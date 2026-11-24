Toužím žít obyčejný život.
Ale co tím vlastně myslím?
Možná to zní zvláštně z úst ženy, která si buduje projekty, vede tým a pořád se něco učí. Lidé kolem mě si často myslí, že nejvíc toužím po dalším úspěchu, dalším cíli, dalším kroku nahoru. Jenže právě teď toužím po něčem úplně jiném.
Myslím tím obyčejný život člověka, který se dokáže radovat z maličkostí. Člověka, který má čas na své koníčky a záliby. Který může jít jen tak s přáteli na kávu, bez diáře v ruce a bez pohledu na hodinky. Který si užívá přítomný okamžik a necítí přitom neustálý tlak v zádech.
Chci ráno vstát a vědět, že dnešek nebude další bojový den. Chci večer zavřít notebook a nemít pocit, že jsem pořád něco nestihla. Chci se projít a dívat se kolem sebe, ne jen přemýšlet, co musím vyřešit zítra.
Život v emigraci
Nechci žít ten věčný „život v emigraci“. Možná to slovo zná jen ten, kdo si tím prošel. Je to život, kde musíte neustále běhat. Vydělávat spoustu peněz jen proto, abyste vůbec přežili. A bez přestávky řešit nekonečnou řadu problémů, které se zdají být nikdy nekončící.
Do Česka jsem se přistěhovala se svým dítětem, kterému bylo tehdy teprve pět let. Pět let. Dítě, které potřebovalo jistotu, domov a klidné zázemí. A já jsem mu ho chtěla dát za každou cenu.
Od té doby ale pořád něco řeším. Nějakou překážku, nějakou výzvu, nějaký další úkol, který je třeba zvládnout, než bude „líp“. Jen tady v Česku jsem se stěhovala už sedmkrát. Sedmkrát jsem balila krabice, hledala nové místo, zvykala si na nové prostředí a začínala znovu. Čtyřikrát jsem změnila práci.
A upřímně? Už toho mám fakt plné zuby.
Neříkám to proto, abych se litovala. Každá z těch změn mě něco naučila. Každá mě posunula dál a udělala ze mě silnější člověka. Jenže i silný člověk je unavený, když musí být silný pořád. A někdy si prostě přeje, aby mohl být jen obyčejný.
Jak vlastně žijí jiní lidé?
Občas se přistihnu, jak se dívám na lidi kolem sebe, a opravdu upřímně mě zajímá: Jak vlastně žijí?
Jak to mají nastavené? Jak si v klidu plánují dovolenou a nemusí přitom počítat každou korunu? Jak vybírají školu pro své děti a nemají z toho celé týdny stres a pocit nejistoty? Jak je možné, že někdo prostě bydlí na jednom místě mnoho let a nemusí řešit, kde bude žít příští rok?
Nemyslím to závistivě. Myslím to z čisté zvědavosti. Protože pro spoustu lidí je to naprostá samozřejmost. Něco, o čem ani nepřemýšlejí, protože to tak prostě je. Mají svůj domov, své jistoty, své zázemí, své lidi poblíž.
A já mám pocit, že tenhle klidný a obyčejný život mi stále uniká. Jako by byl pořád o kousek dál, než dosáhnu. Vždycky, když si řeknu „teď už to bude lepší“, přijde další výzva.
Obyčejnost není slabost
Žijeme v době, která nás učí, že obyčejnost je něco, čeho se musíme zbavit. Všude kolem slyšíme: buď výjimečný, buď úspěšný, buď produktivní, buď lepší než včera. Sociální sítě nám ukazují cizí úspěchy a my máme pocit, že pokud nejdeme rychleji a výš, tak zaostáváme.
Jenže já se čím dál víc ptám: Kdo vlastně rozhodl, že obyčejný život je život méněcenný?
Obyčejný život je ve skutečnosti obrovský luxus. Je to luxus mít čas posadit se s hrnkem kávy a nikam nespěchat. Je to luxus vést dlouhý rozhovor s kamarádkou bez pohledu na telefon. Je to luxus mít koníčka, kterému se věnujete jen proto, že vás těší, ne proto, že z něj budete mít užitek. Je to luxus nemuset pořád bojovat.
Možná je největší odvahou dnešní doby říct nahlas: „Nepotřebuji víc. Potřebuji klid.“
Nestěžuji si
Aby to nebylo špatně pochopeno: Nestěžuji si. Jsem opravdu vděčná za všechno, co mám a co jsem zvládla. Za svou dceru, za lidi, kteří jsou v mém životě, za příležitosti, které jsem dostala, i za ty těžké lekce, které mě formovaly. Vím, že spousta lidí má mnohem těžší příběh než já.
