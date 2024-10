Olivier Archambault – odchod z Plzně

Vracím se ke svému příspěvku z před cca měsícem, kdy jsem předpověděl Plzni roli černého koně v EHL a přidal k tomu i 5 v mých očích klíčových hráčů. Jedním z nich byl i Olivier Archambault.

Při zkoumání a nelehkém rozhodování komu svěřím roli černého koně, jsem si neuvědomil, že v Plzni je hlavním trenérem pan Jandač. Při vší úctě k němu, osobně proti němu vážně nic nemám, si myslím, že pan Jandač nikdy kvalitním trenérem nebyl, není a nikdy nebude. Sice má trenérské licence, ale to samozřejmě nestačí. Každopádně v tomto krátkém příspěvku se chci podívat na statistiky Oliviera Archambaulta a na to, jestli taková čísla mohou stát za rozvázáním smlouvy a dohodou (oboustrannou) o ukončení spolupráce.

Za 8 odehraných utkání zapsal 4 body (1+3). To na hráče jeho schopností a potenciální rolí v týmu není nic extra, očekával bych o bod i dva více. Na druhou stranu v novém prostředí to většinou (zvláště pro cizince) není snadné. Celkově vzato přímo zařídil 23,53 % branek Plzně, a to odehrál jen necelých 73 % zápasů.

Dal jedinou branku, což ho v klubových statistikách i tak řadí na dělené 3. místo. Pouze dva hráči vstřelili o branku více (Söderlund a Simon). Se třemi asistencemi se také dělí o 3. místo. Se čtyřmi body se pak dělí o 2. příčku. S úspěšností střelby 10,00 % se dělí o 5. místo v klubu. V hodnocení +/- je na -1 a dělí se tak o 3. místo. Mimochodem – nikdo z útočníků zatím v plusu není. Na trestné zatím neseděl. Radegast Index u něj ukazuje 0, což jej řadí na 9. místo. To vše při průměrném čase na ledě 15:36, což je až 7. příčka mezi útočníky. Tolik základní statistické údaje. Co odhalí několik dalších, podrobnějších ukazatelů a pokud možno ve více spravedlivějším údaji, tedy za 60 minut hry?

Gólový průměr 0,48 a 4. příčka, první asistence 0,96 a 2. příčka, asistence 1,44 a dělené 1. místo, primární body 1,44 a 1. místo, body celkem 1,92 a 1. místo. Co více za 60 minut hry očekávat od nového hráče…?? Individuální gólová produktivita 10 % a dělené 4. místo, individuální produktivita prvních asistencí 20 % a dělené 2. místo a individuální bodová produktivita 40 % a dělené 1. místo.

Individuální střely na branku 6,72 a 9. pozice, podíl střel na branku pro tým 59,62 % a 3. příčka, podíl střel na branku pro tým (relativně vůči spoluhráčům) 16,10 % a 4. místo.

Individuální šance 1,92 a až 11. místo, podíl šancí pro tým 50 % a 5. pozice, podíl šancí pro tým (relativně vůči spoluhráčům) 4,30 % a 9. místo. Dalo by se ještě lehce pokračovat, ale zkrátím to…

V základních údajích je jeho průměrné klubové umístění 4,17. Nebýt RI, dostal by se na 3,20.

V podrobnějších údajích týkající se gólů je jeho průměrné klubové umístění 2,00.

V podrobnějších střeleckých údajích je jeho průměrné klubové umístění 5,33.

V podrobnějších údajích týkajících se šancí je jeho průměrné klubové umístění 8,33.

Až na záležitostí související se šancemi, bych neřekl, že v 8 utkáních tento útočník nějak zklamal. Možná zatím nenaplnil veškerá očekávání, ale dá se to stihnout za tak malé množství utkání? Ve většině statistických údajích i individuálních je v popředí klubového hodnocení v tomto trápícím se týmu. Samozřejmě do zákulisí nevidím a iniciativa k rozvázání smlouvy mohla vzejít i od samotného hráče. Dle statistik ovšem pro odchod nevidím důvod. Obecně – nemyslím si, že tým Plzně nemá kvalitně postavený kádr, spíše naopak. Je tedy otázkou, jestli hráčské výměny a změny pomohou a zda-li ta správná změna by neměla proběhnout na jiných postech.