a za chvíli zase chrápal jak bodnutý kanec. Nechápu, jak si tenhle člověk při každé vizitě stěžuje, že je nevyspalý.
Tonda zase rovíjel teorie jak za ním přijedu, až bude zase běhat a půjdeme do jeho oblíbeného bordelu.
„Trochu tam ty holky protáhneme“ zasnil se a doplnil „spíš ty, já už moc ne, ale mám to rád to mladý teplý masíčko.“
Pochopil jsem to tak, že nemůže, jak by chtěl, ale rád si sáhne.
„Jen se to nesmí dozvědět Cosmína, ta mi to zakazuje, kvůli srdci.“
O tom jsem si myslel své. Představit si Cosmínu z bordelu opravdu zamilovanou do nemohoucího staříka Tondy mi nešlo dohromady. Dodal jsem si odvahu a zeptal se ho. Taková sonda do intimního života, který mě taky čeká, pokud se dožuji jeho věku.
„A Cosmína ti nestačí, že musíš chodit vypouštět páru i jinam?“
„To ne, to už mi nejde, ale mám rád mladý holky, když jsou kolem mě a já si na ně můžu sáhnout, víš jak to myslím“ řekl zasněně a olíznul se jako, když diabetik myslí na sladký dort a ví, že nemůže, jinak by ho to zabilo.
„Takže Cosmína už si užila své a chce už žít v celibátu a....“ nedomluvil jsem.
„Ha ha ha ta určitě, ta je po sexu jak divá, proto se mi tak líbila“ přerušil mě Tonda „To je divoch“
„Jak to tedy řešíte?“ dodal jsem si odvahy a pokračoval „taky si občas zobnu nějaký Sendenafil nebo nějaký čas užívám Tadalfil“
„Prášky to by mě už zabilo“ zazubil se bez zubů, ty byly pořád ve sklenici na stolku postele.
„Chodíme na swingers, oba si to užijeme a mám to pod kontrolou“ šokoval, ale vlastně proč ne, nevím, jak to budu vnímat v jeho věku já. Asi nijak, nebudu mít nikdy, tak mladou manželku a to říkám, i když vím, že nikdy neříkej nikdy. Možná má Tonda za to, že když ji u toho drží za ruku a dívá se ji do očí je to jako s ním a tudíž se o žádnou fyzickou nevěru nejedná. Má to pod kontrolou a ví, že ho miluje. Emoční nevěru by jistě netoleroval.
Syn Zdendy se vrátil na pokoj. Vzbudil chrápajícího fotra a ten málem vyskočil z postele, jako kdyby zapomněl, že nechce chodit. Přinesl mu dvě kuželky, jednu Zdenda hned zručně otevřel o hranu kovového postelového stolku, přisál se a půlku obsahu vysál během okamžiku. Druhou kuželku schoval do skříňky, zeptal se synka, zda má i cigára a po přitakání ho poslal pro chodítko. Za chvíli si už vyšlapoval někam ven za vidinou užití si své nedobrovolně odepřené neřesti. I to je motor jak se rozhýbat.
Do pokoje vešla tak čtyřicetiletá plavovláska se stydlivým kukučem. Ukázalo se, že to je dcera Tondy, ale nevypadalo to, že by s ním nemluvila nebo byla naštvaná kvůli Cosmíně jak tvrdil Tonda. Vrhla se na něj, objímala ho, hladila povlasech a šeptala mu: „Co se ti to jen stalo táto. Je mi to tak líto.“
Raději jsem se s námahou zvedl z postele a šel se rozhýbat.
Vyšel jsem na chodbu, na svoji procházku a potkal, mladou paní doktorku z vizity. Stále měla v ruce ten samý hrnek a stále z něj ucucávala obsah. Šla podél zdi směrem ven z oddělení a dělala, že tam není.
„Pardon“ oslovil jsem ji.
Zastavilo jí to.
„Říkala jste, že se podíváte na to složení, co mi bylo píchnuto sestrou včera večer a přijdete mi to říct“ připomněl jsem ji její slova z vizity.
