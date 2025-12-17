Slovan Liberec na vzestupu
Já se zaměřil na něco jiného, než hodnocení výkonnosti nebo úspěšnosti posil. Jestliže ve sportu děláte věci dobře, správně a hlavně srdcem, dříve nebo později se to projeví v pozitivním směru. Když nový majitel vyhlásil tento nemalý cíl, vytvořil tím tlak nejen na hráče či management, ale i na sebe. S tím se svezou i fanoušci a diváci, kteří svůj tlak postupně budou směrovat především na hráče. Čím více fanoušků bude přítomno v ochozech stadionu, tím vyšší tlak bude. Je to tedy do určité míry odvážné prohlášení, ale já osobně tomu fandím a fandím i majiteli, aby se mu to podařilo. A fanoušci jsou ta oblast, na kterou jsem se v základních číslech zaměřil.
V poslední sezóně před prodejem Liberce, tedy 23/24, se průměrná návštěvnost zastavila na čísle 3080 platících diváků. To je mimochodem naplněnost kapacity stadionu pouze 31,11 %. Pro srovnání lze použít spíše průměrnou návštěvnost za prvních 8 domácích utkání. Ta činila v oné sezóně 3624 diváků.
V loňské sezóně, tedy 24/25, se průměrná návštěvnost dostala na číslo 3499, což je navýšení o 13,60 %. Zároveň se zvýšila naplněnost stadionu na 35,34 %. Osobně tohle považuji za výrazné zvýšení, lidé byli evidentně zvědaví jak na nový merchandising, tak svým způsobem na obrodu klubu, jak bude vypadat ve své první sezóně. Mimochodem to, opravdu odhadem, vyneslo na vstupném za celý rok o cca 1,3 milionu více do rozpočtu. Za prvních 8 domácích utkání pak byla průměrná návštěvnost 3835 diváků, tedy o 5,82 % více než o rok dříve.
V letošní sezóně si na kompletní číslo musíme počkat do půlky jara, ale můžeme aspoň srovnat opět prvních 8 domácích utkání. Ty navštívilo v průměru 3881 diváků (zaplněnost se tedy dostala těsně pod 40 %, přesně na 39,20 %). Což je o 1,20 % více než minulou sezónu za stejné období. To je nárůst zanedbatelný, ale samozřejmě záleží i na soupeřích.
Co je zajímavé a řekl bych z dlouhodobého hlediska důležité, že poměr mezi nejnižší návštěvou v první půlce sezóny (tedy za oněch 8 utkání) a tou nejvyšší se snižuje. Zatímco v sezóně 23/24 byla nejnižší návštěva na podzim 1827 diváků, nejvyšší pak 7627 a poměr tak činil 4,17 (= do nejvyšší návštěvy by se vešly více jak čtyři nejnižší), v loňské sezóně byla nejnižší návštěva 2345 diváků, nejvyšší 9011 a poměr tak byl již „pouze“ 3,84. Letos byla v podzimní části nejnižší návštěva 2206 a nejvyšší 8062, poměr se tak dostal na hodnotu 3,65. Vyrovnanější návštěvy svědčí o schopnosti mužstva předvádět dobrý fotbal a diváci tak přijdou i na méně atraktivní týmy, protože se těší na slušný výkon a tím pádem i pravděpodobně na bodový zisk.
Jsem velmi zvědavý, jestli nebojácný plán panu majitele vyjde, upřímně mu i Liberci přeji. Na komplexnější hodnocení je brzy, po sezóně a půl. Podle návštěv si ale myslím, že směřují pod Ještědem správným směrem.
Petr Těthal
Devin Shore – je posilou nebo ne?
Tento kanadský útočník před letošní sezónou zamířil do Sparty Praha. Laická veřejnost jej většinově jako posilu nevnímala. Jak si vede po půlce soutěže?
Petr Těthal
Tabulka naší 1. fotbalové ligy dle xG
Díky moderní technice a pokročilým statistickým i analytickým údajům dokáží odborní „vyždímat“ zajímavá čísla. Hodnota xG je jedna z těch zajímavějších a představuje pravděpodobnost, že padne gól.
Petr Těthal
Jak se mi daří bodová predikce v Maxa lize (I.)
Před prázdninami jsem si vytipoval několik (dle mého názoru) zajímavých přestupů v naší druhé nejvyšší soutěže a zároveň si tipnul i to, kolika body by mohla daná posila týmu přispět. První čtvrtina je za námi. Jak to tedy vypadá?
Petr Těthal
Obraz dnešní společnosti…??
„Co se stalo?“, ptala se mě žena po průchodu dveřmi do prodejny s domácími potřebami. Jeho název z důvodu reklamy neuvádím.
Petr Těthal
Klíčový útočník Vítkovic v extralize??
Vítkovice pod trenérem Varaďou hrají velmi solidně. Momentálně jim patří 4. pozice v tabulce a s formou čtyř vyhraných zápasů v řadě, přičemž v posledních třech mají parádní skóre 15:5.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Koupaliště Cihelna v Pardubicích čeká další modernizace, s návrhy přijde studie
Koupaliště Cihelna v Pardubicích by jednou mohlo mít zázemí pro vodáky a cyklisty v modernizovaném...
Kvůli sjezdu z D1 se v Přerově změní přednost na jedné z hlavních křižovatek
V souvislosti se zprovozněním posledního úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem se chystají...
Muž uklouzl v Beskydech a poranil si kotník, záchranu komplikoval vítr
Komplikovaný zásah ve složitém terénu Beskyd v úterý absolvovala Horská služba a záchranáři....
Unikátní galerie dřevěných koulí NOVATOP vzdává hold partnerům, kteří stojí za jeho úspěchem
Prodej apartmánu 2+kk ve výstavbě developerský projekt SUN SEA, Golem, Albánie
Golem, Albánie, Kavajë, Albánie
2 800 000 Kč
- Počet článků 82
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 182x