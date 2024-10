Síla lidu (část 3.)

…poslední část mých myšlenek a úvah o tom, jak bychom my, občané ČR, mohli částečně ovlivnit chod České republiky.

Většina občanů je momentálně nespokojena s vládou, nespokojenost s premiérem osciluje kolem ¾ a já se sám sebe ptám – Co vše se by se muselo stát, jaká by byla příčina a spouštěcí motor toho, že by vláda skončila dříve než po 4 letech? Co mají nespokojení občané dělat, když nesouhlasí s kroky vlády, a to i přesto, že je původně volili a mají tak to nejvyšší právo cítit se zrazeni?

Lidová iniciativa je nástroj, který umožňuje prostřednictvím petice, jež podepíše určité množství občanů, vyvolat referendum o návrzích či změnách zákonů, změně či doplnění ústavy nebo změně či návrhu vyhlášky. V různé podobě funguje ve Slovinsku, Maďarsku, Rumunsku či Kostarice. Nejvíce rozšířená je potom ve Švýcarsku, kde jako v jednom z mála státu funguje přímá demokracie. Proč bychom takový nástroj v podobné formě nemohli mít také? Jsme snad méně inteligentní či méně schopní než Slovinci, Maďaři nebo Švýcaři?

U nás se ministr či vláda rozhodne, že nakoupí (či ještě lépe si pronajme) stíhací letouny Gripen a občané s tím neudělají vůbec nic. Ve Švýcarsku se tak vláda také rozhodla, ale občané svou iniciativou dokázali nakup těchto letounů odmítnout a zrušit tak rozhodnutí vlády. Dostali brožuru s výčtem plusů a mínusů takového nákupu a rozhodli se. Nechci tím říct, že rozhodnutí občanů bylo správné nebo špatné. Chci tím říct, že když se něco více lidem nelíbí či nezdá, mají možnost s rozhodnutím svých státních představitelů něco udělat a jejich rozhodnutí změnit. Tak si například odhlasovali i zákaz výstavby mešit. Dalo by se pokračovat, ale možná bude stačit, když se podíváme, jak často dochází k novelizaci švýcarské ústavy. V průměru je to přibližně 1x za rok a čtvrt. Síla lidu se zde promítá více než kde jinde.

35 let se snažíme ekonomicky přiblížit či dokonce dohnat západní (alias vyspělé) země. Za tu dobu se nám to, myslím, nepodařilo. Za to se nám „podařilo“ rozprodat většinu toho, co naši předkové po několik generací vybudovali. Také se „podařilo“ zadlužit všechny občany na desítky (nebojím se predikovat, že to nakonec budou stovky) let dopředu. A kdo za to může? Dalo by se říci, že většina z nás, kteří jsme volili takové zastupitele, jež to umožnili. Na stranu druhou volené politiky nedržíme za ručičky, zároveň je nemáme jak „brzdit“ či jejich rozhodnutí zvrátit. Politici tedy nesou hlavní díl viny, byť ne na 100 %. Podívejme se, kolik dní celkem od druhé poloviny roku 1992 byla součástí vlády ta která strana až do současnosti.

KDU-ČSL 7220 dní (19,78 roku)

ČSSD 6283 dní (17,21 roku)

ODS 5742 dní (15,73 roku)

ANO 2879 dní (7,89 roku)

ODA 2211 dní (6,06 roku)

TOP 09 2123 dní (5,82 roku)

US-DEU 1512 dní (4,14 roku)

KDS 1463 dní (4,01 roku)

SZ 1281 dní (3,51 roku)

LIDEM (VV) 1093 dní (2,99 roku)

PIRÁTI 1030 dní (2,82 roku)

STAN 1030 dní (2,82 roku)

Na vládnutí se za 35 let podílelo 12 politický stran nebo hnutí. Více jak 56 % této doby se na vládnutí podílela strana KDU-ČSL. ČSSD zapsala téměř 50 % u moci a ODS bezmála 45 %. Až někdo z těchto stran bude vykládat, že republiku zadlužily předešlé vlády (zejména ANO s Babišem), že důchodovou reformu mělo udělat ANO atd. atp., vzpomeňte si na tato čísla a na ta léta, která tyto strany působily ve vládě. A ne, opravdu nejsem příznivec či sympatizant hnutí ANO, to ani náhodou. Já nejsem sympatizant ani jedné ze zde uvedených uskupení.

Za těch 35 let bychom ve čtyřletém cyklu měli mít 9 vlád. Světe div se, máme již šestnáctou vládu v pořadí! Jinými slovy, vláda v naší zemičce vydrží v průměru dva a čtvrt roku. Lze se potom vůbec divit, že se plácáme z louže do bláta a zase zpět…?? Existují strany či hnutí na mimoparlamentní scéně, které nabízí cesty ke zlepšení, ke změně, které se inspirují právě Švýcarskem, o němž těžko někdo může říct, že nehraje prim v mnoha ohledech života nejen v evropském, ale i světovém měřítku. Bohužel, tato uskupení nedostávají prostor v mas-mediích, není to žádoucí.

Nechci zde radit, koho byste měli nebo neměli příští rok ve volbách volit či se klanět k některé politické straně, na to nemám právo. Rád bych ale, abyste se ZAJÍMALI. Zajímali se o to, jak hlasuje, co prosazuje a co vůbec dělá vámi zvolený poslanec nebo obecní zastupitel. NEZAPOMÍNALI na to, kdo se za 35 let na naší politické scéně podílel (a jakou měrou) na správě a chodu ČR. Zároveň s tím i vyhodnotili, zda-li takový podíl na vládě byl pro ČR přínosem nebo nikoli. PŘEMÝŠLELI, jestli u nás není strana, která by nabízela opravdu zlepšení a změnu, která by byla ochotna pracovat pro občany své země, a ne pro sebe. Skutečná změna nemůže nastat se stranami, které tu byly či jsou součástí vlády mnoho let a v některých případech i více jak 15 let v součtu. Kdyby totiž pracovali pro občany, za těch 15 let ve vládě by jistě mnohé prosadili. Protože kde je vůle, je cesta… A že byste rádi dali svůj hlas mimoparlamentní straně, ale bojíte se, že hlas propadne a je to tedy „zbytečné“? Člověk má hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jedině tak se i v tomto případě projeví síla lidu. Projevte silnou vůli, poslechněte své srdce a výsledek se brzy dostaví.