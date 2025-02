O víkendu se uskutečnily předčasné volby v Německu. Rozebírat výsledky či pohledy různých stran nechci. Jen krátce se zmíním o čísle, které mě (možná proti většině) zaujalo nejvíce.

82,50 %... Viděli jste někdo tohle číslo u výsledků voleb? Pokud ano, zarazili jste se (jako já) nebo jej přešli s povzdechem?

Je to číslo, které vyjadřuje účast v těchto předčasných volbách do Bundestagu. Ano, k urnám přišlo přes 82 % oprávněných voličů! Svůj názor tedy vyjádřilo 49 927 315 občanů (byť 429 129 hlasů bylo nakonec neplatných) z 60 490 603 oprávněných voličů. A proč mě to číslo tak zaujalo?

Jednoduše proto, že takhle vypadá starost o svou zemi, zájem o to, jaká bude blízká budoucnost. Nechtěl bych, aby jakékoli volby byly povinné. Zároveň bych byl hodně rád, kdyby se lidé o svou zemi (svůj stát) zajímali, aby se zajímali i o své obce a města. Aby svůj názor pomocí voleb dávali jasně najevo. Proto mi volební účast kolem 80 % přijde jako vypovídající hodnota, která by se měla objevovat u každých voleb.

U nás při posledních parlamentních volbách byla rekordní účast 65,43 %, tedy o cca 20 % méně než při těchto německých volbách. Loňské volby do senátu a účast 17,54 % je spíše k pláči. Krajské volby konané také loni účastí 32,91 % rovněž nepřesvědčí. K alespoň poloviční účasti voličů se přiblížili volby do obecních zastupitelstev v roce 2022, účast se zastavila na čísle 46,07 %. A co loňské volby do evropského parlamentu? Volební účast 36,45 %. Zjednodušeně řečeno – v průměru třetina voličů rozhoduje o tom, jaké bude složení senátu, krajů, obcí i parlamentu EU.

Měli bychom si z našich západních sousedů vzít (v tomto případě) příklad a ukázat, že nám na naší zemi záleží, že víme, co chceme a dostat volební účast alespoň nad 70 %. Žádný tip na to, koho volit, vám dávat nebudu. Jednak je na to brzy, a za druhé má každý jiné priority. O tom třeba někdy příště. Na závěr jen, abyste vždy mysleli na to, že volby jsou jednou z mála možností, jak vyjádřit svůj názor, který bude zohledněn.