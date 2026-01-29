Narozeniny nejsou jen číslo. Jsou připomínkou cesty.
Narozeniny pro mě nikdy nebyly jen o dortu, svíčkách a gratulacích. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že jsou hlavně o zastavení. O ohlédnutí se zpět. A také o otázce, kterou si nekladu jen jednou ročně, ale právě v tento den zní nejhlasitěji: Jsem tam, kde jsem chtěla být?
Letos jsem své narozeniny oslavila klidněji než dřív, s nejlepším člověkem, kterého znám. Bez velkých očekávání, ale s velkou vděčností. Za zdraví. Za lidi kolem sebe. Za zkušenosti, které nebyly vždy lehké, ale byly formující. Pochybnosti zůstávají, ale mění se můj vztah k nim.
A letos se na moje narozeniny stalo něco výjimečného, co pro mě má osobní význam.
Polární záře byla letos viditelná nad Českem právě v noc mých narozenin. A pro mě měla silný význam.
Vědomí, že se v den mých narozenin objevilo nad Českem něco tak vzácného a nečekaného, ve mně otevřelo tichý vnitřní dialog. Uvědomila jsem si, že ne všechno důležité musíme vidět, abychom to mohli cítit. Některé věci se dějí bez publika — a přesto mají hluboký smysl.
V ten den jsem cítila vděčnost.
Děkuji Bohu za život.
Děkuji sobě za odvahu.
A děkuji za světlo, které přichází i tehdy, když ho nečekáme.
Pro mě se polární záře stala symbolem nového cyklu a vnitřní proměny. Jako potvrzení, že jedna etapa končí a jiná — silnější a vědomější — začíná. Že posun nemusí být hlučný, aby byl skutečný.
Zároveň vnímám tento okamžik jako znamení výjimečnosti. Polární záře je vzácná právě proto, že se nedá naplánovat. Přichází tehdy, kdy sama chce. Stejně jako některá životní uvědomění.
A možná pro mě znamená nejvíc světlo v temnotě. Připomínku, že i v náročných obdobích může vzniknout něco krásného. Že tma není konec, ale prostor, kde se světlo ukáže nejzřetelněji.
Beru to také jako jemné ujištění shora. Ne okázalé znamení, ale tiché potvrzení, že nejdu sama. Že směr, který jsem si zvolila, má smysl. A že i když nevidím každý další krok, jsem na správné cestě.
Narozeniny jsou pro mě dnes spíš tichým dialogem se sebou samou než hlasitou oslavou. Přemýšlím nad tím, co mi uplynulý rok vzal — a co mi naopak dal. Nad lidmi, kteří přišli. I nad těmi, kteří odešli, protože jejich role v mém příběhu už byla naplněna.
Uvědomila jsem si, že největším darem není splněné přání, ale vnitřní klid. Schopnost říct „ne“, když to cítím. Umění netlačit na sebe víc, než je nutné. A také odvaha chtít od života víc — ne materiálně, ale lidsky.
Letos si k narozeninám nepřeji konkrétní věci. Přeji si pokračovat v tom, co jsem se naučila: být k sobě upřímná, nebát se změn a nezapomínat, odkud jsem vyšla. Protože právě cesta, ne cíl, dává narozeninám jejich skutečný význam.
A pokud bych měla vyslovit jedno přání nahlas, pak je to jednoduché:
Ať i další rok dokážu žít vědomě. Ne dokonale, ale opravdově.
A odpověď na mou otázku? Ano.
Tetiana Novosel
V mém blogu najdete hodně o motivaci, seberozvoji a učení – o tom, jak najít vnitřní sílu, učit se nové věci a posouvat se dál i přes překážky.