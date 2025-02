Slovinská 2. fotbalová liga

Když se vysloví spojení „fotbal-Slovinsko“, většina fanoušků si představí průměrnou reprezentaci a dva nejúspěšnější týmy – Maribor a Olimpija Ljubljana. Já se podíval do druhé ligy na jiný tým z Ljubljany - Iliriji Ljubljan.

Klub založený před více než 100 lety bojuje ve stínu svého podstatně slavnějšího soka o soutěž níž a mimo domovinu tak prakticky není na očích. Ambice tohoto klubu nejsou úplně nejvyšší, ale předpoklad, že se tým bude pohybovat uprostřed ligové tabulky (6. – 11. místo), je zřejmý. Snažit se urvat nějaké body od nejambicióznějších týmů, které se chtějí rvát o jediné postupové místo do elitní soutěže, ale především vítězit nad celky, které s největší pravděpodobností budou hrát o záchranu. Jak se tohle povedlo v podzimní části sezóny?

Špatně a dostat se, byť jen do horní poloviny, bude na jaře těžký úkol. Po 16 kolech je Ilirija až na 14. místě s pouhými 14 body (slušelo by se mít tak o 10 bodu více) a jen třemi výhrami. Problém tkví v obranné fázi a z toho plynoucího velkého počtu inkasovaných branek. Skóre 14:28 o mnohém vypovídá. Obrana je druhá nejhorší v lize a útok společně s dalšími 4 týmy nejhorší. Prozatím jedinou zimní posilou je defenzivní záložník Janez Pisek, jenž přišel s Rudaru Velenje, kterýžto je v tabulce hned za Ilirijí.

Útočná fáze stojí především na jediném hráči. Nigerijský útočník Golden Okocha Gibson zažívá navzdory špatným týmovým výsledkům úspěšný ročník. Do Slovinska jej před necelými 2 lety (v březnu 2023) přivedl Triglav. Gibson se odvděčil v 8 ligových zápasech 6 vstřelenými brankami! Loni už to taková sláva nebyla, ve 24 utkáních zaznamenal 5 branek a 2 nahrávky. Na stranu druhou nutno podotknout, že na konci sezóny 2023 dostával v průměru 71 minut na hrací ploše, o rok později průměrný čas klesl o 10 minut na zápas. V novém působišti dostává o cca 20 min na zápas více a v 15 utkáních zapsal již 7 branek, což jej řadí v tabulce střelců druhé slovinské soutěže na dělené 4. místo. Zároveň 7 branek znamená přesně 50 % všech vstřelených branek týmu. Pokud Ilirija vstřelila v zápase branku, většinou u toho byl právě Gibson, a právě on má na svědomí všechny 3 vítězné trefy. Bude zajímavé sledovat, zda-li někdo z nejvyšší slovinské soutěže po tomto šikovném útočníkovi sáhne. Přece jen v čerstvých 23 letech se má kam posouvat a kariéru má ještě stále před sebou.

Ilirija Ljubljan je zatím za očekáváním. Pokud ji ovšem vyjde jarní část lépe a zaznamená nejvíce 4 prohry ve zbývajících 14 duelech, pak ji klidný střed tabulky nemine a předsezónní očekávání budou naplněna. Určitou roli může sehrát i věk týmu. Průměrem 21,8 let je spolu se dvěma dalšími týmy vůbec nejmladším v lize a nabyté zkušenosti z podzimní části mohou být pro hráče spíše přínosem. Bude u toho i Golden Okocha Gibson?