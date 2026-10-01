Slovan Bratislava v ELH – zamyšlení
Samotné „puštění“ ve své podstatě nic neznamená, zároveň však přece jen něco naznačuje. Především tím APK dala najevo, že je této variantě/možnosti minimálně částečně otevřena. Tím se zároveň otevírá nekonečná otázka PROČ? Důvodů, proč je ochotna si vyslechnout komplexní ekonomickou, sportovní i marketingovou analýzu se všemi technickými i právními souvislostmi a nechá si tak ukázat podrobné podklady, může být více. Možná je jen zvědavá a svým způsobem Slovan „tahá za nos“. Možná cítí peníze, vidina dalšího příjmu jí může lehce zaslepit pohled (Red Bull a jeho modré pásky na spodní straně branek jsou toho příkladem). Možná je přesvědčena, že na našem rybníčku už je ve všem u maxima a chce expandovat. Možná by jen ráda aspoň trošku zavzpomínala na staré časy z před 35 lety. Anebo je za tím další z desítky možných důvodů.
Co by Slovan Bratislava ELH vlastně přinesl? Na tuto otázku lze pohlížet z různých úhlů. Že by přinesl zvýšenou konkurenci či kvalitnější zápasy, mi přijde jako pravda z malé části. Kvalitativně je Slovan Bratislava někde uprostřed naší ELH. V současném ročníku není největším favoritem na zisk titulu ve slovenské extralize, ale patří do širšího okruhu favoritů. Samozřejmě všechno dle papírových předpokladů. Ono se to ale moc jinak předpovídat nedá. Jestliže úzká špička slovenské extraligy by se v ELH pohybovala okolo 5. místa s možným atakem maximálně 3. pozice, pak Slovan by se pohyboval okolo 8. místa s možným atakem maximálně 5. pozice. S tímto vědomím mi bod „ZVÝŠENÍ KONKURENCE“ nedává smysl. Přizvat tým, který má reálné předpoklady hrát prostředek ligy a s vysokou pravděpodobností by se neprobojoval do čtvrtfinále přímo, je z mého pohledu nesmysl.
S tím jde ruku v ruce i druhý bod „KVALITNĚJŠÍ ZÁPASY“. Byť to těžko můžeme očekávat od průměrného celku, přece jen si myslím, že minimálně utkání se Spartou a Kometou by byla dosti atraktivní. Nemyslím si ovšem, že cca 2 % atraktivních zápasů navíc v základní části je něco, co by stálo za risk. Druhý bod je za mě také nesmysl.
Pak tu máme bod, který lze nazvat např. „VÍCE PENĚZ“. Nu, peníze jsou až na prvním místě, takže když Slovan zamává slušným balíkem, dveře se mu jistě pootevřou i přes třetí práh. Všeobecně vzato chápu, že bez peněz nejen vrcholový hokej dělat nelze. Čili pokud by z toho každý klub profitoval nějakým milionem ročně (v čistém samozřejmě) navíc, pak je to slušný argument pro poslech dalších náležitostí. Jenže to není jen příspěvek klubům, ale také podíl na celém chodu ELH. Kolik by tedy byla nejnižší akceptovatelná částka? Nemám ponětí, ale tipnout si můžu. Celkem třeba 150 mil. za vše na celý rok…?? Dobře, ale do rozpočtu klubu se samozřejmě musí připočíst další náklady, a to vč. hráčských smluv. Cena by tak byla hrubým odhadem 300 nebo 350 mil. Kč? V takovém případě by se Slovan vyhoupl mezi první tři týmy, co se týká rozpočtu. Ovšem mužstvem by byl, jak už jsem napsal, kolem středu. Z ekonomického pohledu mi to opět nedává smysl. I když je tu možný argument silným sponzorem a díky rozšíření na trh o cca 11 mil. lidech by se tím mohlo získat více peněz, nepředpokládám, že by to bylo ekonomicky profitabilní. Co tedy ještě zbývá za body/argumenty, které by mohly do sebe zapadat?
Nejsem (spíše naštěstí) umocněn k tomu, abych o chodu a směřování celé ELH spolurozhodoval. To mi ovšem nebrání v tom, abych zde napsal svůj pohled a svůj názor.
Pokud by bylo na mě a chtěl bych extraligu zkvalitnit a přiblížit ji tak k maximu možného na našem trhu, přistoupil bych ke kroku, se kterým nikdo z mocných pánů nesouhlasí, stejně jako většina veřejnosti. Tím je snížení počtu účastníků ve všech třech nejvyšších soutěžích. V ELH i Maxa lize ze 14 na 12 týmů, ve 2. lize bych se nebál být ještě radikálnější a jít na pouhých 10 účastníků. Žádné předkolo, prvních 8 play-off, poslední dolů a vítěz nižší soutěže automaticky nahoru. Vše s jedinou podmínku – stadion (moderní řečí aréna) musí odpovídat standardům dané soutěže. Jestliže by např. vítěz druhé ligy tuto podmínku nesplnil, nárok na postup by připadnul na druhého finalistu. A v případě nesplnění podmínky i u některých extraligových klubů, pád o soutěž nebo dvě níže. Podle toho, které podmínky by daný stadion splnil.
Jestliže by extraliga chtěla soutěž dlouhodobě rozšiřovat a celkově expandovat, pak by bylo jistě více variant a začít Slovenskem dává největší, řekl bych přirozený smysl. Nikoli však ekonomický, ten by přišel spíše z jiných okolních republik. Ovšem která z nich by to byla? Německo by ekonomicky dávalo větší smysl. Velice však pochybuji, že by byť jeden jediný tým z jejich DEL měl momentálně o spolupráci zájem. Když se pootočím na Rakousko, pak by to za běžných okolností nebylo naprosto mrtvé téma. Jenže oni sami mají mezinárodní soutěž. Takže taky vyloučeno. A Polsko? Ani bych se nedivil, kdyby po nabídce několik klubů skočilo, užitek pro naši extraligu by byl však takřka nulový.
Když se tedy touto oklikou vrátím zpět ke Slovanu Bratislava, pak musím konstatovat, že je pro mě naprosto nepředstavitelné, že by si jakýkoli klub z ciziny (omlouvám se, ale i Slovensko je cizina, jakkoli nám může být v mnoha ohledech nejblíže) mohl zaplatit účast v ELH. Ač ta představa se nezakládá na papírových předpokladech, tak vítězství Slovanu Bratislava v české extralize, to zní takřka mimozemsky a při opravdu vší úctě si tohle představit nedokáži a ani nechci.
Otázka závěrem: Jak by to vypadalo vůči českým týmům v první lize?
Pokud by byla možnost si extraligu takhle koupit, pak by bylo fér, aby stejný postup byl umožněn i našim klubům. To už se ovšem dostávám k tématu uzavřené soutěže a o tom třeba někdy jindy.
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