Jen jsem došla do bodu, kdy si dovoluji přiznat, co doopravdy cítím. A to není lítost, ani vzdor. Je to tichá, upřímná touha.
Touha po klidu. Po obyčejném, lidském životě, kde je prostor pro radost, setkávání a jednoduše bytí. Kde nemusím pořád dokazovat, že to zvládnu. Kde se mohu zastavit, nadechnout a prostě být.
Dlouho jsem si myslela, že klid přijde až potom. Až dosáhnu dalšího cíle. Až bude stabilní situace. Až bude víc času a peněz. Jenže možná je čas přestat čekat na „potom“ a začít si ten obyčejný život skládat po malých kouscích už teď. Z hrnku kávy v klidu. Z procházky bez cíle. Z večera, který nemá žádný plán. Z úsměvu, který nemusí nic znamenat.
A teď otázka pro vás 👇
Jak vypadá váš obyčejný život? Považujete ho za samozřejmost, nebo za dar?
A pokud znáte ten pocit, kdy po všem tom běhání toužíte jen po obyčejném klidu, napište mi. Opravdu mě zajímá, jak to mají nastavené jiní. Možná se od vás něco naučím. A možná zjistíme, že v tom nejsme sami.
Tetiana Novosel
Kdybych věděla, že to dopadne špatně, šla bych do toho?
Mě napadla otázka, která mě nepustila celé dopoledne kdybych předem věděla, že mě ten člověk podvede, šla bych do toho vztahu, nebo ne?Jen proto, abych zažila ty nejlepší okamžiky a pocit, který jsem do té doby nikdy nepoznala.
Tetiana Novosel
Co si o sobě chci říct v šedesáti? Život neodkládám na „až potom“
Existuje výzkum o pěti věcech, kterých lidé na konci života nejvíce litují. Téměř všechny mají jedno společné – lidé zkrátka neprožili svůj život tak, jak si skutečně přáli.
Tetiana Novosel
Co by se stalo, kdybychom měli dostatek času i peněz?
Otázka, která většinu lidí úplně paralyzuje... Představte si moment, kdy z vašeho života ze dne na den zmizí dva největší zdroje stresu.
Tetiana Novosel
Kdo je Tetiana Novosel neboli moje životní principy
Většina lidí mě zná zvenčí. Vidí mě jako zakladatelku, podnikatelku, maminku, ředitelku nebo lektorku. Vidí ženu, která ví, co chce, buduje projekty, řídí tým a jde si nekompromisně za svým.
Tetiana Novosel
Boření stereotypů v přímém přenosu
Pokaždé, když se v konverzaci zmíním, že je můj partner Čech, následuje lavina otázek. Jsou to dotazy, které se opakují s železnou pravidelností: „A dává ti květiny? Platí za tebe v kavárně? Nežárlí na tvůj úspěch?...“
|Další články autora
Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Fenomén kyblíků v pražském metru pokračuje. Hvězdou je ten od jogurtu
Zná to každý, kdo se po Praze pohybuje MHD. V některých stanicích metra se lze při troše...
Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí...
The Prodigy ruší koncert v pražské O2 areně, náhradní termín nebude
Na instagramovém profilu britské elektronické kapely The Prodigy se objevila zpráva, že kvůli...
Netflix ovládl Prahu kvůli Danovi Brownovi. Podívejte se, kde vznikal nový seriál
Praha se proměnila v kulisy nového osmidílného seriálu Netflixu podle bestselleru Dana Browna...
Radní v Ústí vyměnili zástupce v organizacích a činí kroky k parkování v centru
Ústečtí radní na prvním jednání po zvolení vyměnili zástupce v městských organizacích a schválili...
Praha sobě vyloučila dva své zastupitele v Praze 12. Vadí jí jejich koalice s ANO
Praha sobě vyloučila ze strany zastupitele Prahy 12 Veronu Ballay a Jakuba Macka. Důvodem je jejich...
Ve vedení M.Lázní pokračují starosta Hurajčík i místostarostové Pelc a Zabolotný
V čele Mariánských Lázní pokračuje ve funkci starosty první náměstek karlovarského hejtmana Martin...
Autobusům Z-Group Bus letos v Moravskoslezském kraji čtyřikrát hořel motor
Autobusům společnosti Z-Group Bus letos v Moravskoslezském kraji čtyřikrát začal hořet motor. Ve...
Prodej čerstvě zkolaudovaného RD 4+kk s prostornou garáží a zahradou, Praha 9 Újezd nad Lesy
Lomecká, Praha 9 - Újezd nad Lesy
24 950 000 Kč
- Počet článků 12
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 136x
V mém blogu najdete hodně o motivaci, seberozvoji a učení – o tom, jak najít vnitřní sílu, učit se nové věci a posouvat se dál i přes překážky.