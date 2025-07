Průměrná hodnota fotbalisty

Jeden z nejznámějších a nejspolehlivějších fotbalových webů na světě (zdroj pod článkem) uveřejnil, které země mají nejcennější sbírku profesionálních hráčů.

Když se podíváme na prvních 20 zemí na světě, najdeme tam 12 evropských zemí, ale i jeden africký stát a jednoho zástupce Asie. Částečně zavádějící je ovšem počet profesionálních hráčů, který je samozřejmě u každého národu (země) jiný. Zatímco u Angličanů uvádí tento server 1862 profíků, u Španělů je to už 3988 a u Italů dokonce 5880 hráčů (nejvíce z první dvacítky). Z toho plyne, že tržní hodnota jednoho Itala je jiná než jednoho Angličana. A to byl právě ten důvod, proč jsem si dovolil udělat žebříček dle průměrné hodnoty jednoho hráče.

1. Anglie 2,66 (66,5) m

2. Portugalsko 2,58 (64,5) m

3. Francie 2,50 (62,5) m

4. Nizozemsko 2,27 (56,75) m

5. Belgie 2,01 (50,25) m

6. Brazílie 1,76 (44,0) m

7. Dánsko 1,65 (41,25) m

8. Norsko 1,28 (32,0) m

9. Švédsko 1,22 (30,5) m

10. Španělsko 1,16 (29,0) m

11. Maroko 1,13 (28,25) m

12. Argentina 1,03 (25,75) m

13. Německo 0,96 (24,0) m

14. Uruguay 0,93 (23,25) m

15. USA 0,87 (21,75) m

16. Srbsko 0,64 (16,0) m

17. Kolumbie 0,59 (14,75) m

18. Japonsko 0,56 (14,0) m

19. Turecko 0,50 (12,5) m

20. Itálie 0,48 (12,0) m

Hodnoty jsou vyčísleny v milionech v EUR, v závorce potom přepočteny kurzem 25,00 na CZK. Škoda, že se ČR neumístila v první dvacítce tohoto žebříčku. Věřím, že v průměrné tržní hodnotě na hlavu by čeští fotbalisté do nejlepší dvacítky pronikli. Co se týká naší první ligy, ta by se tam bez problémů dostala. 461 prvoligových fotbalistů v 16 týmech dává celkovou tržní hodnotu 397,44 milionů EUR (chcete-li 9,936 miliardy CZK), což je v průměru 0,86 milionů EUR (21,55 milionů CZK) na jednoho hráče. Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými týmy dokládá fakt, že Zlín, který má momentálně nejnižší tržní hodnotu z našich prvoligistů, by v týmu měl sotva 5 průměrných hráčů, protože jeho celková hodnota je 4,33 mil. EUR, ale Slavia se svou hodnotou 128,43 mil. EUR bych průměrných hráčů mohla mít 149! O tom ale třeba někdy příště…

zdroj: Odkaz