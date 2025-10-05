Cesta, kterou vidí jen trpěliví
Minulý týden jsem stála na místě, kde jsem stála před dvěma lety. Tehdy jsem neměla práci, peníze ani žádnou jistotu. Všechno se zdálo nejisté a nejasné.
A co se změnilo teď? Hodně. Teď stojím na tom samém místě a mám téměř všechno, co jsem si tehdy přála. Tenhle pohled mi připomněl, že i v nejtěžších obdobích stojí za to nevzdávat se a věřit, že tvrdá práce, učení a vytrvalost přinášejí výsledky.
A ten pocit… nedokážu ho popsat. Když něco opravdu moc chcete a najednou to máte, často si to ani neuvědomíte. Právě v ten okamžik, když jsem stála na tom místě, jsem si uvědomila, že všechno, o čem jsem snila, je tu a já to mám.
Je to zvláštní, krásný a inspirující pocit – připomíná mi, že trpělivost, vytrvalost a víra v sebe skutečně přinášejí ovoce.
A proto vám chci říct: nikdy se nepodceňujte a nikdy se nevzdávejte. I když to vypadá, že stojíte na místě a nic se nemění, ve skutečnosti děláte krok za krokem cestu, která vás dovede přesně tam, kde máte být. Možná to nevidíte hned, ale výsledky přijdou.
I já mám občas pocit, že se nic nemění, že jen pořád učím, pracuju a stojím na místě. Ale vím, že výsledky přijdou – možná později, než bych chtěla. Dělám jen to, co mám dělat.
A to mi připomina jak roste bambus. Tři roky přijímá slunce, vodu a všechno, co potřebuje, ale navenek neroste. A pak – během krátké chvíle – vyroste až do několika metrů. Tak je to i s námi. Někdy si jen potřebujeme nasbírat sílu, než vyrazíme prudce vzhůru.
Tetiana Novosel
Moje cesta k českému jazyku a proč mě baví ho učit
Moje cesta k českému jazyku byla plná výzev, radosti i nových poznatků. Díky osobní zkušenosti mě učení češtiny začalo nesmírně bavit a ráda předávám své znalosti dál.
Tetiana Novosel
Jak žít v prostředí, kde si všichni myslí, že bez manžela nemůžeš nic dokázat?
Jak žít v prostředí, kde si všichni myslí, že bez manžela nemůžeš nic dokázat? Odpověď je jednoduchá jděte svou cestou a neposlouchejte nikoho.
V mém blogu najdete hodně o motivaci, seberozvoji a učení – o tom, jak najít vnitřní sílu, učit se nové věci a posouvat se dál i přes překážky.