Není koho volit…??
Opakoval bych se, kdybych zde stručně shrnul, jak dlouho ta která strana/hnutí/koalice vládla a co si o tom myslím. Na mém blogu to jistě v některém příspěvku najdete.
26… Tolik politických uskupení se pokouší o přízeň většiny z nás, tedy těch, kteří mají volební právo. Pročetli jste někdo volební programy všech 26 stran/hnutí/koalic? Ne? To na tom budete stejně jako já. „Dali jste šanci“ aspoň těm, které mají reálné vyhlídky na účast ve sněmovně? Nebo jste narazili na takové uskupení, u kterého vaše shoda byla alespoň kolem 80 %? Popravdě tady mám malou výhodu, protože já se ve shodě s jedním uskupením našel. Přestože je to uskupení malé a mimoparlamentní, nemám problém mu dát svůj hlas.
V této souvislosti mě zarážejí komentáře, ve kterých si lidé stěžují, že není koho volit. Někteří nemohou přijít na jméno současné koalici, jiní zase nemohou vystát hnutí ANO a najdou se i tací, kteří to mají „double“, takže obě varianty z výše uvedených je řekněme iritují. Pak se k tomu přidá skupina lidí, která se bojí rozvratu republiky v podání SPD či Stačilo! (jak říkáme v práci – nejhorší je smrt vyděšením). Když se to spojí vše dohromady, připadá jim, že nemají na výběr. A co zbývajících cca 20 politických uskupení? Ani jedno z nich nemá vám vyhovující program? Když už ano, pochybujete o kvalitách kandidátů?
Teď vám řeknu, jak to mám postavené já. Jednoduše jsem se podíval na hlavní programové body politických subjektů a značil si, jestli a ve kterém bodě se onen subjekt střetne (nebo alespoň hodně přiblíží) s mým názorem na danou záležitost. Čím více shod, tím jednoduše více bodů. Že z toho vzešla nejvyšší shoda u malého hnutí, mě nepřekvapilo. Složení kandidátů jsem zrychleně projel. Pokud tam nebyla nevyhovující (nepěkně řečeno nežádoucí) osoba, pak jsem neměl problém.
Nespekuluji nad tím, jakou tento subjekt má šanci se probojovat do sněmovny. Podle všeho takřka nulovou. Já se ale sám sobě mohu podívat do očí a říct si, že jsem volil podle svého nejlepšího vědomí i svědomí. Nemám rád spekulace, kdy se někdo snaží volit „menší zlo“ nebo si vybírat jen z cca třetiny těch, kteří dle průzkumů mají reálnou možnost se do sněmovny vtlačit.
Ať si každý volí, koho chce, je to jeho svaté právo. Jen bych byl rád, kdyby lidé dali na své vědomí a ve volbách nedávali hlasy těm, jež je zklamali (pokud takoví jsou) a aby také dali na své svědomí a s upřímností si mohli u zrcadla říct: „Udělal/a jsi, co bylo z tvého pohledu správné.“
Tak je nebo není koho volit? Přijde mi to jako v obchodech – čím větší výběr, tím jsou lidé namlsanější, přebírají a vybírají, až nakonec sdělí, že si nemohou vybrat…
Petr Těthal
