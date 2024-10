Síla lidu (část 1.)

Člověk je tak silný, jak silná je jeho vůle a srdce. Myslím, že síla vůle se podceňuje a také si ji sami lidé často neuvědomují. Je žádoucí, aby lidé nebyli silní?

Před pár lety jsem se chytil při myšlence: „Opravdu jsme národ blbců, když si lidé nechají líbit nepravosti, nechají si pošlapávat svá práva a poslouchají, co jim vládnoucí garnitura řekne jen proto, že je to pohodlnější a bezproblémové? Jak moc jsme ochotni sklopit hlavu, ohnout hřbet a zavřít ústa jen proto, abychom měli KLID? Skutečně je tohle v pořádku?“ Nějakou dobu jsem s myšlenkou v hlavě chodil, snažil se z jedné, druhé, třetí a další a další strany přijít na to, proč se tak někdo chová, proč se jiný chová jinak, jaké asi mohou mít důvody, jaké za sebou mají životní příběhy a zkušenosti atd. atp.

U nás ve městě je noční bar, ve kterém to žije nejvíce mezi 23h a 2h v noci, kterýkoliv den (snad vyjma neděli). Je stále na stejném místě, funguje cca 30 let přežil všechny krize, které ho za tu dobu potkaly nebo mohly potkat. Nepatří mezi nejlevnější, ale není nóbl. Co by se stalo, kdyby z jakéhokoliv důvodu lidé tento bar měsíc bojkotovali, přežil by nebo ne? Já si to nepřeji, není k tomu ani důvod, je to čistě teoretická úvaha. Přesto – bylo by v silách „obyčejných“ lidí dosáhnout jeho uzavření? Domnívám se, že ano. V tomto případě by ale určitě nestačil jeden měsíc. To byla teorie, teď trošku praxe…

Po několikanásobném zvýšení daně z nemovitosti začali lidé v našem krajském městě protestovat, začali „vystrkovat růžky“ a výsledkem byl příslib snížení daně o cca 20 %. Ano, slibem nezarmoutíš, skutek se uvidí během několika měsíců. A netvrdím, že to je výhra. Ale ani to být výhra nemůže, protože protesty nebyly silné. Přesto je to znak síly, kterou lidé jako skupina občanů mají.

Ve stejném městě již delší dobu část občanů nesouhlasila s nástupem do MHD pouze předními dveřmi v okrajových částech obce. Nakonec před pár týdny valná hromada společnosti dohodla změnu a nastupovat se může na všech zastávkách všemi dveřmi. Kdyby se lidé neozvali, nezasílali stížnosti, nezajímali se…nastala by taková (pro dotčené obyvatele důležitá) změna s okamžitou platností? Je to snad náhoda nebo na to vzedmutí nevole občanů mělo svůj velký podíl?

Tohle jsou příklady pro většinu obyvatel ČR bezvýznamné, ovšem pro obyvatele částí obce nebo celé obce, kterých se to týká, je to důležité a významné. Což takhle tedy zajít dál, posunout se výš a představit si, zda by to takto mohlo fungovat i u problémů, jež trápí nejen nějaké město nebo obec, ale celý okres, anebo dokonce rovnou celý kraj? Jak by to vypadalo, kdyby občané byli odvážní a v případě nespokojenosti to dávali (nikoli dali, ale v případě nutnosti dlouhodobě dávali) lidem, jež si zvolili jako své představitele do čela kraje, najevo? Co kdyby prostý lid byl tak trochu „brzdou“ a „kontrolorem“ politických představitelů?

