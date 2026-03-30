Boření stereotypů v přímém přenosu
Chápu, že lidská mysl miluje škatulky. Stereotypy nám pomáhají rychle si udělat obrázek o světě, aniž bychom museli namáhat mozek hlubším zkoumáním. Ale pokud mě něco život v Praze naučil, pak je to fakt, že stereotypy jsou jen bariéry, které nám brání vidět skutečného člověka.
Podobný k podobnému, bez ohledu na pas
Moje životní krédo je jednoduché: bořit mýty. A to nejen v byznysu nebo vzdělávání, ale i v osobním životě. Nevěřím na to, že národnost definuje charakter nebo štědrost člověka. Věřím v hodnoty.
Když jsem si vybírala partnera, nehledala jsem „Čecha“ nebo „cizince“. Hledala jsem člověka, který má stejné životní principy, ambice a pohled na svět jako já. Našla jsem někoho, kdo je mi podobný svou mentalitou – a to je víc než jakýkoliv kulturní vzorec.
Kvalita vztahu není o tradicích, ale o domluvě
Často slýchám, že ukrajinské ženy mají jiná očekávání a čeští muži zase jiný přístup k dvoření. Možná na tom v obecné rovině něco je, ale ve zdravém vztahu dvou dospělých a uvědomělých lidí tyto rozdíly mizí.
• Květiny a pozornost: Nejsou o národnosti, ale o pozornosti k partnerovi.
• Placení v restauraci: Není o penězích, ale o vzájemném respektu a dohodě.
• Podpora: Je základem každého silného páru, bez ohledu na to, odkud pocházíte.
Proč o tom píšu?
Chci povzbudit všechny, kteří se možná bojí vyjít ze své bubliny kvůli předsudkům okolí. Lidé se vás budou vždycky ptát na hlouposti a budou se snažit váš vztah napasovat do tabulek, které si přečetli někde na internetu.
Důležité je jen to, co se děje mezi vámi dvěma. Já jsem si vybrala partnera, se kterým budujeme společnou budoucnost na pevných základech, nikoliv na mýtech o tom, jak by se měl chovat „typický Čech“ nebo „typická Ukrajinka“.
Moje rada? Rušte stereotypy. V byznysu, v učení jazyků i v lásce. Je to ta nejkratší cesta k autentickému a šťastnému životu.
Špatní lidé nemají národnost
Ještě jednu věc považuji za důležité zmínit. Často slyším příběhy o „špatných zkušenostech“ s Čechy nebo Ukrajinkami. Moje rada zní: Pokud jste v životě narazili na někoho, kdo se k vám nechoval hezky, pamatujte, že lidské chyby nemají národnost.
Nezáleží na tom, zda máte v kapse český, ukrajinský nebo jakýkoliv jiný pas. Špatní lidé, stejně jako ti skvělí, jsou v každém národě. Je velkou chybou brát negativní zkušenost s jedním člověkem a projektovat ji na miliony dalších.
Nesuďte národ podle jednotlivce. Hledejte kvalitu v charakteru, ne v původu. Protože když přestanete lidi nálepkovat podle země, odkud pocházejí, otevře se vám svět plný úžasných osobností, které byste jinak kvůli předsudkům minuli.
Tetiana Novosel
Narozeniny nejsou jen číslo. Jsou připomínkou cesty.
Narozeniny bývají vnímány jako mezník. Jako číslo, které se každým rokem nenápadně zvyšuje, a jako důvod k oslavě. Pro mě se ale postupem času staly něčím mnohem tišším a hlubším.
Lekce, které mi rok přinesl o lásce, osudu a tom, že ne všechno zvládne disciplína a rozum
Za měsíc budu mít narozeniny. A protože se blíží konec roku, cítím potřebu na chvíli se zastavit, nadechnout se a podívat se zpět na všechno, co jsem letos prožila.
Lidé se v našem životě objevují s určitou misí
Každý člověk, kterého v životě potkáme, má svůj smysl. Někteří přicházejí, aby nás posunuli dál, jiní, aby nás něco naučili. A pak jsou tací, kteří zůstávají – naši lidé. Ti, kteří s námi kráčejí i tehdy, když cesta není snadná.
Cesta, kterou vidí jen trpěliví
Někdy se vrátíme na místo, kde jsme kdysi stáli bez jistoty, a až tehdy pochopíme, jak daleko jsme došli. Teprve když se ohlédneme, uvidíme, že každý malý krok, každé rozhodnutí a každá překážka měly smysl.
Moje cesta k českému jazyku a proč mě baví ho učit
Moje cesta k českému jazyku byla plná výzev, radosti i nových poznatků. Díky osobní zkušenosti mě učení češtiny začalo nesmírně bavit a ráda předávám své znalosti dál.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Rozbili výlohu, hajlovali a zmlátili svědka. Policie hledá partičku výtržníků
Pražští kriminalisté pátrají po skupině mladých mužů, kteří na začátku roku řádili v ulici Milady...
Rektor Bareš stojí za postupem MU v kauze Folettiho, kritiku z H. Králové odmítl
Vedení Masarykovy univerzity (MU) se ohradilo proti výrokům, které zazněly minulý týden na zasedání...
Radnice ve Valašském Meziříčí spustila virtuální telefonní asistentku
Radnice ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku spustila virtuální telefonní asistentku. Na čísle 571...
Výzkum: Přežití velkých šelem v Karpatech závisí na úzké přeshraniční spolupráci
Dlouhodobé přežití velkých šelem v Karpatech závisí podle výzkumu na úzké spolupráci napříč státy....
V mém blogu najdete hodně o motivaci, seberozvoji a učení – o tom, jak najít vnitřní sílu, učit se nové věci a posouvat se dál i přes překážky.