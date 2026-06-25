Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (VIII.) - Thajsko
V nejvyšší soutěži tohoto státu najdeme, stejně jako u nás, 16 týmů.
Nejvyšší kapacitou disponuje tým Buriram, míst na jeho stadionu najdeme 32 600. Druhý největší stadion v tomto ohledu patří týmu Bangkok United, protože disponuje 25 000 místy pro diváky. Třetí v pořadí s kapacitou 24 641 míst je celek Nakhon Ratchasima. Naopak nejnižší kapacitu thajské nejvyšší soutěže nabízí tým Uthai Thani, přesně 4 800 míst. Druhým nejmenším stadionem disponuje celek Prachuap, nabízí 5 000 míst. Třetí nejmenší stadion najdeme u týmu Ayutthaya, ten má 6 000 míst pro diváky.
Nejvyšší průměrnou návštěvnost zaznamenal tým Buriram, konkrétně 18 850 diváků. Oproti ostatním týmům v soutěži je průměrnou návštěvností naprosto „odstřelený“. Dva důvody jsou nasnadě – především má jasně co do kapacity největší stadion, a také hrál od začátku ligy o první místo a titul, který s přehledem získal. Druhý nejvyšší průměr v návštěvnosti zaznamenal celek Pathum United, a to 8 677 diváků. Třetí v tomto směru skončil tým Chiangrai, který zapsal každý domácí zápas v průměru návštěvu 6 869 diváků. Nejnižší průměr měl tým Lamphun, za mě pořád solidních 2 816 diváků. Druhý odspodu byl celek Uthai Thani s průměrem 2 941 diváků a na třetím místě nad těmito dvěma týmy skončil Nakhon Ratchasima, průměrně na něj přišlo 3 176 diváků.
Nejvyšší obsazeností se loni pyšnil celek Prachuap. I přes druhý nejmenší stadion v lize dokázal relativně držet krok s kapacitně mnohem početnějšími celky a průměrnou obsazeností 69,92 % si vysloužil první místo. Na druhém skončil Uthai Thani, když průměrně dokázal obsadit stadion z 61,27 %. Třetí pak byl celek Chiangrai s průměrnou obsazeností 60,50 %. Jasně nejnižší zaplněnost zapsal tým Bangkok United, když jako jediný nedokázal naplnit svůj stadion ani z 10 %, přesně pouze z 9,85 %. Těsně nad ním skončil tým Nakhon Ratchasima, diváci zde průměrně zaplnili stadion z 12,89 %. A třetí odspodu byl celek Lamphun. Průměrná obsazenost u něj činila 15,72 %. Kompletní výsledky níže.
1. Prachuap 69,92 %
2. Uthai Thani 61,27 %
3. Chiangrai 60,50 %
4. Chonburi 59,52 %
5. Buriram 57,82 %
6. Pathum United 57,41 %
7. Ayutthaya 53,88 %
8. Ratchaburi 53,41 %
9. Kanchanaburi 46,70 %
10. Rayong 45,85 %
11. Port MTI 42,50 %
12. Sukhothai 37,79 %
13. Muangthong 34,81 %
14. Lamphun 15,72 %
15. Nakhon Ratchasima 12,89 %
16. Bangkok United 9,85 %
Mimochodem – Buriram drží prvních 6 míst v tabulce nejnavštěvovanějších utkání uplynulého ročníku ligy. Jasně vede zápas, který sehráli proti Lamphunu, sledovalo jej 30 726 diváků! Na ono 6. místo mu pak stačila návštěvnost 13 477 diváků.
Další exotickou soutěž máme za sebou a příště se podíváme na, řekl bych, nikoli o moc lepší ligu, než tu naši, konkrétně na belgickou Jupiler Pro League.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (VII.) - Ázerbájdžán
Sedmý díl série nabízí poměrně omezený pohled na pro nás spíše neznámou nejvyšší soutěž v Ázerbájdžánu.
Petr Těthal
Řádění českých tenistek
Abyste mě nenařkli, že používám bulvární nadpisy, tak raději hned v perexu upřesním, že české tenistky řádily dneska ve svých finálových bitvách.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (VI.) - Turecko
V šestém pokračování nás čeká polohou více asijské, ale sportovně více evropské Turecko, v jehož nejvyšší lize najdeme 18 týmů, z toho hned 7 sídlí v největším městě Istanbulu.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (V.) - Austrálie
Pátá část série nás zavede na nejmenší světadíl, tedy do Austrálie. V ní najdeme 12 týmů, z toho 2 jsou z Nového Zélandu a hned 3 ze Sydney.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (IV.) - Vietnam
Ve čtvrtém dílu série zavítáme do země, kterou máme spojenou spíše s dovolenou než s fotbalem. Ale i ve Vietnamu se hraje fotbal.
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