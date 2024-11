Produktivita slovenské TIPOS Extraligy

Osobně jsem rád, když nejen v hokeji sáhnou týmy po zahraničních hráčích, aby jim pomohli dosáhnout vytyčených cílů. Zároveň jsou do jisté míry zpestřením a samozřejmě zvýšením konkurence, která je třeba.

Nemělo by to ovšem přerůst v nekontrolovaný příchod cizinců na úkor domácích hráčů i odchovanců. V české extralize je z mého pohledu zahraničních hokejistů tak akorát. Když se podíváme na kanadské bodování útočníků, najdeme v první desítce pouze dva cizince – na 8. pozici je Kanaďan Nellis a na 10. pozici Lotyš Tralmaks. Naprosto odlišná situace je mezi obránci, kde v první desítce najdeme pouze tři Čechy. Myslím, že to dokresluju ne příliš růžovou situaci s našimi obránci, kdy těch kvalitních máme dlouhodobě nedostatek. Ti, co za něco stojí, jsou buď ve Skandinávii nebo Švýcarsku a část z nich se drží na rozhraní NHL a AHL. Jaká je v tomto ohledu situace na Slovensku?

Kluby z naší extraligy si každý rok před novým ročníkem soutěže přivedou pár zajímavých jmen od našich východních sousedů. Zpravidla mezi nimi je právě i několik zahraničních hráčů (nemyslím tím samotné Slováky). Lze tak říct, že Tipos extraliga může být „přestupnou stanicí“ do řekněme o level kvalitnější soutěže. Jakým způsobem letos zatím vedou produktivitu cizinci, je ovšem, řekl bych, ojedinělé. Na prvních sedmi místech najdeme pouze Kanaďany, na dalších třech pozicích jsou Američané. Následuje Kanaďan a Fin. Nejproduktivnějšího domácího hráče (tedy Slováka) najdeme až na 13. příčce. Řečnická otázka k diskuzi – je to v pořádku, je to + nebo -? Každý na to bude mít svůj názor, který můžete napsat do diskuze. Já se stručně podívám na prvních 5 hráčů v bodování…

Andrew Calof – student a hráč univerzity v Princestonu šel do světa v roce 2014, kdy podepsal smlouvu se švédským týmem Skelleftea. Za 3 sezóny odehrál celkem 195 utkání v nichž si připsal celkem 110 bodů (52 + 58). Další sezónu přidal v nejvyšší SHL za tým Växjö s bilancí 65 utkání a 50 bodů (29 + 21). Poté odešel na dva roky do KHL. První oblékal dres týmu Nizhny Novgorod a druhý Chelyabinsk. Odehrál 120 utkání s bilancí 76 bodů (30 + 46). Následoval návrat na dvě sezóny do Växjö. 86 odehraných utkání a 56 bodů (19 + 37). V další sezóně (2022/2023) se pokusil o návrat do KHL v dresu Khabarovsku, ale odehrál pouze 16 utkání s bilancí 2 bodů (1 + 1). Nyní druhý rok hraje Tipos extraligu za Poprad. A daří se mu náramně. Doposud odehrál 60 utkání a zapsal 66 bodů, čímž drží krásný průměr 1,10 b/zápas. Kontrakt má do konce této sezóny. Budou o něj zájem např. z České extraligy?

Adam Cracknell – tento protřelý Kanaďan působil především doma v zámořských soutěžích, a to s výjimkou dvou sezón, kdy „zkusil štěstí“ v dresu Kunlunu a poté v dresu Esbjergu v Dánsku. Nutno podotknout, že na svém kontě má více jak 200 zápasů v NHL. Na konci kariéry jej zlákal Poprad a myslím, že oboustranně se tahle dohoda vyplácí. S parádním průměrem 1,22 b/zápas se drží na třetí příčce této statistiky. Kontrakt mu vyprší na jaře, pár měsíců před dovršením 40 let. Je otázkou, co bude dál, ale určitou výkonnost by měl mít ještě minimálně 2 roky. Chuť a zápal jsou ovšem také důležité aspekty. Mimochodem, spolu s Calofem táhnou Poprad, který se drží na 5. pozici v lize.

Zack Andrusiak – tato sezóna je jeho první mimo Severní Ameriku. Poslední 3 roky strávil v ECHL (v pořadí třetí liga za velkou louží), kde stihnul odehrát 198 utkání a zapsat 209 bodů (průměr tedy 1,06 b/zápas). Ve Spišské Nové Vsi se mu také zatím daří více než dobře. Průměrem 1,23 b/zápas se řadí na špičku celé soutěže. I u něj skončí kontrakt po této sezóně. Vzhledem k tomu, že se teprve dostal do ideálního hokejového věku (26 let), může toho minimálně v Evropě ještě hodně ukázat.

Matthew Wedman – o rok mladší než výše zmíněný Andrusiak, ale stejně jako u něj je jeho letošní sezóna první mimo Severní Ameriku. 2 roky se snažil marně probojovat do hlavního týmu Senátorů z Ottawy, minulou sezónu pak odehrál především v ECHL, a to s průměrem 0,90 b/zápas. V Banské Bystrici se mu ovšem daří nadmíru dobře a společně s Andrusiakem trůní na špici v bodovém průměru na zápas, když má taktéž průměr 1,23 b/zápas. Možný adept do kvalitnější soutěže příští rok?

Brett Pollock – tento 28-letý útočník tráví už pátou sezónu v evropských soutěžích. Poprvé na evropská kluziště vstoupil v dresu Norimberku (0,66 b/zápas), o sezónu později nastupoval ve druhé švédské soutěži (Allsvenskan) za Södertälje (0,89 b/zápas), aby se v jejím průběhu vrátil zpátky do nejvyšší německé soutěže (DEL), kde v týmu Schwenningeru měl průměr 0,78 b/zápas. Další sezónu se vydal do KHL, ovšem v Kunlunu mu takříkajíc pšenka nekvetla (0,31 b/zápas). Přibližně v polovině ročníku pak přestoupil do Košic, kde si celkovým výkonem (vč. play-off) 0,80 b/zápas řekl o další smlouvu. Za Košice tak má aktuálně odehráno celkem 94 utkání s průměrem 0,98 b/zápas. Co je pozitivní, že jeho forma většinou vrcholí v play-off.

Cizinci vládnou i nejvyšší německé soutěži, DEL. Na to se podívám blíž příště.