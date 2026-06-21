Řádění českých tenistek
Začnu Lindou Noskovou, která si podmanila turnaj v německém Berlíně. Po téměř dvou letech se tak radovala z triumfu na turnaji a shodou okolností co se týče celkové finanční dotace, se jednalo o turnaj nejcennější. Až do finále prošla bez ztráty jediného setu. Navíc si počínala poměrně suverénně. V prvním kole 77. hráčce světa povolila ve dvou sadách celkem 5 gamů a zvítězila 6:1 a 6:4. V osmifinále tak narazila na Francouzsku Parry (60. na světě), kterou rozstřílela 6:2 a 6:2. Ve čtvrtfinále pak podobným způsobem smetla bývalou dvojku světového žebříčku, aktuálně 142. hráčku světa, Španělku Badosu. Poradila si s ní jednoznačně 6:1 a 6:3. V semifinále ji čekala stále se zlepšující Filipínka Eala, momentálně sídlící na 35. místě. Ani to ale Lindu Noskovou nezbrzdilo, natož aby ji to zastavilo. Zvítězila 6:2 a 6:4. Ve finále pak poprvé na turnaji byla v roli papírově horší hráčky. Američanka Pegula, která je aktuálně 4. hráčkou žebříčku, však nepodala optimální výkon a Linda naopak zahrála výborně. I proto zvítězila 6:4, 4:6 a 6:3. Kromě trofeje tak získala 500 bodů do žebříčku a finanční odměnu 161.310,- EUR (tedy cca 4.032.750,- Kč)
Druhou (i když časově první) úspěšnou finalistkou se dnes stala Marie Bouzková. Ta zvítězila také na trávě, ovšem v Británii, konkrétně v Nottinghamu. Hned v prvním kole narazila na naši vycházející hvězdu Valentovou (63. v žebříčku WTA), kterou vyřadila po setech 6:3 a 6:3. Ve druhém (osmifinálovém) kole se především v prvním setu trápila proti neúspěšné domácí kvalifikantce Klugman, která do hlavní soutěže prošla jako „šťastná poražená“ a na žebříčku jí patří až 509. pozice. Marie Bouzková zvítězila 7:5 a 6:2. Čtvrtfinále ji přiřklo Němku Marii (117. na světě), se kterou si naše hráčka poradila 7:5 a 6:0. V semifinále pak byl k vidění opět český souboj. Po dlouhodobém zranění vracející se Karolína Plíšková (aktuálně 87.) však překvapivě Marii Bouzkové problémy nečinila. Ta zvítězila jednoznačně 6:4 a 6:1. Taktéž do finále neztratila ani set a ušetřila aspoň trochu sil. V tom se potkala s Američankou Navarro, která aktuálně opanuje 25. pozici na žebříčku. Očekával se vyrovnaný souboj, ten také nakonec byl. Marie Bouzková zvítězila po setech 7:6, 4:6 a 6:2. Dokráčela si tak letos již pro druhý triumf, a to v kvalitativně shodném turnaji (WTA250). Po antuce v kolumbijské Bogotě uspěla i na trávě. Připsala si 250 bodů do žebříčku a 37.390,- USD (cca 785.190,- Kč) na své konto.
O těchto dvou dnešních úspěších jste se jistě dozvěděli i z médií. O druhých dvou jste se tam ale možná nedozvěděli vůbec nic.