„Jo, jo dívala jsem se, žádné opiáty, byl to Novalgin, takže všechno v pořádku“ odpověděla a než jsem stačil zareagovat, zmizela za automaticky otevírajícími dveřmi.
Novalgin to je ten lék, který uvádím vždy, když se mě ptají na alergie. Vždy to někam zapíšou, aby se prý ke mě nedostal. Ve skutečnosti na něj alergický nejsem, jen nechci, aby mi ho podsouvali v jakékoliv formě. Kdysi jsem se tím trochu zabýval a tento lék je v podstatě zakázaný ve všech zemích na západ i sever od nás a pak v celé severní Americe. V Evropě je schválen kromě nás ve státech východní Evropy a na Balkáně. Nechci být za chytráka, jsem jen laik a odborná veřejnost by tím byla jen velmi rozrušena a rozladěna, že se jim do toho pletu, ale stačí si přečíst co je to za svinstvo s až drakonickými vedlejšími účinky a to nejsem žádná citlivka, ale chci si občas sám rozhodnout aspoň takhle částečně, jaké chemikálie budu polykat, abych pak nemusel polykat další na zmírnění vedlejších účinků. Jinak samozřejmě mám důvěru ve zdravotnictví, ale doktoři jsou taky jen lidi a tento můj ojedinělý názor na jeden přípravek mi snad odpustí, i když silná loby farmaceutických firem je velká.
Dokončil jsem procházku a vrátil se na pokoj.
Dcera Tondy stále seděla na posteli Tondy, hladila ho po ruce a stále říkala něco jako, jak je jí to moc líto. Když jsem kolem nich procházel, dcera ztlumila hlas a ostražitě mě pozorovala. Vydržela u něj do oběda. Pak ho ještě nakrmila a Tonda se u toho už neposral jako včera. Z exmanželky měl větší radost, když to neudržel. Teď k žádné nehodě nedošlo a já se odvážil zvednout poklop talíře. Byla smažená ryba a vařený brambor. Snědl jsem půlku, nějak se mi nezdálo, v čem byla ryba obalená, ale jinak to šlo. Dokonce brambory byly maštěný. Pak se vrátil Zdenda s chodítkem a se synkem v závěsu. Byl v dobré náladě. Vrátil se na chvíli do svého chlapáckého života, jak ho znal a měl rád. Pivo přímo z lahve a k tomu „chutné“ šluky jeho oblíbené značky cigaret. Snad nebude chodit v noci kouřit tajně na záchod a nespustí protipožární čidlo. Na druhou stranu, jak málo stačí, aby se zase snažil vrátit do života. Ne kvůli manželce, ale neřestným požitkům, které mu dávaly smysl. Vytáhl ze skřínky druhého lahváče, poslal synka ven na chodbu hlídat a kopl ho do sebe během chvíle. Spokojeně si odfukoval na posteli a synka poslal pro další dvě kuželky a začal chrápat. Jak se synek vrátil, dal mu je do skříňky a byl rád, že může zmizet. Ani se ho nepokusil vzbudit.
Dcera Tondy se taky rozloučila a Tonda zase začal rozvíjet teorie, že ho musím navštívit hned, jak bude zase chodit, budeme prohánět děvky a půjdeme oslavit život do jeho oblíbeného nevěstince. Navrhl jsem jím zmiňovaný swingers klub a to ho pobavilo.
„Dostal jsi chuť na Cosmínu vid?“ zeptal se pro mě nečekaně „ale jsi kamarád“ dodal a šibalsky na mě mrknul.
Nevím, co tím myslel. Slevu nebo, že ji budu za ruku držet s ním? Těžko říct.
„A pak zajdeme na pivko do Kozlovny a seznámím tě s Láďou“
Měl na mysli Láďu Vízka (majitel Kozlovny a slavný český fotbalista osmdesátých let minulého století).
