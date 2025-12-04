Lekce, které mi rok přinesl o lásce, osudu a tom, že ne všechno zvládne disciplína a rozum

Za měsíc budu mít narozeniny. A protože se blíží konec roku, cítím potřebu na chvíli se zastavit, nadechnout se a podívat se zpět na všechno, co jsem letos prožila.

Každý rok si dělám malý průzkum vlastního života.

Co se mi povedlo.

Co jsem nezvládla.

Co jsem pochopila.

A kam chci směřovat dál.

A letos to chci udělat spolu s vámi.

Co se týče seberealizace, byl to pro mě neuvěřitelně silný rok.

Zvládla jsem toho víc, než jsem si vůbec troufla očekávat. Mám nové plány, nové cíle a nové směry, na kterých už pracuji. Každý, kdo mě sleduje, mě zná jako silnou ženu, která si v České republice vybudovala život od nuly – jako podnikatelku, učitelku, autorku, ženu, která jde tvrdě za svým.

Na Instagramu si o tom můžete přečíst hodně.

Ale nikdo neví nic o mém osobním životě.

A dnes jsem se rozhodla tuhle kapitolu poprvé a naposledy otevřít. A později se dozvíte proč.

Svůj soukromý život chráním. A chránit budu.

Na mých sociálních sítích málokdy uvidíte fotky z mého soukromí.

Vždy jsem striktně oddělovala práci od rodiny. Je to pro mě posvátné.

Ani moje nejbližší kamarádky nevěděly nic o mých vztazích – ať už šlo o partnera, nebo o chvíle s mou dcerou.

To, co je pro mě nejcennější, si chráním.

A když jsem se rozešla s partnerem, nevěděl o tom vlastně nikdo.

„Nic neexistuje, co by Tetiana Novosel nezvládla.“

Tuhle větu mi říkal často.

A dlouho jsem jí věřila.

Jsem Kozoroh.

Tvrdohlavá, vytrvalá, ambiciózní.

Překážky mě nezastaví — spíš motivují.

Zvládla jsem život v cizí zemi.

Zvládla jsem postavit kariéru.

Zvládla jsem starat se o dítě.

Zvládla jsem vybudovat podnikání, napsat knihu, mít stovky studentů.

Zvládla jsem všechno, co jsem opravdu chtěla.

Ale byla jedna jediná věc, kterou jsem nezvládla – a dlouhé roky zvládnout nemohla.

Vztah.

Ať jsem se snažila sebevíc, neměla jsem v tom štěstí.

A říkala jsem si: Aha, tak tohle je ta jediná věc, kterou Tetiana Novosel nezvládne.

Každý rok jsem tuto kapitolu zavírala jako tu, která se nepovedla.

Nebylo to o snaze, disciplíně ani o práci.

Bylo to o tom, že jsem nebyla „dost podle představ“.

Poprvé v životě jsem narazila na něco, co nešlo zlomit silou, tvrdostí, prací ani kontrolou.

Došla jsem k závěru, který mě změnil:

Můžeš mít kariéru.

Můžeš mít peníze.

Můžeš mít úspěchy, prestiž i postavení díky pracovitosti a disciplíně.

Ale najít svého člověka není výkon ani cíl.

Je to osud.

Buď máš štěstí – nebo ne.

A na tohle štěstí nemáš úplně vliv.

A já jsem pochopila, že musím počkat.

Nesnažit se lámat něco, co není moje.

Rozešli jsme se.

Bolelo to.

Trvalo to.

Ale čas udělal, co měl.

Dnes na to vzpomínám s úsměvem – a s klidem v duši.

Jsem hrdá, že jsem dodržela všechno, co jsem slíbila.

Jsem hrdá, že jsem se dokázala zvednout.

A jsem hrdá, že se dnes cítím silnější než kdy dřív.

Možná jsem si tím vším musela projít, abych opravdu ocenila to, co mám teď.

A hlavně to, kým jsem se stala.

A co mě tedy naučil tento rok mého neskutečného života – a o čem chci mluvit tímto příspěvkem?

Že někdy je potřeba odpustit starému, aby mohlo nové vůbec vstoupit.

I když to bolí.

I když to znamená pustit lidi.

I když tím ztratíme kus sebe.

Udělala jsem to.

Odpustila jsem partnerovi.

Ne proto, že si to zasloužil, ale proto, že jsem si zasloužila pokračovat dál.

A právě ve chvíli, kdy jsem nechala minulost odejít,

přišel do mého života nový, nádherný člověk.

Jako důkaz, že když zavřeme jedny dveře, opravdu se mohou otevřít jiné.

A já moc doufám, že tuto kapitolu s názvem „vztah“ zvládnu.

Protože život mě naučil jedno:

Ne všechno se dá zvládnout disciplínou, mozkem a penězi.

Někdy musíš poslouchat srdce.

A tak tenhle rok končím úplně jinak, než jsem si kdy dokázala představit.

Ne s pocitem selhání, ale s obrovským respektem k vlastní cestě.

Ne s bolestí, ale s vděčností.

Ne sama, ale otevřená tomu, co přichází.

Dnes už vím, že život není závod.

Že láska není projekt.

A že štěstí nepřichází na povel.

Přichází ve chvíli, kdy jsme připraveni.

A já dnes připravená jsem.

Silnější. Klidnější. Moudřejší.

A srdcem otevřená tomu nejlepšímu, co mě teprve čeká.

Pokud jsi to dočetla až sem — děkuji.

Možná i ty právě potřebuješ zavřít nějaké dveře.

Možná potřebuješ odpustit.

Možná potřebuješ pustit to, co tě drží.

A jestli ano, věř mi:

Na druhé straně je víc světla, než si umíš představit.

Tenhle rok mě naučil, že všechno, co je moje, si ke mně cestu najde.

A to, co moje není, odejde.

A já do dalšího roku vstupuji s jediným přáním:

Aby každý z nás našel to, co je opravdu jeho.

Autor: Tetiana Novosel | čtvrtek 4.12.2025 14:55 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Tetiana Novosel

  • Počet článků 4
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 160x
Přestěhovala jsem se do České republiky a prošla několika nejtěžšími obdobími svého života – narození dítěte, rozvod, práce v nové zemi bez podpory a peněz. Přesto jsem to všechno zvládla a naučila se hledat vnitřní sílu v sobě.
V mém blogu najdete hodně o motivaci, seberozvoji a učení – o tom, jak najít vnitřní sílu, učit se nové věci a posouvat se dál i přes překážky.

