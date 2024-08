Překvapení švýcarské Super League

Fotbalové soutěže napříč Evropou se nám postupně rozběhly. Já se podíval na nejvyšší švýcarskou soutěž, jak to po začátku vypadá a nestačil jsem se divit.

Loňský ročník byl pro tým BSC Young Boys pokračováním v nastoleném trendu posledních let, když opět získal (a také obhájil) titul ve švýcarské nejvyšší soutěži. V posledních 7 letech kraloval 6x! Dnes (21.8.2024) jej čeká první zápas posledního předkola Ligy mistrů proti Galatasaray Istanbul. Nenajdete v poslední dekádě ve Švýcarsku úspěšnější klub. Přesto (nebo právě proto…??) začátek sezóny 24/25 drhne a skřípe.

Loni (23/24) v prvních 5 utkáních v lize nepoznal porážku a nasbíral 11 bodů při skóre 11:6. K tomu v posledním kole kvalifikace LM přešel přes Maccabi Haifa s celkovým skóre 3:0 do skupinové fáze. Letos? 5 utkání, skóre 6:13, 2 body a žádná výhra! Navíc v tuto chvíli má o zápas více, takže se po víkendových zápasech může propadnout na poslední (tedy 12.) místo v tabulce.

Polovinu branek vstřelil konžský reprezentant Silvere Ganvoula a dělí se tak o průběžné druhé místo v tabulce střelců celé soutěže. Loni zářil především ve švýcarském poháru, když ve 4 utkáních zařídil 3 branky (2+1), a to při průměrném čase na hřišti 57 minut. V lize pak odehrál i nadstavbovou částí 35 utkání s bilancí 9+2, ale na hřišti strávil v průměru jen 43 minut. Letos ve 4 utkáních 3 branky a v průměru téměř 74 minut na zápas značí, že by mohl po loňském příchodu z Bochumi naplno prokázat, co v něm je.

Za zmínku stojí, že ve 2 z 5 utkání BSC Y.B. obdržel ve druhém poločase červenou kartu. V následujícím oslabení pak v prvním případě inkasoval rozhodující branku na 1:2 a ve druhém vyrovnávací branku na 2:2. Teoreticky tak mohl přijít o 4 body, které by znamenaly posun do středu tabulky. Vím, že na „kdyby“ nebo „možná“ se nikdy, nikde a v ničem nehraje, ale můj blog je o statistikách, proto tato úvaha padla.

Je nad slunce jasné, že první výhra přijde brzy a rozpoutá honbu za cestou vzhůru tabulkou. Kvalita týmu je oproti většině zbývajících mužstev v lize dvoj až trojnásobná, což by se časem mělo aspoň do určité míry projevit. Zároveň je ale třeba podotknout, že dohánět ztrátu např. 8 bodů může klidně trvat 16 kol. Proto je u týmu, který má ty nejvyšší ambice, neponechat nic náhodě a začít stahovat ztrátu na týmu před sebou již nyní. Pro tento ročník nový trenér Patrick Rahmen (55 let, Švýcarsko) má na to, aby tým úspěšný byl. Jako hlavní trenér si vedl dobře v Basileji (průměr ze všech 37 zápasů 2,11 bodu/zápas) a loni dotáhl podprůměrný Winterthur na 5. místo po ZČ. Byť pak ve skupině o titul neuhrál jediný bod a skončil s týmem na 6. místě (bez účasti v pohárové Evropě), sezóna byla považována za úspěšnou a jeho bodový průměr za 43 utkání se zastavil na čísle 1,42. Dá se předpokládat, že Y.B. by měl mít průměr ke 2,00, s mizerným začátkem pak bude rád za 1,80. Což by odpovídalo cca 52 bodům po ZČ. A to by sice s nejvyšší pravděpodobností stačilo na první šestku a postup do skupiny o titul, ale na první místo by takové tempo určitě nestačilo.

Bude zajímavé pozorovat, jak se to v průběhu sezóny bude vyvíjet, i to, jak dopadne dvojzápas s Istanbulem.