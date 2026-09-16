Predikce Maxa ligy
Na začátku září jsem si dovolil predikovat tabulku po základní části ELH i s průměrným bodovým ziskem. Nemám na to žádný složitý algoritmus, jako náš největší hokejový web, přesto (můžete si to ověřit) jsem se s umístěním dokonale shodnul ve 4 případech (tedy 28,57 %). Pár týmů máme jinak, bodové rozdíly tam logicky také jsou. Přesto to považuji za slušný výsledek. Jak ale víme, realita bývá často jiná.
Nyní si dovolím předhodit tabulku Maxa ligy. Tady srovnání nemám, ale to nevadí. Každopádně bude to slušný kontrast oproti aktuální reálné tabulce, nicméně propočet byl proveden stejným způsobem, jako u extraligy. Takže tady to máte a na vaše názory a tipy se těším v diskuzi.
1. Chomutov 93b
2. Zlín 92b
3. Frýdek-Místek 89b
4. Jihlava 89b
5. Slavia 80b
6. Třebíč 80b
7. Pardubice B 78b
8. Vsetín 77b
9. Přerov 76b
10. Havířov 75b
11. Kolín 70b
12. Sokolov 68b
13. Tábor 67b
14. Litoměřice 58b
Pozn.: údaje jsou počítány na základě kmenových hráčů, při střídavých startech hráčů z extraligy a jejich větším zapojení (např. Litoměřice či béčko Pardubic) může tento fakt hrát solidní roli, ale ve výpočtech se tímto nezabývám
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