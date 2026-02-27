Nečekaná změna mého života

Nejsem ten, který má rád změny. Jsem spíše „konzerva“, která má ráda stabilitu. Ale život umí překvapit. Co se tedy událo?

Život mi připravil zatím dvě zásadní změny. První byla ta, když jsem poznal svou nynější manželku. Nebyla to láska na první pohled, ale od začátku nám bylo spolu fajn. Celkově vzato jsme spolu více než 18 let (vč. téměř devítiletého manželství). Druhou zásadní změnou bylo narození syna. Ne, že bych se extra změnil, ale přeci jen průběžně jsem se přichytl, jak automaticky myslím na bezpečnost dítěte, na to, aby vyrůstal v klidné domácnosti a měl radost ze života.

Za zásadní změnu bych včerejší překvapení přeci jen nepovažoval. Přesto se mnou otřáslo a stále si někde vzadu myslím, že se z tohoto snu musím probudit. Ne, neprobudím, není to sen. Je realitou, že když se tvůj vedoucí rozhodne vyhodit tě z práce, udělá to. Podle všeho na tom pracoval minimálně měsíc. V podstatě ani pořádně nevím, proč. Mám více jak 20 let praxe ve specializovaném obchodě. Za tu dobu jsem v oboru prošel (vč. společnosti, u které končím) 4 společnosti, z toho u jedné jsem byl bohužel velmi krátce. Jinak to byla léta strávená na jedné pozici. Obsloužil jsem nebo telefonoval dohromady s cca půl milionem lidí a pak mi řekne nadřízený, že si pár (doslovně) zákazníků stěžovalo na mé chování/jednání. Že jsem arogantní a občas chodím pozdě (ano, několikrát jsem se zpozdil o cca 5 min.; kdo někdy nezůstal první na červené nebo jej nezastavila učitelka ve školce). Výsledkem je dohoda o ukončení. Na tu jsem přistoupit samozřejmě nechtěl, nicméně jsem byl zahnán do kouta, že v opačném případě mi začnou chodit vytýkací dopisy a nakonec skončím bez práce i peněz. Takhle mám dojednáno dvouměsíční odstupné. Nejsmutnější pro mě je, že nemám možnost nápravy, poněvadž jsem na to nebyl dříve upozorněn, že nebyla ani na opakovaný dotaz ochota vedoucího mi říct do očí, který konkrétní zákazník to byl a v neposlední řadě pocit, že jsem největší hajzl na světě.

Někteří si řeknou, že přeci to není konec světa a práce se sežene v dnešní době snadno. Ne, není to konec světa a ani to tak neberu, jen jsem stále v mírném šoku. Může nebo spíše musí to být příležitost pro něco nového, snad lepšího. Ale znáte to, člověk míní, život mění. Já tedy spíše říkám „dítě mění“.

Víte, z práce jsem byl vyhozen jen jednou. Když jsem po škole byl ve své první práci a po dvou změnách majitele během roku jsem byl jedním z těch, kteří byli navíc. Jasně, nováček, úspora nákladů. Včerejšek a dnešek jsou pro mě ale něčím úplně novým.

Nu, to bylo zcela výjimečně úplně mimo mé klasické psaní. Měl jsem potřebu to prostě „vytroubit do světa“. Takže pokud jste čekali větší zápletku, omlouvám se. Příště snad na klasické hokejové téma…

Autor: Petr Těthal | pátek 27.2.2026 13:52 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení




Petr Těthal

  • Počet článků 89
  • Celková karma 6,03
  • Průměrná čtenost 177x
Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