Třetí úspěch přinesla Darja Viďmanová, která triumfovala na turnaji o řád nižším (WTA125) v Portugalsku, a to na tvrdém povrchu. Jako 108. hráčka světa se v případě úspěchu mohla prvně v životě ve svých 23 letech podívat do první stovky žebříčku. V prvním kole nastoupila proti domácí hráčce Voloshchuk (358. na světě) a vítězství se nerodilo lehce. Nakonec to dobře dopadlo a po setech 6:4, 1:6 a 6:4 postoupila do osmifinále, ve kterém narazila na Australanku Micic (351. na světě), s níž neměla slitování a vyřadila ji 6:3 a 6:4. Ve čtvrtfinále narazila na nevyzpytatelnou Švýcarku Teichmann (130. pozice v žebříčku WTA). Darja Viďmanová ale byla lepší a po nepovedeném začátku dokázala zápas otočit a zvítězit po setech 4:6, 6:3 a 6:2. V semifinále ji tak čekala stejně stará a podobně žebříčkem stoupající Korejka Yeon Woo Ku (momentálně 186. na světě). Naše hráčka s ní však neměla větších problémů a do finále postoupila po setech 6:4 a 6:3. Ve finále si pak ještě o něco lépe vedla proti 277. hráčce světa, Turkyni Aksu. Nad ní zvítězila 6:2 a 6:3. Darja Viďmanová si tak letos došla pro první a celkově pro devátý titul. K tomu do žebříčku kýžených 125 bodů a pěknou finanční odměnu 13.480,- EUR (cca 337.000,-).
Poslední úspěšnou slečnou dnes byla většině fanoušků neznámá Amelie Justine Hejtmanek. Ta nastoupila na nejnižším turnaji (kategorie W15) v Srbsku, kde se hrálo na antuce. Tyto turnaje jsou východiskem do velkého tenisového světa pro všechny hráče/hráčky a občas jsou nevyzpytatelné. Jen podotknu, že Amelie se momentálně nachází na pozici č. 1025 (což už po víkendu platit samozřejmě nebude). V prvním kole si poradila s Italkou Corvi (1449. na světě) výsledkem 5:7, 6:3 a 6:2. V osmifinále narazila na Američanku Horvit (pozice č. 805 na žebříčku). Bitvu rozhodl až tiebreak v posledním setu. Postup Češka slavila po setech 6:2, 2:6 a 7:6. Ve čtvrtfinále se střetla s neznámou Slovinkou Drame, která momentálně ani na žebříčku nefiguruje a poradila si s ní jednoznačně 6:4 a 6:1. Pak na ni čekalo těžké semifinále se Švýcarkou Mettraux, která je na žebříčku WTA na pozici 636. Naše hráčka však zvítězila po setech 5:7, 7:6 a 6:3. A ve finále už nebyla k zastavení. Řeckou soupeřku Argyrokastriti (801. místo na žebříčku WTA) vyprovodila z kurtu po setech 6:1 a 6:4. Amelie Justine Hejtmanek tak získala první triumf v kariéře, do žebříčku pro ni velmi cenných 15 bodů a finanční odměnu 2.352 USD (cca 49.392,- Kč).
Ve finále na W35 v Polsku hrála ještě jedna Češka, Julie Paštiková. To ovšem v rozhodující bitvě z pozice nasazené sedmičky na turnaji nestačila na nasazenou čtyřku. Nicméně i ona podtrhuje výbornou neděli z českého tenisového pohledu.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (VI.) - Turecko
V šestém pokračování nás čeká polohou více asijské, ale sportovně více evropské Turecko, v jehož nejvyšší lize najdeme 18 týmů, z toho hned 7 sídlí v největším městě Istanbulu.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (V.) - Austrálie
Pátá část série nás zavede na nejmenší světadíl, tedy do Austrálie. V ní najdeme 12 týmů, z toho 2 jsou z Nového Zélandu a hned 3 ze Sydney.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (IV.) - Vietnam
Ve čtvrtém dílu série zavítáme do země, kterou máme spojenou spíše s dovolenou než s fotbalem. Ale i ve Vietnamu se hraje fotbal.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (III.) - Albánie
Ve třetí části série navštívíme zemi, která svým způsobem žije na okraji dění celé Evropy. Ačkoli aspoň co se týká turismu, tak je na začátku růstu zájmu. Ve fotbalu ale těch úspěchů je pramálo.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (II.) - Wales
Ve druhé části série se podíváme hned vedle Anglie, protože zůstaneme v britském království. A to konkrétně do Walesu a jeho nejvyšší soutěže.
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