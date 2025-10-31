Tabulka naší 1. fotbalové ligy dle xG
Do výsledné hodnoty se započítává např. vzdálenost od branky, úhel střely či typ nahrávky. Dalo by se to převést i na procenta či zlomky. Pokud v průběhu zápasu v opakovačce uvidíte u hráče, který třeba vstřelil gól, hodnotu 0,12, lze si to přeložit tak, že měl pravděpodobnost 12 %, že dá gól nebo, že ve 12 případech ze 100 ten gól padne. Výsledné xG ve statistikách na konci zápasu bude např. 0,99. Což znamená, že hráči týmu „měli“ vstřelit 0,99 branky za celý zápas (zaokrouhleně tedy 1 gól). Jak si tedy po 13 odehraných zápasech v tomto ohledu vedou naše týmy a jak by v takovém případě vypadala tabulka?
JABLONEC
Tým, který po 13 kolech nečekaně opanuje druhé místo v lize a prohrál jediný zápas by měl podle xG skóre 15:13, pouze 2 výhry, 8 remíz a 3 porážky. Jeho bodový součet by tedy byl 14 bodů. V 6 ze 13 utkání převážil „faktor“ xG na svou stranu. Nejvyrovnanější utkání prozatím sehrál s pražskou Bohemkou, kde xG bylo 1,03 vs 1,06 (BOH). Naopak nejjednoznačnější zápas byl proti Mladé Boleslavi, kde xG bylo 2,84 vs 0,63 (M.B.). To bylo také utkání, kde Jablonec vygeneroval nejvyšší xG. Naopak nejnižší zaznamenal v zápase proti Slavii, kde se hodnota xG zastavila na čísle 0,45.
SLAVIA PRAHA
I přes prozatímní třetí pozici v lize, kdy má ztrátu 3 body na rivala ze Sparty, zůstává jediným týmem, který zatím neprohrál. Když se podíváme na xG, pak nám ukáže skóre 24:8 a bilanci 11 výher, 2 remízy a žádná prohra. Bodový zisk by tedy byl 35 bodů. Pouze v jednom případě se stalo, že Slavia měla nižší hodnotu xG než soupeř, a to v malém derby s Bohemians, kde měla hodnotu 1,05 a Bohemka 1,13. To byl z tohoto pohledu také nejvyrovnanější zápas. Ten nejvíce jednoznačný proběhl o 2 kola později, kdy sešívání „přejeli“ Teplice hodnotou 3,37 proti 0,37 Teplic.
SPARTA PRAHA
Po dohrávce 13. kola se dostala Sparta na první místo tabulky. Když se podíváme na xG, pak z něj vyplyne skóre 21:9, bilance 10 výher, 3 remízy a žádná prohra a tedy zisk 33 bodů. Sparta neměla zápas, kdy by měla nižší hodnotu xG než její soupeř. Nejvyrovnanější zápas sehrála hned v úvodu, kdy s Jabloncem dosáhla hodnoty 1,13 vs 0,86 (JAB). Nejvyšší rozdíl xG byl v zápase proti Bohemians, kdy hodnota u Sparty se zastavila na čísle 2,44, zatímco Bohemka dosáhla hodnoty pouze 0,55.
PLZEŇ
Plzeň je aktuálně na 4. místě, v tabulce podle xG by byla o pozici výše. Skóre by měla 22:15 a bilance by byla 7 výher, 3 remízy a 3 prohry. Bodový zisk by tedy byl 24 bodů. Plzni se nejjednoznačněji podařilo utkání s Mladou Boleslaví, kdy po utkání byla hodnota xG 3,22 vs 0,58 (M.B.). Nejvyrovnanější zápas sehrála Plzeň ve druhém kole s Jabloncem, xG v tomto zápase se zastavila na hodnotě 1,34 vs 1,25 (JAB).
