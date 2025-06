Přestupy v Maxa lize (VI.)

Myslel jsem si, že v naší druhé nejvyšší hokejové lize už minimálně do srpna žádný zajímavý přestup neproběhne. Vedení Zlína mě vyvedlo z omylu a přivedlo novou finskou akvizici.

Hokejový Zlín začal své změny, a především nové tváře představovat hned na začátku května. Mezi nimi byli také dva útočníci – Robert Říčka a Tomáš Vracovský. Ať jsem se na tato jména díval z kteréhokoli úhlu pohledu, neshledal jsem v nich útočníka, který výrazně pomůže produktivitě týmu a stane se jejím klíčovým hráčem. Tomáš Vracovský by měl promlouvat do utkání většinou z druhé formace, což lze považovat za velmi důležitou roli, pořád mi tam ale chybí kousek k tomu spojení „klíčový hráč“. Roberta Říčku mám rád a samozřejmě vím, kde začala jeho extraligová kariéra, také velmi dobře vím, vedle koho začala. Je pravděpodobné, že alespoň určitou fázi základní části ve spolupráci s Holíkem odehraje. Otázkou je, jak jim to po tolika letech bude fungovat a samozřejmě také to, kdo je jako třetí do party bude doplňovat. Pro mě to je „posila“ na úrovni třetí formace a útočník pro zvýšení konkurence.

Čekal jsem tedy, jestli přes prázdniny manažeři Zlína přivedou do útoku někoho dalšího nebo alespoň nějakého hráče na zkoušku. A v pondělí mě překvapili jménem Samuel Salonen.

Ačkoli příjmení má shodné s několikaletým obranným článkem Zlína Aleksi Salonenem, tak v příbuzenském vztahu nejsou. Ono – příjmení Salonen není v zemi tisíců jezer zrovna výjimečné. Samuel Salonen je v ideálním hokejovém věku (čerstvých 31 let), a přestože nikdy nebyl v žádném mládežnickém výběru a ve svých kategoriích ani extra statisticky nevynikal, místo a důležitou roli si v týmech postupně vybudoval svou prací a přístupem. Teď je z něj hokejista právě na přední úrovni naší Maxa ligy a s trochu štěstí i hokejista do třetích až čtvrtých řad extraligových celků. Působil především ve druhé finské lize, ve které odehrál v základní části 188 utkání a zapsal 158 (59 + 99) bodů, což činí průměr 0,84 b/z. Štěstí zkoušel i v nejvyšší norské soutěži, tam ale díky zdravotním problémům odehrál pouze 8 zápasů, ve kterých vstřelil 1 branku (0,13 b/z). Poslední 4 sezóny nastupoval v nejvyšší francouzské soutěži, která je považována úrovní za srovnatelnou až o pár procent kvalitativně vyšší ligu s naší Maxa ligou. V ní odehrál rovných 200 zápasů a připsal taktéž rovných 200 (91 + 109) bodů. Průměr tak činí (opět) rovný 1,00 b/z.

Má predikce při plném počtu zápasů je 48 bodů. S tím souvisí i atak na nejlepší pětku v kanadském bodování ligy a zároveň předpoklad, že bude bojovat o krále klubového bodování ve Zlíně. Domnívám se, že Samuel Salonen má všechny předpoklady k tomu stát se klíčovým hráčem Beranů a do jisté míry i hvězdou naší druhé nejvyšší soutěže. Za mě výborný počin zlínských manažerů.