Průměrná hodnota fotbalového týmu v nejvyšší soutěži

Každý profesionální fotbalista má určitou tržní hodnotu. Dovolil jsem si zprůměrovat a udělat pořadí 108 nejvyšších fotbalových soutěží po celém světě (tedy těch, u nichž byla dostupná data).

Chci hned na začátku podotknout, že jsem těmito čísly nechtěl říct nic konkrétního. Pouze si myslím, že to utváří určitý obraz o kvalitě dané soutěže, nelze ale tvrdit, že naše liga je o polovinu horší než např. švýcarská. Tržní hodnota hráče je závislá nejen na schopnostech a výkonech daného fotbalisty, ale také na tom, v jakém týmu je, jakou dlouhodobou reputaci má daný tým a v jaké lize tento tým nastupuje. Nejlepší ligy světa jsou v Evropě, což je ovšem dlouhodobý efekt a tato pozice byla vybudována generacemi fotbalistů, manažerů i fanoušků. I přesto, jak skvěle funguje v našem rybníčku Slavia, ale do jisté míry i Plzeň, Sparta a Ostrava, nemůže naše liga dosáhnout věhlasu např. německé Bundesligy. Jednak bychom se bavili o naprosto odlišném trhu, ale také právě o desítkách let budování a posouvání kvality vpřed. Pokud se bude dařit v pohárové Evropě, Slavia svou značku posune o krok až dva výše a stane se skutečně do jisté míry celoevropským klubem, pokud se na místo současné Slavie posunou 2-3 kluby a zbytek ligy se posune s nimi, pak budou stoupat i tržní hodnoty hráčů a liga samotná a třeba bychom se mohli v tržních hodnotách měřit s Belgií. K tomu by, podle mého názoru, dopomohlo i zeštíhlení lig. Ale to je jiné téma, o kterém třeba jindy…

Vyjádřená čísla jsou v milionech EUR a je to průměrná tržní hodnota jednoho týmu v nejvyšší soutěži dané země, sečtena tržní hodnotou hráčů v týmu. Když tedy např. hodnota u ČR je 23,38 mil. EUR, znamená to, že v průměru každý tým v naší lize má tuto hodnotu. Celková hodnota ligy je 374,04 při 16 týmech. A proč jsem hodnoty zprůměroval a neudělal pořadí z hodnot celkových? Jednoduše proto, že např. v Anglii hraje nejvyšší PL 20 týmů, zatímco v Srbsku najdeme v nejvyšší lize 16 týmů a na Slovensku jen 12. I kdyby čistě teoreticky byly u těchto tří soutěží celkové hodnoty stejné, průměrná bude díky odlišnému počtu jiná. Proto mi přijde průměrná hodnota více relevantní. Dost řečí… Napište mi do diskuze, která liga vás třeba překvapila, ať už pozitivně nebo negativně.

1. Anglie 610,50

2. Itálie 263,50

3. Španělsko 258,00

4. Německo 251,67

5. Francie 197,78

6. Portugalsko 96,11

7. Brazílie 88,00

8. Nizozemsko 65,00

9. Turecko 61,11

10. Belgie 60,06

11. Rusko 59,95

12. Saudská Arábie 50,89

13. Mexiko 49,03

14. USA 40,67

15. Švýcarsko 34,78

16. Argentina 34,33

17. Řecko 33,65

18. Rakousko 32,46

19. Dánsko 30,18

20. Skotsko 27,95

21. Katar 26,70

22. Ukrajina 25,18

23. SAE 23,85

24. Česko 23,38

25. Chorvatsko 21,08

26. Norsko 18,85

27. Švédsko 17,84

28. Polsko 17,66

29. Srbsko 15,29

30. Rumunsko 14,84

31. Japonsko 14,80

32. Maďarsko 12,31

33. Jižní Korea 11,58

34. Bulharsko 11,06

35. Chile 10,68

36. Paraguay 10,63

37. Izrael 10,59

38. Ekvádor 10,26

39. Uruguay 9,47

40. Slovensko 8,81

41. JAR 8,74

42. Čína 8,70

43. Kypr 7,86

44. Ázerbájdžán 7,61

45. Egypt 7,35

46. Írán 7,32

47. Maroko 7,28

48. Peru 7,25

49. Slovinsko 6,36

50. Austrálie 6,04

51. Bolívie 5,61

52. Alžírsko 5,53

53. Kazachstán 5,42

54.Tunisko 5,37

55. Bosna a Herceg. 5,33

56. Uzbekistán 5,26

57. Venezuela 5,01

58. Lotyšsko 4,90

59. Litva 4,79

60. Thajsko 4,54

61. Kostarika 4,36

62. Arménie 4,34

63. Albánie 4,07

64. Irák 4,03

65. Kosovo 3,82

66. Indonésie 3,81

67. Bělorusko 3,73

67. Malajsie 3,73

69. Gruzie 3,55

70. Indie 3,51

71. Finsko 3,43

72. Moldavsko 3,22

73. Vietnam 3,14

74. Malta 3,13

75. Jorádnsko 3,02

76. Irsko 2,87

77. Omán 2,83

78. Kanada 2,74

78. Libye 2,74

80. Guatemala 2,70

81. Severní Makedonie 2,66

82. Černá Hora 2,60

83. Honduras 2,55

84. Island 2,44

85. Andorra 2,39

85. Estonsko 2,39

87. Panama 2,38

88. Salvador 2,27

89. Singapur 2,16

90. Severní Irsko 2,13

91. Kyrgyzstán 1,87

92. Tádžikistán 1,78

93. Fidži 1,69

94. Ghana 1,64

95. Hong Kong 1,56

96. Myanmar 1,45

97. Bangladéš 1,38

97. Faerské Ostrovy 1,38

99. Kambodža 1,35

100. Lucembursko 1,20

101. Wales 0,95

102. Filipíny 0,82

103. Gibraltar 0,77

104. Laos 0,70

105. Taiwan 0,66

106. San Marino 0,60

107. Bhútán 0,20

108. Nigérie 0,05

P.S.: data jsem zpracovával a psal ve volných chvilkách několik dní, takže minimální rozdíl na konci tohoto týdne oproti pondělku může být, nebyl by však na úkor pořadí a jeho vliv by byl takřka nulový