Metal pak jeden nápad za druhým. Byl zvyklý na aktivní život. Nechci být u toho, až přijme fakt, že už chodit nebude a bude odkázán na pomoc druhých, pokud se nenaučí sám sebe přebalovat, neb svěrače, tak jako nohy už prý nevzkřísí. Chybí mu kus míchy. Aspoň mi to potvrdila i jedna sestra při mé odpolední procházce po chodbě, která mě litovala, že už musím mít hlavu jak balón a jak to můžu vydržet, pořád ho poslouchat. Sestra měla tendenci si se mnou povídat. Zajímalo ji, co dělám, s kým žiju, jaké mám zájmy, jestli za mnou taky někdo chodí…. Buď místní drbna, které nesmí nic uniknout, nebo jen osamělá zvědavá ženská. Využil jsem situace a zeptal jsem se ji, jestli může přesně zjistit, co mi píchla předešlou noc noční sestra, že mi to velmi pomohlo. Řekla, že to není žádný problém, zmizela na sesterně a zasedla k počítači. Už jsem měl dvě verze. Opiáty a Novalgin, a jaké bylo překvapení, když po chvíli vyšla a sdělila mi, že to bylo150 miligramu dyklofenaku. Třetí verze, jeden by si myslel, že se to nemůže stát a pokud mi budou dnes něco na noc nabízet tak raději odmítnu. Mají v tom guláš.
Zavolal jsem Pavle, abych ji ujistil, jak si její nabídky vážím a udržel tu myšlenku v její mysli, že mě poveze domů, ale nezvedla mi to a pak přišla smska, že teď nemůže, ale že zavolá později večer. To mě uspokojilo, má to v patrnosti.
Před večeří přišel za Tondou syn. Takový blonďatý hejsek s vlasy na patku. Vytahané zelené triko s nápisem Hugo Boss, černé tepláky s nohavicemi na gumu, bílé ponožky a černé mokasíny námořnického stylu s koženou šňůrkou provlečenou po obvodu boty a se zaschlým blátem na patě a nártu. Na prstech dva, snad pečetní prsteny a nehet na malíčku nalakován na černo. Mohlo mu být tak pětatřicet.
„Tak co táto, jak je?“ zeptal se a opřel se rukama o čelo postele.
„Cosmína s tebou nepřišla?“ zajímal se a koukal ke dvěřím, jakoby čekal nějaké překvapení v podobě dortu, ze kterého vyskočí jeho milovaná žena, se kterou má ten hluboký vztah.
„Nepřijde táto a kvůli tomu jsem tady já“ řekl tvrdě a Tondovi se rozsypaly v rukách fotky blízkých, které mu tam zanechala dcera.
„Řeknu ti to asi takhle. Oba víme, že se už domů nevrátíš. Nejsi na tom dobře a příští týden tě odvezou do LDNky, nedokážeš se o sebe sám postarat“ řekl jedním dechem.
„Mám manželku, ta se o mě bude starat, máme manželský slib“ slabě namítl Tonda.
„No a o to tady jde. Starat se nebude táto, buď rozumnej jsi už starej a v LDNce to budeš mít pohodlnější a navíc Cosmína se s tebou chce rozvézt.“
„To ti řekla?“ zeptal se bázlivě a dodal „nemá ani kam jít.“
„Ano, řekla a nebude nikam odcházet. Bydlí teď u mě a máme se rádi, chce se rozvést, protože se chceme vzít a založit rodinu. S tebou už to nepůjde, tak buď rozumnej a chápej, že ji tikaj ty biologický hodiny“ řekl natvrdo a tvrdě.
Tonda byl bledý jak stěna. Rty se mu třepaly a oči žhnuly vztekem. Synek mu přebral manželku, s tím jsem se ještě nesetkal a on taky ne. Vytočil Cosmínu, ale telefon byl nedostupný.
