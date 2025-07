Úspěch českých tenistek na ITF turnajích

Uplynulou neděli se podařilo našim mladým tenistkám ukořistit vítězství a titul na okruhu ITF. Kdo a kde uspěl?

Lucie Havlíčková

Naše nadějná tenistka se po téměř roční pauze vrátila na kurty v Srbsku, kde to nevyšlo podle její představy. V maďarském Mogyorodu, kde na turnaji ITF 15K musela nastoupit už do kvalifikace, ale předvedla spanilou jízdu. Bývalá 196. hráčka světa od první minuty prvního zápasu jasně ukázala, že na tyto turnaje nepatří, že je o několik levelů výše.

V prvním kvalifikačním kole rozstřílela španělskou soupeřku 6:1 a 6:2, o den později si s německou protivnicí poradila neuvěřitelně jednoznačně 6:0 a 6:0. Když pak v posledním kole kvalifikace „přejela“ polskou soupeřku 6:2 a 6:0, začínal se z ní stávat postrach tohoto turnaje. Spanilá jízda pokračovala dál. V prvním kole turnaje roznesla na raketě ukrajinskou hráčku Anastasiyi Zaparyniuk (na žebříčku 1049.) 6:1 a 6:3. Ve druhém kole (tedy osmifinále) si jednoznačně poradila i s podstatně známější řeckou soupeřkou Valentini Grammatikopoulou (na žebříčku 567.) 6:2 a 6:1. Ve čtvrtfinále Lucii nezastavila ani další Ukrajinka Daryna Shoshyna, které to na antuce jde náramně (úspěšnost má 87,5 %). Lucie ji rozstřílela podobně jako dosavadní soupeřky a zvítězila 6:0 a 6:1. Krasojízdu nezastavila ani hráčka z Argentiny Agustina Chlpac, která se jí postavila v semifinále. Ovšem utrpěla stejný debakl jako soupeřka ve čtvrtfinále – 6:0 a 6:1. Lucie Havlíčková tak prošla naprosto hladce z kvalifikace až do finále. Tam se jí postavila do cesty o 5 let starší Švýcarka Katerina Tsygourova. Hlavně ve druhé sadě sice kladla odpor, přesto ji naše hráčka porazila jednoznačně 6:2 a 7:5.

Lucie Havlíčková si tak připsala první triumf na antuce a pár cenných bodů do žebříčku. Po cca roční pauze tak juniorská šampionka z French Open a zároveň bývalá juniorská světová jednička všem připomněla, jaký má talent a že svůj návrat na světovou úroveň myslí vážně.

Darja Viďmanová

22-letá Češka již delší dobu trénuje v USA a tam se také nejvíce zúčastňuje turnajů. Po květnové jízdě v Santo Domingu na turnaji s dotací 30K USD, kde si suverénně dokráčela pro titul, pokračovala vyšším levelem v americkém Sumteru, kde zvítězila na 60K turnaji. Minulý týden pak absolvovala turnaj s garancí 100K USD v americkém Cary a i zde si došla pro svůj zatím nejcennější titul.

V prvním kole sice prohrála první sada 3:6, ale zlepšenou hrou od druhé sady vývoj s Kanaďankou Kaylou Cross (232.) otočila a zvítězila nakonec 3:6, 6:4 a 6:1. V osmifinále narazila na Američanku Madison Brengle, ta jí ale hned po prvním gamu zápas vzdala a Darja tak alespoň ušetřila síly do čtvrtfinále. Tam narazila na mladou Japonku Wakanu Sonobe (304.). I v tomto případě ovšem ztratila vyrovnaný první set. Nakonec ale bez větších problémů postoupila do semifinále po výsledku 6:7, 6:3 a 6:0. V něm se Darje do cesty postavila Číňanka Yexin Ma (259.), ale moc šancí nedostala. Darja prošla do finále po výsledku 6:1 a 7:5. V něm na ni čekala nevyzpytatelná Američanka Monika Ekstrand (487.). Ale Darja nenechala nikoho na pochybách, že je na nejlepší cestě dosáhnout brzy svého žebříčkového maxima, zvítězila jednoznačně 6:3 a 6:1 a získala svůj největší titul ze svých osmi, které už má na kontě.

Tento týden začíná turnaj na trávě v Newport Beach, který už spadá pod hlavičku WTA a Darja Viďmanová by v měl měla zítra nastoupit proti Caty McNally, Američance, jenž je na začátku třetí stovky světového žebříčku (208. příčka). Pro Darju to bude naprosto nová zkušenost, protože nastoupí na trávě vůbec poprvé. Věřím, že není takovou outsiderkou, jak si myslí sázkové kanceláře a započne pozitivní bilanci i na tomto povrchu. Zatím na tvrdém povrchu letos neprohrála, kariérní úspěšnost má 79,49 % a na antuce má celkovou úspěšnost 62,50 %. Letos ovšem hraje výtečně, z 18 utkání prohrála jediné. Budu držet pěsti!