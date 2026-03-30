Boření stereotypů v přímém přenosu

Pokaždé, když se v konverzaci zmíním, že je můj partner Čech, následuje lavina otázek. Jsou to dotazy, které se opakují s železnou pravidelností: „A dává ti květiny? Platí za tebe v kavárně? Nežárlí na tvůj úspěch?…“

Chápu, že lidská mysl miluje škatulky. Stereotypy nám pomáhají rychle si udělat obrázek o světě, aniž bychom museli namáhat mozek hlubším zkoumáním. Ale pokud mě něco život v Praze naučil, pak je to fakt, že stereotypy jsou jen bariéry, které nám brání vidět skutečného člověka.

Podobný k podobnému, bez ohledu na pas

Moje životní krédo je jednoduché: bořit mýty. A to nejen v byznysu nebo vzdělávání, ale i v osobním životě. Nevěřím na to, že národnost definuje charakter nebo štědrost člověka. Věřím v hodnoty.

Když jsem si vybírala partnera, nehledala jsem „Čecha“ nebo „cizince“. Hledala jsem člověka, který má stejné životní principy, ambice a pohled na svět jako já. Našla jsem někoho, kdo je mi podobný svou mentalitou – a to je víc než jakýkoliv kulturní vzorec.

Kvalita vztahu není o tradicích, ale o domluvě

Často slýchám, že ukrajinské ženy mají jiná očekávání a čeští muži zase jiný přístup k dvoření. Možná na tom v obecné rovině něco je, ale ve zdravém vztahu dvou dospělých a uvědomělých lidí tyto rozdíly mizí.

• Květiny a pozornost: Nejsou o národnosti, ale o pozornosti k partnerovi.

• Placení v restauraci: Není o penězích, ale o vzájemném respektu a dohodě.

• Podpora: Je základem každého silného páru, bez ohledu na to, odkud pocházíte.

Proč o tom píšu?

Chci povzbudit všechny, kteří se možná bojí vyjít ze své bubliny kvůli předsudkům okolí. Lidé se vás budou vždycky ptát na hlouposti a budou se snažit váš vztah napasovat do tabulek, které si přečetli někde na internetu.

Důležité je jen to, co se děje mezi vámi dvěma. Já jsem si vybrala partnera, se kterým budujeme společnou budoucnost na pevných základech, nikoliv na mýtech o tom, jak by se měl chovat „typický Čech“ nebo „typická Ukrajinka“.

Moje rada? Rušte stereotypy. V byznysu, v učení jazyků i v lásce. Je to ta nejkratší cesta k autentickému a šťastnému životu.

Špatní lidé nemají národnost

Ještě jednu věc považuji za důležité zmínit. Často slyším příběhy o „špatných zkušenostech“ s Čechy nebo Ukrajinkami. Moje rada zní: Pokud jste v životě narazili na někoho, kdo se k vám nechoval hezky, pamatujte, že lidské chyby nemají národnost.

Nezáleží na tom, zda máte v kapse český, ukrajinský nebo jakýkoliv jiný pas. Špatní lidé, stejně jako ti skvělí, jsou v každém národě. Je velkou chybou brát negativní zkušenost s jedním člověkem a projektovat ji na miliony dalších.

Nesuďte národ podle jednotlivce. Hledejte kvalitu v charakteru, ne v původu. Protože když přestanete lidi nálepkovat podle země, odkud pocházejí, otevře se vám svět plný úžasných osobností, které byste jinak kvůli předsudkům minuli.

Autor: Tetiana Novosel | pondělí 30.3.2026 11:49 | karma článku: 2,72 | přečteno: 58x

Tetiana Novosel

  • Počet článků 7
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 149x
Přestěhovala jsem se do České republiky a prošla několika nejtěžšími obdobími svého života – narození dítěte, rozvod, práce v nové zemi bez podpory a peněz. Přesto jsem to všechno zvládla a naučila se hledat vnitřní sílu v sobě.
V mém blogu najdete hodně o motivaci, seberozvoji a učení – o tom, jak najít vnitřní sílu, učit se nové věci a posouvat se dál i přes překážky.