„Vypadni a nečekej, že něco někdy ode mne dostaneš. Hledejte si nájem, v mém bytě zadarmo bydlet nebudete a na ten nájem mít nebudeš. Ty a ani ta rumunská kurva není moc chytrá, když se chce rozvádět. Stačilo počkat, až budu mrtvej, což nebude dlouho trvat a všechno by ji spadlo do klína a do konce života by nemusela sáhnout na práci. Vypadni a už mi nelez na oči, Honza se s tebou spojí a vyřídí i ten rozvod.“
Tonda nekřičel. Mluvil pevně. Věděl, že to podělal už tenkrát, když se rozvedl a vlezl do chomoutu s rumunskou šlapkou, teď to věděl zase o něco víc. Teď to podělal jeho synek a myslím, že nová závěť bude na ex a dceru. Honza, zřejmě právník, to zařídí.
Teď to ještě synek mohl zahrát do autu výkřikem třeba apríl, nebo to jsem tě dostal viď, ha ha ha, klídek táto jen si dělám prdel a mohl ho jen s Cosmínou podvádět na tajňáka, ale to mu nedošlo a dalšími slovy to jen potvrdil.
„Mrzáku, to ti neprojde“ procedil a odešel z pokoje.
Někde se stala, kdysi dávno, chyba ve výchově.
„To bylo co“ komentoval Tonda ten výstup se synkem a pokračoval „můj povedený synek mi přišel říct, že jsem mrtvej, že mě odstaví někam mezi další mrtvoly, co čekají už jen na hrob, a bude si užívat můj majetek, ale to se přepočítal. Je to blbec a vždy jím byl.“
Okomentoval tuhle krátkou, ale pro ně dva zlomovou návštěvu a vytočil Honzu. Z řeči jsem pochopil, že to je opravdu jeho právník, jak jsem předpokládal a sdělil mu, aby připravil pro synka nájemní smlouvu s nájmem sto tisíc a doplatit má i dvě kauce ve výši nájmu. Pokud nepodepíše, tak ho má nechat vystěhovat, nemá na ten byt žádnou smlouvu. Cosmínu okamžitě odstavit od všech jeho účtů včetně platebních karet, zbavit ji plné moci a zabránit ji v jakémkoliv nakládání s jeho majetkem. Má prý padáka. A zrušit závěť, kterou u něj má sepsanou a jak bude mít čas třeba hned zítra, aby za ním přišel, že mu nadiktuje novou, ale ta stará právě teď přestala platit a je třeba ji zničit.
„Díky Honzo, měl jsi pravdu“ těmi slovy ukončil telefonát.
Překvapila mě Tondova chladná racionalita a klidné jednání. Jen si nejsem jistý, jestli už mu Cosmína něco neučarovala z účtu. Tyhle holky jsou na to expertky, ale nic mi do toho není.
Zkusil jsem zase vytočit Pavlu. Sice to zvedla, ale jen proto, aby mi řekla, že teď nemůže mluvit a že zavolá ráno. Podle hluku byla někde v baru a potvrdila mi to poslanou fotkou nějakého koktejlu. Vyfotila to tak nedbale, že to bylo i s chlupatou rukou položenou na jejím stehně. A já začal poprvé pochybovat, jestli pro mě opravdu přijede a odveze domů, jak sama nabídla.
Při večerní vizitě jsem se, od mladého doktora dozvěděl, že mi píchli Almiral 75mg. Čtvrtá verze, ale už jsem to neřešil. Almiral je v podstatě diklofenak sodný. Takže nevím čemu věřit a raději vše odmítnut, když ani to množství nesedělo. Na noční přišel zdravotní bratr a nic jsem po něm nechtěl. Tonda si řekl dva neuroly jedničky. Přinesl mu jednu nula pětku, že prý silnější nemůžou. Zdenda klasicky chrápal se svými záchvaty spánkové apnoe.
