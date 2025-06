Přestupy v Maxa lize (V.)

V dnešním díle (možná posledním) se podívám na dalšího šikovného polského útočníka. Vsetín si od našich severních sousedů přitáhl Damiana Tyczynskiho.

Damian Tyczynski je druhý polský útočník, který by měl nově na kluzištích stadionů Maxa ligy ukázat své schopnosti. Po prvních hokejových krůčcích strávených samozřejmě na polských kluzištích se rozhodl obětovat hokeji téměř vše a v patnácti letech začal trénovat a nastupovat za mládežnické týmy Spišské Nové Vsi. Již v první sezóně nastupoval v kategorii U18, o rok později pak v téže kategorii dokázal zapsat ve 36 duelech 62 bodů. V juniorské slovenské lize o sezónu později (2017/18) zapsal ve 40 utkáních 33 bodů. Pak přešel do Popradu, kde ve své poslední juniorské sezóně zazářil 69 body ve 46 utkáních. Po odchodu do Polska se ještě v téže sezóně opět vrátil do Spišské Nové Vsi, která v té době hrála slovenskou druhou nejvyšší soutěž. Přesto, že nastoupil pouze v závěru roku do pěti utkání, potvrdil v nich to, co už prokazoval 5 let zpátky, že je výborný nahrávač a rád tvoří. Pět asistencí bylo jen potvrzujícím ukazatelem. Poslední 2 sezóny pak opět působil v Sosnowieci, kde loni ve 39 zápasech zapsal 54 (17+37) bodů, což je výborný průměr 1,38 b/z.

Nyní se na své výkony i progres pokusí navázat na Vsetíně, kde mají pouze ty nejvyšší ambice. Měl by se stát klíčovým hráčem, hrát přesilovky a ukázat své přednosti v přípravě branek. Pokud nebude součástí první útočné formace, neměl by (až na výjimky) chybět nejhůře v té druhé. Já předpokládám, že bude atakovat 30 asistencí (při plném počtu 52 utkání) za sezónu, že se bude přetahovat o nejlepšího nahrávače a že celkově přispěje cca 43 body, což by znamenalo útok na první trojku v klubovém bodování a zároveň jasná top 10 bodování Maxa ligy i atak na top 5.

Prostě a jednoduše jsem přesvědčen, že tahle posila se Vsetínu skutečně vyvedla. Jestliže zapadne do kabiny, což by dle všech indicií neměl být problém, bude jednoznačným přínosem pro tým. Dobrá práce managementu Vsetína.