Průměrná hodnota fotbalisty v českém prvoligovém týmu

Na přání pana Řeháčka přináším srovnání českých prvoligových fotbalových týmů v podání průměrné tržní hodnoty hráče v tom kterém týmu.

1. Slavia Praha (3,47 mil. EUR)

Ve Slavii je započítáno 29 hráčů. Momentálně nejcennějšími hráči jsou Igoh Ogbu a Christos Zafeiris. Oba mají tržní hodnotu 11 mil. EUR (275 mil. Kč) a oba jsou také nejcennějšími hráči naší prvoligové scény. Na opačném konci ve Slavii najdeme Ondřeje Koláře s hodnotou 125 tis. EUR (3,125 mil. Kč). A to přesto, že tento brankář měl ještě před čtyřmi lety tržní hodnotu 7,5 mil. EUR (187,5 mil. Kč).

2. Sparta Praha (2,59 mil. EUR)

Ve Spartě je započítáno 29 hráčů a poměrně jednoznačně je v čele Lukáš Haraslín s hodnotou 7,5 mil. EUR (187,5 mil. Kč). Sparta má, co se týče tržní hodnoty, vyrovnanější kádr než její konkurent. Nejnižší hodnotu má brankář Daniel Kerl, jehož cena je vyčíslena částkou 175 tis. EUR (4,375 mil. Kč).

3. Plzeň (2,19 mil. EUR)

V Plzni je započítáno 27 hráčů. Plzeňský kádr je na naše poměry stále velice cenný, přesto už papírově nedosahuje takových kvalit jako slávistický nebo takové vyrovnanosti jako sparťanský. Nejcennějším hráčem týmu je Pavel Šulc s hodnotou 10 mil EUR (250 mil. Kč). Na druhé straně pak najdeme mladého 18-letého brankáře Matyáše Šilhavého, u nějž zatím žádná „cenovka“ ani nesvítí.

4. Ostrava (0,797 mil. EUR)

Ostravský Baník se zvedá krůček po krůčku již řadu let. Výsledkem je nejen pohárová Evropa, ale také právě tržní hodnoty hráčů. Odstup od první trojky v průměrné hodnotě hráče je sice značný, přesto je velice dobrý a svým způsobem osamocený, protože před pátým Libercem má také slušný náskok. V kádru je započteno 28 hráčů, a i zde nalezneme několik hráčů přesahující hodnotu milionu EUR. Tím nejcennějším je pak Matěj Šín s tržní hodnotou 4,5 mil. EUR (112,5 mil. Kč). Tím nejméně ceněným pak mladý brankář Martin Hrubý s hodnotou 125 tis. EUR (3,125 mil. Kč).

5. Liberec (0,456 mil. EUR)

V kádru Liberce je započítáno 30 hráčů. I zde ještě najdeme „milionáře“, ale už pouze dva. Michal Hlavatý a Raimonds Krollis se mohou pochlubit stejnou tržní hodnotou 1 mil. EUR (25 mil. Kč). Na druhém konci najdeme opět mladého (21 let) brankáře Jindřicha Musila, u kterého není vyčíslena žádná hodnota.

6. Olomouc (0,407 mil. EUR)

Tým Olomouce je „nejširší“, započteno je 41 hráčů. Nejvyšší tržní hodnotu má aktuálně Simion Michez, a to 1,5 mil. EUR (37,5 mil. Kč). Naopak tu nejnižší mají shodně brankář Tomáš Digana a útočník Denis Kramář. Oba mají momentálně tržní hodnotu 100 tis. EUR (2,5 mil. Kč).

7. Karviná (0,395 mil. EUR)

V Karviné najdeme započteno 25 hráčů. Nejhodnotnějším je momentálně David Pláňka, který si poslední měsíce udržuje hodnotu 1,2 mil. EUR (30 mil. Kč). Bez vyčíslené hodnoty jsou zatím dva mladí brankáři (Ondřej Mrozek a Ondřej Schovanec) a stále teprve 19-letý pravý nigerijský obránce Yahaya Lawali.

8. Mladá Boleslav (0,368 mil. EUR)

Mladá Boleslav uzavírá první polovinu tohoto srovnání. Její kádr čítá 30 hráčů. Nejcennějším je ze Slavie Praha zapůjčený Filip Prebsl, který se může pyšnit tržní hodnotou 2 mil. EUR (50 mil. Kč). Na opačném pólu pak najdeme dva hráče „bez ceny“, a to nejmladšího brankáře v týmu Davida Kořána a juniorského záložníka Jana Ziku.

