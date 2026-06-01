Kdo je Tetiana Novosel neboli moje životní principy
To je ale jen profesní fasáda. Málokdo totiž opravdu ví, jaký člověk se skrývá za těmito rolemi, když zhasnou světla reflektorů, pracovní den skončí a já zůstanu sama se svými myšlenkami. Tento článek není o mém byznysu. Je o tom, kdo skutečně jsem, jak přemýšlím a podle jakých pravidel hraju svůj život.
Často dostávám otázky na své okolí a přátele. A pravdou je, že jsem nikdy neměla ty „skutečné přátele“ v tom klasickém, románovém slova smyslu.
Společnost nám neustále diktuje, že musíme být obklopeni lidmi a neustále s někým sdílet svůj čas. Jenže realita uvnitř vlastního byznysu a na cestě za svými sny bývá často osamělá. A já jsem s tím vlastně smířená.
Každý z nás prochází těžkými etapami. Chvílemi, kdy se věci nedaří, kdy čelíte zklamání, podrazům nebo lidské malosti. V takových momentech ale nehledám falešnou útěchu ani si nestěžuji okolí. Vracím se k myšlenkám někoho, kdo čelil tlaku celého římského impéria a zradám těch nejbližších – k římskému císaři a filozofovi Marcu Aureliovi.
Jeho stoická filozofie se stala mým štítem. Když prožívám náročné období, připomínám si tři zásady, které mi pomáhají neztratit samu sebe:
Nevysvětluj očividné. Pokud člověk nechápe naprosté základy, nemá smysl plýtvat energií. Nemám potřebu obhajovat svou pravdu před někým, kdo mi nechce rozumět. V jistém věku už víte, že ticho je mocnější než jakýkoliv argument.
Odejdi, jakmile s tebou jednají s nerespektem. Bez hádek, bez dramat, bez zbytečných slov. Respekt k sobě samé znamená vědět, kdy se otočit a odejít ze stolu, kde se už nepodává úcta.
Nejlepší pomstou je nebýt jako ten, kdo ti ublížil. Když vás někdo zklame, největším vítězstvím není oplatit mu to stejnou mincí. Největším vítězstvím je zachovat si svou úroveň a neklesnout do bahna, ve kterém stojí on.
A já podle těchto principů skutečně žiju. Nebyly to snadné lekce, stály mě hodně sil, ale byly nezbytné. Na základě nich jsem odešla z manželství, odešla jsem z práce, kde chyběl respekt, a odstřihla jsem lidi, kteří do mého života přinášeli jen toxicitu a brali mi energii.
V průběhu let jsem si na obranu svého klidu vytvořila své vlastní „pravidlo tří“, kterým se nekompromisně řídím:
1 Upozorním člověka poprvé, že překročil mé hranice a že takové jednání netoleruji.
2 Dám druhou šanci situaci napravit, pokud šlo o pouhé nedorozumění.
3 Pokud člověk ani potřetí nepochopí a hranici překročí znovu, odcházím.
Žádný křik. Žádné scény, žádné skandály, žádné zdlouhavé vysvětlování a prosby. Prostě zničehonic zmizím z jejich života. Ticho, které po mém odchodu zůstane, je tím nejsilnějším a nejvýmluvnějším vyjádřením mého postoje. Pro mě je to nejlepší a nejzdravější pravidlo, jaké si člověk může v životě nastavit. Chrání moji integritu.
S tím úzce souvisí další důležitá věc: když mám v životě udělat zásadní krok a přijmout konečné řešení, s nikým se neradím. Nepotřebuji schválení okolí, nehledám rady u známých, ani nerozebírám své možnosti na veřejnosti. Všechna svá rozhodnutí rodím v absolutním tichu. Sednu si sama se sebou, zvážím situaci a v tom tichu přijmu řešení. A jakmile ho jednou přijmu, jdu a zrealizuji ho. Bez pochybností.
Přesto nebudu předstírat, že je to vždy snadné. Jsem člověk z masa a kostí. Občas je pro mě nesmírně těžké zpracovat a vnitřně odpustit situace, kdy se lidé zachovají naprosto nepředvídatelně, nefér nebo nerespektují elementární lidská pravidla. V mých očích je to nepochopitelné. Ale i na to má stoicismus odpověď, která mi pokaždé vrátí pevnou půdu pod nohama.
Marcus Aurelius často připomínal, že nemá smysl se hněvat na lidi za to, jací jsou. Když umyjete prase dočista a ono uteče a běží se znovu vyválet do špíny a bláta, nedělá to proto, že by bylo neposlušné nebo vám chtělo záměrně ublížit. Dělá to proto, že jeho přirozenost je zkrátka taková. Nemůžete po něm chtít, aby létalo jako orel.
Stejné je to s lidmi. Někteří lidé zkrátka mají ve své přirozenosti lhát, intrikovat, manipulovat nebo jednat s nerespektem. Je to jejich podstata, jejich vnitřní nastavení – a vy s tím nic neuděláte. Vaším úkolem není je převychovat, změnit nebo se kvůli nim trápit. Vaším úkolem je přijmout, že takoví jsou.
Snažím se v tomto komplikovaném světě žít tak, abych v sobě nedržela vztek, zlost a bolest. Nezlobit se na lidi a na situace, které mě potkávají, ale raději z každé rány osudu vytáhnout čistou životní lekci.
Hlavní cíl? Nebýt jako oni. Žít s radostí a mít uvnitř klid. Když mi někdo ublíží, moje největší práce na sobě samé spočívá v tom, abych dokázala odpustit. A ruku na srdce – občas je to zatraceně těžké. Odpustit totiž neznamená zapomenout nebo dotyčnému schválit jeho chování. Znamená to osvobodit samu sebe. Přestat v sobě nosit cizí jed, otočit list a jít dál s čistou hlavou, klidným srdcem a vzpřímenou páteří.
Možná nemám desítky přátel na kávu a povrchní povídání. Ale mám vnitřní klid, jasné hranice a svobodu. Ukázat světu svůj postoj neznamená být slabý – znamená to být natolik silný, abyste unesli svou vlastní pravdu a žili podle ní.
Dnešním upřímným povídáním jsem vám chtěla otevřít pomyslnou bránu do svého vnitra a ukázat vám, jaká doopravdy jsem, když odložím všechny své profesní role.
Jsou to věci, o kterých se běžně s nikým nebavím a nesdílím je – toto místo je jediné, kde jsem je takto otevřeně formulovala.
Žiju podle svých pevných principů a doufám, že si z mých prožitých lekcí vezmete něco inspirativního i pro sebe. Většinu té největší moudrosti světa totiž lidé vymysleli už dávno před námi. My ji nemusíme znovu objevovat – stačí ji jen poznat, pochopit a začít podle ní skutečně žít.
Tetiana Novosel
V mém blogu najdete hodně o motivaci, seberozvoji a učení – o tom, jak najít vnitřní sílu, učit se nové věci a posouvat se dál i přes překážky.