Lidé se v našem životě objevují s určitou misí
Často přemýšlím o tom, proč se v našem životě objevují právě ti lidé, které potkáváme.
Někdy nám přinesou radost, jindy bolest.
Někdy nás posunou vpřed a jindy nás na chvíli zastaví.
Ale vždy – naprosto vždy – mají svůj smysl.
🌉 Někteří lidé jsou mosty
Jsou to ti, kteří se v našem životě objeví jen na určitou dobu.
Pomohou nám překročit něco těžkého – třeba vlastní strach, staré zvyky nebo nejistotu.
A i když jejich přítomnost netrvá dlouho, zanechají v nás stopu.
Díky nim se dostaneme dál, kam bychom sami možná nikdy nedošli.
🚧 Někteří lidé jsou překážky a ukazatele
Možná nás zbrzdí, možná nám zkomplikují cestu.
Ale i to má svůj význam.
Učí nás trpělivosti, pokoře a schopnosti vidět v každé situaci lekci.
Díky nim si uvědomíme, kam nechceme jít – a tím jasněji vidíme, kam opravdu patříme.
📖 Někteří lidé jsou naši učitelé
Někdy přicházejí v podobě bolesti.
Zraňují, zklamou, rozbijí něco v nás – ale právě díky nim se zrodí něco nového.
Síla. Odvaha. Vděčnost.
Každý, kdo nám v životě způsobil bolest, nás zároveň něco naučil.
A právě tyto lekce z nás dělají člověka, kterým jsme dnes.
😇 Někteří lidé jsou andělé
Jsou tu, aby nás chránili.
Cítíme u nich klid, jistotu a důvěru.
Možná se neobjevují často, ale když jsou poblíž, všechno je jednodušší.
Takoví lidé jsou dary – připomínají nám, že nejsme sami.
❤️ A pak jsou tu ti naši
Ti, kteří zůstávají.
Kteří s námi procházejí bouřemi, smějí se s námi, když se nám daří,
a drží nás, když padáme.
Ti, kteří nepotřebují vysvětlení – prostě tu jsou.
A právě oni tvoří ten nejpevnější základ našeho života.
Dnes už věřím, že žádné setkání není náhoda.
Každý člověk, kterého potkáme, je součástí naší cesty.
Někteří nás naučí, jak jít dál,
jiní nás na chvíli zastaví, aby nám ukázali, že se máme podívat i jiným směrem.
A tak, když někdo z vašeho života odejde – poděkujte mu.
Splnil svou roli.
A když někdo zůstane – važte si ho.
Protože právě tito lidé jsou tím největším darem, který můžeme mít. 🌷
Tak se stalo, že většinou potkávám učitele – a i přesto nesu do tohoto světa hodnoty a dobré myšlenky.
Pro mě je v takových situacích nejtěžší pochopit životní lekci. Ale jakmile to uděláš, dostaneš odměnu.
A já jsem na sebe pyšná, protože se dokážu učit od svých učitelů, vážit si svých andělů, přejít přes mosty – a spálit je, sledovat ukazatele a hluboce věřit, že do mého života vstoupí ti moji…
Tetiana Novosel
Cesta, kterou vidí jen trpěliví
Někdy se vrátíme na místo, kde jsme kdysi stáli bez jistoty, a až tehdy pochopíme, jak daleko jsme došli. Teprve když se ohlédneme, uvidíme, že každý malý krok, každé rozhodnutí a každá překážka měly smysl.
Tetiana Novosel
Moje cesta k českému jazyku a proč mě baví ho učit
Moje cesta k českému jazyku byla plná výzev, radosti i nových poznatků. Díky osobní zkušenosti mě učení češtiny začalo nesmírně bavit a ráda předávám své znalosti dál.
Tetiana Novosel
Jak žít v prostředí, kde si všichni myslí, že bez manžela nemůžeš nic dokázat?
Jak žít v prostředí, kde si všichni myslí, že bez manžela nemůžeš nic dokázat? Odpověď je jednoduchá jděte svou cestou a neposlouchejte nikoho.
V mém blogu najdete hodně o motivaci, seberozvoji a učení – o tom, jak najít vnitřní sílu, učit se nové věci a posouvat se dál i přes překážky.