9. Jablonec nad Nisou (0,355 mil. EUR)

Tým Jablonce je početně nejmenší, když u něj najdeme započítáno 24 hráčů. Zároveň je to první tým, který nemá mezi sebou „milionáře“ (= hráč s hodnotou alespoň 1 mil. EUR). Nejvyšší tržní hodnotu má Michal Beran, který svou hodnotu stále zvyšuje. Ještě na začátku roku byla jeho hodnota 600 tis. EUR, nyní je to už 900 tis. EUR (22,5 mil. Kč). Jediným hráčem momentálně bez hodnoty je tak trochu tajemný Nigerijec Success Makanjuola. Ve 24 letech má zapsáno 76 ligových zápasů napříč různými soutěžemi, přičemž třetinu z nich odehrál minulou sezónu za B tým Jablonce a vedl si velice dobře, když v 25 zápasech nastřílel 10 branek a přidal 4 asistence. Určitý potenciál tedy jistě má.

10. Hradec Králové (0,355 mil. EUR)

Kádr Hradce čítá 25 hráčů a průměrnou tržní hodnotu za každého z nich zvýšil zejména brankář Adam Zadražil, který je s hodnotou 1,5 mil. EUR (37,5 mil. Kč) první v pomyslném žebříčku. Stoper Martin Hlaváč je pak jediný s prozatímní nulovým oceněním.

11. Teplice (0,314 mil. EUR)

V Teplicích najdeme započteno 30 hráčů. Tím nejcennějším nemůže být nikdo jiný než mládežnický reprezentant a stále teprve 21-letý stoper Ondřej Kričfaluši, který se pyšní tržní hodnotou 1,8 mil. EUR (45 mil. Kč). Jediným hráčem zatím bez uvedené tržní hodnoty je 19-letý slovenský obránce Daniel Danihel.

12. Pardubice (0,268 mil. EUR)

Pardubice mají započítáno 35 hráčů, ovšem ani jeden z nich nevykazuje tržní hodnotu alespoň milion euro. Nejvíce ceněným hráčem je aktuálně Mikuláš Konečný s hodnotou 900 tis. EUR (22,5 mil. Kč). Na druhém konci pak najdeme tři hráče momentálně bez ceny (Matěj Šimůnek, Marek Halda, Diego Zarate).

13. Bohemians Praha (0,261 mil. EUR)

V kádru Bohemky najdeme 26 hráčů, ze kterých je průměrná hodnota vypočtena. Tím nejcennějším je Ondřej Kukučka zapůjčený ze Sparty, jenž má tržní hodnotu 600 tis. EUR (15 mil. Kč). Bez „cenovky“ jsou momentálně brankář Jakub Šiman a juniorský středopolař Oliver Mikuda.

14. Slovácko (0,259 mil. EUR)

26 započtených hráčů najdeme na soupisce Slovácka. Nejvyšší tržní hodnotou v tomto klubu se může pochlubit Marek Havlík, a to 550 tis. EUR (13,75 mil. Kč). Bez tržní hodnoty je ve Slovácku pouze jediný hráč, teprve 18-letý mladíček Daniel Barát. Myslím si, ale že brzy k jeho jménu tržní cena naskočí.

15. Dukla Praha (0,209 mil. EUR)

V kádru pražské Dukly je započteno celkem 29 hráčů. Znakem tohoto mužstva je v tomto srovnání vyrovnanost, kterážto by měla částečně přebít méně hodnotný kádr. Tři hráči se dělí o místo nejhodnotnějšího hráče, jsou jimi Eric Hunal, Marios Pourzitidis a Kevin-Prince Milla u jehož jména se spekuluje o přestupu do Sparty Praha. Všichni mají shodnou tržní hodnotu 350 tis. EUR (8,75 mil. Kč). Bez tržní hodnoty jsou momentálně Filip Vácha, Diego Velasquez, Pavel Gaszczyk a Jacques Fokam.

16. Zlín (0,153 mil. EUR)

Jednoznačně hodnotově nejslabší, poměrně logicky po návratu z druhé ligy, je Zlín, v jehož kádru je započítáno 27 hráčů. Nejcennějšími hráči jsou s hodnotou 250 tis. EUR (6,25 mil.) shodně Stanislav Dostál, Jakub Černín a Marian Pišoja. Pouze jeden hráč je potom veden bez tržní hodnoty, a to Michal Cupák. Domnívám se ovšem, že vzhledem k jeho výkonům v přípravě i prvních dvou zápasech u jeho jména jistě tržní hodnotu brzy najdeme.

Snažil jsem se tento souhrn udělat co nejstručněji a zároveň nejpřehledněji. Pokud chcete udělat nějaké další/jiné srovnání, napište do diskuze. Pokud k tomu budu mít údaje a bude to v mých silách, rád to udělám.