OLOMOUC
Ve skutečnosti se Olomouci daří, drží se v první pětce s 20 body. V tabulce dle hodnoty xG je na tom o něco hůře. Její skóre by bylo vyrovnané 12:12, bilance 4 výhry, 5 remíz a 4 prohry a bodový zisk by byl 17 bodů. V 6 zápasech si dle xG Olomouc zajistila převahu. Nejvíce jednoznačný zápas proběhl se Zlínem, kde brzké vyloučení Černína a cca hodinová převaha jednoho hráče Olomouce zapříčinila naprosto viditelný rozdíl v xG 1,91 vs 0,06 (ZLN). Nejvyrovnanější utkání sehrála Sigma s Ostravou, kdy xG bylo 0,85 vs 0,79 (OST)
ZLÍN
Stále lze říci, že Zlín je příjemným překvapením letošního ročníku, když i po 13 utkáních drží umístění v první šestce. A to i přesto, že forma v posledních utkáních není ideální. Dle hodnoty xG by měl skóre 14:16, tedy přesně opačné, než jaké má ve skutečnosti a nasbíral by pouze 11 bodů. To vše při bilanci 2 výhry, 5 remíz a 6 proher. Jednoznačný zápas byl s již výše zmíněnou Olomoucí. Bohužel pro Zlín v negativním smyslu. Nejvyrovnanější utkání pak sehrál s Libercem, vyjádřeno xG 1,93 vs 1,83 (LIB).
KARVINÁ
Pod trenérem Hyským zářila Karviná hlavně na začátku sezóny. Podle xG by měl tento tým skóre 17:20, bilanci 5 výher, 3 remízy a 5 proher a zisk tedy celkem 18 bodů. Nejvýraznější rozdíl byl proti Slavii, bohužel pro Karvinou v negativním smyslu, když hodnota xG byla 0,52 vs 3,32 (SLA). Nejvyrovnanější duel sehrála v prozatím posledním kole, kdy s Mladou Boleslaví měla hodnotu xG 1,92 vs 1,88 (M.B.). Zajímavostí je, že v 8 případech ze 13 měla Karviná vyšší xG než její soupeř.
LIBEREC
Ve skutečnosti Liberec uzavírá horní polovinu tabulky. Dle xG si ale vede mnohem lépe. Skóre 16:13 je blízko realitě, ovšem překvapí pozitivní bilance 7 výher, 2 remízy a 4 prohry. Zisk tedy velmi pěkných 23 bodů. Nejvyrovnanější utkání sehrál Liberec se Zlínem, viz výše v odstavci Zlína. Naopak jednoznačný duel proběhl s Hradcem Králové, hodnoty xG byly 2,23 vs 0,45 (H.K.). I Liberec, stejně jako Karviná, měl xG na své straně v 8 případech ze 13.
HRADEC KRÁLOVÉ
„Votroci“ v reálné tabulce otevírají druhou půlku. V „imaginární“ přepočtené tabulce a vyhodnocené podle xG jsou na tom velmi podobně. Skóre by měli 10:18 a bilanci 3 výhry, 5 remíz a 5 proher. Dostali by se tak na 14 bodů. Vyšší hodnotu xG měl Hradec pouze ve 3 případech ze 13. Nejjednoznačnější utkání prožil (pro něj bohužel) proti Plzni, kdy s hodnotou 0,75 na Plzeň rozhodně nestačil, ta si totiž připsala 3,19. Naopak nejvyrovnanější zápas předvedl Hradec proti Pardubicím (byť byl malinko „horší“), když utkání skončilo hodnotami 0,66 vs 0,75 (PAR).
BOHEMIANS
Třetí pražský celek by měl podle xG skóre 16:15, bilanci 5 výher, 6 remíz a pouze 2 prohry a v tabulce by mu svítilo krásných 21 bodů. Co je pro fanoušky Bohemians příslibem do dalších utkání, že v 9 ze 13 odehraných zápasů měla Bohemka xG vyšší než její soupeř. Nejvíce vyrovnané utkání předvedla proti Jablonci, hodnotově utkání vyšlo 1,06 vs 1,03 (JAB). Naopak nejvyšší rozdíl byl v poslednímu utkání (tedy dohrávce) se Spartou, kdy hodnoty xG se zastavily na číslech 0,55 vs 2,44 (SPA).
TEPLICE
Dosavadní nasbírané hodnoty xG udělují severočeskému klubu skóre 12:17 a 13 bodů. To vše při bilanci 2 výhry, 7 remíz a 4 prohry. Vyšší hodnotu než soupeř vyprodukovaly v 5 ze 13 odehraných utkání. Nejvyšší rozdíl v xG byl v utkání se Slavií, bohužel pro Teplice v negativním smyslu. A to 0,37 vs 3,37 (SLA). Nejvyrovnanější duel proběhl v zatím posledním utkání proti Hradci, kdy se hodnoty xG zastavily na číslech 0,86 vs 0,77 (H.K.).