V noci, něco po půlnoci se Zdenda pochcal do a z postele, prý se netrefil do bažanta. Ty pivka jsou hold močopudný. Zavolal bratra neb se bál, že kdyby musel vstát z postele na velkou, tak aby po tom neuklouzl. Bratr zavolal lapiducha a ten to vytřel způsobem co je mokrý to je čistý a doporučil Zdendovi, aby hodinu počkal, než to uschne, ale ten už zase zařezával. Na mokré místo v posteli položil čisté suché prostěradlo s tím, že mu to ráno nově povleče. Někdy kolem druhé hodiny se z vedlejšího pokoje ozývalo úpěnlivé ženské naříkání a prosba, aby ji toho zbavili a to nejlépe na pořád. Čeho zabavili, to nechala na fantazii těch, co ji slyšeli. Pak ta nešťastnice vyběhla na chodbu a hystericky křičela, jak ji to mohl udělat a že už nechce žít. To vyburcovalo veškerý přítomný zdravotnický personál a na chodbě se dal vytušit probíhající lov paní. Když byla chycena, hystericky jen řvala beze slov. Jeden by si myslel, že ji tam ubodávali k smrti, ale po chvíli byl klid. Zřejmě dostala uklidňující injekci a nemocniční personál si zase mohl jít lehnout do křesel na sesternu a sloužící lékař do doktorského pokoje. Tonda taky nespal a řekl: „Jak já té paní rozumím.“
Ráno proběhla ranní rutina. V půl šesté měření tlaku a teploty. Pak bratr s léky, kdo potřeboval, já kontroloval nádobku, kolik přiteklo a bylo to více než nadějné. Přiteklo pouze 20ml a to znamená, že jdu po vizitě domů. Mladý doktor při vizitě sesvorkovanou ránu pečlivě prohlídl, zeptal se kolik, přiteklo a pak mě zmáčknul dvěma prsty vedle pupku.
„Bolí vás to?“ zeptal se jak medik v přijímači.
„Jasně, že bolí, vždyť jste mě před čtyřmi dny sešili“ vyjekl jsem bolestí.
„To se ani nedivím“ řekl a dodal „ale pokud chcete, tak dneska můžete jít domů.“
To jsem byl rád, že se tomu nedivil, jen jsem nechápal, proč si to chtěl ověřit. Ještě mi sestra z těla vytáhla hadičky, což bylo dost nepříjemné a bolestivé.
„Taky jste sestro mohla ten podtlak nejdřív zrušit, než jste ty hadičky vytáhla“ prohodil doktor směrem k sestře.
„A jo“ řekla sestra bez pardónu či jiné omluvy a jala se mi ošetřit ránu desinfekcí a zalepila obří náplastí.
„Napíšu propouštěcí zprávu, a jak ji budete mít, tak můžete jít“ řekl doktor to, co jsem chtěl slyšet už několik dní.
Odšoural jsem se do koupelny, abych si dal sprchu. Už jsem smrděl pižmem sám sobě, tak abych Pavle nesmrděl v autě. Pochlubila se, že si koupila nové a nemusela by to vyvětrat.
Bylo něco kolem půl deváté a volal jsem Pavle potřetí a nic. Neodpověděla ani na smsku. Mezitím mi lapiduch přinesl propouštěcí zprávu a dal ponaučení, že se musím do tří dní hlásit u svého praktika a podal informaci, že jak ošetřovat ránu je popsáno na druhé straně zprávy i s datem, kdy mám přijít na chirurgickou ambulanci na vytažení svorek.
Pomalu, s námahou přes bolest jsem se oblékl. Za Tondou přišla dcera a něco si špitali. Zdenda se klasicky dusil chrápáním. Bylo pondělí, státní svátek, tedy potraviny si koupím na benzínce. Pokud Pavla přijede. Znovu jsem ji vytočil a byl jsem rozhodnut, že naposledy. Zvedla to hned. Bylo slyšet, jak chvíli beze slova funí do mikrofonu, pak mužský hlas v dálce se ptal, komu volá a pak tichý hlas Pavly: „Promiň mi“ a zavěsila. Aspoň jsem věděl, na čem jsem, i to je vždy dobře. Možná bych se do auta ani nenasoukal. Sezení mi dělalo problém i na posteli, takže volba byla jasná. Metro a autobus a na stojáka.
