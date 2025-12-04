Lekce, které mi rok přinesl o lásce, osudu a tom, že ne všechno zvládne disciplína a rozum
Za měsíc budu mít narozeniny a protože se blíží konec roku, chci se ohlédnout zpátky a analyzovat, co mi tenhle krásný rok přinesl.
Každý rok si dělám malý průzkum vlastního života.
Co se mi povedlo.
Co jsem nezvládla.
Co jsem pochopila.
A kam chci směřovat dál.
A letos to chci udělat spolu s vámi.
Co se týče seberealizace, byl to pro mě neuvěřitelně silný rok.
Zvládla jsem toho víc, než jsem si vůbec troufla očekávat. Mám nové plány, nové cíle a nové směry, na kterých už pracuji. Každý, kdo mě sleduje, mě zná jako silnou ženu, která si v České republice vybudovala život od nuly – jako podnikatelku, učitelku, autorku, ženu, která jde tvrdě za svým.
Na Instagramu si o tom můžete přečíst hodně.
Ale nikdo neví nic o mém osobním životě.
A dnes jsem se rozhodla tuhle kapitolu poprvé a naposledy otevřít. A později se dozvíte proč.
⭐ Svůj soukromý život chráním. A chránit budu.
Na mých sociálních sítích málokdy uvidíte fotky z mého soukromí.
Vždy jsem striktně oddělovala práci od rodiny. Je to pro mě posvátné.
Ani moje nejbližší kamarádky nevěděly nic o mých vztazích – ať už šlo o partnera, nebo o chvíle s mou dcerou.
To, co je pro mě nejcennější, si chráním.
A když jsem se rozešla s partnerem, nevěděl o tom vlastně nikdo.
⭐ „Nic neexistuje, co by Tetiana Novosel nezvládla.“
Tuhle větu mi říkal často.
A dlouho jsem jí věřila.
Jsem Kozoroh.
Tvrdohlavá, vytrvalá, ambiciózní.
Překážky mě nezastaví — spíš motivují.
Zvládla jsem život v cizí zemi.
Zvládla jsem postavit kariéru.
Zvládla jsem starat se o dítě.
Zvládla jsem vybudovat podnikání, napsat knihu, mít stovky studentů.
Zvládla jsem všechno, co jsem opravdu chtěla.
Ale byla jedna jediná věc, kterou jsem nezvládla – a dlouhé roky zvládnout nemohla.
Vztah.
Ať jsem se snažila sebevíc, neměla jsem v tom štěstí.
A říkala jsem si: Aha, tak tohle je ta jediná věc, kterou Tetiana Novosel nezvládne.
Každý rok jsem tuto kapitolu zavírala jako tu, která se nepovedla.
Nebylo to o snaze, disciplíně ani o práci.
Bylo to o tom, že jsem nebyla „dost podle představ“.
Poprvé v životě jsem narazila na něco, co nešlo zlomit silou, tvrdostí, prací ani kontrolou.
⭐ Došla jsem k závěru, který mě změnil:
Můžeš mít kariéru.
Můžeš mít peníze.
Můžeš mít úspěchy, prestiž i postavení díky pracovitosti a disciplíně.
Ale najít svého člověka není výkon ani cíl.
Je to osud.
Buď máš štěstí – nebo ne.
A na tohle štěstí nemáš úplně vliv.
A já jsem pochopila, že musím počkat.
Nesnažit se lámat něco, co není moje.
Rozešli jsme se.
Bolelo to.
Trvalo to.
Ale čas udělal, co měl.
Dnes na to vzpomínám s úsměvem – a s klidem v duši.
Jsem hrdá, že jsem dodržela všechno, co jsem slíbila.
Jsem hrdá, že jsem se dokázala zvednout.
A jsem hrdá, že se dnes cítím silnější než kdy dřív.
Možná jsem si tím vším musela projít, abych opravdu ocenila to, co mám teď.
A hlavně to, kým jsem se stala.
⭐ A co mě tedy naučil tento rok mého neskutečného života – a o čem chci mluvit tímto příspěvkem?
Že někdy je potřeba odpustit starému, aby mohlo nové vůbec vstoupit.
I když to bolí.
I když to znamená pustit lidi.