DUKLA PRAHA
Pražská Dukla v tabulce podle xG skončila poslední (celé umístění je na konci článku). Skóre 9:18 je takřka shodné s realitou (9:17), bilance 1 výhra, 4 remízy a 8 proher i bodový zisk v podobě pouhých 7 bodů pak už nikoli. Hráči Dukly dokázali získat pouze 3x ze 13 zápasů vyšší hodnotu xG než soupeř. Nejvyrovnanější utkání sehrála Dukla se Zlínem, hodnoty byly 1,91 vs 1,63 (ZLN). Jednoznačný zápas pak proběhl se Slavií, kdy hodnoty xG byly 0,18 vs 3,06 (SLA).
PARDUBICE
Parubice jsou ve skutečné tabulce až na 13. příčce. Podle statistických údajů by tomu ale tak rozhodně nemělo být. Skóre 16:15, bilance 6 výher, 1 remíza a 6 proher a získaných 19 bodů jim náleží dle hodnot xG. V 7 ze 13 případů Pardubice dosáhly vyšší hodnoty xG než jejich soupeř. Nejvyrovnanější bitva proběhla v derby s Hradcem Králové, kdy hodnoty byly 0,75 vs 0,66 (H.K.). Naopak nejvíce jednostranný duel byl (asi bez překvapení) se Slavií, a to s hodnotami 0,29 vs 2,42 (SLA).
OSTRAVA
Jak se Baníku nedaří reálně, tak se mu nevede ani dle hodnot xG. Jedině to skóre vypadá dle dat o něco lépe, a to 14:18. Jinak ovšem bilance 1 výhra, 5 remíz a 7 proher i pouze 8 získaných bodů nevypadá zrovna optimisticky. „Aktivnější“ byli Ostravané pouze ve 3 případech ze 13. Nejvyrovnanější souboj odehráli s Olomoucí, když hodnoty xG se zastavily na číslech 0,79 vs 0,85 (OLO). Naopak nejhůře se prezentovali v zápase se Zlínem, hodnoty zde byly 0,65 vs 2,47 (ZLN).
MLADÁ BOLESLAV
Středočeskému celku se letos nedaří. A jde to vidět i přes hodnoty xG. Skóre 15:26, bilance 2 výhry, 3 remízy a 8 proher a 9 bodů v tabulce, to určitě nelze považovat za úspěch. Boleslav v posledních letech platila za ofenzivní tým, což do určité míry platí i zde, podle xG. K tomu se ale, bohužel, přidala mizerná obranná hra. Pouze ve 3 utkáních ze 13 byla Boleslav na vyšší hodnotě než soupeř. Jednoznačný zápas proběhl s Plzní, hodnoty byly 0,58 vs 3,22 (PLZ). Naopak nejvyrovnanější utkání bylo se Slováckem, kde se hodnoty zastavily na číslech 0,69 vs 0,57 (SLO).
SLOVÁCKO
Poslední tým tabulky a také ten, který jsme si ještě z pohledu xG nepředstavili. Skóre 13:15, bilance 2 výhry, 5 remíz a 6 proher a získaných 11 bodů. Slovácko mělo vyšší hodnotu xG než soupeř ve 4 utkáních ze 13. Jednoznačně nejlepší se z pohledu čísel jeví utkání proti Teplicím, kde týmy dosáhly hodnot 1,93 vs 0,62 (TEP). Nejvyrovnanější byl pak zápas s Boleslaví (viz odstavec výše), 0,57 vs 0,69 (M.B.)
- Slavia Praha 24:8 35b
- Sparta Praha 21:9 33b
- Plzeň 22:15 24b
- Liberec 16:13 23b
- Bohemians 16:15 21b
- Pardubice 16:15 19b
- Karviná 17:20 18b
- Olomouc 12:12 17b
- Jablonec 15:13 14b
- Hradec Králové 10:18 14b
- Teplice 12:17 13b
- Zlín 14:16 11b
- Slovácko 13:15 11b
- Mladá Boleslav 15:26 9b
- Ostrava 14:18 8b
- Dukla Praha 9:18 7b
P.S.: tabulku berte s lehkým nadhledem. Vím, že každý tým by se dal rozebrat důkladněji, ale účelem tohoto článku bylo podívat se ve stručnosti na celou soutěž trochu jinou optikou. Děkuji za pochopení
Petr Těthal
