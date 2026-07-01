Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (X.) - Švýcarsko
Ve Švýcarsku najdeme v první lize celkem 12 týmů. Ty se po základní části rozdělí rovnoměrně na 2 skupiny, o titul a o záchranu. Podmínky mají týmy jistě prakticky bez výjimky skvělé, ale kapacitou se jejich stadiony přeci jen dosti liší.
Nejvyšší kapacitou disponuje Basilej, nabízí 38 512 míst pro diváky. Druhý největší stadion nabízí Bern a jeho tým Young Boys, když disponuje 31 500 místy. V pořadí třetí je potom stadion Sevette Ženeva. Ten má k dispozici 30 084 míst. Jsou to také jediné tři stadiony, které mají kapacitu přes 30 tisíc míst. Nejmenším stadionem disponuje Lugano. To i přesto, že poslední roky patří pravidelně do skupiny o titul a i letos bude hrát evropské poháry, konkrétně kvalifikaci Konferenční ligy. Jeho stadion pobere „pouze“ 8 150 diváků. Druhý nejmenší je u týmu Winterthur, kterému se sezóna vůbec nepovedla a spadl do druhé ligy. Nabízí 8 700 míst. Třetí nejmenší stadion najdeme v Thunu, ale ten už má kapacitu rovných 10 000 míst.
Nejvyšší průměrnou návštěvnost zaznamenal Y.B. Bern, krásných 27 556 diváků. Druhá skončila Basilej, která o moc nezaostala. Domácí průměr činil 26 592 diváků. Třetí pak byl St. Gallen s průměrem 18 082 diváků. Nejnižší průměr, pro mě dost překvapivě, mělo Lugano, pouze 3 535 diváků. Druhý nejmenší pak Lausanne, 6 245 diváků a třetí skončil Grasshoppers Curych s průměrem 6 808 diváků.
Nejvyšší průměrnou obsazeností jasně zaujal poslední tým soutěže Winterthur, jenž se mohl pyšnit průměrem rovných 93,00 %! Druhý nejvyšší obsazeností se chlubí na opačném konci tabulky hrající Thun, který v průměru zaplnil stadion z 87,64 %. Třetí s minimálním odstupem skončil St. Gallen, průměr činil 87,52 %. Nejhorší obsazenost zaznamenal Grasshoppers Curych, jen 26,08 %. Druhý v tomto ohledu nejhorší tým Servette Ženeva měl průměrnou obsazenost 27,20 %. Třetí skončilo Lugano s průměrem obsazenosti 43,37 %. Kompletní výsledky níže.
1. Winterthur 93,00 %
2. Thun 87,64 %
3. St. Gallen 87,52 %
4. Y.B. Bern 87,48 %
5. Lucern 70,78 %
6. Basilej 69,05 %
7. Sion 66,37 %
8. FC Curych 52,45 %
9. Lausanne 49,78 %
10. Lugano 43,37 %
11. Servette 27,20 %
12. Grasshoppers 26,08 %
Fotbal ve Švýcarsku táhne a myslím si, že si příliš nezadá s hokejem, který má tradičně vysoká čísla obsazenosti. A které zápasy byly vyprodány? Y.B. Bern – St. Gallen a Y.B. Bern – Basilej. Na oba přišlo shodně 31 500 diváků. Thun – Basilej (2x!) a Thun – Y.B. Bern, na všechny zavítalo 10 000 diváků.
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