Rozloučil jsem se s Tondou a jeho oči byly veselé. Možná si právě domluvil návrat do staré rodiny neb i dcera byla dnes veselejší, než když tady byla naposledy. Ale možná to bylo tím, že ji sdělil, co se stalo se synkem a oznámil ji, že bude univerzální dědičkou. Zdenda zase jen chrápal, tak jsem kolem něj jen prošel. Jak se otevřely posuvné dveře na chodbě ven z oddělení, minula mě Zdendova manželka v džínovém kompletu a tričku Rolling Stones s vyplazeným jazykem přes celé břicho. V ruce nesla krabici s pizzou a pugét z nějakých lučních květů. Nevím, jak jsou spolu dlouho, ale předpokládám, že dost dlouho na to aby věděla, že větší parádu by udělala s párem vychlazených kuželek, které jsou navíc pro nutný Zdendův pohyb značně motivační. Mohla by je nosit i s cigaretami před ním, aby je musel dohonit. Myslím, že by se snažil tak, že by překvapil celé konzilium, jak rychle začal běhat.
Po cestě ven z nemocnice jsem se stavil v lékárně a koupil vše potřebné k ošetření rány a každou nerovnost silnice cestou domů jsem vyrovnával pohupem nohou jako tlumičem. Nevěřil bych kolik děr řidiči autobusů projedou. Nějaké jídlo jsem si koupil v bufetu ve vestibulu metra. V podstatě mi nic nechybělo. Byl jsem doma a vím, že spousta lidí v nemocnici by si to se mnou více jak rádi vyměnili.
Pokud by se někdo ptal na pointiu, tak ta je už v názvu „Bezmocní muži a jejich ženy.“
Kamil Zach – manželka a milenka
Libor Koloč – dcera
Zdeněk Jirků – manželka
Tonda Výkrut – Cosmína, dcera, exmanželka
Já – bývalka co zůstane bývalkou
Tomas Kocar
Kolonoskopie místo rande.
Není prevence jako prevence. Nevinná preventivní prohlídka dokáže ochránit od vícero aspektů nejen zákeřných nemocí, ale i od potencionálního vztahu s nesprávným partnerem.
Tomas Kocar
Rande č. 20 - kde bylo všechno špatně.
Ženy na prvním rande občas říkají věci, které ani tak nemyslí nebo jen nedomýšlí, ale možná jsou jen „brutálně“ upřímné.
Tomas Kocar
Páté rande na Tenerife a zdá se, že toho už bylo tak akorát.
I hezký vztah může skončit, když se přestane vyvíjet, když se světlo na konci tunelu ztratí a cesta přestane být cíl.
Tomas Kocar
Jak moc nás sex v dospívání ovlivní v pozdějším věku.
Podle statistiky je v ČR sexuálně zneužito cca 6% chlapců a 12% dívek do věku 14 let. Odborníci se přiklánějí, že se to děje až v třikrát větší míře, neboť z různých důvodů nedojde k oznámení, které by změnily statistiku.
Tomas Kocar
Žena není složitá, jen muž není tam, kde by měl být.
Dlouhodobé soužití je už mnohdy velká alchymie. Vyšší dívčí, kterou kdejaký muž nedokáže zvládnout ač by ho to nemuselo stát mnoho úsilí.
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka
Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové...
Předjíždění skončilo srážkou, řidička i děti těžce zraněny. Neměly zapnuté pásy
Vážná dopravní nehoda se stala v pátek na Rokycansku. Při střetu dvou vozidel se těžce zranila...
Turnov hledá nájemce pro bývalý závod Preciosy na Koňském trhu
Turnov hledá nájemce pro bývalý závod Preciosy na Koňském trhu. Areál o rozloze 1610 metrů...
Část vysokoškoláků bude mít v Brně v úterý volno, aby podpořili ČT a ČRo
Část brněnských vysokoškoláků bude mít v úterý 3. listopadu volno, aby mohli podpořit protesty za...
Agresor na D6 zřejmě neútočil poprvé. I při starším incidentu byly v autě děti
Třiačtyřicetiletý muž, který před několika dny na D6 u Jesenice na Rakovnicku vybrzdil a poté...
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
- Počet článků 41
- Celková karma 16,53
- Průměrná čtenost 662x