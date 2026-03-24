Přímá demokracie
Odkaz na článek najdete na konci mého příspěvku. Na začátku tohoto článku se dozvíme, jak 8. března dopadlo referendum ve Švýcarsku o veřejnoprávních poplatcích a jaké je to vítězství „populisty“ Alberta Röstiho. Dále následují odstavce pod názvem – „Nástroj schopných populistů“. Nu, přečíst si to můžete sami.
Já bych tu rád uvedl, že jediným státem, který ve větší míře stojí na pilířích přímé demokracie, je Švýcarsko. Těžko můžeme Švýcarsko označit za nedemokratické, ekonomicky nevyspělé nebo stojící nad propastí občanských nepokojů či dokonce války. Naopak. Vezměte prakticky jakékoliv odvětví, které je pro život ve státě důležité (životní úroveň, životní prostředí, kriminalita, zdravotnictví, ekonomika atd.), a najdete tento středoevropský stát na předních příčkách tabulek. Většinou v první desítce, poměrně často v první pětce. To nejsou domněnky, ale fakta.
Než budu pokračovat, zastavím se u slov populismus/populista. Jestliže se nepletu, populus znamená v překladu lid. Populismus (dle definice na wikipedii) využívá dva základní termíny – lid a elitu. Přičemž „lid je charakterizován jako zcela dobrý a politika by měla být vyjádřením jeho obecné vůle.“ Jestliže tedy námi občany volení politici nedělají to, co slibovali před volbami a ti občané, kteří je pro tyto sliby zvolily, jsou nespokojení, protože byli vedeni v omyl, pak je nasnadě přemýšlet o tom, jak prosadit názor těchto občanů, jež se právem cítí býti podvedeni. Ano, jsou politici, kteří slovu populismus dávají řekněme trochu jiný rozměr.
Zpátky ke Švýcarsku a přímé demokracii. V Hlavě 4 a Kapitole 2 švýcarské ústavy je Článek 138 Lidová iniciativa za úplnou revizi federální ústavy:
1) 100 000 občanů oprávněných hlasovat může požádat o úplnou revizi federální ústavy, a to do 18 měsíců od oficiálního zveřejnění iniciativy.
2) Tento požadavek je předložen k hlasování lidu.
Stejně tak lze federální ústavu pouze částečně revidovat (Článek 139). V pěti bodech jsou zde podmínky této iniciativy a např. bod 4 zní: „Pokud Parlament souhlasí s iniciativou ve formě obecného návrhu, vypracuje v souladu s jejími požadavky částečnou revizi a předloží ji k hlasování lidu a kantonům. Pokud takovou iniciativu Parlament odmítne, předloží ji k hlasování lidu; lid rozhodne, zda by měla být iniciativa přijata. Pokud hlasuje pro, Parlament vypracuje požadovaný návrh revize.“
V Článku 140 Povinné referendum pak zjistíme, že (1.) Hlasování lidu a kantonů jsou předloženy:
a) změny federální ústavy;
b) přistoupení k organizacím kolektivní bezpečnosti nebo k mezinárodním organizacím;
c) federální zákony prohlášené za naléhavé, které nemají ústavní základ a jejichž doba platnosti přesahuje jeden rok; o těchto federálních zákonech musí být hlasováno do jednoho roku od jejich schválení Parlamentem.
a že (2.) Hlasování lidu jsou předloženy:
a) lidové iniciativy za úplnou revizi federální ústavy;
b) lidové iniciativy za částečnou revizi federální ústavy ve formě obecného návrhu, který byl Parlamentem zamítnut;
c) otázka, zda by měla být provedena úplná revize federální ústavy, v případě neshody mezi poslaneckou sněmovnou a senátem.
Na to hned navazuje i Článek 141 Volitelné referendum:
„Požádá-li o to 50 000 osob oprávněných hlasovat nebo osm kantonů, do 100 dnů od oficiálního zveřejnění následujících právních ustanovení, jsou tato ustanovení předložena k hlasování lidu:„
a) federální zákony;
b) federální zákony prohlášené za naléhavé, jejichž doba platnosti přesahuje jeden rok;
c) federální vyhlášky, pokud to vyžaduje ústava nebo zákon;
d) mezinárodní smlouvy, které:
1) mají neomezenou dobu trvání, a které nelze ukončit
2) upravují přistoupení k mezinárodní organizaci
3) obsahují důležitá právní ustanovení nebo jejichž provádění vyžaduje přijetí federálních právních předpisů.
Dalo by se tu citovat více, ale i toto snad pro ilustraci toho, co je třeba ve Švýcarsku k referendu či lidové iniciativě, stačí. Osobně v těchto bodech ústavy nevidím žádnou hrozbu demokracie. Naopak zde vidím pojistku toho, že když poslanci schválí něco, s čímž většina občanů nesouhlasí, mají šanci s tím „jednoduše“ něco dělat. Takhle např. několikrát švýcarští občané zamítli vstup do EU, výstavbu minaretů či nákup bojových stíhaček. Politici tyto věci schválili, ale občané jim to stopli. A nebyl to výsledek 53 % jako u našich prezidentských voleb, ale zamítnutí v těchto konkrétních případech bylo výsledkem cca 60 %. Netvrdím, že je to drtivá většina, ale počet blížící se 2/3 není zrovna málo.
Teď jen pár čísel. Švýcarsko má dle posledních údajů cca 9 034 000 obyvatel. Ke změně ústavy je třeba 100 000 podpisů, tedy 1,11 % obyvatel (cca 1,38 % voličů). Ke změně zákonů jsou čísla dokonce poloviční (0,55 %, resp. 0,69 %)!
U nás v Česku, kde nás žije cca 10 909 000, lze měnit ústavu pouze třípětinovou většinou (118) všech poslanců (200). To pak musí schválit třípětinově (48) také senátoři (81). Zákon o referendu zatím stále není. Pokud bychom pracovali s verzí SPD a počtem 250 000 podpisů, pak se jedná o 2,29 % všech obyvatel, tedy cca o 3,05 % voličů.
Není to tedy náhodou tak, že se politici bojí, abychom je často „neopravovali“? Nebo jsme jen připo…., že chceme odpovědnost nechat na „pár lidech“, abychom pak měli na koho nadávat? Typický Čech je přeci věčně nespokojený (a není to jen o počasí). Jaký názor na to máte vy?
Mimochodem, víte že:
- Švýcarsko nemá prezidenta ale jen předsedu konfederace, který reprezentuje zemi navenek a je volen pouze na 1 rok s nemožností ihned opakované volby?
- DPH je jen 8,1 % s tím, že snížená sazba je pro potraviny, léky a knihy 2,6 % a pro ubytování 3,8 %?
- průměrná mzda byla loni ve Švýcarsku cca 185 000 Kč?
Článek: Odkaz
Petr Těthal