I když tím ztratíme kus sebe.
Udělala jsem to.
Odpustila jsem partnerovi.
Ne proto, že si to zasloužil, ale proto, že já jsem si zasloužila pokračovat dál.
A právě ve chvíli, kdy jsem nechala minulost odejít,
přišel do mého života nový, nádherný člověk.
Jako důkaz, že když zavřeme jedny dveře, opravdu se mohou otevřít jiné.
A já moc doufám, že tuto kapitolu s názvem „vztah“ zvládnu.
Protože život mě naučil jedno:
Ne všechno se dá zvládnout disciplínou, mozkem a penězi.
Někdy musíš poslouchat srdce.
A tak tenhle rok končím úplně jinak, než jsem si kdy dokázala představit.
Ne s pocitem selhání, ale s obrovským respektem k vlastní cestě.
Ne s bolestí, ale s vděčností.
Ne sama, ale otevřená tomu, co přichází.
Dnes už vím, že život není závod.
Že láska není projekt.
A že štěstí nepřichází na povel.
Přichází ve chvíli, kdy jsme připraveni.
A já dnes připravená jsem.
Silnější. Klidnější. Moudřejší.
A srdcem otevřená tomu nejlepšímu, co mě teprve čeká.
Pokud jsi to dočetla až sem — děkuji.
Možná i ty právě potřebuješ zavřít nějaké dveře.
Možná potřebuješ odpustit.
Možná potřebuješ pustit to, co tě drží.
A jestli ano, věř mi:
Na druhé straně je víc světla, než si umíš představit.
Tenhle rok mě naučil, že všechno, co je moje, si ke mně cestu najde.
A to, co moje není, odejde.
A já do dalšího roku vstupuji s jediným přáním:
Aby každý z nás našel to, co je opravdu jeho.
Tetiana Novosel
Lidé se v našem životě objevují s určitou misí
Každý člověk, kterého v životě potkáme, má svůj smysl. Někteří přicházejí, aby nás posunuli dál, jiní, aby nás něco naučili. A pak jsou tací, kteří zůstávají – naši lidé. Ti, kteří s námi kráčejí i tehdy, když cesta není snadná.
Tetiana Novosel
Cesta, kterou vidí jen trpěliví
Někdy se vrátíme na místo, kde jsme kdysi stáli bez jistoty, a až tehdy pochopíme, jak daleko jsme došli. Teprve když se ohlédneme, uvidíme, že každý malý krok, každé rozhodnutí a každá překážka měly smysl.
Tetiana Novosel
Moje cesta k českému jazyku a proč mě baví ho učit
Moje cesta k českému jazyku byla plná výzev, radosti i nových poznatků. Díky osobní zkušenosti mě učení češtiny začalo nesmírně bavit a ráda předávám své znalosti dál.
Tetiana Novosel
Jak žít v prostředí, kde si všichni myslí, že bez manžela nemůžeš nic dokázat?
Jak žít v prostředí, kde si všichni myslí, že bez manžela nemůžeš nic dokázat? Odpověď je jednoduchá jděte svou cestou a neposlouchejte nikoho.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už...
Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu
Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je...
Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025
Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...
Vlastnoruční ozdoby vzniknou v srdci Pardubic
Příležitost k výrobě originálních dekorací nabídne o nadcházejícím víkendu výstavní prostor Mázhaus...
V plzeňské sauně našli mrtvého muže a ženu, nevysvětlené úmrtí tam řešili už loni
V soukromé sauně v Plzni na Roudné ve čtvrtek ráno nalezli mrtvého muže a ženu. Na místě pracovali...
Nemocnice v K. Varech a Chebu budou od ledna vystupovat jako jeden celek
Krajské nemocnice v Karlových Varech a Chebu budou od ledna vystupovat vůči zdravotním pojišťovnám...
Past na vozíčkářku. Podvodník ji balamutil a okrádal, poslal k ní i falešné policisty
Zkušené kriminalisty překvapila bezcitnost podvodníka, který letos v září v ostravských Vítkovicích...
- Počet článků 4
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 160x
V mém blogu najdete hodně o motivaci, seberozvoji a učení – o tom, jak najít vnitřní sílu, učit se nové věci a posouvat se dál i přes překážky.