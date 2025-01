Státní rozpočet dopadl lépe, než se čekalo

Takový nadpis jsem zahlédl na jednom zpravodajským serveru odpoledne 6.1.2025. První má myšlenka byla – skutečně je roční deficit 271,4 miliardy Kč pro někoho dobrá zpráva?

Možná to bude mou jinakostí oproti ostatním, jinak si neumím vysvětlit, proč zrovna tato myšlenka byla tou první. Ano, rozpočet byl nějak vypočítán (o reálnosti výpočtů se mohou přít studovaní ekonomové a odborníci, nikoli já) a vládě se podařilo o cca 10 miliard tuto částku snížit, což je o cca 3,76 %. Dobrých zpráv není nikdy dost. Přesto mě ta celková cifra zarazila. Uvědomuje si vůbec ještě někdo, že to není jen číslo napsané někde na papír nebo otisknuté v novinách, ale skutečné peníze?

282 miliard korun je přes 517 tisíc průměrných ročních hrubých mezd. Ovšem především je to 23,5 miliardy/měsíc, 5,42 miliardy/týden, 772,602 milionu/den, 32,19 milionu/hodinu, 536 tisíc/minutu a přes 8,9 tisíce/sekundu. Pokud tedy můj text přečtete za cca 3 minuty, právě náš stát prohospodařil přes 1,6 milionu korun!

V jiném článku byly uvedeny schodky či přebytky od roku 1993. K tomu jsem si našel příjmy státu právě od roku 1993 a trošku začal počítat… Aby tu nebyl zmatek čísel, všechny údaje níže jsou v miliardách Kč a zaokrouhlené na jedno desetinné místo. Nejdříve jsou uvedeny příjmy, pak schodek/přebytek za daný rok a kolik to je procent z daného rozpočtu. Zjednodušeně řečeno – se znaménkem + jsou ziskové roky, se znaménkem – ztrátové roky.

rok; příjmy v mld.; schodek v mld.; % z rozpočtu; rozdíl příjmů (meziroč.)

1993 190,4 +1,1 +0,58 %

1994 220,6 +10,4 +4,71 % +15,86 %

1995 243,4 +7,2 +2,96 % +10,34 %

1996 267,1 -1,6 -0,60 % +9,74 %

1997 276,0 -15,7 -5,69 % +3,33 %

1998 297,7 -29,3 -9,84 % +7,86 %

1999 318,7 -29,6 -9,29 % +7,05 %

2000 329,9 -46,1 -13,97 % +3,51 %

2001 363,9 -67,7 -18,60 % +10,31 %

2002 394,3 -45,7 -11,59 % +8,35 %

2003 423,5 -109,1 -25,76 % +7,41 %

2004 455,5 -93,7 -20,57 % +7,56 %

2005 514,4 -56,3 -10,94 % +12,93 %

2006 513,7 -97,6 -19,00 % -0,14 %

2007 576,5 -66,4 -11,52 % +12,23 %

2008 606,6 -20,0 -3,30 % +5,22 %

2009 522,8 -192,4 -36,80 % -13,73 %

2010 548,5 -156,4 -28,51% +4,92 %

2011 561,2 -142,8 -25,45 % +2,32 %

2012 583,6 -101,0 -17,31 % +3,99 %

2013 610,6 -81,3 -13,31 % +4,63 %

2014 639,0 -77,8 -12,18 % +4,65 %

2015 670,2 -62,8 -9,37 % +4,88 %

2016 732,2 +61,8 +8,44 % +9,25 %

2017 795,6 -6,2 -0,78 % +8,66 %

2018 853,6 +2,9 +0,34 % +7,29 %

2019 907,0 -28,5 -3,14 % +6,26 %

2020 850,7 -367,4 -43,19 % -6,21 %

2021 866,0 -419,7 -48,46 % +1,80 %

2022 1002,9 -360,4 -35,94 % +15,81 %

2023 1209,3 -288,5 -23,86 % +20,58 %

Nebudu zde rozebírat příčiny obrovských rozpočtových deficitů ani ojedinělých kladných let. Chtěl jsem vám jen poskytnout ucelená fakta, což čísla z oficiálních státních zdrojů jsou. Jak s oblibou říkám – statistika je do jisté míry nuda, ale často vám dá informace, na základě kterých začnete o dané věci/problematice přemýšlet. A proto ještě jeden malý souhrn.

1993 – 2000 byly celkové příjmy 2143,8 mld. a celkový schodek -103,6 mld. (= -4,83 %)

2001 – 2010 byly celkové příjmy 4919,7 mld. a celkový schodek -905,3 mld. (= -18,40 %)

2011 – 2020 byly celkové příjmy 7203,7 mld. a celkový schodek -803,1 mld. (= -11,15 %)

Babišova vláda za 8 let u kormidla nasekala dluh v celkové výši 1080 mld. (tedy přes bilion Kč). Pokud si někdo myslel, že hůř to nejde, poslední tři roky jej probudily a šokovaly. Fialova vláda „dokázala“ nasekat dluh ve výši 920,3 mld. za pouhé 3 roky, tedy více jak 85 % 8-letého dluhu předchozího premiéra. Tím nechválím Babiše, protože ten celkový dluh je ohromný, i když lepší. Jen pro doplnění – průměrná výše příjmů byla u Babiše 653 mld./rok, u Fialy je 1106,1 mld./rok, tedy o téměř 70 % vyšší. Jak je možné, že s rozpočtem v průměru o 70 % vyšším není vláda vůbec schopna vystačit? Dokázali byste to vy, kdybyste z průměrné mzdy měli v průměru měsíčně o 27 tis. víc?

Na závěr snad jen opět připomínka, že my to vidíme jako čísla, ale doopravdy to jsou skutečné peníze. Mimochodem – víte o tom, že ve Švýcarsku musí vláda hospodařit s vyrovnaným rozpočtem? Ne, nemají to dané zákonem, mají to napsáno v ústavě. Naše ústava slovo rozpočet nezná…