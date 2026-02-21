Olympijský turnaj s „příchutí“

Kdo někdy zabrouzdal na můj blog, ví, že většina článků se týká hokeje. Nejinak tomu bude i v tomto krátkém příspěvku.

Troufnu si tvrdit, že Kanada má na tomto turnaji papírově opravdu nejlepší a nejsilnější tým. O to více mě zaráží, proč se dělají kroky, které do jisté míry oprávněně vzbuzují obavy o regulérnosti zejména těch utkání, ve kterých hraje právě kanadský výběr hvězd.

Dohledávat rozlosování rozhodčích na předchozích šesti olympiádách co se týká utkání, kde účinkovala Kanada, se mi upřímně řečeno nechce. S radostí to přenechám někomu jinému. Na co jako náctiletý vzpomínám z Nagana je, že naše semifinále proti Kanadě pískal Kanaďan (ano, pro později narozené, dříve pískal zápas pouze jeden hlavní rozhodčí) William McCreary. Stejný rozhodčí pískal i naše finále proti Rusku. Údajně to bylo způsobeno indispozicí původně nominovaného rozhodčího. Mimochodem – McCreary pískal i finále v Salt Lake City 2002, kde si to rozdala Kanada s USA (stejné finále nás čeká i zítra). Dle čísel se zdá, že rozhodčí to byl kvalitní. Přeci jen odpískal v NHL 1737 utkání, vstoupil do síně slávy a aktivní kariéru ukončil v 56 letech. Tím se jen tak někdo pochlubit nemůže. Je to ovšem jedno ALE. Kanaďan píská na nejprestižnějším a v podstatě nejkvalitnějším turnaji „svou“ zemi.

Z Nagana se přesuňme do Milána a přidejme 28 let. Kanada má na turnaji opravdu velmi silný tým, o tom nemá smysl debatovat. Je ovšem nutné, aby její zápasy pískal rozhodčí z Kanady v součinnosti s většinou evropským rozhodčím? Ve všech 3 utkáních ve skupině byl vždy jeden z hlavních z Kanady. Ve čtvrtfinálovém souboji s naší reprezentací ani jeden ze dvou hlavních sudích nebyl z Kanady. „Vynahrazeno“ to bylo v semifinále s Finskem, kde oba hlavní byli opět Kanaďané. Je zajímavé, že co se týká týmu USA, tak v jejich zápasech Američana najdeme jen 1x. A to v semifinále proti Slovensku.

Hraje se na menším kluzišti s parametry NHL. Většina rozhodčích je z NHL. Většinu utkání kanadských hvězd píská minimálně z poloviny Kanaďan. Z jakého důvodu jsou takové „pomocné berličky“ třeba? Mnozí namítnou – protože je většina hráčů z NHL. No a? Je to turnaj pod hlavičkou IIHF, nikoli NHL. Národní mužstva tvoří trenéři a můžou si do něj vzít 23 hráčů z NHL nebo také jen 2. To nikdo dopředu neví a teoreticky je možné postavit i vyloženě evropský tým (např. Francie či Itálie jinou variantu ani neměli – výjimkou je Francouz Texier z Montrealu). Musí snad IIHF lézt do zadnice NHL?

Kanadě není třeba pomáhat či lehce umetat cestičku. Jsou vynikající i bez „pomůcek“, a to píši jako ten, který Kanadě nefandí za žádných okolností od MS 1997. Fandím ale pěknému hokeji, a ten předvádí v plné parádě. Tak proč…??

Autor: Petr Těthal | sobota 21.2.2026 9:50 | karma článku: 0 | přečteno: 41x

Petr Těthal

  • Počet článků 87
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 176x
Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

